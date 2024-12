Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 24ème journée : Bordeaux vs Anglet 2 - 3 (0-1 0-1 2-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 06/12/2024 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Anglet ] L'Hormadi poursuit sa bonne semaine à Mériadeck ! Contrairement aux joueurs de l'Hormadi d'Anglet qu'ils ont accueillis ce vendredi 6 décembre dans une patinoire Mériadeck à guichets fermés (3500 spectateurs), les Boxers n'ont pas joué en début de semaine. La dernière rencontre s'est soldée par un difficile succès (2-1) à Briançon, alors que l'Hormadi a réalisé un gros résultat mardi soir face aux Gothiques d'Amiens (4-0) avec le blanchissage de Dylan Saint-Cyr en prime. Si les deux premiers derbys de la saison régulière ont tourné en faveur des basques, le troisième s'annonçait compliqué et une forte réaction était attendue dans le clan bordelais. A-t-elle eu lieu ? Retour sur cet avant-dernier épisode du derby de Nouvelle-Aquitaine. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 07/12/2024 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Rohwedder assistés de MM. Damongeot et Martin Buts :

Bordeaux : ; 51.36 Baptiste Bruche (ass Rudolfs Polcs et Axel Prissaint) ; 55.57 Baptiste Bruche (ass Julius Valtonen et Axel Prissaint)

Anglet : 18.41 Nick Master (ass Craig Puffer et Brent Beaudoin) ; 37.32 Craig Puffer (ass Nick Master et Brent Beaudoin) ; 65.00 Connor Blake Pénalités 0 minute contre Bordeaux 6 minutes contre Anglet



Absents Bordeaux : Tommy Giroux (Canada, raison familiale) – Mathieu Pompei (blessé) – Julien Guillaume – Kevin Spinozzi

Absents Anglet : Théo Frémond – Emilien Lochu – Raphaël Cacheux



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Dylan Saint-Cyr (Anglet)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Arnaud Faure (Anglet)



La rencontre sur un rythme assez moyen avec deux équipes qui se partagent la possession du palet en essayant de mettre en place leur jeu d'attaque. La première véritable occasion, en faveur des locaux, est un tir d'Ulysse Tournier, légèrement excentré sur la gauche, bloqué par Dylan Saint-Cyr, le gardien américano-canadien de l'Hormadi (2'53). Les Boxers monopolisent ensuite la moitié de glace angloye et obtiennent les meilleures situations offensives avec une tentative de Baptiste Bruche, sur le côté gauche, qui permet à Dylan Saint-Cyr de sortir un arrêt spectaculaire (5'14).

Dans la minute qui suit, les Boxers accentuent leur pression sur la cage adverse avec Enzo Carry qui récupère un palet en profondeur avant de buter face au gardien basque (6'15).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

De leur côté, les joueurs de Stéphane Barin connaissent quelques difficultés en début de rencontre pour se montrer dangereux devant la cage de Quentin Papillon. Peu après la mi-période, Bastien Lemaitre offre une nouvelle munition aux Boxers mais son tir passe assez nettement à gauche de la cible (10'28). Quelques secondes plus tard, alors qu'il vient de faire trébucher un adversaire, Craig Puffer ouvre le compteur de pénalités et place les Boxers en supériorité numérique (10'50). Le power-play obtenu par les joueurs de Rémi Peronnard, coach remplaçant d'Olivier Dimet depuis dimanche ; celui-ci étant parti avec l'équipe de France U20, ne donne strictement rien. Kévin Dusseau décoche un tir précis au niveau de la ligne bleue sur lequel Dylan Saint-Cyr intervient parfaitement (14'38).



Après avoir subi plusieurs occasions bordelaises qui n'ont rien donné, l'Hormadi fait le dos rond et réagit avec une tentative non cadrée de Brent Beaudoin (16'31). La rencontre commence à se rééquilibrer mais le rythme reste inférieur à celui d'un vrai match de Ligue Magnus. Justin Hamonic tente de relancer la machine bordelaise en récupérant un palet à la ligne bleue. Il enchaîne ensuite un tir qui arrive dans les mains de Dylan Saint-Cyr (17'32). Pourtant dominés dans la majeure partie des secteurs de jeu, les visiteurs vont faire preuve d'un grand réalisme car sur l'une de leurs premières occasions dangereuses, Nick Master place un tir au milieu de la cage pour ouvrir le score après un remarquable travail de Craig Puffer et Brent Beaudoin (0-1 à 18'42).



Dans les dernières secondes du premier acte, Enzo Carry trouve à nouveau Dylan Saint-Cyr sur sa route (19'28). L'Hormadi vire en tête avec beaucoup de réalisme et d'efficacité après vingt minutes.



Tirs BORDEAUX 15 ANGLET 6



2ème période :



Si les Boxers ont plutôt bien attaqué le premier tiers-temps, celui-ci démarre avec une bonne occasion de James Eyre bloquée par Quentin Papillon (21'10). Les Boxers réagissent réellement moins de cinq minutes plus tard lorsque Nikita Jevpalovs achève une grosse séquence en venant buter sur le gardien de l'Hormadi (26'08).

