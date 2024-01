Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 27ème journée : Amiens vs Chamonix 5 - 3 (1-0 2-0 2-3) Le 30/12/2023 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Chamonix ] Amiens s'impoqse face à Chamonix Retour sur la rencontre du Samedi 30 décembre 2023 de la 27ème journée du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Amiens, à domicile, s'imposer face à Chamonix. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Aurélie Gentil le 01/01/2024 à 12:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3220 spectateurs Arbitres : MM. Deahen et Rauline assistés de MM. Douchy et Fauvel Buts :

Amiens : 05.45 Justin Bergeron (ass Julien Tessier et Mathieu Boucher) ; 26.03 Justin Bergeron (ass Danick Bouchard) ; 38.27 Tomas Simonsen (ass Kaylian Leborgne et Jared Freadrich) ; 49.03 Danick Bouchard (ass Tomas Simonsen et Justin Bergeron) ; 58.09 Bastien Maia

Chamonix : ; 45.19 Jack Walker (ass Malo Ville et Jérémie Penz) ; 45.51 Malo Ville (ass Jérémie Penz et Clément Masson) ; 46.33 Julius Persson (ass Aleksi Poikola et Jean-Claude Brassard) Pénalités 35 minutes dont 5+20 à Leborgne contre Amiens 37 minutes dont 5+20 à Sailio contre Chamonix



Le début du match est plutôt équilibré, même si les Amiénois tirent le plus, ils font face à une défense Chamoniarde coriace. Le gardien Lucas Mugnier fait également de beaux arrêts. Mais à 3 minutes 50, un attaquant de Chamonix, Malo Ville, écope de deux minutes de pénalité pour « retenir », ce qui permet aux Gothiques d'ouvrir le score grâce à Justin Bergeron, qui vise entre les jambes du gardien, après une belle passe de Julien Tessier (1-0/5'45).



Photographe : © Nicolas Leleu

Les Chamoniards ne se laissent pas marcher dessus, mais leurs tirs sont arrêtés par le gardienClément Fouquerel. Ils se retrouvent une nouvelle fois en infériorité numérique après un surnombre, mais sans conséquence sur le score.



En début de deuxième période, l'amiénois Dan Gibbregagne rejoint le banc de la prison pour « retard de jeu ». Il est rejoint par son coéquipier Nicolas Leclerc 50 secondes plus tard pour « faire trébucher ». Malgré cette double supériorité, les Pionniers ne marquent pas, puisque Clément Fouquerel ne laisse rien passer.

Au bout de 5 minutes de jeux, dans le deuxième tiers, une bagarre éclate. Elle envoie Jared Freadrich, défenseur amiénois, en prison pour « dureté » et, pour l’équipe de Chamonix, c’est Jari Johannes Sailio, qui prend deux minutes pour « dureté », plus cinq minutes plus vingt minutes pour « coup de genou », les équipes jouent donc à 5 contre 4, pendant 5 minutes.



Photographe : © Nicolas Leleu

Grâce à cette supériorité Justin Bergeron inscrit son deuxième but, assisté de Danick Bouchard et Julien Tessier (2-0/26’03).



Quelques minutes plus tard, les Gothiques se créent 3 grosses occasions, mais sans succès. À 34 minutes 48, l’attaquant chamoniard, Matthias Terrier,écope de deux minutes de pénalité pour « crosse haute ». Son adversaire Julien Tessier le rejoint pour « retenir avec la crosse ». A la sortie de ce dernier, les Chamoniards inscrivent un but, qui est finalement refusé car un des joueurs se trouvait dans la zone du gardien.

L’équipe de Chamonix prend deux minutes de pénalité pour « retard de jeu ».

Cette pénalité permet aux Amiénois de s'installer en zone offensive et Tomas Simonsen creuse l'écart, aidé de ses coéquipiers Thomas Suire et KailianLeborgne (3-0/38’27).



Un but bien mérité pour l'Amiénois, qui, depuis le début du match, nous montre un très beau jeu.



En début de troisième période, l’attaquant des Gothiques Kailian Leborgne, prend deux minutes plus vingt minutes de pénalité pour « charge sur la tête ». Les équipes se retrouvent donc à 4 contre 5 pendant 5 minutes. Clément Fouquerel fait un magnifique arrêt : un de ses adversaires était juste devant la cage pour récupérer le rebond du palet, mais le gardien amiénois a réussi à se retourner et à arrêter celui-ci, cette action lui vaut une blessure, mais il reste dans les cages amiénoises.

Cependant, les Chamoniards profitent pleinement de leur supériorité et de la blessure de Clément Fouquerel en inscrivant 3 buts en moins d’1 minute 30 : Le premier de Jonathan Ryan Walker, assisté de Malo Ville et Jérémie Penz (3-1/45’19), le deuxième est marqué par Malo Ville, aidé de Jérémie Penz et Clément Masson (3-2/45’51), et le troisième est signé Julius Erik Person, assisté de Aleksi Poikola et Gabriel Chabot (3-3/46’33).



Photographe : © Nicolas Leleu

Suite à ces 3 buts consécutifs, l’entraineur amiénois décide de changer de gardien, c’est donc Antoine Gilbert qui entre sur la glace. Les Gothiques ne se laissent pas rattraper bien longtemps puisque Tomas Simonsen fait une superbe passe à Danick Bouchard, qui permet à son équipe de reprendre l’avantage (4-3/49’03).



Quelques secondes plus tard, Camil Durand, défenseur de l’équipe de Chamonix, écope de deux minutes de pénalité pour « faire trébucher », les Gothiques se créent encore des occasions mais ne parviennent pas à creuser l’écart. A 53 minutes 16, Thomas Suire rejoint le banc de la prison pour « charge avec la crosse », mais les Pionniers ne réussissent pas à égaliser. La rencontre se termine par un dernier but amiénois, inscrit par Bastien Maïa (5-3/58’09).



Photographe : © Nicolas Leleu © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo