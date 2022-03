Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 25ème journée : Bordeaux vs Angers 1 - 7 (0-2 1-2 0-3) Le 08/03/2022 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Angers ] Grosse victoire pour une deuxième place ! Après avoir confirmé leur 8ème place qualificative en play-offs, les Boxers ont subi deux lourdes défaites à domicile en toute fin de semaine dernière contre Cergy-Pontoise (0-4) puis Rouen (1-5). Désormais assurés d'affronter les Brûleurs de Loups de Grenoble en quart de finale, les joueurs d'Olivier Dimet abordent cette dernière rencontre de saison régulière face aux Ducs d'Angers sans pression, mais pour essayer tout de même de se préparer au mieux avant de partir dans l'Isère ce week-end. En revanche, les Ducs, en visite à Mériadeck, livreront une ultime bataille à distance avec les Dragons de Rouen pour la conquête de la deuxième place. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 09/03/2022 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2187 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Fabre assistés de MM. Douchy et Fauvel Buts :

Bordeaux : ; 20:38 Marc André Lévesque (ass Loïk Poudrier et Louis-Mathieu Belisle)

Angers : 00:58 Téo Sarliève (ass Danick Bouchard) ; 20:34 Robin Gaborit (ass Maurin Bouvet et Tommy Giroux) ; 24:59 Antonin Manavian (ass Maurin Bouvet) ; 3:29 Téo Sarliève (ass Zack Torquato et Danick Bouchard) ; 40:48 Danick Bouchard (ass Patrick Coulombe et Zack Torquato) ; 54:54 Robin Gaborit (ass Maurin Bouvet et Tommy Giroux) ; 58:09 Tommy Giroux (ass Robin Gaborit et Maurin Bouvet) Pénalités 4 minutes contre Bordeaux 6 minutes contre Angers



Absents Bordeaux : Alexandre Mulle (saison terminée) – Austin Fyten (blessé) – Maxime Legault (blessé) – Jules Boscq (blessé) – Clément Fouquerel – Bastien Lemaitre – Kevin Spinozzi – Alex Wideman

Absents Angers : Evan Cowley – Marius Serer – Philippe Halley – Nicolas Ritz

1ère période :



Gardiens : Gaétan Richard (Bordeaux) – Julian Barrier (Angers)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Patrick Coulombe (Angers)



Alors que ce match a démarré depuis moins d'une minute, les visiteurs, sur leur première occasion réelle offensive, parviennent à prendre l'avantage. Patrick Coulombe décale dans l'axe, devant la cage bordelaise, Téo Sarliève ; la déviation du numéro 72 des Ducs se glisse dans le coin gauche du but et surprend Gaétan Richard (0-1 à 0'58).



Les joueurs du Maine-et-Loire font évidemment preuve d'un très grand réalisme en ce début de rencontre avec cette ouverture du score très rapide. Ayant encore la deuxième place à récupérer, les joueurs d'Ethan Goldberg monopolisent le palet et dominent les premiers instants du match. Cette domination se concrétise une seconde fois après trois minutes. Téo Sarliève récupère le palet et parvient à battre une deuxième fois Gaétan Richard alors qu'il finissait son accélération vers la cage (0-2 à 3'28).



Photographe : Laurent Robert Les Boxers peinent à rentrer dans la partie et à réagir devant l'énorme entame de match de leurs adversaires. La réaction bordelaise intervient pourtant sur une déviation manquée d'Enzo Carry devant la sortie de Julian Barrier, le gardien angevin s'en tire bien (7'16). Les réelles intentions angevines d'accroître l'avance au tableau d'affichage se confirment à nouveau par une occasion de Riley Guenther (déviation) sur laquelle Gaétan Richard est obligé d'intervenir en deux temps (8'33).

La première moitié de la période ne montre plus de situations offensives dangereuses des deux côtés et il faut attendre presque cinq minutes pour voir Téo Sarliève tenter un tir pour le triplé mais le gardien bordelais intervient avec tout son talent (13'20). Les Ducs maîtrisent la plupart des secteurs de jeu et poursuivent leur domination jusqu'à la fin de ce tiers-temps avec des dernières occasions dangereuses signées Antonin Manavian (16'42), Jerret Smith (19'10) et Téo Sarliève (19'26) qui ne font cependant pas évoluer le score.



Tirs BORDEAUX 6 ANGERS 11



2ème période :



Le scénario du début du premier tiers se reproduit au moment de commencer celui-ci. A savoir un but très rapide des Ducs. Tommy Giroux, placé sur la droite, contrôle une passe du côté gauche de Maurin Bouvet sur une attaque en triangle. Il décale parfaitement dans l'axe Robin Gaborit qui trouve les filets bordelais en faisant face à Gaétan Richard (0-3 à 20'33).