Avec toute l'intensite qui peut caractériser un derby entre ces deux équipes, la rencontre n'est cependant pas trop engagée. Les fautes entraînant des pénalités sont extrêmement rares du fait de l'attention portée à la discipline par chacune des deux formations. Samuel Dunn décoche un tir qui termine derrière la cage, dans le filet de protection (27'42). La défense de l'Hormadi résiste avec panache aux assauts bordelais qui manquent parfois de justesse dans la finition. Aina Rambelo tente de conclure une magnifique séquence offensive lancée par Tom Guidoux mais il n'ajuste pas correctement sa déviation (34'53).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

L'Hormadi s'offre le break au tableau d'affichage à moins de trois minutes de la pause. Idéalement servi par Nick Master, l'autre attaquant américain Craig Puffer place un tir dans le coin gauche qui surprend Quentin Papillon. Il s'agit du onzième but de la saison pour le sniper angloy revenu de blessure il y a peu de temps (0-2 à 37'32).



En fin de période, c'est au tour de l'Hormadi d'exercer une grosse pression sur la défense et le gardien bordelais en montrant son envie de corser l'addition avant la pause. Le score n'évolue pas davantage et les deux équipes regagnent les vestiaires séparées par deux unités d'écart...en faveur des visiteurs.



Tirs BORDEAUX 10 ANGLET 9



3ème période :



En début de dernière période, Dylan Saint-Cyr ajoute un arrêt à son total de la soirée en bloquant un tir d'Axel Prissaint (42'22) auquel répond Arnaud Faure moins d'une minute plus tard, sans trouver le cadre (43'05). Là encore, les deux équipes ne parviennent pas à augmenter le rythme d'un match qui ressemble à de l'attaque-défense.

Pourtant, l'Hormadi se crée une nouvelle opportunité avec le défenseur James Eyre qui slalome dans la défense avant d'être repris à droite de la cage des Boxers (48'23). Il faut attendre la supériorité numérique obtenue à la mi-période (50'03) suite à une faute de Samuel Dunn pour voir les Boxers être récompensés une première fois. Appuyé par Julius Valtonen et Axel Prissaint, Baptiste Bruche, de retour au jeu après sa blessure à Marseille, ajuste une déviation sur la gauche de Dylan Saint-Cyr qui le prive d'un éventuel second blanchissage consécutif (1-2 à 51'36).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Poussés par leur public, les Boxers dominent outrageusement ce dernier tiers-temps, qui se soldera par un total de vingt tirs à huit.

A cinq minutes de la fin, Andrei Rychagov est sanctionné d'un retard de jeu (55'00). Cette nouvelle supériorité numérique, la troisième de la rencontre, va être parfaitement exploitée par les bordelais. Emils Gegeris envoie une bonne passe en direction d'Axel Prissaint. Le défenseur des Boxers décoche un tir à ras de glace vers le coin gauche de la cage. Le palet file sous le patin d'un défenseur de l'Hormadi et trouve Baptiste Bruche, placé juste derrière lui. L'attaquant bordelais s'offre le doublé de l'égalisation avec une déviation vers la droite de la cage (2-2 à 55'57).



Les Boxers reviennent de très loin alors qu'il ne reste plus que quatre minutes à jouer.

Les deux équipes obtiennent plusieurs palets de match avec d'abord un tir de Baptiste Manciot, placé sur la droite, sorti par Quentin Papillon (56'46). Vincent Deslauriers se présente ensuite devant la cage bordelaise en récupérant une mauvaise passe mais son tir passe à droite (59'02). La dernière opportunité, en faveur des Boxers, est un tir de Maxim Lamarch repoussé par Dylan Saint-Cyr (59'43). Les deux équipes restent au coude à coude... Direction la prolongation !



Tirs BORDEAUX 20 ANGLET 8



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures



Prolongation



Pendant les cinq minutes de cette prolongation (ou overtime en Amérique du Nord), les deux équipes vont chacune obtenir quatre sérieuses opportunités pour marquer le but de la victoire. L'Hormadi démarre fort avec des tirs de Vincent Deslauriers (62'24), Nick Master (62'49) puis Ivan Esipov (63'10). Dans les ultimes secondes, Baptiste Bruche obtient la dernière mais aussi la plus belle action bordelaise. Il voit son tir repoussé par Dylan Saint-Cyr mais Enzo Carry arrive en pleine course et manque le cadre (64'50). Pour connaître le nom du vainqueur de ce troisième derby 2024-2025, il faut s'en remettre à la cruelle séance de tirs aux buts.



Tirs BORDEAUX 4 ANGLET 4



Tirs aux Buts



BORDEAUX :

Réussis : 0

Arrêtés par Dylan Saint-Cyr : 4 (Baptiste Bruche – Loik Poudrier – Tom Guidoux – Samuel Salonen)



ANGLET :

Réussis : 2 (Connor Blake – Craig Puffer)

Manqués : 2 (Alexei Polodyan – Brent Beaudoin)



Gardiens



Quentin Papillon 25 arrêts (65'00)

Dylan Saint-Cyr 47 arrêts (65'00)



ETOILES DU MATCH



ANGLET : 71 Craig Puffer



BORDEAUX :

1) 72 Baptiste Bruche

2) 57 Axel Prissaint

3) 22 Justin Hamonic





Prochain match



Gap / Bordeaux (Dimanche 8 Décembre 18h30 Ligue Magnus J25)



