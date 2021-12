Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 24ème journée : Cergy-Pontoise vs Mulhouse 6 - 2 (1-1 1-0 4-1) Le 10/12/2021 l’Aren ice de Cergy-Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Mulhouse ] Les Jokers enfoncent les Scorpions Cette confrontation s’annonçait déséquilibrée entre les Jokers de Cergy-Pontoise et les Scorpions de Mulhouse. Le 5ème qui reçoit l’avant dernier, sur le papier cela laisse peu de place au suspense. Pourtant il faudra attendre le dernier tiers dans cette rencontre serrée pour voir les franciliens profiter d’une avalanche de fautes alsaciennes et s’envoler pour s’octroyer une nette victoire 6 buts à 2. l’Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 12/12/2021 à 11:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1992 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Furet assistés de MM. Collin et Thorrignac Buts :

Cergy-Pontoise : ; 15.49 Steven Owre (ass Charles Levesque et Denny Kearney) ; 33.15 Aku Kestila (ass Tuukka Rajamaki et Antti Kauppila) ; 43.27 Pierre-Charles Hordelalay (ass Ryan Tait et Jules Lefebvre) ; 51.29 Aku Kestila (ass Ryan Tait et Thomas Suire) ; 51.54 Denny Kearney (ass Pierre-Charles Hordelalay et Charles Levesque) ; 56.33 Denny Kearney (ass Steven Owre et Brien Diffley)

Mulhouse : 13.25 Matthew Pistilli (ass Phil Pietroniro et Jonathan Desbiens) ; 49.21 Matthew Pistilli (ass Jonathan Desbiens et Phil Pietroniro) Pénalités 10 minutes contre Cergy-Pontoise 26 minutes dont 10 à Pietroniro P. contre Mulhouse Un tiers fermé



Démarrage un peu décousu et brouillon des deux équipes qui essayent de mettre de l’intensité et sont agressifs en défense. Résultat, un festival de « à toi, à moi » au rythme des passes manquées ou des interceptions. Malgré ce, les locaux manquent de peu d’en profiter. Pierre-Charles Hordelalay subtilise le palet à un défenseur et sert Ryan Tait dans le haut du slot qui ne parvient à scorer. Peu après, Brien Diffley qui déborde sur le flanc gauche tente sa chance en angle mais Anthony Morrone bloque.

La première faute vient après 3 minutes de jeu de la nouvelle recrue des Scorpions, le canadien Jonathan Desbiens. Le jeu en piquet de la boite défensive des visiteurs fonctionne cependant bien et empêche les unités spéciales cergypontaines de s’installer. Morrone et les siens tuent la pénalité sans trop trembler. Les Jokers continuent leur pressing mais les mulhousiens étant également présents sur l’homme, il est difficile de se trouver dans les zones de vérité alors il reste toujours les lancers lointains notamment par Aurélien Dorey. Sur une nouvelle récupération en offensive Tait fait parler son explosivité mais ne trompe pas Morrone. Les Jokers dominent territorialement mais restent muets.



Photographe : Olivier Bénard Steven Owre ouvrira le score à la sortie de la mêlée Du coup, vers la 9ème minute les alsaciens desserrent l‘étreinte et sont à deux doigts de briser l’égalité. Chad Pietroniro, dans le slot, tente sa chance mais Patrick Munson la déjoue. Les Scorpions pressent haut et obtiennent plusieurs occasions par Olivier Labelle et Antonin Germond. Plus incisifs, ils obligent Diffley à dégager directement en tribune. Sanction immédiate et premier powerplay pour les visiteurs. Les unités spéciales mulhousiennes s’installent dans la zone offensive et multiplient les situations dangereuses. L’ex Scorpion Vincent Melin doit même dégager un palet non bloqué trainant au pied du poteau de son gardien. Les Jokers plient mais ne rompent pas. Ils pensent arriver au bout de leur peine quand à une poignée de secondes de la fin de pénalité, leur défenseur finlandais Antti Kauppila doit rejoindre son coéquipier en prison. Le siège mulhousien va donc se poursuivre et il est assez vite récompensé sur un jeu en triangle où Matthew Pistilli finit par trouver la faille (0-1, 13.25). Les visiteurs, presque contre le cours du jeu, prennent le score en powerplay.



La réaction des Jokers est immédiate et ils sont sur le point d’égaliser quand Dennis Kearney décale Aku Kestilä à gauche mais Morrone s’interpose magistralement alors que la cage était ouverte. Malgré la poussée des locaux Mulhouse veut à nouveau desserrer l’étreinte en pressant haut. Cela conduit C. Pietroniro à faire une faute derrière le but de Munson. Ce coup-ci le powerplay tourne bien mieux pour Cergy-Pontoise et sur un lancer que ne peut maitriser Morrone, défenseurs et attaquants se disputent la rondelle devant lui avant qu’elle ne ressorte de la mêlée pour Steven Owre qui ne se fait pas prier pour la pousser au fond (1-1, 15.49). Egalisation rapide des locaux ce qui, en raison d’une opération caritative auprès de l’association Emmaüs, déclenche une pluie de peluches jetées sur la glace par le public de l’Aren’ice.

Un fois le glaçon dégagé, le jeu reprend ses droits mais le score ne bouge plus jusqu’à la pause malgré une occasion de part et d’autre, Tuukka Rajamäki pour les franciliens puis C. Pietroniro pour les Mulhousiens.



