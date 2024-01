Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 27ème journée : Cergy-Pontoise vs Rouen 2 - 1 (0-0 1-1 1-0) Le 30/12/2023 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Rouen ] Cergy - Rouen : sacrée première pour la dernière de l’année des Jokers ! Avec la réception des Dragons de Rouen, la dernière journée de 2023 de Ligue Magnus proposait une affiche de gala aux Jokers de Cergy-Pontoise. Au terme d’un match de haut niveau joué à guichets fermés, les franciliens obtinrent une victoire historique pour eux : leur première en saison régulière face aux normands (2-1) depuis leur accession en élite, il y a 4 ans. Pour le leader du championnat, cette petite contreperformance est anecdotique et sans conséquence dans une compétition qu’il domine sans partage. Pour les franciliens, en revanche, ce résultat relève de l’exploit et récompense le travail d’un jeune groupe solidaire et travailleur pour lequel le moindre point est crucial cette année. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 01/01/2024 à 17:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2978 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Levasseur assistés de MM. Collin et Debuche Buts :

Cergy-Pontoise : 33.26 Patrick Coulombe (ass Gage Torrel et Aurélien Dorey) ; 49.44 Alex Barber (ass Théo Gueurif et Colin Delatour)

Rouen : ; 37.00 Alexandre Mallet (ass Rolands Vigners et Marcel Hascak) Pénalités 14 minutes contre Cergy-Pontoise 14 minutes contre Rouen Un joli bras de fer mais les gardiens restent intraitables





Pourtant, 20 secondes plus tard les franciliens connaissent un premier coup dur lorsque Aurélien Dorey en zone neutre veut envoyer dans le coin mais le visage de Tristan Crozier, son coéquipier, se trouve sur la trajectoire du palet. Le canadien quitte la glace pour un examen médical et n’y reviendra plus du match. Pendant ce temps, sur le glaçon cergyssois les 2 équipes continuent à ne pas ménager leurs efforts et à se rendre coup pour coup. Pour les verts, Gegeris et Torrel manquent de peu le cadre alors que, pour les jaunes, Tommy Perret voit sa tentative bien bloquée par un défenseur et Quentin Tomasino, la sienne, par le bouclier de Ylönen.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

Le premier powerplay de la rencontre est au bénéfice des franciliens. Suite à une bataille pour le puck gagnée par son équipe, Patrick Coulombe repart de l’avant et s’infiltre entre Dylan Yeo et Rolands Vigners qui jouent mutuellement de la crosse pour le retenir et Yeo y gagne le premier séjour en prison pour un « accrocher ». Alors qu’ils n’étaient vraiment pas brillants dans cet exercice lors de la première moitié de championnat, depuis quelques matchs les Jokers sont en très net progrès et ce premier jeu de puissance est vraiment bien mené. Pintaric repousse 2 jolies tentatives de Gegeris et, sur la seconde, Alex Barber qui trainait devant l’enclave pour le rebond voit même sa reprise ricocher sur la transversale alors de portier était encore sur les fesses. Les Dragons ont vraiment eu chaud. Sous pression ils défendent comme de beaux diables et Milan Kytnar peut s’estimer heureux lorsque sa mise en échec contre la bande sur Torrel, qui s’apparentait plus à une charge dans le dos avec la crosse, laisse de marbre les arbitres. Malgré les nouvelles tentatives de Coulombe, Baillargeon et Théo Gueurif le jeu en box play des normands permet, dans la douleur, de tuer la pénalité.



Les Jokers restent néanmoins dans un temps fort et continuent à crânement jouer leur chance. Baillargeon en angle, Phileas Perrenoud ou Tomas Pardo sur un rebond concédé sur un gros lancer de Raphaël Faure butent tous sur Pintaric. Finalement les cergypontains obtiennent, plutôt logiquement, un nouveau jeu de puissance lorsque Barber déborde sur la droite Florian Chakiachvili lequel le retient quelque peu. Sur l’action, l’américain finit au sol et au contact du portier, non sans avoir pu, malgré tout, pousser le palet qui flirte avec la ligne de but avant de s’échapper au pied du second poteau. Le nouveau powerplay commence bien pour les Jokers et Barber, en feu, enrhume un défenseur pour se placer dans le cercle gauche avant de se faire chiper le palet in extremis. Sur l’action l’attaquant n’est pas malheureux car dans le mouvement sa crosse accroche le patin de Kristaps Sotnieks qui se retrouve à plat ventre. Il échappe à une sanction qui aurait été méritée. Peu après Gegeris tente sa spéciale bien repoussée par le gardien. Finalement, la justice sera différée car Barber, de derrière le net, est à nouveau au coude à coude avec Sotnieks et semble légèrement le faire trébucher. Cette fois les officiels l’envoient sur le banc des punis pour une obstruction. Les 2 équipes tuent chacune leur pénalité sans trop concéder d’occasions.



De retour sur la glace Barber, tout comme Louis Petit et Colin Delatour, trouve le moyen de mettre à nouveau Pintaric à contribution. En fin de tiers, les Dragons semblent néanmoins avoir un peu plus de gaz et multiplient les occasions. Dorey, dont la charge dans le dos sur Vigners est limite, échappe même à la punition. Quoi qu’il en soit Rech dans le haut du slot ou Emil Kristensen à la bleue obligent Ylönen à faire l‘arrêt. Les rouennais sont même à deux doigts de briser l’égalité quand Chakiachvili, en angle sur la gauche, trouve l’équerre. Finalement les 2 équipes rentrent au vestiaire sans avoir trouvé la faille mais avec 2 nouveaux punis, Torrel et Mallet étant sanctionnés pour dureté à 20 secondes de la sirène. Si les Dragons se présentent à l’Aren’ice un peu diminués en défense avec les absences de Sacha Guimond, de Enzo Cantagallo et du jeune Noa Goncalves-Nivelais ils sont au complet en attaque et ne tardent pas à le faire savoir dans une rencontre qui débute sur une belle intensité. Bien servi dans le slot, Anthony Rech pivote sur lui-même et oblige Sebastian Ylönen à faire son premier arrêt (00.37). Le ton est donné et le pressing avant rouennais est bien en place. Les Jokers doivent redoubler d’effort et de précision pour s’en extirper. Lancé sur la gauche par Emils Gegeris, Robert Baillargeon tente un revers pour conclure son débordement mais l’arrêt mitaine de Matija Pintaric est facile (01.57). Le gant d’attrape du gardien slovène n’a pas le temps de refroidir car peu après Gage Torrel y voit se terminer sa tentative (02.30). Les Dragons haussent le ton mais les Jokers leur tiennent tête





Il y a du chaos dans l’air et les normands poursuivent leur tentative de travail de destruction. Petit est chargé à retardement par Tomasino qui s’en sort blanc comme neige. Peu après, le jeune attaquant rouennais s’illustre cette fois dans un exercice que l’on lui préfère, un beau lancer à la cage que le portier francilien stoppe bien. En face, les cergypontains font toujours belle figure et Melin de loin rappelle à Pintaric qu’il ne faut pas baisser la garde. La débauche d’énergie des deux côtés permet aux défenses d’avoir le dernier mot. Dorey et Kristensen, qui en perd son casque, se chauffent un peu mais cela ne dégénère pas ni ne se termine au cachot.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

Loïc Lampérier a ensuite une belle occasion sur un revirement mais la cage verte reste imprenable. Finalement c’est sur une séquence où ils avaient remis le nez à la fenêtre que les pensionnaires de l’Aren’ice ouvrent la marque sur un but inscrit à la volonté. Sur la gauche Dorey gagne une nouvelle bataille contre la bande et pousse le disque pour Torrel qui marqué prolonge instantanément pour Coulombe. Le capitaine cergypontain met alors tout son cœur pour placer du revers le palet hors de portée de Pintaric (1-0, 33.26).



Avec ce but, les franciliens ont attisé la colère des Dragons qui se ruent à l’attaque et Chakiachvili, encore lui, a encore une belle opportunité qu’il ne peut conclure. Les contacts sont virils et pas toujours complètement corrects. Faure réussit une belle mise en échec sur Lampérier derrière le but. Un peu trop belle sans doute car lorsque qu’il retombe ensuite en arrière sur la glace le défenseur vert entraine l’attaquant jaune au sol avec lui. Bilan des courses il doit purger une pénalité pour avoir retenu son adversaire lors de cette défense de judoka.



Ce jeu de puissance des rouennais n’est globalement pas très bien joué, ils frôlent même la correctionnelle quand Aleksi Hämäläinen part en contre et trouve Barber qui ne peut conclure. Pourtant, à une poignée de secondes de la fin de pénalité, ils finissent par égaliser. Marcel Hascak trouve Vigners devant l’enclave qui, dos au but, se retourne et tente le drible sur Ylönen. Le letton est contré par le gardien mais le palet reste vivant devant la cage ce dont profite Mallet malgré un défenseur à son marquage (1-1, 36.37).



Les Jokers repassent devant et tiennent jusqu’au bout





Le bras de fer reprend ensuite de plus belle car les Jokers ne baissent toujours pas les yeux. Mallet doit à son tour passer par la case prison après une charge en pleine zone neutre sur Barber jugée trop dure par les officiels. Le powerplay francilien est globalement bien en place mais Pintaric ne laisse rien passer et finalement le penalty killing est réussi par les normands.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

Les Jokers ont néanmoins une nouvelle chance quand Jordan Hervé stoppe la relance de Coulombe en le déséquilibrant d’un coup de genou. Cette fois les franciliens convertissent leur jeu de puissance. Gueurif installe le jeu en zone offensive et s’infiltre au cœur de la défense adverse. Il remet en retrait sur la droite à Delatour qui décale instantanément Barber sur la gauche. L’américain se place dans le cercle et, alors que l’on pense à une passe à l’opposé, il décoche un tir soudain qui nettoie la lucarne de Pintaric (2-1, 49.44).



Les franciliens reprennent l’avantage et la température n’en finit pas de monter sur la glace. Mallet percute impunément Delatour dans le dos alors que le puck n’était plus en jeu dans cette zone (10.45). Les Jokers ne tombent pas dans la provocation. Puis c’est Rech qui charge à retardement Dorey sans, là encore, que cela soit jugé illicite (11.54). Le défenseur vert a lui moins de chance quand il charge avec la crosse Rech lors d’une bataille pour le puck contre la balustrade. Le jeu de puissance rouennais est terrible et il y a le feu sur le but de Cergy mais Ylönen aimante tous les palets y compris les gros missiles.



La pénalité est tuée et Gueurif gagne ensuite le palet sur un pressing avant et manque de peu la lucarne de Pintatric. Rouen pousse de plus en plus mais Cergy met aussi le feu sur la cage du gardien slovène sur quelques actions consécutives à des sorties de zone rapides.



A moins de 3 minutes du terme, les officiels donnent une nouvelle cartouche aux Dragons quand Barber est appelé en prison pour une charge avec la crosse peu évidente (57.06). Les normands font feu de tous bois mais les franciliens et leur gardien sont admirables en défense. Alors à 58 secondes de la fin du match, Fabrice Lhenry, le coach rouennais, demande un temps mort et joue le tout pour le tout cage vide mais rien n’y fait. Pire encore, Mallet commet une agression (charge incorrecte) sur Hämäläinen (59.48) et ruine tous les espoirs de retour pour les Dragons. Pintaric retourne garder son but où il sortira 2 ultimes tentatives de Gueurif.



A la sirène c’est l’exposition de joie à l’aren’ice car les Jokers l’emportent enfin face à leur pire bête noire en championnat. En 13 confrontations en saison régulière c’est la première fois que l’issue leur est favorable. Sinon en 4 ans ils n’avaient pu glaner que 3 points lors de 2 défaites en prolongations (à Rouen et à domicile) et lors d’une défaite aux tirs au but lors du dernier déplacement des Dragons à l’Aren’ice cette saison.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

Meilleurs joueurs du match :

Alexandre Mallet pour Rouen

Sebastian Ylönen pour Cergy-Pontoise

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







