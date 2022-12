Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 25ème journée : Chamonix vs Bordeaux 6 - 3 (1-1 3-0 2-2) Le 20/12/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Bordeaux ] La trêve ne refroidit pas les Pionniers ! Retour aux affaires pour les Pionniers de Chamonix et les Boxers de Bordeaux. Les deux formations se retrouvaient à Richard Bozon ce mardi, après quelques jours de trêve. Les Chamoniards qui avaient retrouvé un second souffle juste avant la trêve, en enchainant trois victoires consécutives, vont tenter de surfer sur cette vague. Bordeaux essaiera de réagir pour retrouver la victoire qui leur avait échappée lors de leur dernière rencontre face à Anglet. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 21/12/2022 à 18:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1923 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Gremion assistés de Mme Cheyroux et de M. Goncalves Buts :

Chamonix : ; 05.57 Malo Ville (ass Jakub Muller et Lauric Convert) ; 30.56 Clément Masson (ass Evgueni Nikiforov et Jakub Cerny) ; 33.29 Camil Durand (ass Evgueni Nikiforov et Christian Silfver) ; 35.35 Joonas Alanne (ass Malo Ville et Gabin Ville) ; 44.30 Clément Masson ; 49.31 Gabin Ville (ass Antti Virtanen et Malo Ville)

Bordeaux : 04.07 Nikita Jevpalovs (ass Massimo Carozza et Jules Boscq) ; 52.05 Karri Forsblom (ass Jules Boscq) ; 53.06 Maxime Legault (ass Niklas Salo et Gaetan Richard) Pénalités 17 minutes dont 5 à Tugnutt contre Chamonix 13 minutes dont 5 à Levesque contre Bordeaux



Une période de haute volée !



Le public est au rendez-vous pour ce match de Noël ! Et les Pionniers font bonne figure dans les premières minutes, avec plusieurs tentatives à leur actif, contre une seule bordelaise, signée Legault.

Finalement, il ne faudra pas plus d’occasions bordelaises, Jevpalovs entre en force dans la zone offensive et glisse le palet entre les bottes de Sabol pour ouvrir le score, 0-1 à 04’07.



Les Pionniers réagissent aussitôt, d’abord par un une-deux, mais surtout grâce à Malo Ville qui égalise avec précision, 1-1 à 05’57.

Le public inonde alors la patinoire de peluches à l’occasion d’un « Teddy Bear Toss » en faveur du Secours Populaire !

Maxime Richier



La glace nettoyée, Durand fait tinter la barre transversale de Perhonen.

La partie est ouverte, les occasions vont bon train de part et d’autre ! Alors que les Pionniers ont une belle opportunité, la défense bordelaise met fin à l’action et relance sur Vallier qui s’enfuit en contre face à un seul défenseur chamoniard. Sabol stoppe le tir !

Les acteurs rendent la partie rythmée, le jeu est fluide.

Les Bordelais profitent d’un jeu de puissance, Forsblom vise la lucarne mais le palet rebondit vers l’extérieur des cages, Legault reprend, le palet part finalement dans la mitaine de Sabol.

De retour à 5, Gabin Ville touche à son tour le poteau.

Pas de temps morts dans cette période intense qui se conclut logiquement sur un score paritaire !





Les Pionniers donnent le ton



Au retour des vestiaires, les Boxers ont l’avantage du jeu et une supériorité numérique amplifie leur domination. Pour autant les Pionniers tiennent bon et laissent passer l’orage.

Comme durant le premier tiers, les deux équipes proposent un jeu très offensif, un chamoniard touchera à nouveau les montants de Perhonen.

Les Pionniers ont leur temps fort, et comme pour Bordeaux quelques minutes plus tôt, ils assoient leur supériorité grâce à un powerplay. Les locaux sont simplement plus réalistes ! Masson attend patiemment en retrait, il obtient le palet, ajuste son tir et trompe Perhonen, 2-1 à 30’56 [5-4].

Maxime Richier



Les Boxers ne réagissent pas, les Chamoniards poursuivent leur marche en avant. Ils sont récompensés de leurs efforts ! Durand conclut en beauté l’action chamoniarde, 3-1 à 33’29.



Les visiteurs perdent le fil de la rencontre petit à petit. Les Pionniers insistent encore, impériaux en jeu de puissance. Malo Ville conserve le palet dans le slot, avant que celui-ci revienne dans la palette d’Alanne qui le soulève pour lober Perhonen 4-1 à 35’35 [5-4].



Bordeaux passe à côté de cette période, et les joueurs deviennent de plus en plus agressifs, faisant les affaires des locaux, qui peuvent profiter de nombreuses supériorités et de rentrer aux vestiaires avec une belle avance.





Des Pionniers sereins



L’ultime tiers semblait moins rythmée, entre des Chamoniards ayant déjà bien travaillés et des Bordelais presque résignés. Pourtant, les locaux poursuivent leurs efforts, et en chef d’orchestre, Clément Masson apporte aux siens un 5e but pour s’approcher davantage d’un succès, 5-1 à 44’30.



Dans la foulée, Perhonen empêche un 6e but chamoniard !

Les locaux font vraiment plaisir à voir jouer, les passes sont fluides, le jeu est rapide, les joueurs se trouvent enfin sur la glace, après des débuts si compliqués en championnat.

Une énième supériorité numérique permet aux Pionniers de concrétiser leur temps fort, Gabin Ville envoie un boulet de canon dans les filets bordelais, 6-1 à 49’31 [5-4].

Pendant que certains fêtaient le but, Levesque et Tugnutt en viennent aux mains et rejoindront le banc des pénalités.

Maxime Richier



Le banc de la prison chamoniard se rempli, Bordeaux obtient deux doubles supériorités numériques ! La défense chamoniarde ne peut rivaliser, Forsblom réduit l’écart, 6-2 à 52’05 [5-3].



Sabol réalise un arrêt exceptionnel du bout de sa botte, juste avant d’être pris à revers par Legault, 6-3 à 53’06 [5-4].



Ce match est loin d’être terminé ! Les arbitres sont dépassés et laissent passer des contacts litigieux.

Les Bordelais relèvent la tête, mais Sabol reste attentif pour conserver l’écart au tableau d’affichage, comme face à Vallier dans les 30 dernières secondes !



Maxime Richier



Match de haute volée à Richard Bozon, les Pionniers l’emportent 6 buts à 3 face aux Boxers, un succès largement mérité, surtout acquis dans les deux derniers tiers. Solides défensivement et réalistes offensivement, les Chamoniards marchent sur l’eau depuis 4 rencontres, enchainant les succès en inscrivant pas moins de 23 buts. Une belle récompense pour le Capitaine chamoniard, Clément Masson, qui fêtait son 600e match de Ligue Magnus !

Les Bordelais étaient venus avec de bonnes intentions mais les débats ne se déroulant pas en leur faveur, les fautes ont pris le dessus, laissant le champ libre à leurs adversaires.

Les Chamoniards tenteront de prolonger le plaisir à Nice ce vendredi, dans un duel de bas de classement, alors que Bordeaux recevra Angers, actuel dauphin des Grenoblois, en tête de la Synerglace Ligue Magnus.