Les deux équipes rentrent au vestiaires dos à dos à l’issue d’un tiers d’observation relativement fermé, plutôt à l’’avantage des locaux qui mènent aux points mais pas au panneau d’affichage. De chaque côté, il aura fallu attendre des supériorités numériques pour pouvoir marquer.



Les Jokers prennent l’avantage.



Après une première situation à l’actif des Jokers ce sont les alsaciens qui se créent des occasions. Jordan Mugnier se met en évidence puis Samuel Rousseau dont l’échappée sur un palet gratté est déjouée par Melin. Les cergypontains sont prévenus, les Scorpions ne lâcheront rien et seront difficiles à battre. Les visiteurs obtiennent même un nouveau powerplay qui sera cependant bien contenu. Une fois au complet les Jokers accélèrent et Louis Petit en angle touche le poteau.



Photographe : Olivier Bénard Norbert Abramov ne marquera pas ce soir Plus tard, c’est Morrone qui s’interpose face à un Tait toujours aussi véloce. C’est l’indiscipline qui finit par faire la différence. Jonathan Lessard dans un premier temps puis, en fin d’infériorité numérique, Phil Pietroniro qui écope d’un 10 minutes sur une action illicite sur Owre sont pris par la patrouille. Les Scorpions finissent par craquer sur une combinaison 100% finlandaise. Sur la gauche, Kauppila met en retrait à Rajamäki qui décale immédiatement Kestilä à droite qui, sans sourciller, allume Morrone d’un one-timer (2-1, 33.15).



Les franciliens passent devant et les visiteurs laissent passer l’occasion de revenir quand, quelques minutes après, Ivan Esipov surpris manque un rebond laissé par Munson. La dernière occasion du vingt sera pour Tait. Au terme d’une de ses accélérations caractéristiques, il lance à la cage mais comme petit précédemment touche la ferraille. Décidément, quand cela ne veut pas, cela ne veut pas.



Ce tiers remporté par les Jokers aura vu l’ambiance s’envenimer un peu sur le glaçon. Globalement dominateurs les locaux ont su tirer leur épingle du jeu dans cette partie de provocations et d’indiscipline.



Fatale indiscipline pour les Scorpions



Les franciliens commencent le dernier vingt tambour battant mais les Scorpions restent toujours prêts à tenter des coups. Mugnier est bien sollicité en profondeur pour une déviation qui malheureusement ne fait pas ficelle. Les locaux creusent l’écart peu après sur une sortie de zone de Jules Lefebvre sur la droite. Il trouve Tait qui déborde avant de servir Hordelalay à gauche qui feinte Morrone et le trompe du revers (3-1, 43.27). Avec ce double break les Jokers se donnent de la marge.



Photographe : Olivier Bénard Les Scorpions à l’offensive Les Scorpions jouent leur va-tout pour revenir et marquent une nouvelle fois en supériorité numérique. P. Pietroniro fait tourner le puck, sert Desbiens qui remet à Pistilli, celui-ci, sur réception, trompe Munson d’un puissant lancer aérien (3-2, 49.21). Les revoilà à une longueur de leurs hôtes.



Ils vont pourtant gâcher tous leurs efforts à cause de leur indiscipline et de la tension qui va crescendo. Alors que P. Pietroniro est sanctionné et que le jeu se poursuit en pénalité différée, Lessard commet une faute inutile. A trois contre cinq les mulhousiens sont acculés sur leur but et sont sauvés une première fois par le poteau. Ce n’est que partie remise car sur l’action suivante, le trident mulhousien est débordé. Bien mis en position à mi-distance par Thomas Suire et Tait, Kestila nettoie la lucarne de Morrone (4-2, 51.29). Le chemin de croix des alsaciens n’est pas fini car la seconde pénalité reste à purger alors Charles Levesque et PCH s’amusent et combinent pour servir Kearney qui de prés reprend le centre tir qui finit au fond (5-2, 51.54). Avec 3 longueurs d’avance les verts ont pris une sérieuse option pour le gain du match.



Une dernière faute du côté de Mulhouse donne l’opportunité aux cergypontains de soigner leurs statistiques en powerplay. Kearney qui est toujours bien placé aux abords de la cage met dans le vent son vis-à-vis d’une petite ramasse et trompe Morrone (6-2, 56.33). La messe est dite et la supériorité numérique obtenue par les Scorpions à 3 minutes du terme n’y changera rien.



Photographe : Olivier Bénard Aurélien Dorey cerné par les Scorpions Nette victoire pour les Jokers mais qui aura mis du temps à se dessiner face à des Scorpions très accrocheurs, parfois limite. L’indiscipline de ces derniers leur aura été profitable avec 5 buts sur 6 marqués en supériorité numérique. Ce résultat replace les Jokers sur le podium, un classement à la mi championnat en trompe l’œil au regard du nombre inégal de matchs joués par les différentes équipes, mais néanmoins très satisfaisant pour eux dans leur course aux play-offs. Il faudra, dès dimanche, confirmer au Coliésum face à des amiénois qui les attende de pieds fermes pour une revanche. La fin du mois de décembre annonce ensuite un programme chargé avec une double confrontation avec Angers, un déplacement à Rouen et la réception de Bordeaux. Pour les Scorpion c’est une mauvaise opération ce soir puisque qu’ils retrouvent leur place de lanterne rouge. Les échéances à venir vont primordiales pour eux avec notamment des matchs face s à des adversaires directes que sont Briançon et Chamonix.

