Ligue Magnus : 25ème journée : Rouen vs Gap 2 - 3 (2-1 0-0 0-2) Le 20/12/2022 Rouen - L'île Lacroix [ Rouen ] [ Gap ] LM : L'étrange Noël des Dragons Retour de la Ligue Magnus ce mardi après la trêve internationale de décembre. L'affiche de cette 25ème journée oppose les Dragons de Rouen aux Rapaces de Gap en terre normande. La patinoire affiche complet pour ce dernier match à domicile avant les fêtes de Noël. Si l'alignement rouennais n'est pas au complet avec les absences d'Enzo Cantagallo et de Kaylian Leborgne, les Gapençais se présentent sans Yegor Gainetdinov, l'un de leurs meilleurs éléments offensif. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 22/12/2022 à 17:38 FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Bliek assistés de MM. Collin et Laboulais Buts :

Rouen : ; 09.19 Rolands Vigners (ass Sacha Guimond et Ondrej Roman) ; 16.49 Christophe Boivin (ass Sacha Guimond)

Gap : 07.19 Dimitri Thillet (ass Axel Tarabusi et Yohan Coulaud) ; 40.58 Olegs Sislannikovs (ass Julien Correia et Chad Langlais) ; 44.07 Sébastien Rohat (ass Olegs Sislannikovs et Bostjan Golicic) Pénalités 22 minutes dont 10 à Yeo contre Rouen 12 minutes contre Gap Alignements :

Rouen

L1 : Mallet – Roman – Beauchemin / Chakiachvili – Elorinne

L2 : Lampérier – Tessier – Vigners / Guimond – Tournier

L3 : Boivin – Claireaux – Maïa / Yeo – Dodero

L4 : Bedin – Nesa – Tomasino

GB : Pintaric

Gap

L1 : Correia – Gutierrez – Joubert / Meisaari – Langlais

L2 : Sislannikovs – Golici – L. Coulaud / Faure – Bourgeois

L3 : Thillet – Tarabusi – Colombin / Y. Coulaud – Cirgues

L4 : Altidor – Rohat – Serres

GB : Junca



Le début de la rencontre est assez équilibré, voire même plutôt à l’avantage des visiteurs puisque Pintaric est mis à contribution assez vite et réalise un double arrêt après deux minutes de jeu. La première occasion des locaux est à mettre à l’actif du centre tchèque Ondrej Roman dont le tir passe à côté de la cage de Julian Junca.

Après un peu plus de sept minutes de jeu, les Rapaces réalisent une sortie de zone rapide et profitent d’un mauvais alignement défensif des Dragons pour ouvrir le score.

Bien décalé sur la gauche du but, Tarabusi se présente seul face à Pintaric qui repousse sa tentative mais ne peut rien face à Thillet qui saute sur le rebond (0-1, 7’19, Thillet ass. Tarabusi et Y. Coulaud).

Ce but a pour mérite de réveiller les Rouennais qui reviennent tout de suite dans le match en provoquant une première pénalité à peine une minute après. Roman trouve le poteau sur la première occasion en avantage numérique.

Photographe : Stéphane Heude Le jeu rouennais bien installé est récompensé par la déviation devant la cage de Vigners sur un tir de Roman (1-1, 9’19, Vigners ass. Roman et Guimond).

Les célébrations de l’égalisation des locaux sont prolongées par le traditionnel lancer de peluches à l’attention du secours populaire.

La seconde partie de cette première période est ensuite presque exclusivement à l’avantage des jaune et noir qui s’offrent un nouvel avantage numérique lors duquel un lancer de François Beauchemin frôle la lucarne droite du but de Junca.

Le capitaine Loïc Lampérier s’essaye également, mais son tir passe trop à gauche.

Gap finit par céder sur une entrée de zone rapide de Christophe Boivin qui parvient à déjouer la défense adverse et s’y prend à deux fois pour donner l’avantage à son équipe (2-1, 16’49, Boivin ass. Guimond). Le plus dur semble alors fait pour les hommes de Fabrice Lhenry qui rentrent au vestiaire avec un but d’avance alors qu’ils avaient concédé l’ouverture du score.



Le jeu reprend assez timidement et ce début de seconde période se révèle très pauvre en occasions. Tout cela dans une ambiance particulièrement timide loin des standards habituels de la patinoire de l’île Lacroix. Photographe : Stéphane Heude Gap a l’occasion de revenir au score quand Dodero s’en va en prison pour dureté, mais ce sont plutôt les Rouennais qui se montrent dangereux lors de cette phase en infériorité grâce à de jolis slaloms dans la défense de Bedin puis Tomasino.

Peu après la mi-match, Colombin est pénalisé d’un 2+2 pour obstruction et comportement antisportif. Rouen se voit alors offrir quatre minutes consécutives d’avantage numérique, l’occasion parfaite pour plier le match et gérer les affaires courantes par la suite.

Ce « power play » se révèle finalement très frustrant pour les locaux qui multiplient les mauvais passes ou les mauvais contrôles, de quoi redonner espoir aux Gapençais qui ne lâchent rien et parviennent à maintenir le score en l’état.

La meilleure occasion de cette fin de période est d’ailleurs à mettre à leur actif quand sur une nouvelle sortie de zone rapide, Coulaud et Golicic se retrouvent absolument seuls face au gardien.

Heureusement pour les Rouennais que la passe de Loïc Coulaud ne parvient pas à atteindre la crosse de l’attaquant slovène. Le score reste donc à 2-1 après quarante minutes de jeu.



Probablement déçus de leur tiers médian, les Normands reprennent pied au plancher et s’offrent une occasion dès l’engagement par l’intermédiaire de Roman, puis de Mallet qui butent tous les deux sur Junca. Photographe : Stéphane Heude Sur un excès d’engagement en zone offensive, Alexandre Mallet se fait envoyer en prison par les arbitres pour faire trébucher.

Terrible pour les locaux qui perdent l’engagement et voient leurs adversaires installer leur jeu en avantage numérique et égaliser en à peine dix secondes...

Sur une superbe ouverture de Julien Correia, Olegs Sislannikovs se retrouve tout seul à gauche du but de Pintaric et réalise une belle feinte pour le déjouer (2-2, 40’58, Silsannikovs ass. Correia et Langlais).

Tout est donc à refaire pour des Dragons qui semblent désormais à côté de leur match. Dodero, encore, puis Yeo sont envoyés en prison à 40 secondes d’intervalle pour offrir un 5 contre 3 aux Rapaces. Le jeu en supériorité numérique des haut-alpins est une nouvelle fois d’une précision chirurgicale.

Golicic décale Sislannikovs à gauche, qui remet à Rohat seul dans l’axe pour tromper Pintaric (2-3, 44’07, Rohat ass. Sislannikovs et Golicic). Coup de massue pour le public rouennais qui voit ses protégés désormais être menés au score.

La suite de ce dernier tiers ressemble pourtant à un vrai cauchemar puisque Lampérier est ensuite pénalisé deux minutes pour cinglage et Yeo dix minutes pour méconduite. En fin de pénalité, une explication musclée entre Loïc Coulaud et Charlie Dodero envoie les deux hommes en prison.

Photographe : Stéphane Heude Quelques minutes plus tard, la patinoire exulte quand un lancer de la bleue du jeune Ulysse Tournier trompe Julian Junca. L’entraîneur gapençais Eric Blais prend tout de suite un temps mort et demande une révision vidéo.

Les arbitres passent ensuite de longues minutes à revoir l’action sur tablette et finissent par refuser le but, probablement pour obstruction sur le gardien gapençais (la raison de l’annulation du but n’a pas été annoncée dans la patinoire).

Rouen pousse, mais Gap défend bien et ressort très vite en contre, Joubert manquant même son face à face contre Pintaric à quatre minutes du terme. Fabrice Lhenry prend son temps mort alors qu’il reste un peu plus d’une minute trente à jouer et les Dragons reviennent avec six joueurs sur la glace.

Une pénalité à l’encontre de Golicic offre vingt secondes d’espoir aux Rouennais, mais les Gapençais sont très bien regroupés devant la cage de Junca et ne craquent pas lors des dernières secondes.



