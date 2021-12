Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 27ème journée : Amiens vs Rouen 3 - 4 (2-0 0-2 1-2) Le 21/12/2021 Le Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Rouen ] Force est restée aux Dragons Classique parmi les classiques, le derby entre Amiens et Rouen, ce mardi 21 décembre, avait attiré, comme d’habitude, la grande foule puisque ce match s’est joués à guichets fermés. Un derby qui aura tenu ses promesses avec du suspens, des rebondissements et pas mal d’intensité. Le Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 22/12/2021 à 09:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2900 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Barcelo assistés de MM. Collin et Goncalves Buts :

Amiens : 03.54 Stanislav Lopachuk (ass Tomas Simonsen et Klemen Pretnar) ; 08.13 Tomas Simonsen (ass Alexandre Boivin et Klemen Pretnar) ; 40.30 Stanislav Lopachuk (ass Tomas Simonsen et Alexandre Boivin)

Rouen : ; 31.28 Loïc Lamperier (ass Florian Chakiachvili et Kelsey Tessier) ; 33.14 Rolands Vigners (ass Andrew Johnston et Dylan Yeo) ; 49.44 Jordan Herve (ass Mark Flood et Dylan Yeo) ; 54.29 Kelsey Tessier (ass Sacha Guimond et Loïc Lamperier) Pénalités 10 minutes contre Amiens 12 minutes contre Rouen Si Amiens jouait sans Rudy Matima, ni Aziz Baazi, Rouen de son côté était privé d’Anthony Guttig. Et si à la fin ce sont les Dragons qui l’ont emporté, sans qu’il n’y ait grand chose à redire sur leur victoire, ça ne s’est pas fait sans peine.



Photographe : Nicolas Leleu Le match ne pouvait en tout cas guère mieux commencer pour les Amiénois puisqu’ils ouvraient le score après trois minutes de jeu sur leur première supériorité numérique. Servi par Klemen Pretnar, Stanislav Lopachuk, esseulé au deuxième poteau, catapultait le palet dans la lucarne de Matija Pintaric (1-0, 3mn54).

Les Rouennais à l’inverse n’étaient à l’évidence pas dans les meilleures dispositions en ce début de rencontre et subissaient la fougue des Gothiques. Qui allaient doubler la mise quelques minutes plus tard sur leur deuxième supériorité numérique. L’inévitable Tomas Simonsen, tout juste revenu du Mondial U20, prenait le rebond d’un lancer d’Alexandre Boivin pour tromper une nouvelle fois Matija Pintaric (2-0, 8mn13). Le gardien rouennais s’interposa par contre avec autorité sur deux breaks amiénois, l’un de Florian Sabatier, alors que les Dragons évoluaient en supériorité, l’autre d’Alexandre Boivin.



Photographe : Nicolas Leleu Bref, les Rouennais avaient du retard à l’allumage et si à la fin de la période, ils commencèrent à contrôler le palet plus souvent que leurs adversaires, ils ne réussirent pas à trouver l’ouverture pour autant.

Ils allaient réussir à le faire lors du deuxième tiers, qui ne devait ressembler en rien au premier. Les Dragons étaient cette fois bien sortis du bus mais il leur fallut encore un peu de temps pour régler la mire. S’ils échouèrent alors qu’ils jouaient, pendant 40 secondes, à 4-3, ils réduisirent le score peu après, Loïc Lamperier déviant dans la cage picarde un lancer de la bleue de Florian Chakiachvili (2-1, 31mn28). Ce but venait récompenser un incontestable temps fort rouennais, temps fort qui se prolongeait et lors duquel, tout en puissance, Rolands Vigners venait battre Henri-Corentin Buysse de près (2-2, 33mn14).



Photographe : Nicolas Leleu Chaque équipe ayant eu sa période, il restait donc au troisième tiers à livrer son verdict et à faire pencher la balance. Ce furent les Amiénois qui tirèrent les premiers, rapidement même, puisqu’après 30 secondes de jeu, Tomas Simonsen débordait sur l’aile pour adresser un caviar au deuxième poteau à Stanislav Lopachuk. (3-2, 40mn30).

Mais ce but express n’enraya pas la machine rouennaise qui se mit au contraire en route pour priver les Gothiques de palet. Et c’est Jordan Herve qui allait ramener les Dragons à hauteur des Gothiques en trompant d’un tir de l’aile Henri-Corentin Buysse qui venait pourtant d’enchaîner des arrêts nettement plus compliqués. (3-3, 49m44). Le gardien amiénois, par contre, ne pouvait pas grand chose sur le but de Kelsey Tessier qui coupait parfaitement une passe millimétrée de Loïc Lamperier (3-4, 54mn28).

Les Rouennais prenaient l’avantage pour la première fois de la partie et ils n’allaient pas gâcher l’occasion de s’imposer en terre picarde au terme d’un derby qui aura donc bien tenu toutes ses promesses.

