Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 26ème journée : Cergy-Pontoise vs Rouen 2 - 3 (0-0 1-0 1-2) Le 23/12/2022 Aren'Ice de Cergy Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Rouen ] Les Dragons s’en sortent par un trou de souris Le championnat français d’élite de hockey sur glace proposait une affiche plutôt déséquilibrée, sur le papier. Les Jokers de Cergy-Pontoise, en manque de confiance et de réussite depuis le mois de novembre (9 revers en 11 matchs), recevaient les Dragons de Rouen, solides 3èmes quoique sortant de 2 défaites consécutives. Il n’en fut absolument rien et cette rencontre de veille de noël disputée devant une belle affluence fut le théâtre d’un très beau spectacle et une sacrée promotion pour le hockey sur glace. Les pensionnaires de l’Aren’ice ont tenu la dragée haute aux rouennais jusqu’à 2 minutes de la fin d’un match intense et haletant avant de cruellement se faire renverser (2-3). Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 26/12/2022 à 11:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2482 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Fabre assistés de MM. Debuche et Douchy Buts :

Cergy-Pontoise : 29.25 Tomas Pardo (ass Loïc Farnier et Samuel Salonen) ; 49.15 Louis Petit (ass William Bower et Gage Torrel)

Rouen : ; 47.33 Valentin Claireaux (ass Florian Chakiachvili et François Beauchemin) ; 57.57 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Ondrej Roman) ; 59.19 Valentin Claireaux (ass Christophe Boivin et François Beauchemin) Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 4 minutes contre Rouen Un bras de fer équilibré et indécis



Les premiers blocs rouennais partent d’emblée très fort et s’approprient le puck lors des 2 premières minutes de jeu. En face, les cergypontains sont également bien rentrés dans la rencontre. Du coup, Sebastian Ylönen qui garde la cage francilienne n’est pas vraiment mis en danger lors de ce démarrage en trombe des Dragons. Assez rapidement, les Jokers rétablissent l’équilibre et utilisent à leur tour le disque en phase offensive, notamment par Anthony Rinaldi qui découvre que, dans la cage normande, Matija Pintaric n’est pas le premier venu.



Le bras de fer est engagé et les occasions sont désormais partagées malgré le travail de harcèlement des blocs défensifs respectifs qui ne laissent que peu de temps aux porteurs de palets pour les exploiter. Dans ce jeu de pression et d’agression les Jokers sont admirables et n’hésitent à se sacrifier à l’instar de leur capitaine, Patrick Coulombe, stoppe de la mâchoire une tentative lointaine de Christophe Boivin. Heureusement pour les cergypontains, après un passage par l’infirmerie le canadien reprend sa place avec un casque ornementé d’une grille de protection intégrale.



Photographe : © Bruno Gouvazé (archives) Les coups encaissés sont systématiquement rendus. Boivin parti dans l’axe dans le dos de la défense bute sur Ylönen et ensuite Gage Torrel, bien servi par Loïc Farnier ne fait pas mieux face à Pintaric. Si elles ne finissent pas au fond, les banderilles franciliennes rappellent aux rouennais qu’ils ont de sacrés challengers en face ce soir. Ainsi Théo Gueurif ou Vincent Melin, dont la tentative flirte avec l’extérieur du poteau, font passer des sueurs froides dans le dos des nombreux supporters rouennais ayant fait le déplacement. Mais les Dragons restent ce qu’ils sont et font feu de tout bois à chaque fois que possible alors Florian Chakiachvili ou Quentin Tomasino ont aussi chacun leur chance à la suite de belles envolées.



Le tiers est donc rythmé et plaisant et les joueurs ne s’économisent pas. Aurélien Dorey fait lui aussi don de son corps pour stopper un missile lâché sur la cage verte par Aleksi Elorinne. Dans ce match très propre en matière de discipline malgré le total engagement, les rouennais sont les premiers à se mettre à la faute et à offrir un avantage numérique à leurs hôtes, quand François Beauchemin retient Robert Baillargeon. Au cours des 2 minutes de punition du canadien, le jeu de puissance des franciliens, le 10ème de la ligue, bien qu’en progrès ces derniers temps ne parvient pas à déjouer la 4ème boxplay du championnat. Mis à part un jeu en triangle entre Farnier, Tomas Pardo et Samuel Salonen, le finlandais ne parvenant à surprendre le goal slovène, et un raid plein axe de Rinaldi, les Dragons sont peu mis en danger et réussissent le penalty kill.

La période se poursuit donc sur un jeu spectaculaire où les organisations défensives et les goalies ont le dernier mot. Les 2 équipes rentrent au vestiaire dos à dos après une ultime tentative en angle de Pierre-Charles Hordelalay pour les franciliens et une situation très chaude devant le but adverse pour les normands à 7 secondes de la sirène.



La jeune garde cergypontaine débloque le compteur



Comme pour la précédente période, les Dragons partent pied au plancher mais les Jokers travaillent toujours aussi dur et collectivement en défense. Il y a toujours une crosse pour intercepter, détourner ou déjouer les tentatives. Cela laisse la place pour des revirements explosifs et Salonen laisse passer sa chance bien décalé par Farnier. Il y a du chaos dans l’air chacune des équipes pouvant marquer. Les Rouennais ont de bons temps de jeu mais ne sont pas toujours précis dans la finition comme Charles Dodero idéalement placé qui ne conclut pas. Peu après, sur un nouveau départ en contre, ce sont les cergypontains qui manquent le coche par Rinaldi qui voit, au terme de son échappée, Pintaric ne pas tomber dans le panneau de sa feinte.



Photographe : © Bruno Gouvazé (archives) Après 8 minutes de jeu dans cette période, c’est Chakiachvili qui se met alors en évidence, d’abord par une belle occasion sur laquelle Ylönen a le dernier mot puis, dans le prolongement de l’action, par une charge avec la crosse sur Dorey qui ne sera pas sans conséquences. Cette fois les unités spéciales franciliennes sont plus durablement installées en zone offensive et si Hordelalay trouve la mitaine de Pintaric, une jeune pousse prometteuse de l’alignement vert trouve peu après la faille. Bien en place, les Jokers déroule une belle séquence de jeu où Salonen dans l’arrondi droit utilise la bande pour servir Farnier derrière le but lequel ressort le disque pour Tomas Pardo qui rodait devant l’enclave. Le U20 ne se pose pas de question et trompe, en pleine lucarne, le portier normand d’un tir sur réception (1-0, 29.25).



A la mi match, les pensionnaires de l’Aren’ice brisent l’égalité et Pardo inscrit pour l’occasion son 3ème but de la saison régulière.

Les normands sont piqués au vif et les 2 groupes se rendent coup pour coup jusqu’à la pause. Les Jokers ont encore des occasions notamment par Coulombe ou par le très remuant Rinaldi, bien trouvé par Hordelalay, ou encore par Pardo auteur d’une belle déviation devant le but alors que les Dragons poussent pour revenir et se procurent de belles opportunités notamment par Rolands Vigners et Boivin.



Un éclair de génie et une pénalité généreuse permettent, sur le fil, aux Dragons de priver les Jokers de dessert



Comme lors des 2 vingt précédents, la pression rouennaise est immédiate. Elle s’intensifie même mais bute toujours sur la disciplinée et héroïque défense verte. Du coup, les contres cergypontains sont à deux doigts de faire mouche notamment sur un nouveau jeu en triangle entre Farnier, Torrel et Salonen. Malheureusement pour les Jokers, l’attaquant finlandais ne trompe pas Pintaric.

Dans cette rencontre encore indécise, les Dragons font parler le métier et Théo Gueurif lors d’un repli défensif se fait embarquer par son vis-à-vis et est sanctionné pour un « faire trébucher » sur Dylan Yeo lequel a su malicieusement provoquer et obtenir la faute. Rouen obtient sa première supériorité numérique et ne laisse pas passer sa chance prouvant ainsi que son classement comme 2ème powerplay de la ligue n’est pas usurpé. Sur la droite, François Beauchemin, le meilleur pointeur de son équipe résiste à la charge du défenseur venu à son marquage et décale la rondelle au centre pour Valentin Claireaux lequel démarqué lâche un missile qui trompe Ylönen (1-1, 47.33).



Après cette égalisation les Dragons se déchaînent et veulent enfoncer le clou alors Coulombe doit encore se sacrifier sur une tentative de Dodero.

Pour autant, les Jokers sont bien dans leur match et ne lâchent rien, au contraire. Sur un nième palet gratté en zone neutre, Torrel de la gauche trouve William Bower avec une belle passe diagonale. Le canadien s’échappe sur le flanc droit pour faire l’extérieur sur le bloc adverse avant de redresser sa course et, de derrière la cage, servir Louis Petit qui a bien suivi pour tromper sans contrôle Pintaric (2-1, 49.15).



Les franciliens n’auront pas eu trop le temps de gamberger et malgré une nouvelle grosse occasion de Bastien Maia, annihilée par Ylönen, les visiteurs sont bien muselés.

Une issue heureuse, et globalement méritée, semble promise aux Jokers. Hélas tout s’écroule à 2 minutes du terme. Les dragons se remettent en selle après un but absolument remarquable de Alexandre Mallet. Ondrej Roman, en zone neutre, trouve Beauchemin sur la gauche qui pousse en profondeur vers Mallet lequel, dos au but et dans un seul et même mouvement, réceptionne le puck, fait volte-face et lance à la cage, ne laissant pas le temps au portier de réagir (2-2, 57.57).



Photographe : © Bruno Gouvazé (archives) Avec ce but venu d’ailleurs les rouennais se repositionnent pour, a minima, jouer la prolongation. Ils continuent à pousser mais les Jokers qui les auront regardés dans les yeux durant toute la rencontre sont toujours aussi vaillants. Malheureusement pour ces derniers le tournant du match survient une minute plus tard lorsque Louis Petit vient disputer le disque devant le banc rouennais et est sanctionné pour avoir, dans le ferraillage, retenu son vis-à-vis. Une décision extrêmement sévère car les deux protagonistes semblaient s’empoigner mutuellement et, par ailleurs, Petit est dans la continuité de l’action carrément victime d’une charge à la crosse dans le dos. Quelle aubaine pour les Dragons qui n’en demandaient pas tant et bonifient dans la foulée leur powerplay. La rondelle tourne et l’inévitable Beauchemin sur la droite sert plein axe à la bleue Claireaux lequel a le temps d’avancer et d’ajuster Ylönen pour inscrire son second but (2-3, 59.19).



Dénouement incroyable et cruel pour les franciliens qui avaient pourtant (presque) tout bien fait durant 58 minutes. Les Dragons, qui auront été contenus et parfois maladroits dans la finition pendant tout le match, ont eu le mérite de rester à l’affut et, outre la friandise de noël dont nous a gratifié Mallet, de convertir les 2 jeux de puissance obtenus. Ils résistent, avec tout le métier qui est le leur, sans trembler aux 41 dernières secondes de siège que leur imposent les cergypontains et réalisent une fort belle opération.



Photographe : © Bruno Gouvazé (archives) La loi du sport est dure mais c’est la loi. Les Jokers qui traversent une période difficile depuis novembre ont probablement livré le meilleur match de la saison en terme de constance sur les 3 tiers, de respect de leur identité de jeu et ne sont vraiment pas récompensé de tout cela. Souhaitons-leur de poursuivre leur rétablissement et de capitaliser sur la prestation du jour en continuant dans la même veine car il est impensable que la victoire continue à se refuser à eux s’ils jouent de la sorte. Leur programme de fin 2022 : un déplacement chez les Diables rouges de Briançon et la réception des Gothiques d’Amiens. Pour les Dragons, qui restent solidement collé au podium, le menu semble sympathique et alléchant : réception du Hormadi d’Anglet où une revanche est à prendre, les Basques ayant surpris les rouennais (1-2) lors de leur dernier passage sur l’île Lacroix et un déplacement en gironde chez les Boxers de Bordeaux où ils voudront à nouveau glaner les 3 points (victoire 7 à 5 lors de leur dernière venue à Mériadeck).





Meilleurs joueurs du match :

Florian Chakiachvili pour Rouen

Louis Petit pour Cergy-Pontoise

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo