Marseille vs Bordeaux 5 - 2 (2-1 3-0 0-1) Le 22/12/2023 Palais Omnisports de Marseille [ Marseille ] [ Bordeaux ] Tueurs offensivement, les Marseillais s'imposent ! Dans un match rythmé et plaisant à regarder, les Marseillais de Luc Tardif se sont imposés 5 buts à 2. Sérieux et appliqués, les Spartiates ont dicté leur loi devant des Bordelais privés de leur portier titulaire Quentin Papillon pour offrir un joli cadeau de Noël à leur supporters. Palais Omnisports de Marseille, Hockey Hebdo Marc de La Porte des Vaux le 23/12/2023 à 17:00 FICHE TECHNIQUE



4782 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Frossard assistés de MM. Constantineau et Goncalves Buts :

Marseille : 04.21 Martin Kadlec (ass David Aslin et Fabien Colotti) ; 12.31 Patrik Machac (ass Tyler Rockwell et David Aslin) ; 24.024 David Aslin (ass Fabien Colotti et Martin Kadlec) ; 31.32 Jan Dufek (ass Guillaume Roussel et Nicolas Ruel) ; 35.15 Patrik Machac (ass Fabien Colotti et Bryan Ten Braak)

Bordeaux : ; 06.18 Kevin Spinozzi (ass Nikita Jevpalovs) ; 41.32 Mathieu Pompéi (ass Samuel Salonen et Enzo Carry) Pénalités 8 minutes contre Marseille 12 minutes contre Bordeaux Les Marseillais tout de noir vêtus sont cette fois-ci vite entrés dans leur match. Après seulement 30 secondes de jeu, les joueurs marseillais font passer un premier frisson dans les tribunes d’un palais Omnisport chauffé à blanc en venant tester Victor Bodin de retour de blessure. C’est à la 4e minute de jeu que Martin Kladec lève les bras. L’attaquant tchèque de 35 ans est à la conclusion d’un bon travail de ses coéquipiers. David Alson récupère un palet, sert Colotti en haut des cercles qui trouve seul Kladec devant Bodin. (1-0 à 4:23).

Photographe © Lily Rose (archives) Kévin Spinozzi arme son slap en haut des cercles et vient nettoyer la lucarne d’un Marek Cilak impuissant. (1-1 à 6:18).



La suite de ce tiers est rythmé et agréable à suivre. Les deux équipes se rendent coup pour coup et à ce jeu ce sont les Marseillais qui ont le dernier mot. C’est un autre Tchèque qui vient redonner l’avantage aux locaux. Patrik Machac prend sa chance de la bleue en supériorité numérique et redonne l’avantage aux joueurs de Luc Tardif. (2-1 à 12:31).



Pour l'entraîneur en chef des Spartiates “c’est un premier tiers maîtrisé”.





Les Marseillais séduisants prennent le large



Déterminés à faire plaisir à leurs supporters, les locaux sont agressifs dans ce début de tiers. Plus juste techniquement, les Marseillais punissent des visiteurs trop tendres et coupables d’un mauvais changement. Colotti s’enfonce côté gauche, sert Martin Kladec qui trouve David Aslin dans le slot. L’expérimenté suedois n’a plus qu'à pousser la rondelle. Les marseillais font le break (3-1 à 24:24).

Photographe : © Laurent Robert (archives) Les Boxers durcissent le jeu et tentent de revenir dans la partie. C’est sans compter sur un Marek Ciliak intraitable. La trêve a semble-t-il fait du bien aux Spartiates. Le jeu de puissance, point à travailler pour le coach marseillais, fait des merveilles dans ce second tiers. C’est d’abord Jan Dufek qui est à la conclusion d’un jeu de puissance très bien géré par les joueurs phocéens. Il est servi en haut de cercles par Roussel et vient loger le palet d’un tir du poignet mi hauteur juste au-dessus de la botte de Victor Bodin impuissant. (4-1 à 31:31).



Moins de 4 minutes plus tard, Patrik Machac marque son deuxième but de la soirée. Le Tchèque est trouvé par Colotti auteur de sa troisième passe de la soirée. L’attaquant arme son tir et ne laisse aucune chance au portier bordelais. (5-1 à 35:14).



Luc Tardif peut-être satisfait. Ses joueurs imposent leur rythme et empêchent les Bordelais de déployer leur jeu. “Dans ce deuxième tiers, nous avons fait la différence offensivement pour enfoncer le clou notamment sur nos power play.”



Marek Ciliak impérial empêche les Boxers d’y croire



Les hommes d’Olivier Dimet reviennent avec le couteau entre les dents dans ces 20 dernières minutes. Agressifs, rapides et se projetant vite vers l’avant les Bordelais ne veulent pas revenir de ce voyage les valises pleines. Leurs efforts sont vite récompensés. Mathieu Pompei redonne de l’espoir à son équipe. Le Canadien est trouvé dans le slot par Carry. (5-2 à 41:31).



Photographe : © Laurent Robert (archives)

Le doute s’installe chez les Spartiates. Les boxers poussent mais tombent sur un Marek Ciliak des grands soirs. Juste après la réduction du score, le portier marseillais met en échec Matima pourtant en bonne position pour réduire la marque.

Pour Luc Tardif, et ses hommes, cette avance aurait pu fondre comme neige au soleil. Le coach des bleus et blancs le sait “Marek Ciliak nous a tenu dans ce dernier tiers temps”.

Les Bordelais frustrés n'arrivent pas à tromper la vigilance du Slovaque. Le goalie de 33 ans, certainement boosté par la présence de sa famille dans les gradins d’un palais Omnisport bruyant du début à la fin a fait le job. “C’est une victoire importante avant les fêtes” pour Luc Tardif.



Photographe © Lily Rose (archives)

Les Marseillais restent 4e du classement. Les Bordelais privés de leur atout numéro 1 devant les filets s’inclinent dans un match où ils auront tout tenté durant les 20 dernières minutes. Les 4782 supporters marseillais venus garnir les tribunes de la patinoire peuvent avoir le sourire. C’est un joli cadeau offert par leurs joueurs favoris.

