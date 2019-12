Hockey sur glace - Ligue Magnus : 26ème journée : Amiens vs Angers 3 - 2 (1-0 1-2 1-0) Le 08/12/2019 Amiens - Le Coliséum [ Amiens ] [ Angers ] Amiens s'impose face à Angers Retour en images sur la 26ème journée du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu les Gothiques d'Amiens s'imposer à domicile face à Angers. Amiens - Le Coliséum, Hockey Hebdo Photographe : Nicolas Leleu le 09/12/2019 à 11:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2600 spectateurs Arbitres : MM. Gremion et Peyre assistés de MM. Collin et Douchy Buts :

Amiens : 09.39 Cain Franson (ass Kai Lehtinen et Florian Sabatier) ; 36.32 Francis Drolet (ass Florian Sabatier et Cain Franson) ; 47.24 Louis-Mathieu Belisle (ass Francis Drolet et Jérôme Verrier)

Angers : ; 21.25 Olivier Latendresse (ass Loïc Farnier et Clément Masson) ; 28.33 Connor Hardowa (ass Riley Guenther et Alex Botten) Pénalités 8 minutes contre Amiens 10 minutes contre Angers