Photographe : Laurent Robert Moins d'une minute plus tard, les Boxers obtiennent leur première phase de supériorité numérique (21'17). Ce power-play ne dure finalement que 21 secondes car la réduction du score bordelaise ressemble presque totalement au but précédent des Ducs : Une phase de jeu en triangle orchestrée par le duo Loik Poudrier-Louis Bélisle. Marc-André Lévesque, servi dans le bon timing, décoche un lancer ras de glace placé dans le centre de la cage sur lequel Julian Barrier ne peut rien (1-3 à 21'38).



Cette réduction du score redonne des idées offensives aux Boxers, toujours appuyés par une grande partie de leur public car Louis Vitou (23'56) et Loik Poudrier (24'00) sont très proches d'inscrire un deuxième but mais Julian Barrier stoppe la première occasion alors que l'autre passe juste au-dessus de la transversale. Maxime Moisand accélère ensuite sur la droite et tire sur le bras du gardien des Ducs (24'35). Quelques instants plus tard, Tommy Giroux relance une nouvelle attaque angevine et trouve Antonin Manavian qui termine le travail face à la cage (1-4 à 24'59).



Les Ducs poursuivent depuis le début de la rencontre leur domination et leur maîtrise du jeu face à une équipe bordelaise, très diminuée avec, rappelons le, huit joueurs en moins avant d'aborder les play-offs. Durant la supériorité numérique angevine qui suit (27'07), les Ducs se procurent deux tirs dangereux de Patrick Coulombe (27'24) et Neil Manning (28'10) sans parvenir à rendre l'écart plus élevé au tableau d'affichage. Les Ducs multiplient les phases offensives et les tirs chaque fois qu'ils en obtiennent la possibilité et cela se vérifie sur une occasion de Tommy Giroux bloqué par Gaétan Richard (31'45) après un long temps de jeu d'attaque. Lancé sur la droite, Louis Vitou tente de répondre avec une accélération lui permettant de prendre toute la défense angevine de vitesse ; il tire finalement au-dessus (33'22). Les Boxers bénéficient d'une deuxième supériorité numérique avant la fin de cette période (36'46) qui, malgré un tir de Louis Bélisle (37'11), n'offrira pas la même réussite aux joueurs d'Olivier Dimet. Les visiteurs conservent trois longueurs d'avance avant de rentrer dans les vingt dernières minutes rêglementaires.



Tirs BORDEAUX 8 ANGERS 11



3ème période :



La première minute de chaque tiers-temps permet aux Ducs d'inscrire un but, et ce dernier acte du match ne déroge pas à la rêgle. Zack Torquato voit son tir repoussé par Gaétan Richard, Danick Bouchard profite d'une erreur de placement du gardien bordelais, profite de l'occasion et marque le cinquième but angevin (1-5 à 40'46).



Les actions offensives, intentions et autres occasions dangereuses sont encore à mettre au crédit des visiteurs puisque Robin Gaborit, lancé à pleine vitesse, tente une déviation et vient finalement buter sur le gardien bordelais (43'40). Les Ducs augmentent le rythme et leurs occasions deviennent de plus en plus régulières, confirmées par un nouveau tir de Riley Guenther sur lequel Gaétan Richard effectue un arrêt déterminant à la manière d'un joueur de base-ball (44'46). La défense des Boxers, obligée de fournir de gros efforts, connaît bien des difficultés à écarter le danger. Après une nouvelle supériorité numérique bordelaise (46'49) qui ne donne rien, les Ducs continuent de jouer offensivement : Tommy Giroux trouve le filet derrière la cage (48'22). Kylian Fauvel, lancé sur la droite, bute à son tour devant Gaétan Richard, auteur d'un arrêt en deux temps difficile (49'35).



Photographe : Laurent Robert Les Boxers laissent passer cette longue période offensive et cette tempête angevine avant d'obtenir la possibilité de repartir en contre-attaque : Vince Tartari évite deux défenseurs en haut de la zone offensive, il parvient à servir Mattéo Caudron, oublié devant la cage, le tir du jeune attaquant bordelais est repoussé par Julian Barrier (50'26). Les huit dernières minutes démarrent en zone de jeu bordelaise par une très grosse pression offensive des Ducs. Les Boxers résistent avec l'énergie qui leur reste mais continuent d'être en difficultés dans tous les secteurs de jeu. Sept minutes avant la fin, Gaétan Richard cède sa place au jeune gardien des Boxers U20 Mathis Houillez (53'01).

Malgré les cinq buts encaissés, Gaétan Richard a une fois de plus rempli son rôle et mérite l'ovation du public qui lui est réservée. Les Ducs montrent dans les instants qui suivent qu'ils ont encore du jeu à proposer et prouvent leur efficacité offensive. Tommy Giroux trouve Robin Gaborit dont le tir sur le côté gauche ne laisse aucune chance à Mathis Houillez (1-6 à 54'53).



Le jeune gardien des Boxers bloque dans sa mitaine quelques minutes plus tard un tir de Maurin Bouvet (57'56). Les Ducs ajoutent finalement un septième but inscrit tranquillement en utilisant le même trio de joueurs que sur le précédent mais dans un sens différent : Robin Gaborit, buteur sur la sixième réalisation, devient assistant et offre celui-ci à Tommy Giroux qui marque avec une grande précision (1-7 à 58'08).



Quelques secondes plus tard, Mériadeck rend une ovation totalement méritée à François Paquin, joueur emblématique des Boxers, arrivé en 2010, sous les applaudissements et les tambours (58'46).

Les dernières offensives des visiteurs ne rendront pas l'addition plus lourde et le dernier tir de Tommy Giroux dans les ultimes secondes ne trouve pas le cadre. Les Ducs remportent une victoire nette à Bordeaux (7-1) mais surtout, grâce au succès en prolongation des Dragons, s'emparent définitivement de la seconde place au classement de la saison régulière.



Tirs BORDEAUX 6 ANGERS 22



Photographe : Laurent Robert

Prochaines rencontres

Grenoble / Bordeaux (11/03 à 20h ¼ de Finale – match 1)

Grenoble / Bordeaux (12/03 à 20h) ¼ de Finale – match 2)



Gardiens

Gaétan Richard : 29 arrêts (53'01)

Mathis Houillez : 8 arrêts (6'59)

Julian Barrier : 19 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH

ANGERS : 11 Robin Gaborit



BORDEAUX : 55 François Paquin (1ère)

90 Maxime Moisand (2ème)

77 Marc-André Lévesque (3ème)

Alors que ce match a démarré depuis moins d'une minute, les visiteurs, sur leur première occasion réelle offensive, parviennent à prendre l'avantage.Les joueurs du Maine-et-Loire font évidemment preuve d'un très grand réalisme en ce début de rencontre avec cette ouverture du score très rapide. Ayant encore la deuxième place à récupérer, les joueurs d'Ethan Goldberg monopolisent le palet et dominent les premiers instants du match. Cette domination se concrétise une seconde fois après trois minutes.Les Boxers peinent à rentrer dans la partie et à réagir devant l'énorme entame de match de leurs adversaires. La réaction bordelaise intervient pourtant sur une déviation manquée d'Enzo Carry devant la sortie de Julian Barrier, le gardien angevin s'en tire bien (7'16). Les réelles intentions angevines d'accroître l'avance au tableau d'affichage se confirment à nouveau par une occasion de Riley Guenther (déviation) sur laquelle Gaétan Richard est obligé d'intervenir en deux temps (8'33).La première moitié de la période ne montre plus de situations offensives dangereuses des deux côtés et il faut attendre presque cinq minutes pour voir Téo Sarliève tenter un tir pour le triplé mais le gardien bordelais intervient avec tout son talent (13'20). Les Ducs maîtrisent la plupart des secteurs de jeu et poursuivent leur domination jusqu'à la fin de ce tiers-temps avec des dernières occasions dangereuses signées Antonin Manavian (16'42), Jerret Smith (19'10) et Téo Sarliève (19'26) qui ne font cependant pas évoluer le score.Le scénario du début du premier tiers se reproduit au moment de commencer celui-ci. A savoir un but très rapide des Ducs.Moins d'une minute plus tard, les Boxers obtiennent leur première phase de supériorité numérique (21'17). Ce power-play ne dure finalement que 21 secondes car la réduction du score bordelaise ressemble presque totalement au but précédent des Ducs :Cette réduction du score redonne des idées offensives aux Boxers, toujours appuyés par une grande partie de leur public car Louis Vitou (23'56) et Loik Poudrier (24'00) sont très proches d'inscrire un deuxième but mais Julian Barrier stoppe la première occasion alors que l'autre passe juste au-dessus de la transversale. Maxime Moisand accélère ensuite sur la droite et tire sur le bras du gardien des Ducs (24'35).Les Ducs poursuivent depuis le début de la rencontre leur domination et leur maîtrise du jeu face à une équipe bordelaise, très diminuée avec, rappelons le, huit joueurs en moins avant d'aborder les play-offs. Durant la supériorité numérique angevine qui suit (27'07), les Ducs se procurent deux tirs dangereux de Patrick Coulombe (27'24) et Neil Manning (28'10) sans parvenir à rendre l'écart plus élevé au tableau d'affichage. Les Ducs multiplient les phases offensives et les tirs chaque fois qu'ils en obtiennent la possibilité et cela se vérifie sur une occasion de Tommy Giroux bloqué par Gaétan Richard (31'45) après un long temps de jeu d'attaque. Lancé sur la droite, Louis Vitou tente de répondre avec une accélération lui permettant de prendre toute la défense angevine de vitesse ; il tire finalement au-dessus (33'22). Les Boxers bénéficient d'une deuxième supériorité numérique avant la fin de cette période (36'46) qui, malgré un tir de Louis Bélisle (37'11), n'offrira pas la même réussite aux joueurs d'Olivier Dimet. Les visiteurs conservent trois longueurs d'avance avant de rentrer dans les vingt dernières minutes rêglementaires.La première minute de chaque tiers-temps permet aux Ducs d'inscrire un but, et ce dernier acte du match ne déroge pas à la rêgle.Les actions offensives, intentions et autres occasions dangereuses sont encore à mettre au crédit des visiteurs puisque Robin Gaborit, lancé à pleine vitesse, tente une déviation et vient finalement buter sur le gardien bordelais (43'40). Les Ducs augmentent le rythme et leurs occasions deviennent de plus en plus régulières, confirmées par un nouveau tir de Riley Guenther sur lequel Gaétan Richard effectue un arrêt déterminant à la manière d'un joueur de base-ball (44'46). La défense des Boxers, obligée de fournir de gros efforts, connaît bien des difficultés à écarter le danger. Après une nouvelle supériorité numérique bordelaise (46'49) qui ne donne rien, les Ducs continuent de jouer offensivement : Tommy Giroux trouve le filet derrière la cage (48'22). Kylian Fauvel, lancé sur la droite, bute à son tour devant Gaétan Richard, auteur d'un arrêt en deux temps difficile (49'35).Les Boxers laissent passer cette longue période offensive et cette tempête angevine avant d'obtenir la possibilité de repartir en contre-attaque : Vince Tartari évite deux défenseurs en haut de la zone offensive, il parvient à servir Mattéo Caudron, oublié devant la cage, le tir du jeune attaquant bordelais est repoussé par Julian Barrier (50'26). Les huit dernières minutes démarrent en zone de jeu bordelaise par une très grosse pression offensive des Ducs. Les Boxers résistent avec l'énergie qui leur reste mais continuent d'être en difficultés dans tous les secteurs de jeu. Sept minutes avant la fin, Gaétan Richard cède sa place au jeune gardien des Boxers U20 Mathis Houillez (53'01).Malgré les cinq buts encaissés, Gaétan Richard a une fois de plus rempli son rôle et mérite l'ovation du public qui lui est réservée. Les Ducs montrent dans les instants qui suivent qu'ils ont encore du jeu à proposer et prouvent leur efficacité offensive.Le jeune gardien des Boxers bloque dans sa mitaine quelques minutes plus tard un tir de Maurin Bouvet (57'56). Les Ducs ajoutent finalement un septième but inscrit tranquillement en utilisant le même trio de joueurs que sur le précédent mais dans un sens différent :Quelques secondes plus tard, Mériadeck rend une ovation totalement méritée à François Paquin, joueur emblématique des Boxers, arrivé en 2010, sous les applaudissements et les tambours (58'46).Les dernières offensives des visiteurs ne rendront pas l'addition plus lourde et le dernier tir de Tommy Giroux dans les ultimes secondes ne trouve pas le cadre. Les Ducs remportent une victoire nette à Bordeaux (7-1) mais surtout, grâce au succès en prolongation des Dragons, s'emparent définitivement de la seconde place au classement de la saison régulière.Grenoble / Bordeaux (11/03 à 20h ¼ de Finale – match 1)Grenoble / Bordeaux (12/03 à 20h) ¼ de Finale – match 2)Gaétan Richard : 29 arrêts (53'01)Mathis Houillez : 8 arrêts (6'59)Julian Barrier : 19 arrêts (60'00)11 Robin Gaborit55 François Paquin (1ère)90 Maxime Moisand (2ème)77 Marc-André Lévesque (3ème) © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur