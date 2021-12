Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 26ème journée : Rouen vs Anglet 3 - 2 (1-0 2-1 0-1) Le 17/12/2021 L'ile Lacroix [ Rouen ] [ Anglet ] LM : Des Dragons à l’orgueil Retour à l’ordinaire et l’essentiel pour les Rouennais après leur épopée Européenne. Il faudra trouver le jus pour affronter des Angloys qui les ont récemment battus. L'ile Lacroix, Hockey Hebdo ludovic Manchon le 18/12/2021 à 20:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2451 spectateurs Arbitres : Hauchard et Peyre assistés de MM. Collin et Laboulais Buts :

Rouen : 07.18 Andrew Johnston (ass Florian Chakiachvili et Rolands Vigners) ; 28.41 Enzo Cantagallo (ass Vincent Nesa et Florian Chakiachvili) ; 36.11 Marc-André Dorion (ass Dylan Yeo et David Gilbert)

Anglet : ; 29.22 Jules Gallet (ass Kevin Massy) ; 45.42 Jacob Sweeney (ass Theo Fremond) Pénalités 4 minutes contre Rouen 10 minutes contre Anglet



Concentration à la peine

Le match démarre sur un faux rythme, avec des dragons à la manœuvre les premiers avec Lampérier pour titiller Hardy dans les premières minutes. Continuant sur leur lancée ces derniers se montrent une fois plus dangereux sans arriver toutefois à récupérer le palet qui traine devant le but de l’Hormadi.

Un shoot de la bleue de Flood n’aura pas plus de résultat.

Photographe : Marine Romain Décidés à poursuivre de leur ascendant, les Normands récidivent via Chakiachvili qui lui aussi tiers de loin, le goal d’Anglet ne peux bloquer le palet ce qui profite à Johnston sur tour de cage prend de vitesse leur adversaire et prendre ainsi les devants (07.18 / 1 – 0 / Johnston ass Chakiachvili et Vigners).

Piqués au vif, les Basques se rapprochent du but de Rouen, Karvonen en solo bute sur Pintaric, avant que ce dernier ne s’emploie face à Polodyan à sortir une parade reflexe dont il a le secret après qu’une récupération du palet derrière le but mal exploitée retombe dans la palette adverse.

Peu après Cantagallo se met en lumière obligeant Hardy à faire une belle mitaine pour rester à une longueur sur ce tiers.

Alors que ses partenaires se montrant de plus en plus hardis en fin de tiers s’approchants de plus en plus du camp Rouennais, aidés en cela par des Dragons qui se montrent soit lents dans leurs passes, soit imprécis, offrant des contres pour se relancer.

Pintaric n’est pas pour rien le meilleur gardien des qualifs de CHL puisqu’il arrête tout…



Anglet se relance



Ce second tiers démarre comme il a fini, avec une équipe qui se montre de plus en plus opportuniste et une autre qui accuse (normal) le contre coup de son match face à Tempéré.

Photographe : Marine Romain Même en situation de supériorité (22’), les Dragons peinent à régler la mire, seul Johnston trouve un angle de tir correct. Pire, en infériorité, Neyens trouve la botte de Pintaric, sur un contre assassin.

Quelques minutes plus tard, l’Hormadi se mets à nouveau à la faute, mais la patrouille cette fois rééquilibre les forces, sifflant à peine une minute plus tard une faute Rouennaise. Pintaric une fois de plus se montre déterminant face à Pons, faisant face à un trois contre un des Angloys.

Ce retour à égalité va rapidement profiter aux Rouennais qui cette fois vont construire une attaque rapide et bien structurée à trois, Nesa lancé fait une passe en retrait vers Cantagallo dont le tir masqué surprend Hardy (28.41 / 2 – 0 / Cantagallo ass Nesa et Chakiachvili).

La joie sera de courte durée car il suffira d’à peine une minute pour que les Basques reviennent dans le match grâce à une attaque elle aussi rapide de Gallet dont le tir du poignet trompe Pintaric. (29.22 / 2 – 1 / Gallet ass Massy).

Photographe : Marine Romain Les Dragons ne lâchent rien, et puisent dans les organismes pour rester devant au score et tacher à ne pas laisser beaucoup d’espoir à leur adversaire de gagner la partie.

Vigners se retrouve ainsi dans la cage d’Hardy sur sa lancée, touchant ce dernier. Avant de regagner son banc le Rouennais aura un petit geste de respect partagé avec le cerbère, pour ce choc involontaire.

Une fois de plus, alors que les hommes du coach Cyr se mettent à la faute, les supériorités des Dragons restent stériles.

Il vient à peine d’y avoir un retour à parité des deux équipes pour que les Rouennais creusent à nouveau l’écart grâce à un rebond laissé sur un shoot de la bleue de Yeo, Gilbert en profite pour glisser le palet entre les jambières (36.11 / 3 – 1 / Dorion ass Yeo et Gilbert).

Il reste à peine trois minutes à jouer, et si Yeo tente à nouveau un tir, cette fois le cerbère gèle le palet.

Un contre rapide d’Anglet n’aura pas plus de chance face au goal Normand toujours aussi essentiel.



Rouen s’impose « sur la réserve »



Ce dernier opus reprend comme les deux autres, avec des attaques normandes et des contres de l’Hormadi qui profite des largesses de leur hôte.

A force de laisser ou d’être en retard sur le porteur de palet, Rouen se met en difficulté et cela se confirme avec un palet laissé à la disposition de Sweeney derrière la cage de Pintaric qui dans l’élan fait un tour de cage et arrive à prendre à contrepied Pintaric, lâché par sa défensive (45.42 / 3 – 2 / Sweeney ass Fremond).

Photographe : Marine Romain L’ambiance monte d’un cran et il faut l’intervention des zèbres pour calmer la testostérone des protagonistes qui a défaut de marquer en viennent aux mains.

voluant à quatre contre quatre, c’est Anglet qui se montrera le plus dangereux. Il faudra une fois de plus que le dernier rempart Rouennais se montre efficace face à Vasilyev qui aura été particulièrement intenable ce soir.

Rouen lâche ses dernières forces pour tenter de reprendre le large, mais ni Lampérier, ni Guilbert n’arrivent à se montrer suffisamment précis sur leur dernier geste et ainsi faire trembler les filets. Le tir ras de glace de Vigners.

Les minutes doivent sembler longues pour nos rouennais qui vont pouvoir sur une dernière pénalité sifflées contre Anglet à trois minutes de la fin du tiers, profiter de cet avantage pour garder leur précieux but d’avance, dans ce match qui s’annonçais particulièrement piégeux.



Hardy sera nommé meilleur homme du match coté Anglet, et Cantagallo aura les honneurs coté Rouennais. Le match démarre sur un faux rythme, avec des dragons à la manœuvre les premiers avec Lampérier pour titiller Hardy dans les premières minutes. Continuant sur leur lancée ces derniers se montrent une fois plus dangereux sans arriver toutefois à récupérer le palet qui traine devant le but de l’Hormadi.Un shoot de la bleue de Flood n’aura pas plus de résultat.Piqués au vif, les Basques se rapprochent du but de Rouen, Karvonen en solo bute sur Pintaric, avant que ce dernier ne s’emploie face à Polodyan à sortir une parade reflexe dont il a le secret après qu’une récupération du palet derrière le but mal exploitée retombe dans la palette adverse.Peu après Cantagallo se met en lumière obligeant Hardy à faire une belle mitaine pour rester à une longueur sur ce tiers.Alors que ses partenaires se montrant de plus en plus hardis en fin de tiers s’approchants de plus en plus du camp Rouennais, aidés en cela par des Dragons qui se montrent soit lents dans leurs passes, soit imprécis, offrant des contres pour se relancer.Pintaric n’est pas pour rien le meilleur gardien des qualifs de CHL puisqu’il arrête tout…Ce second tiers démarre comme il a fini, avec une équipe qui se montre de plus en plus opportuniste et une autre qui accuse (normal) le contre coup de son match face à Tempéré.Même en situation de supériorité (22’), les Dragons peinent à régler la mire, seul Johnston trouve un angle de tir correct. Pire, en infériorité, Neyens trouve la botte de Pintaric, sur un contre assassin.Quelques minutes plus tard, l’Hormadi se mets à nouveau à la faute, mais la patrouille cette fois rééquilibre les forces, sifflant à peine une minute plus tard une faute Rouennaise. Pintaric une fois de plus se montre déterminant face à Pons, faisant face à un trois contre un des Angloys.Les Dragons ne lâchent rien, et puisent dans les organismes pour rester devant au score et tacher à ne pas laisser beaucoup d’espoir à leur adversaire de gagner la partie.Vigners se retrouve ainsi dans la cage d’Hardy sur sa lancée, touchant ce dernier. Avant de regagner son banc le Rouennais aura un petit geste de respect partagé avec le cerbère, pour ce choc involontaire.Une fois de plus, alors que les hommes du coach Cyr se mettent à la faute, les supériorités des Dragons restent stériles.Il reste à peine trois minutes à jouer, et si Yeo tente à nouveau un tir, cette fois le cerbère gèle le palet.Un contre rapide d’Anglet n’aura pas plus de chance face au goal Normand toujours aussi essentiel.Ce dernier opus reprend comme les deux autres, avec des attaques normandes et des contres de l’Hormadi qui profite des largesses de leur hôte.L’ambiance monte d’un cran et il faut l’intervention des zèbres pour calmer la testostérone des protagonistes qui a défaut de marquer en viennent aux mains.voluant à quatre contre quatre, c’est Anglet qui se montrera le plus dangereux. Il faudra une fois de plus que le dernier rempart Rouennais se montre efficace face à Vasilyev qui aura été particulièrement intenable ce soir.Rouen lâche ses dernières forces pour tenter de reprendre le large, mais ni Lampérier, ni Guilbert n’arrivent à se montrer suffisamment précis sur leur dernier geste et ainsi faire trembler les filets. Le tir ras de glace de Vigners.Les minutes doivent sembler longues pour nos rouennais qui vont pouvoir sur une dernière pénalité sifflées contre Anglet à trois minutes de la fin du tiers, profiter de cet avantage pour garder leur précieux but d’avance, dans ce match qui s’annonçais particulièrement piégeux.Hardy sera nommé meilleur homme du match coté Anglet, et Cantagallo aura les honneurs coté Rouennais. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur