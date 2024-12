Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 26ème journée : Bordeaux vs Chamonix 4 - 1 (1-0 2-0 1-1) Le 10/12/2024 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Chamonix ] Les Boxers révisent leurs gammes avant Angers ! Deux jours après leur courte et très difficile victoire (2-1) à l'Alp Arena des Rapaces de Gap contre un remarquable adversaire, les Boxers de Bordeaux retrouvaient une patinoire Mériadeck presque à guichets fermés (3291 spectateurs) ce mardi soir pour recevoir les Pionniers de Chamonix, en lutte pour la huitième place avec les Jokers de Cergy-Pontoise, l'Hormadi d'Anglet, les Rapaces de Gap et les Diables Rouges de Briançon. Avec le retour au jeu en fin de week-end de Mathieu Pompei et Kevin Spinozzi, Rémi Péronnard, qui assure toujours le remplacement d'Olivier Dimet dans le rôle de head-coach, allait pouvoir compter sur un effectif quasiment au complet. De leur côté, les Pionniers, neuvièmes au classement, restaient sur trois défaites consécutives dont une très récente en prolongation face aux Ducs d'Angers. Arriveront-ils à briser cette mauvaise période sur la glace bordelaise ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 11/12/2024 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3291 spectateurs Arbitres : MM. Metais et Rauline assistés de MM. Fauvel et Martin Buts :

Bordeaux : 07.59 Enzo Carry (ass Mathieu Pompéi) ; 20.27 Baptiste Bruche (ass Emils Gegeris et Justin Hamonic) ; 22.40 Kevin Spinozzi (ass Aina Benjamin Rambelo et Kaylian Leborgne) ; 46.52 Kévin Dusseau (ass Julius Valtonen et Nikita Jevpalovs)

Chamonix : ; 59.06 Clément Masson (ass Jesper Akerman et Nils Carnback) Pénalités 2 minutes contre Bordeaux 2 minutes contre Chamonix



Absents

Bordeaux : Tommy Giroux (Canada, raison familiale) – Ulysse Tournier

Chamonix : Jordan Mugnier – Matthew Tugnutt – Malo Ville



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Lucas Mugnier (Chamonix)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Clément Masson (Chamonix)



Dès les premières secondes du match, les deux équipes se projettent en direction de la cage adverse avec une circulation rapide du palet. Les Pionniers se créent les premières occasions avec tout d'abord un face à face remporté par Quentin Papillon devant Saku Kivinen (1'20). Jérémie Penz décoche un tir qui passe juste à gauche moins de quarante secondes plus tard (1'52).



Alors que les Boxers n'ont pas encore vraiment réussi à trouver les solutions pour inquiéter Lucas Mugnier, une charge violente est commise contre la bande sur Jakub Izacky, le top scoreur des Pionniers. Celui-ci est raccompagné sur son banc... Aucun problème le concernant, il reprendra sa place (4'38). La légère domination des visiteurs se poursuit avec une occasion de Stanislav Lopachuk repoussée par Quentin Papillon (4'54).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Dans les secondes qui suivent, les Boxers réagissent en prenant d'assaut la moitié de glace et la cage des Pionniers mais sans réussite...ce n'est que provisoire. Après huit minutes de jeu, les bordelais parviennent à débloquer le tableau d'affichage et ouvrent le score malgré une entame de match relativement intéressante des savoyards. Servi vers la gauche par Mathieu Pompei, Enzo Carry décoche un tir à ras de glace qui oblige Lucas Mugnier à relâcher le palet derrière sa ligne de but (1-0 à 7'59).



La maîtrise du jeu est à présent bordelaise même si les Pionniers parviennent à montrer du répondant par quelques bonnes situations offensives. Clément Masson écope de deux minutes de pénalité après avoir fait trébucher un joueur adverse (13'55). Les Boxers bénéficient de la première supériorité numérique de la partie. Les tirs bordelais ne donnent rien car aucun ne trouve le cadre.



Dans les dernières minutes du premier acte, les locaux tentent d'accentuer leur domination par un tir dangereux d'Aina Rambelo qui vient buter sur le gardien des Pionniers (16'35). Le premier tiers-temps se termine avec ce petit but d'avance pour des bordelais, bien rentrés dans leur match.



Tirs BORDEAUX 10 CHAMONIX 7



2ème période :



Lorsque le match reprend, il ne fallait surtout pas revenir en retard à sa place car après moins de trente secondes, suite à un lancement de jeu d'Emils Gegeris et Justin Hamonic, Baptiste Bruche accélère sur la droite avant de placer un magnifique tir au centre de la cage de Lucas Mugnier (2-0 à 20'27).



Contrairement au tiers-temps précédent, ce coup-ci, le début de période est dominé par les Boxers. Enzo Carry défie en face à face Lucas Mugnier...le gardien des Pionniers a le dernier mot (21'19). Dans la minute qui suit, les joueurs de Rémi Péronnard replacent un coup d'accélérateur qui va être récompensé du troisième but de la soirée. Aina Rambelo et Kaylian Leborgne organisent une nouvelle séquence offensive au cœur de la défense chamoniarde. Le palet est récupéré par Kevin Spinozzi qui ne se pose aucune question et trompe Lucas Mugnier sur un tir précis légèrement dans le coin gauche de la cage (3-0 à 22'40).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Trois minutes plus tard, les Boxers pensent poursuivre sur leur lancée avec une passe de Julius Valtonen que Loïk Poudrier dévie au fond des filets. Après une vérification vidéo des arbitres, le but est refusé au capitaine bordelais pour un hors-jeu.



Les Pionniers profitent de la pause pour changer leur gardien. Tom Aubrun remplace Lucas Mugnier (25'55). Les deux gardiens sont à nouveau sollicités à tour de rôle. Tom Aubrun bloque un tir de Maxim Lamarche à ras de glace (27'05) puis Quentin Papillon repousse celui de Jakub Izacky (27'39). Après la mi-match, Enzo Carry s'avance par la droite et tire dans le petit-filet (33'03) alors que Bryan Ten Braak, attaquant d'expérience, vient buter sur Quentin Papillon (35'44). Moins de trois minutes plus tard, le gardien des Boxers est à nouveau mis à contribution en effectuant un sauvetage incroyable sur un lancer venu de la crosse de Nils Carnback (38'20). La dernière occasion pour les Boxers est un tir de Samuel Salonen qui offre un nouvel arrêt à Tom Aubrun (39'01).



Tirs BORDEAUX 16 CHAMONIX 6



3ème période :



Le troisième tiers-temps commence par une nouvelle phase de domination des Boxers, confirmée par un tir d'Emils Gegeris dans la mitaine de Tom Aubrun (40'29), immédiatement suivi d'un autre signé Enzo Carry, mais là encore, le gardien des Pionniers s'interpose (40'33). Quelques minutes plus tard, à moins d'un quart d'heure de la fin du match, les Boxers corsent l'addition. Julius Valtonen et Nikita Jevpalovs prennent des tirs repoussés par la défense des Pionniers. Une fois le palet en sa possession, Kévin Dusseau franchit la ligne bleue, s'avance légèrement sur la gauche et décoche un tir en force à mi-hauteur sur lequel Tom Aubrun ne peut que s'incliner (4-0 à 46'51).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Les Boxers continuent d'essayer de soigner leur goal-average avec une bonne accélération de Baptiste Bruche sur la gauche. Il prend la défense de vitesse avant de tirer sur Tom Aubrun qui bloque la rondelle (48'25). Le tableau d'affichage indique à présent 7'12 à jouer. Maxim Lamarche, le défenseur canadien des Boxers, prend deux minutes de pénalité pour un cinglage. Pendant ce premier power-play en leur faveur, les joueurs d'Anatoli Bogdanov obtiennent deux tirs dangereux de Nils Carnback et Stanislav Lopachuk, bloqués par Quentin Papillon (53'27). En ayant eu le mérite de rester courageux et entreprenants jusqu'à la fin de la rencontre, les visiteurs parviennent à réduire le score dans les dernières secondes. Le duo suédois Jesper Akerman – Nils Carnback offre à son capitaine Clément Masson une déviation que celui-ci place sur la gauche du gardien bordelais (4-1 à 59'06).



Auteurs d'une prestation sérieuse, les Boxers s'imposent (4-1) face aux Pionniers et comptabilisent trois succès en autant de rencontres cette saison. La troisième place est consolidée avec toujours huit points d'avance sur les Dragons de Rouen. En revanche, les Boxers se replacent clairement dans la lutte pour la deuxième place en revenant à un petit point des Ducs d'Angers, prochain adversaire en déplacement...dans deux jours. Une énorme affiche en perspective à l'IceParc !



Tirs BORDEAUX 14 CHAMONIX 6



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures



Gardiens

Quentin Papillon 18 arrêts (60'00)

Lucas Mugnier 15 arrêts (25'55)

Tom Aubrun 21 arrêts (34'05)



ETOILES DU MATCH



CHAMONIX : 11 Jesper Akerman



BORDEAUX :

1) 44 Kevin Spinozzi

2) 20 Kévin Dusseau

3) 32 Quentin Papillon





Prochain match

Angers / Bordeaux (Vendredi 13 Décembre 20h30 Ligue Magnus J27)







© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







