Les Dragons reçoivent les Rapaces de Gap qui viennent tout juste de confirmer leur duo d'entraineur sur le banc pour le reste de la saison à savoir Sebastien Rohat et Mika Perez sous la houlette de Luciano Basile. Rouen retrouve Cantagallo sur sa ligne défensive et Setanen reprends sa place dans les buts, quand à Gap ils sont privés de Horvath et Mickevics et Antoine Gilbert est aligné dans les cages. Les Dragons remontent au classement du championnat et il est important de confirmer avec une nouvelle victoire ce soir. Gap sort d'une défaite mais semble sur une meilleure dynamique. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 12/12/2024 à 11:24



3029 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Furet assistés de MM. Cady et Laboulais Buts :

Rouen : 21.22 Enzo Cantagallo (ass Vincent Nesa et Tommy Perret) ; 23.34 Florian Chakiachvili (ass Milan Kytnar et Rolands Vigners) ; 25.13 Jordan Herve (ass Sébastian Bengtsson et Vincent Nesa) ; 42.06 Florian Chakiachvili (ass Sébastian Bengtsson et Tommy Perret)

Gap : ; 30.11 Jan Dalecky (ass Julien Correia et Romain Gutierrez) Pénalités 6 minutes contre Rouen 6 minutes contre Gap



Calme plat dans ce premier tiers.



Les Rouennais se projettent très rapidement vers le but de Gilbert dès le début du premier tiers, l’envie de scorer en premier se fait ressentir notamment par Bengtsson. Gap réagit bien et part en contre pour prendre la défensive Rouennaise de vitesse mais Setanen est bien présent dans le but notamment face à Bouvet dans les premières minutes.

Photographe : Marine Romain Les lancements de jeu sont assez propres pour les Dragons mais il manque de l’application dans le dernier geste et le portier des Rapaces ne commet pas d’erreurs et bloque bien les tirs. Gap joue beaucoup en contre ou essaye de trouver un tir rapide une fois entrée en zone.

Nesa est proche d’ouvrir le score suite à une incursion de Simonsen, Gilbert dévie le palet qui trouve Nesa dont le tir s’écrase sur le poteau.

De l’autre côté Guttierez met en joue Setanen qui s’impose du casque.

Sur une entrée en zone de Gap Yeo est sanctionné pour retenir. Gap dispose d’une occasion de supériorité mais Setanen baisse le rideau et réalise deux gros arrêts sur Thillet et Dalecky qui était seul au second poteau.

La défense Rouennaise se sort de cette infériorité sans encaisser de but. Les Dragons reprennent le contrôle du palet sur la fin du tiers et Simonsen puis Bengtsson de nouveau son proche de trouver l’ouverture mais le portier gapençais n’est pas de cet avis.

Le tiers se termine par une pénalité à l’encontre de Gap pour retenir, sur cette supériorité Tomasino trouve le poteau de Gilbert à 39 secondes de la fin du tiers.



Les deux équipes se neutralisent dans ce premier tiers. Rouen débutera le second tiers en supériorité.



Rouen s'impose en cinq minutes.



Les Dragons reviennent des vestiaires avec les mêmes intension que lors du début du premier tiers mais cette fois le dernier geste est juste et les buts sont au rendez-vous.

Photographe : Marine Romain Nesa entre en zone offensive et prend de vitesse la défense gapençaise remet le palet à sa droite pour Cantagallo qui a suivi l’action et nous offre un tir du poignet en pleine lucarne au premier poteau. Gilbert ne peut rien faire. (21.22 / 1-0 / Cantagallo ass. Nesa et Perret).

Cantagallo s’offre un magnifique but pour son retour à la compétition.

Les dragons ne relâche pas la pression sur les rapaces suite à cette ouverture du score et double la mise quelques minutes plus tard. Vigners récupère le palet le long de la bande, il libérer pour Chakiachvili qui se projette vers le but et tir entre les jambières de Gilbert qui est battu (23.34 / 2-0 / Chakiachvili ass. Kytnar et Vigners).

Le staff des Rapaces pose un temps mort à la suite de ce second but pour casser la dynamique Rouennaise et remobiliser l’équipe.

Les rapaces ont du mal à récupérer le palet et faire fructifier leurs attaques. La frustration se fait ressentir et Marva est exclu pour dureté suite à un arrêt de Gilbert.

Les dragons s’installent en zone offensive et prennent d’assaut la cage de Gilbert, d’abord, Bengtsson puis Photographe : Marine Romain Nesa et enfin Hervé qui récupère un palet repoussé par Gilbert et s’offre un but en supériorité numérique (25.13 / 3-0 / Hervé ass. Nesa et bengtsson).

Les rapaces encaissent un troisième puis en peu de temps et ont du mal a se remettre dans le sens du jeu, Gilbert réalise de beaux arrêts pour mettre fin à l’hémorragie.

Les Dragons vont baisser l’intensité après avoir mis 3 buts en 5 minutes et vont se faire surprendre sur un contre anodin.

Dalecky récupère le palet perdu en zone offensive et vient tromper Setanen entre les jambières qui pensait avoir réaliser le geste juste mais voit le palet lui filer entre les jambes. (30.11 / 3-1 / Dalecky ass. Correia et Gutierrez).

Les Rapaces essaye de se revenir au score dans la fin de tiers et disposent notamment de deux supériorités numériques suite à l’exclusion de Colomban puis Rech mais la défense Rouennaise et son portier sont bien en place et ne laisse pas d’ouverture.



Les Dragons clôture la marque.



Les Dragons ont réalisé un très bon second tiers et se sont fait surprendre dès qu’ils ont baissé l’intensité.

Photographe : Marine Romain Les Rouennais se mettent rapidement à l’abri d ‘un sursaut des rapaces par Chakiachvili qui inscrit un second but dans ce match sur le même schéma que le précédent

Récupération du palet par Bengtsson qui transmet à Chakiachvili qui glisse le palet entre les jambières de Gilbert (42.06 / 4-1 / Chakiachvili ass. Bengtsson et Perret).

Ce nouveau but met un terme aux espoirs des Rapaces dans ce match malgré plusieurs contre bien négociés Setanen ne laissera pas les attaquants gapençais scorer.

Côté Rouennaise, le score est fait, l’intensité diminue, les joueurs se gèrent le match et mettent en place les systèmes à leur rythme.

Simonsen a des fourmis dans les jambes et réalise plusieurs slalom dans la défense de Gap mais ne parvient pas à réaliser le geste juste pour tromper Gilbert.



Le score n'évolue pas dans cette fin de match. Les Dragons confirment la bonne forme du moment et retrouvent le top 4 du championnat avant un déplacement à Chamonix. Gap reçoit Cergy en fin de semaine et doit s'imposer. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







