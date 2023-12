Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 26ème journée : Bordeaux vs Cergy-Pontoise 5 - 4 (0-2 1-0 3-2 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 28/12/2023 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Cergy-Pontoise ] Les Boxers arrachent deux points aux TaB. Quelques jours après leur défaite (5-2) chez les Spartiates de Marseille, les Boxers de Bordeaux retrouvaient leur glace de Mériadeck ce jeudi soir pour y recevoir les Jokers de Cergy-Pontoise, huitièmes au coup d'envoi, quatre points derrière les joueurs d'Olivier Dimet. Bien que les Jokers n'ont pas gagné en terre bordelaise, ils n'en restent pas moins un adversaire toujours redoutable, à prendre avec beaucoup de sérieux. Avant ce troisième affrontement de la saison régulière, les deux équipes comptabilisent une victoire chacune... Cergy-Pontoise avait ouvert les hostilités en l'emportant (5-4) à domicile en tout début de phase régulière, avant de venir s'incliner (4-3) en prolongation, il y a un peu plus d'un mois, à Mériadeck. Quel scénario cette nouvelle confrontation allait-elle réserver ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 29/12/2023 à 17:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3312 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Garbay assistés de MM. Douchy et Fauvel Buts :

Bordeaux : ; 38.02 Kevin Spinozzi (ass Aina Benjamin Rambelo et Axel Prissaint) ; 44.55 Kevin Spinozzi (ass Rudy Matima et Loïk Poudrier) ; 50.22 Alexei Polodyan (ass Nikita Jevpalovs et Antti Kauppila) ; 57.29 Maxime Legault (ass Nikita Jevpalovs et Kevin Spinozzi) ; 65.00 Rudy Matima

Cergy-Pontoise : 05.58 Emils Gegeris (ass Patrick Coulombe et Alex Barber) ; 16.38 Vincent Melin (ass Gage Torrel et Alex Barber) ; 54.45 Emils Gegeris (ass Robert Baillargeon et Théo Gueurif) ; 58.10 Aleksi Hamalainen Pénalités 29 minutes dont 25 à Valtonen contre Bordeaux 12 minutes contre Cergy-Pontoise Absents Bordeaux : Quentin Papillon – Mathis Thirion – Charles-David Beaudoin

Absents Cergy-Pontoise : Philémon Rouault – Nikita Shalei – Sayam Limtong – Louis Petit



1ère période :



Gardiens : Victor Bodin (Bordeaux) – Olivier Richard (Cergy)

Capitaines : Maxime Legault (Bordeaux) – Patrick Coulombe (Cergy)



A peine quelques secondes plus tard, Raphaël Brites reste allongé un moment au sol derrière la cage de son gardien après avoir reçu une charge dans le dos. Il est relevé par son kiné avant d'être raccompagné hors de la glace avec l'aide d'un partenaire sous les applaudissements de Mériadeck. Julius Valtonen, coupable de cette faute, écope de 5 minutes pour la charge auxquelles 20 supplémentaires sont ajoutées pour méconduite de match (1'13).

Les Jokers s'installent alors dans la moitié de glace bordelaise et confirment leurs intentions avec une bonne déviation de Tristan Crozier bloquée par Victor Bodin (2'53). Philéas Perrenoud part ensuite en prison pendant deux minutes et le jeu se poursuit à 4 contre 4 (3'02). La domination des visiteurs de la région parisienne se concrétise moins de trois minutes plus tard lorsqu'Emils Gegeris contrôle une passe d'Aleksi Hämälainen et décoche un tir précis à ras de glace qui passe entre les jambes de Victor Bodin (0-1 à 5'58).



Photographe © Lily Rose (archives)

Les Boxers tentent de répondre instantanément avec une tentative intéressante de Samuel Salonen repoussée par Olivier Richard (6'46). De l'autre côté, Victor Bodin repousse tranquillement le tir de Robert Baillargeon (9'15). Les Boxers semblent manquer de solutions offensives dans ces premières minutes et ne parviennent pas à prendre le dessus sur une défense des Jokers très organisée et agressive. Peu après la mi-période, Victor Bodin s'illustre encore en bloquant parfaitement le tir d'Aurélien Dorey à longue distance (10'30). La réponse à cette action, côté bordelais, arrive sur un remarquable travail de Rudolfs Polcs qui crochète trois défenseurs avant de tirer sur Olivier Richard (11'04).

Les Boxers bénéficient dans les secondes qui vont suivre d'une supériorité numérique après une charge jugée incorrecte de Raphaël Faure (11'41).

L'occasion la plus nette des Boxers au cours de ce power-play est un lancer de Rudy Matima qui voit, par chance, Olivier Richard relâcher le palet après l'avoir pourtant bloqué, juste devant la crosse de l'un de ses partenaires (12'30). Les Boxers s'offrent à leur tour une bonne occasion d'égaliser avec un tir de Nikita Jevpalovs qui achève une longue phase offensive mais Olivier Richard intervient (16'06). Alors qu'il reste moins de 3'30 à jouer, les Jokers réussissent le début de match idéal en doublant leur avantage. Servi par Alexander Barber près de la cage bordelaise, Vincent Melin dévie le palet au bon moment sur la gauche du gardien des Boxers (0-2 à 16'38).



Ne parvenant que trop rarement à s'approcher de la cage d'Olivier Richard, les Boxers procèdent par quelques tirs de loin notamment par l'intermédiaire de Kévin Dusseau mais cela ne trouve toujours pas les filets (18'25). Le premier acte s'achève avec ces deux buts d'avance pour les Jokers.



Tirs BORDEAUX 12 CERGY 13 Les Jokers n'ont besoin que d'une trentaine de secondes pour rentrer dans la rencontre et obtiennent une première opportunité offensive par Aleksi Hämälainen mais celle-ci est sans danger pour Victor Bodin, le gardien remplaçant de Quentin Papillon, devant la cage bordelaise, qui honore sa deuxième titularisation consécutive (0'35).A peine quelques secondes plus tard, Raphaël Brites reste allongé un moment au sol derrière la cage de son gardien après avoir reçu une charge dans le dos. Il est relevé par son kiné avant d'être raccompagné hors de la glace avec l'aide d'un partenaire sous les applaudissements de Mériadeck. Julius Valtonen, coupable de cette faute, écope de 5 minutes pour la charge auxquelles 20 supplémentaires sont ajoutées pour méconduite de match (1'13).Les Jokers s'installent alors dans la moitié de glace bordelaise et confirment leurs intentions avec une bonne déviation de Tristan Crozier bloquée par Victor Bodin (2'53). Philéas Perrenoud part ensuite en prison pendant deux minutes et le jeu se poursuit à 4 contre 4 (3'02).Les Boxers tentent de répondre instantanément avec une tentative intéressante de Samuel Salonen repoussée par Olivier Richard (6'46). De l'autre côté, Victor Bodin repousse tranquillement le tir de Robert Baillargeon (9'15). Les Boxers semblent manquer de solutions offensives dans ces premières minutes et ne parviennent pas à prendre le dessus sur une défense des Jokers très organisée et agressive. Peu après la mi-période, Victor Bodin s'illustre encore en bloquant parfaitement le tir d'Aurélien Dorey à longue distance (10'30). La réponse à cette action, côté bordelais, arrive sur un remarquable travail de Rudolfs Polcs qui crochète trois défenseurs avant de tirer sur Olivier Richard (11'04).Les Boxers bénéficient dans les secondes qui vont suivre d'une supériorité numérique après une charge jugée incorrecte de Raphaël Faure (11'41).L'occasion la plus nette des Boxers au cours de ce power-play est un lancer de Rudy Matima qui voit, par chance, Olivier Richard relâcher le palet après l'avoir pourtant bloqué, juste devant la crosse de l'un de ses partenaires (12'30). Les Boxers s'offrent à leur tour une bonne occasion d'égaliser avec un tir de Nikita Jevpalovs qui achève une longue phase offensive mais Olivier Richard intervient (16'06).Ne parvenant que trop rarement à s'approcher de la cage d'Olivier Richard, les Boxers procèdent par quelques tirs de loin notamment par l'intermédiaire de Kévin Dusseau mais cela ne trouve toujours pas les filets (18'25). Le premier acte s'achève avec ces deux buts d'avance pour les Jokers.

2ème période :



Menés de deux buts, les Boxers obtiennent la première occasion de cette période sur une déviation de Julien Guillaume qui bute devant un remarquable Olivier Richard (22'29). Kevin Spinozzi enchaîne ensuite un tir qui ne trouve pas le cadre.

Les Jokers laissent leurs adversaires tenter de produire du jeu et ne connaissent aucune difficulté pour contrôler la majorité des attaques bordelaises tandis que le match peine à trouver son véritable rythme. Aurélien Dorey et Axel Prissaint écopent de deux minutes de pénalité chacun après un début d'échauffourée (26'29). Victor Bodin effectue un nouvel arrêt déterminant sur un gros lancer de Daniels Gorsanovs (27'28). Antti Kauppila aperçoit Bastien Lemaitre sur sa droite, au niveau de la ligne bleue. Le tir du jeune défenseur bordelais passe au-dessus en direction du filet de protection (28'55).



Photographe © Lily Rose (archives)

Un peu plus tard, le défenseur des Jokers commet une charge au niveau du cou sur Maxime Legault. Le capitaine bordelais, à juste raison, ne manque pas de s'expliquer avec le fautif qui, de son côté, part rejoindre le banc des pénalités (29'31).

Le match semble monter légèrement en rythme au cours de ce deuxième acte mais les Boxers ne sont toujours pas en réussite car Rudy Matima manque une nouvelle énorme occasion de but face à Olivier Richard, sauvé par son poteau (30'24). Après une supériorité numérique favorable aux Jokers qui n'a rien donné, Victor Bodin repousse de la mitaine la déviation de Gage Torrel (35'30). Moins de deux minutes avant la pause, les Boxers vont voir leurs efforts être récompensés. Kevin Spinozzi trouve les filets d'Olivier Richard en envoyant le palet dans le coin droit de la cage. Le gardien des Jokers semble à la fois surpris et vexé de concéder ce but (1-2 à 38'02).



Dans les ultimes secondes, les joueurs d'Olivier Dimet, remis dans le bon sens après cette réduction du score, repartent à l'assaut avec une passe trop longue devant la cage de Nikita Jevpalovs à destination de Maxime Legault qui ne peut la contrôler (39'12). Après quarante minutes, les Boxers ne comptent plus qu'un but de retard. La rencontre reste cependant encore très ouverte et indécise.



Tirs BORDEAUX 13 CERGY 10 Menés de deux buts, les Boxers obtiennent la première occasion de cette période sur une déviation de Julien Guillaume qui bute devant un remarquable Olivier Richard (22'29). Kevin Spinozzi enchaîne ensuite un tir qui ne trouve pas le cadre.Les Jokers laissent leurs adversaires tenter de produire du jeu et ne connaissent aucune difficulté pour contrôler la majorité des attaques bordelaises tandis que le match peine à trouver son véritable rythme. Aurélien Dorey et Axel Prissaint écopent de deux minutes de pénalité chacun après un début d'échauffourée (26'29). Victor Bodin effectue un nouvel arrêt déterminant sur un gros lancer de Daniels Gorsanovs (27'28). Antti Kauppila aperçoit Bastien Lemaitre sur sa droite, au niveau de la ligne bleue. Le tir du jeune défenseur bordelais passe au-dessus en direction du filet de protection (28'55).Un peu plus tard, le défenseur des Jokers commet une charge au niveau du cou sur Maxime Legault. Le capitaine bordelais, à juste raison, ne manque pas de s'expliquer avec le fautif qui, de son côté, part rejoindre le banc des pénalités (29'31).Le match semble monter légèrement en rythme au cours de ce deuxième acte mais les Boxers ne sont toujours pas en réussite car Rudy Matima manque une nouvelle énorme occasion de but face à Olivier Richard, sauvé par son poteau (30'24). Après une supériorité numérique favorable aux Jokers qui n'a rien donné, Victor Bodin repousse de la mitaine la déviation de Gage Torrel (35'30).Dans les ultimes secondes, les joueurs d'Olivier Dimet, remis dans le bon sens après cette réduction du score, repartent à l'assaut avec une passe trop longue devant la cage de Nikita Jevpalovs à destination de Maxime Legault qui ne peut la contrôler (39'12). Après quarante minutes, les Boxers ne comptent plus qu'un but de retard. La rencontre reste cependant encore très ouverte et indécise.

3ème période :



La troisième période de ce match, au scénario encore incertain, commence avec un tir de Maxime Legault sorti par Olivier Richard (41'25). Tout le monde ignore bien sûr à ce moment précis que ce dernier tiers-temps rêglementaire sera le plus spectaculaire offensivement. Victor Bodin continue de régaler son public avec un nouvel arrêt important devant Théo Gueurif, placé face à lui (43'04). Alors qu'il prend la défense de vitesse, Nikita Jevpalovs voit son tir repoussé par le gardien des Jokers, auteur d'une grosse partie jusqu'à présent (44'19). Mais le remplaçant de Sebastian Ylönen finit par céder une deuxième fois sur un gros tir de Kevin Spinozzi qui rappelle à Mériadeck toute la puissance et l'efficacité dont il dispose dans cet exercice (2-2 à 44'55).



Pourtant, quelques secondes après cette égalisation bordelaise, les Jokers sont proches de reprendre l'avantage lorsqu'Emils Gegeris bute sur Victor Bodin qui s'en sort admirablement (45'25). Le score reste égal pendant précisément 4'57. Lancé sur la droite, Nikita Jevpalovs, le roi de la passe décisive (ou assistance dans le jargon) bordelaise, décale Alexey Polodyan, face à la cage. L'ancien attaquant russe de l'Hormadi ne se pose aucune question et marque dans la lucarne pour faire basculer les Boxers en tête au tableau d'affichage (3-2 à 50'22).



Photographe © Lily Rose (archives)

Les visiteurs n'en restent pas moins dangereux et le montrent à plusieurs reprises. Emils Gegeris, placé à la ligne bleue, décoche un missile repoussé par la jambière de Victor Bodin (51'58). Ensuite, Alex Barber s'élance sur la droite et manque l'égalisation pour quelques centimètres... Victor Bodin s'en tire très bien (53'51). Les occasions des Jokers se multiplient avec un nouveau tir de Raphaël Faure repoussé par le gardien des Boxers, auteur lui aussi d'une solide prestation (54'26). Il ne reste plus que 5'15 à jouer dans cette ultime période. Robert Baillargeon décoche un tir à pleine puissance qui trouve la transversale... Emils Gegeris suit parfaitement l'action, se positionne sur la droite et marque sous la barre (3-3 à 54'45).



Dans les cinq dernières minutes, les Boxers bénéficient d'abord d'une nouvelle supériorité numérique (55'58) qui se transforme en double supériorité numérique (57'13) car Aleksi Hämälainen et Alexander Barber partent en prison. Quinze secondes après ce fait de jeu, les Boxers reprennent leur bien, c'est à dire l'avantage, lorsque le capitaine Maxime Legault décoche un tir d'une grande précision face à la cage qui ne laisse pas la moindre chance à Olivier Richard (4-3 à 57'28).

Ce match ne va pas en rester là car le top scoreur des Jokers, Aleksi Hämälainen, excentré sur la droite, parvient à décocher un tir dans la lucarne de Victor Bodin (4-4 à 58'10).



Le troisième tiers-temps prend fin sur cette nouvelle égalité, laissant les deux formations se diriger en prolongation.



Tirs BORDEAUX 13 CERGY 11 La troisième période de ce match, au scénario encore incertain, commence avec un tir de Maxime Legault sorti par Olivier Richard (41'25). Tout le monde ignore bien sûr à ce moment précis que ce dernier tiers-temps rêglementaire sera le plus spectaculaire offensivement. Victor Bodin continue de régaler son public avec un nouvel arrêt important devant Théo Gueurif, placé face à lui (43'04). Alors qu'il prend la défense de vitesse, Nikita Jevpalovs voit son tir repoussé par le gardien des Jokers, auteur d'une grosse partie jusqu'à présent (44'19).Pourtant, quelques secondes après cette égalisation bordelaise, les Jokers sont proches de reprendre l'avantage lorsqu'Emils Gegeris bute sur Victor Bodin qui s'en sort admirablement (45'25). Le score reste égal pendant précisément 4'57.Les visiteurs n'en restent pas moins dangereux et le montrent à plusieurs reprises. Emils Gegeris, placé à la ligne bleue, décoche un missile repoussé par la jambière de Victor Bodin (51'58). Ensuite, Alex Barber s'élance sur la droite et manque l'égalisation pour quelques centimètres... Victor Bodin s'en tire très bien (53'51). Les occasions des Jokers se multiplient avec un nouveau tir de Raphaël Faure repoussé par le gardien des Boxers, auteur lui aussi d'une solide prestation (54'26). Il ne reste plus que 5'15 à jouer dans cette ultime période.Dans les cinq dernières minutes, les Boxers bénéficient d'abord d'une nouvelle supériorité numérique (55'58) qui se transforme en double supériorité numérique (57'13) car Aleksi Hämälainen et Alexander Barber partent en prison.Le troisième tiers-temps prend fin sur cette nouvelle égalité, laissant les deux formations se diriger en prolongation.

Prolongation :



1ère ligne BORDEAUX : Kevin Spinozzi – Nikita Jevpalovs – Alexei Polodyan

1ère ligne CERGY : Daniels Gorsanovs – Tristan Crozier – Aleksi Hämälainen



La première occasion de cet overtime, en faveur des Boxers, signée Rudy Matima, est contrée par le genou de Patrick Coulombe (60'55). Mathieu Pompei offre ensuite la seule grosse opportunité bordelaise en venant tirer directement sur Olivier Richard (61'30). Les Jokers vont cependant dominer clairement cette prolongation en obtenant huit occasions en cinq minutes. Emils Gegeris voit son tir sorti par Victor Bodin (62'00).

Quelques secondes plus tard, Daniels Gorsanovs remonte la glace à toute vitesse pour finalement enchaîner avec un tir qui passe au-dessus (62'48). Les dernières situations offensives dangereuses sont à mettre plutôt au crédit des visiteurs. Emils Gegeris manque encore de réussite sur un nouveau palet de match en trouvant l'épaule d'un excellent Victor Bodin (64'06). Rien ne sera marqué au bout de ces cinq minutes... Direction les tirs aux buts pour savoir de quel côté ce match, qui a mis du temps à se lancer, va basculer.



Tirs BORDEAUX 1 CERGY 8

Tirs aux buts :



BORDEAUX

Samuel Salonen – Rudy Matima



CERGY-PONTOISE

Aleksi Hämälainen



Gardiens

Victor Bodin 38 arrêts (65'00)

Olivier Richard 35 arrêts (65'00)





ETOILES DU MATCH



CERGY : 10 Emils Gegeris



BORDEAUX : 1 44 Kevin Spinozzi 2 71 Nikita Jevpalovs 3 35 Victor Bodin



Photographe © Lily Rose (archives)



Les Boxers remportent ce match à grand suspense au bout d'une séance de tirs aux buts dans laquelle les équipes auront été sollicitées six fois chacune. Deux points viennent donc s'ajouter au compteur des joueurs d'Olivier Dimet, alors que les Jokers, qui en regardant leur première partie de match, méritaient peut-être davantage, repartent avec une unité récupérée de ce déplacement bordelais. Menés de deux buts à la fin du premier tiers, les Boxers sont revenus de loin pour obtenir cette victoire qui leur permet de rester seuls à la sixième place avec deux points d'avance sur les Pionniers de Chamonix. Samedi soir, pour bien finir l'année 2023, les joueurs bordelais devront encore sortir un grand match pour l'emporter face aux Rapaces de Gap qui n'auront certainement pas l'intention de faire de la figuration en Gironde... même une veille de réveillon de Saint-Sylvestre !



Prochain match

Bordeaux / Gap (Samedi 30 Décembre 18h15) Les Boxers remportent ce match à grand suspense au bout d'une séance de tirs aux buts dans laquelle les équipes auront été sollicitées six fois chacune. Deux points viennent donc s'ajouter au compteur des joueurs d'Olivier Dimet, alors que les Jokers, qui en regardant leur première partie de match, méritaient peut-être davantage, repartent avec une unité récupérée de ce déplacement bordelais. Menés de deux buts à la fin du premier tiers, les Boxers sont revenus de loin pour obtenir cette victoire qui leur permet de rester seuls à la sixième place avec deux points d'avance sur les Pionniers de Chamonix. Samedi soir, pour bien finir l'année 2023, les joueurs bordelais devront encore sortir un grand match pour l'emporter face aux Rapaces de Gap qui n'auront certainement pas l'intention de faire de la figuration en Gironde... même une veille de réveillon de Saint-Sylvestre !Bordeaux / Gap (Samedi 30 Décembre 18h15) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo