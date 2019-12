Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 25ème journée : Rouen vs Amiens 8 - 1 (2-0 4-1 2-0) Le 06/12/2019 Patinoire Île Lacroix, Rouen [ Rouen ] [ Amiens ] Les Dragons de Rouen flambent Après la victoire face à Grenoble la semaine précédente qui confirmait le renouveau rouennais, les Dragons recevaient leurs meilleurs ennemis Amiénois. Un match important pour les Rouennais dans leur quête de remontée face à un adversaire direct dans la course au podium. Patinoire Île Lacroix, Rouen, Hockey Hebdo Alexandre Canivet le 08/12/2019 à 19:34 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2747 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Cregut assistés de MM. Caillot et Douchy Buts :

Rouen : 13.30 Nicolas Ritz (ass Loïc Lamperier et Mathieu Roy) ; 17.54 Marc-André Thinel (ass Joël Caron et Kévin Dusseau) ; 24.01 Anthony Guttig (ass Kévin Dusseau et Bastien Maia) ; 24.57 Loïc Lamperier (ass Marc-André Thinel et Chad Langlais) ; 29.59 Nicolas Deschamps (ass Anthony Guttig) ; 39.23 Florian Chakiachvili (ass Mathieu Roy et Anthony Guttig) ; 48.06 Joël Caron (ass Enzo Cantagallo et Maurin Bouvet) ; 53.55 Anthony Guttig (ass Mathieu Roy et Nicolas Deschamps)

Amiens : ; 23.39 Jérôme Verrier (ass Rudy Matima et Florian Sabatier) Pénalités 12 minutes contre Rouen 6 minutes contre Amiens



Photographe : Marine Romain Les deux équipes démarrent cette rencontre avec beaucoup d’intensité. Mathieu Roy se fait attraper par la patrouille et part rapidement sur le banc des pénalités. La première supériorité est mal exploitée par les visiteurs qui se font renvoyer dans leur camp par la bonne défense des Dragons. De retour à cinq contre cinq les deux camps appliquent un pressing qui gêne les relances adverses. Le jeu se développe essentiellement dans la zone et peu de lancers dangereux sont envoyés en direction des gardiens. La première vraie chance intervient au bout de presque huit minutes jeu quand Guttig manque d’un rien la cage sur un bon centre de Maïa (7’52).

Le pressing Amiénois se fait de plus en plus pressant sur les défenseurs rouennais et le capitaine Roy doit à nouveau se diriger en prison. Giroux, dans le slot aura la meilleure et seule occasion de ce power-play une nouvelle fois bien maitrisé par les rouennais. Le jeu va se débrider un peu plus dans la seconde partie du tiers avec notamment une belle chance pour Chakiachvili, idéalement décalé par Roy, mais qui perd son duel avec Buysse (12’54). Ritz sera plus en réussite après une interception en zone neutre que l’attaquant international convertit en but (1-0/13’30/ Ritz ass. Lampérier et Roy).

Rouen se montre efficace en ce début de rencontre à l’inverse des Gothiques qui ne parviennent pas à tromper Pintaric après un gros cafouillage devant les cages Normandes 15’40). Les locaux montent en puissance dans cette fin de tiers et Marc-André Thinel gratifie l’assistance un mouvement dont il a le secret pour venir tromper Buysse d’un joli revers (2-0/17’54/ Thinel ass. Caron et Dusseau). Les Dragons font le break avant le retour aux vestiaires mais se font peur alors qu’ils sont en supériorité, Drolet part en contre et manque la cage part deux fois d’un rien (19’10).

Photographe : Marine Romain De retour sur la glace les joueurs de Fabrice Lhenry vont rapidement trouver la faille. Maïa centre devant les filets de Buysse et Guttig est le plus prompte pour reprendre et convertir l’occasion. Le but sera finalement refusé après visionnage par les zèbres qui ont estimé que la cage avait bougé avant que le palet ne rentre. Un répit que les Gothiques vont exploiter avec une réduction du score de Verrier suite à un centre de Matima, dévié par un patin rouennais, que l’attaquant québécois ne manque pas (2-1/23’39). Malheureusement pour les Picards, cette réduction va créer une réaction en chaine du côté des Rouennais, après une récupération de la défense, la relance rapide de Dusseau vers Guttig lancé coté gauche, voit l’attaquant tricolore nettoyer la lunette de Buysse impuissant (3-1/34’01/ Guttig ass. Dusseau et Maïa). Pratiquement sur coup d’envoi, Thinel s’enfonce dans la défense adverse après plusieurs dribbles. Sa passe vers Lampérier en haut du slot est bonifiée par l’ailier rouennais qui d’un tir en pivot trompe Buysse entre les bottes (4-1/24’57/ Lampérier ass. Thinel et Langlais).

Le portier Amiénois sur ce but laisse sa place à Savoye. Le gardien remplaçant va être rapidement mis à contribution face à des Dragons qui étouffent littéralement leurs adversaires. Les Gothiques réagissent quelques peu par Romand, d’un tir en pivot (27’32) ou sur un cafouillage autour de Pintaric qui s’interpose avec brio face à, Verrier ou encore Franson (29’10). Pratiquement dans la continuité de cette occasion picarde, Deschamps se retrouve décalé dans le cercle gauche et trompe Savoye d’un tir à mi-hauteur (5-1/29’59/ Deschamps ass. Guttig).

Photographe : Marine Romain Le match plié, il ne reste que vingt minutes pour connaitre le score de ce derby totalement à l’avantage des Dragons. Une pénalité contre Guttig va permettre aux joueurs de Mario Richer de réduire la marque mais ni Matima (40’40) ou Giroux (41’50) n’y parviennent. Pintaric est également solide sur ce lourd slap de Gibbs qu’il stoppe parfaitement (46’42).

Les rouennais n’ont pas dit leur dernier mot et continuent dès qu’ils le peuvent de faire mal à leurs adversaires. Après un très gros travail de toute la ligne, Caron opportuniste profite d’un rebond pour ajouter un septième filet (7-1/48’06/ Caron ass. Cantagallo et Bouvet). Coach Lhenry, lance Richard, pour les dix dernières minutes à la place de Pintaric. Le jeune gardien rouennais doit vite se mettre dans le jeu puisqu’il rentre sur une infériorité.

Heureusement pour lui ses coéquipiers font le boulot et empêchent la moindre action visiteuse. Drolet va avoir une superbe chance de marquer pour Amiens seulement Richard sort un arrêt de la botte de grande classe (53’10). Son homologue Amiénois n’aura pas la même réussite face à Guttig, qui récupère son propre lancer bloqué pour enfiler une huitième perle (8-1/ 53’55/ Guttig ass. Roy et Deschamps). Le neuvième but était proche, mais ni Deschamps (57’03) ou Nesa (59’13) n’y parviendront avant le buzzer final.

Photographe : Marine Romain Rouen confirme avec cette victoire que les mentalités ont changé dans les têtes des Dragons. Suite « au coup de gueule » du président Chaix et aux discussions qui s'en sont suivies en interne, la machine s'est remise en route au grand plaisir du public. Avec deux très belles victoires, face à deux cadors du championnat, les Rouennais envoient un message fort à la Magnus. Le contenu des dernières rencontres est copieux aussi bien défensivement qu'offensivement, d'autant plus que les unités spéciales tournent à plein régime actuellement. L'arrivée de la trêve va permettre aux rouennais de recharger les batteries avant de repartir au combat dans leur quête de podium, tout en espérant ne pas couper l'élan. Le match décisif qui les attend, à Anglet, en quart de final de Coupe de France, dès la reprise devrait rapidement donner le ton.







