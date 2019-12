Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 27ème journée : Bordeaux vs Gap 4 - 2 (2-0 2-1 0-1) Le 20/12/2019 Bordeaux Mériadeck [ Bordeaux ] [ Gap ] Grosse fin d'année des Boxers ! Face aux Rapaces de Gap, les Boxers s'offrent un beau final 2019 avec une victoire à domicile lors de la 27ème journée du championnat de Ligue Magnus. Bordeaux Mériadeck, Hockey Hebdo Julien Nadeau le 23/12/2019 à 20:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2327 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Garbay assistés de MM. Briolat et Douchy Buts :

Bordeaux : 06.17 Loïk Poudrier (ass Olivier Labelle et Felix-Antoine Poulin) ; 09.52 Vince Tartari (ass Alexandre Ranger et François Paquin) ; 26.37 Loïk Poudrier (ass Felix-Antoine Poulin et Félix Petit) ; 29.52 Vince Tartari (ass Jules Gallet et Robin Colomban)

Gap : ; 39.22 Fabien Bourgeois (ass Fabien Colotti et Mathieu Guertin) ; 57.03 Romain Gutierrez (ass Fabien Bourgeois et Julien Correia) Pénalités 10 minutes contre Bordeaux 16 minutes contre Gap



Absents Bordeaux : Jonathan Janil (blessé) – Mathias Arnaud (suspendu).

Absents Gap : Etienne Boutet (blessé) – Raphaël Faure – Patryk Wronka.

Photographe : Marine Romain (Archives)



1ère période :

Le duel de gardiens oppose ce soir Clément Fouquerel à Sebastian Ylönen.

1ère ligne Bordeaux : Félix-Antoine Poulin, Maxime Moisand, Jonathan Lessard, Félix Petit, Olivier Labelle.

1ère ligne Gap : Mathieu Gagnon, Fabien Bourgeois, Jean Dupuy, Julien Correia, Bostjan Golicic.





Dès le face-off, une grosse bataille s'organise au centre de la glace, Jonathan Lessard s'empare du palet et offre le premier arrêt du match à Sebastian Ylönen. La réaction des visiteurs ne se fait pas attendre et intervient sur un tir de Julien Correia repoussé par Clément Fouquerel. Dans les secondes qui suivent, Dimitri Thillet, décalé sur la droite, manque le cadre.

Les Rapaces attaquent ce match avec beaucoup d'intentions offensives en montrant une grosse présence dans la moitié de glace adverse. Clément Fouquerel repousse un tir de Paul Schmitt. La première supériorité numérique de la partie, bordelaise, arrive sur une faute de Julien Correia qui fait trébucher Olivier Labelle (2'55). Sebastian Ylönen rassure ses partenaires en effectuant un sauvetage in-extremis.

Dans le même temps, Félix-Antoine Poulin tente l'une de ses spécialités : un tir en force à la bleue malheureusement non cadré. Les Rapaces, bien organisés en défense en ce début de match, montrent une nouvelle fois que le secteur défensif est un point fort cette saison dans les Hautes-Alpes.

Les locaux ne profitent finalement pas de leurs premiers temps de power-play. Après deux nouvelles pénalités concédées à Roman Vondracek et Jean Dupuy, les Boxers bénéficient d'une double supériorité numérique et en profitent pour ouvrir le score. Après un tir d'Olivier Labelle, le palet mal dégagé par la défense gapençaise, revient en direction de Loik Poudrier, face à la cage. L'attaquant canadien prend le temps d'armer un superbe lancer ras de glace qui trouve les filets (1-0 à 6'17).

Une minute après ce but, le jeu reprend à 5 contre 5 suite aux pénalités concédées par les visiteurs (7'30). Clément Fouquerel stoppe un nouveau tir de Jean Dupuy. La défense bordelaise écarte le danger mais les visiteurs continuent de proposer un jeu d'attaque dangereux. Alexandre Ranger, lancé sur la droite par Robin Colomban, décoche un lancer repoussé dans le côté opposé par Sebastian Ylönen. Oublié par la défense, Marc-André Lévesque dévie parfaitement et trompe le gardien des Rapaces (2-0 à 9'52). Après un échec de Dimitri Thillet, Bostjan Golicic et Jean Dupuy permettent au gardien bordelais d'effectuer un remarquable double arrêt (11'29). Alors qu'ils arrivent pourtant à se créer de bonnes occasions, les Rapaces manquent à nouveau de réussite ce qui est un réel problème cette saison car l'équipe possède d'excellents joueurs d'attaque. Sebastian Ylönen utilise tout son talent pour arrêter ou repousser les tirs d'Alexandre Mulle et Aina Rambelo.

Cette première partie de match, très bien maîtrisée par les Boxers, se termine par un tir de Joey Raats dans la mitaine de Clément Fouquerel (19'51).



2ème période:

Ce deuxième tiers démarre par un premier tir sur le côté droit de Bostjan Golicic stoppé par Clément Fouquerel. Les visiteurs, dès les premiers instants, prennent d'assaut la zone bordelaise et entament très fort ce second chapitre du match.

Mathieu Guertin tente un démarrage en direction de la cage avant d'être parfaitement repris par la ligne défensive des Boxers. Les joueurs des Hautes-Alpes bénéficient d'une situation de supériorité numérique mais continuent à buter sur une excellente organisation défensive bordelaise et ne trouvent aucune réelle opportunité de tirs. Lancé vers la cage des Rapaces, Charles-Eric Légaré bute face à Sebastian Ylönen et se retrouve irrégulièrement poussé près de la cage, il se relève sans le moindre problème.

Dans les instants qui suivent, positionné sur le côté droit, Loik Poudrier décoche un lancer puissant qui manque la lucarne pour quelques centimètres. Charles-Eric Légaré manque une déviation sur un tir de Félix Petit, au vu de la domination des Boxers, le 3-0 semble se rapprocher dangereusement.

Sur une nouvelle action offensive lancée par le duo Félix-Antoine Poulin-Félix Petit, Loik Poudrier, placé dans l'axe, récupère le palet et décoche un tir sur lequel Sebastian Ylönen ne peut rien faire (3-0 à 26'37).

Auteurs jusqu'à présent d'une grosse prestation, les joueurs d'Olivier Dimet semblent avoir creusé un écart important au score et continuent de régaler les 2 327 spectateurs présents à Mériadeck. François Paquin organise une attaque en triangle et trouve Jules Lefebvre. Le jeune défenseur bordelais offre une belle passe à Olivier Labelle mais le gardien des Rapaces intervient une nouvelle fois.

Alors que la mi-match arrive, les Boxers poursuivent leur jeu offensif et cela va payer une quatrième fois. Ce coup-ci, Jules Gallet et Robin Colomban sont aux commandes de cette action. Servi dans l'axe, près de la ligne bleue, Marc-André Lévesque tire à ras de glace et marque avec l'aide du poteau droit. Tout comme Loik Poudrier, il s'offre un doublé (4-0 à 29'52).

Devant sa cage, Clément Fouquerel continue de s'imposer en vrai patron et reste très attentif au déroulement du jeu. Les Boxers dominent à présent cette rencontre dans tous les compartiments du jeu et livrent 35 minutes d'un excellent niveau. Le gardien bordelais obtient une nouvelle occasion de justifier son excellent pourcentage d'arrêts actuel (92) en s'interposant sur un tir de Romain Gutierrez.

Moins d'une minute avant la fin de ce deuxième tiers, les Boxers se relâchent légèrement, ce qui va profiter aux Rapaces. Fabien Bourgeois, servi par Mathieu Guertin, réussit à surprendre Clément Fouquerel et redonne un espoir aux visiteurs (4-1 à 39'22).

Ce tiers-temps s'achève réellement après une action de Bostjan Golicic non déviée par Julien Correia.



3ème période :

Ce dernier tiers-temps démarre véritablement sur un tir de Julien Correia repoussé de la jambière par le gardien des Boxers. L'ex-attaquant lyonnais se décale sur la droite et tire à nouveau mais Clément Fouquerel répond encore.

La défense bordelaise maîtrise parfaitement les temps de power-play des joueurs gapençais en restant bien organisée. Lancé sur la gauche, Alexandre Ranger tente une bonne passe dans l'axe, celle-ci ne trouve finalement personne. Le match se poursuit toujours sur un gros rythme avec deux équipes qui comme à chaque fois qu'elles s'affrontent, se livrent une très forte opposition.

Sur un lancement du côté droit de Dimitri Thillet, Jean Dupuy trouve le bas du poteau droit tandis que Clément Fouquerel semblait battu.

Les locaux gèrent de belle manière leur avantage de trois buts malgré que Gap parvient lorsque l'occasion se présente, à se montrer de nouveau dangereux. Dix minutes avant la fin du match, un changement de gardien intervient : Julian Junca prend la place de Clément Fouquerel dans la cage bordelaise (49'52).

Quelques instants plus tard, lancé plein axe, Charles-Eric Légaré bute sur Sebastian Ylönen. Les Rapaces, toujours présents en zone offensive, récupèrent plusieurs bons palets d'attaque qui leur offrent un maximum d'opportunités de revenir au score dans un match qui au fil des minutes, semble leur échapper.

Après un tir non cadré d'Arturs Mickevics, Maxime Moisand et Robin Colomban décalent sur la gauche Mitch Ferguson. Le gardien des Rapaces remporte ce duel, il reste un peu moins de quatre minutes à jouer. Une minute plus tard, Julien Correia décale devant lui Romain Gutierrez. Celui-ci se présente devant Clément Fouquerel et dévie le palet dans le coin droit en pivotant pour éviter le défenseur et le gardien (4-2 à 57'03).

Alors que Sebastian Ylönen vient de regagner son banc, les Rapaces terminent ce match à six sur la glace et reprennent le contrôle du palet pour porter un nouveau danger devant Julian Junca. Le jeune gardien bordelais brille à plusieurs reprises.

Durant la dernière minute, Alexandre Mulle suivi par Robin Colomban manquent des occasions de buts en cage vide mais cela ne changera plus rien. Les Boxers récupèrent trois points après avoir livré un très bon match, notamment 35 premières minutes de très haut niveau.

De leur côté, les Rapaces manquent une occasion de raccrocher la huitième place et les play-offs. Il faudra espérer dans un premier temps aller chercher des victoires précieuses sur les prochains matchs à l'Alp Arena.



Prochaines rencontres

Amiens / Bordeaux (22/12 à 16h)

Gap / Grenoble (22/12 à 18h30)



ETOILES DU MATCH

Gap : 74 Fabien Bourgeois

Bordeaux : 27 Loik Poudrier (2 buts)

20 Clément Fouquerel

77 Marc-André Lévesque (2 buts)





Tirs

Gap : 35 (8, 12, 15)

Bordeaux : 29 (14, 12, 3)



Revenus il y a quelques jours d'une victoire aux tirs au but à Grenoble, les Boxers, désormais cinquièmes de la Ligue Magnus, s'apprêtent à recevoir pour ce match Spécial Noël, les Rapaces de Gap, classés au neuvième rang seulement. Battus 1-0 en fin de rencontre lors de leur précédente venue à Mériadeck, les visiteurs, ayant un gros besoin de points, donneront leur maximum pour raccrocher le wagon des play-offs en cette fin d'année.Absents Bordeaux :Absents Gap :Le duel de gardiens oppose ce soir Clément Fouquerel à Sebastian Ylönen.1ère ligne Bordeaux : Félix-Antoine Poulin, Maxime Moisand, Jonathan Lessard, Félix Petit, Olivier Labelle.1ère ligne Gap : Mathieu Gagnon, Fabien Bourgeois, Jean Dupuy, Julien Correia, Bostjan Golicic.Dès le face-off, une grosse bataille s'organise au centre de la glace, Jonathan Lessard s'empare du palet et offre le premier arrêt du match à Sebastian Ylönen. La réaction des visiteurs ne se fait pas attendre et intervient sur un tir de Julien Correia repoussé par Clément Fouquerel. Dans les secondes qui suivent, Dimitri Thillet, décalé sur la droite, manque le cadre.Les Rapaces attaquent ce match avec beaucoup d'intentions offensives en montrant une grosse présence dans la moitié de glace adverse. Clément Fouquerel repousse un tir de Paul Schmitt. La première supériorité numérique de la partie, bordelaise, arrive sur une faute de Julien Correia qui fait trébucher Olivier Labelle (2'55). Sebastian Ylönen rassure ses partenaires en effectuant un sauvetage in-extremis.Dans le même temps, Félix-Antoine Poulin tente l'une de ses spécialités : un tir en force à la bleue malheureusement non cadré. Les Rapaces, bien organisés en défense en ce début de match, montrent une nouvelle fois que le secteur défensif est un point fort cette saison dans les Hautes-Alpes.Les locaux ne profitent finalement pas de leurs premiers temps de power-play. Après deux nouvelles pénalités concédées à Roman Vondracek et Jean Dupuy, les Boxers bénéficient d'une double supériorité numérique et en profitent pour ouvrir le score.Une minute après ce but, le jeu reprend à 5 contre 5 suite aux pénalités concédées par les visiteurs (7'30). Clément Fouquerel stoppe un nouveau tir de Jean Dupuy. La défense bordelaise écarte le danger mais les visiteurs continuent de proposer un jeu d'attaque dangereux.Après un échec de Dimitri Thillet, Bostjan Golicic et Jean Dupuy permettent au gardien bordelais d'effectuer un remarquable double arrêt (11'29). Alors qu'ils arrivent pourtant à se créer de bonnes occasions, les Rapaces manquent à nouveau de réussite ce qui est un réel problème cette saison car l'équipe possède d'excellents joueurs d'attaque. Sebastian Ylönen utilise tout son talent pour arrêter ou repousser les tirs d'Alexandre Mulle et Aina Rambelo.Cette première partie de match, très bien maîtrisée par les Boxers, se termine par un tir de Joey Raats dans la mitaine de Clément Fouquerel (19'51).Ce deuxième tiers démarre par un premier tir sur le côté droit de Bostjan Golicic stoppé par Clément Fouquerel. Les visiteurs, dès les premiers instants, prennent d'assaut la zone bordelaise et entament très fort ce second chapitre du match.Mathieu Guertin tente un démarrage en direction de la cage avant d'être parfaitement repris par la ligne défensive des Boxers. Les joueurs des Hautes-Alpes bénéficient d'une situation de supériorité numérique mais continuent à buter sur une excellente organisation défensive bordelaise et ne trouvent aucune réelle opportunité de tirs. Lancé vers la cage des Rapaces, Charles-Eric Légaré bute face à Sebastian Ylönen et se retrouve irrégulièrement poussé près de la cage, il se relève sans le moindre problème.Dans les instants qui suivent, positionné sur le côté droit, Loik Poudrier décoche un lancer puissant qui manque la lucarne pour quelques centimètres. Charles-Eric Légaré manque une déviation sur un tir de Félix Petit, au vu de la domination des Boxers, le 3-0 semble se rapprocher dangereusement.Auteurs jusqu'à présent d'une grosse prestation, les joueurs d'Olivier Dimet semblent avoir creusé un écart important au score et continuent de régaler les 2 327 spectateurs présents à Mériadeck. François Paquin organise une attaque en triangle et trouve Jules Lefebvre. Le jeune défenseur bordelais offre une belle passe à Olivier Labelle mais le gardien des Rapaces intervient une nouvelle fois.Alors que la mi-match arrive, les Boxers poursuivent leur jeu offensif et cela va payer une quatrième fois.Devant sa cage, Clément Fouquerel continue de s'imposer en vrai patron et reste très attentif au déroulement du jeu. Les Boxers dominent à présent cette rencontre dans tous les compartiments du jeu et livrent 35 minutes d'un excellent niveau. Le gardien bordelais obtient une nouvelle occasion de justifier son excellent pourcentage d'arrêts actuel (92) en s'interposant sur un tir de Romain Gutierrez.Moins d'une minute avant la fin de ce deuxième tiers, les Boxers se relâchent légèrement, ce qui va profiter aux Rapaces.Ce tiers-temps s'achève réellement après une action de Bostjan Golicic non déviée par Julien Correia.Ce dernier tiers-temps démarre véritablement sur un tir de Julien Correia repoussé de la jambière par le gardien des Boxers. L'ex-attaquant lyonnais se décale sur la droite et tire à nouveau mais Clément Fouquerel répond encore.La défense bordelaise maîtrise parfaitement les temps de power-play des joueurs gapençais en restant bien organisée. Lancé sur la gauche, Alexandre Ranger tente une bonne passe dans l'axe, celle-ci ne trouve finalement personne. Le match se poursuit toujours sur un gros rythme avec deux équipes qui comme à chaque fois qu'elles s'affrontent, se livrent une très forte opposition.Sur un lancement du côté droit de Dimitri Thillet, Jean Dupuy trouve le bas du poteau droit tandis que Clément Fouquerel semblait battu.Les locaux gèrent de belle manière leur avantage de trois buts malgré que Gap parvient lorsque l'occasion se présente, à se montrer de nouveau dangereux. Dix minutes avant la fin du match, un changement de gardien intervient : Julian Junca prend la place de Clément Fouquerel dans la cage bordelaise (49'52).Quelques instants plus tard, lancé plein axe, Charles-Eric Légaré bute sur Sebastian Ylönen. Les Rapaces, toujours présents en zone offensive, récupèrent plusieurs bons palets d'attaque qui leur offrent un maximum d'opportunités de revenir au score dans un match qui au fil des minutes, semble leur échapper.Après un tir non cadré d'Arturs Mickevics, Maxime Moisand et Robin Colomban décalent sur la gauche Mitch Ferguson. Le gardien des Rapaces remporte ce duel, il reste un peu moins de quatre minutes à jouer.Alors que Sebastian Ylönen vient de regagner son banc, les Rapaces terminent ce match à six sur la glace et reprennent le contrôle du palet pour porter un nouveau danger devant Julian Junca. Le jeune gardien bordelais brille à plusieurs reprises.Durant la dernière minute, Alexandre Mulle suivi par Robin Colomban manquent des occasions de buts en cage vide mais cela ne changera plus rien. Les Boxers récupèrent trois points après avoir livré un très bon match, notamment 35 premières minutes de très haut niveau.De leur côté, les Rapaces manquent une occasion de raccrocher la huitième place et les play-offs. Il faudra espérer dans un premier temps aller chercher des victoires précieuses sur les prochains matchs à l'Alp Arena.Amiens / Bordeaux (22/12 à 16h)Gap / Grenoble (22/12 à 18h30)74 Fabien Bourgeois27 Loik Poudrier (2 buts)20 Clément Fouquerel77 Marc-André Lévesque (2 buts)Gap : 35 (8, 12, 15)Bordeaux : 29 (14, 12, 3)

COMPOSITIONS :

BORDEAUX : Clément Fouquerel (20), Julian Junca (33) – Mitch Ferguson (6), Jules Lefebvre (22), Félix-Antoine Poulin (44), François Paquin (55), Aina Rambelo (76), Marc-André Lévesque (77), Maxime Moisand (90 cap) – Alexandre Ranger (9), Félix Petit (10), Alexandre Mulle (11), Julien Guillaume (13), Charles-Eric Légaré (16), Victor Barbero (24), Jules Gallet (26), Loik Poudrier (27), Robin Colomban (72), Olivier Labelle (93), Jonathan Lessard (97).

Coach : Olivier Dimet.



GAP : Sebastian Ylönen (37), Jimmy Darier (60) – Arnaud Faure (6), Louis Cirgues (9), Alexandre Pascal (19), Joey Raats (44), Mathieu Gagnon (58), Fabien Bourgeois (74) – Jean Dupuy (4), Roman Vondracek (5), Mathieu Guertin (15), Fabien Colotti (16), Victor Ranger (18), Paul Schmitt (23), Romain Chapuis (27), Bostjan Golicic (38), Dimitri Thillet (47), Julien Correia (77), Romain Gutierrez (82 cap), Arturs Mickevics (91).

Coach : Eric Blais.

© 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo