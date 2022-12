Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 27ème journée : Chamonix vs Angers 5 - 4 (1-0 0-3 4-1) Le 27/12/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Angers ] La folie s’empare de Richard Bozon ! Les Pionniers sont en forme ! Avec 5 succès consécutifs ils ont clairement donné du renouveau à leur saison. Mais ce mardi, c’est un tout autre challenge qui s’offre à eux. Les Ducs d’Angers étaient en déplacement à Chamonix. Les deux formations s’affronteront dans une patinoire pleine à craquer ! Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 28/12/2022 à 17:44 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Furet et Peyre assistés de MM. Fauvel et Margry Buts :

Chamonix : 13.03 Malo Ville (ass Matt Tugnutt et Gabin Ville) ; 47.54 Matt Tugnutt (ass Antti Virtanen et Gabin Ville) ; 51.41 Matt Tugnutt (ass Gabin Ville et Joonas Alanne) ; 54.27 Clément Masson (ass Jakub Muller et Mikko Kuukka) ; 55.52 Matt Tugnutt (ass Antti Virtanen et Jakub Muller)

Angers : ; 24.40 Robin Gaborit (ass Philippe Halley et Tommy Giroux) ; 29.44 Kévin Dusseau (ass Maurin Bouvet et Gints Meija) ; 30.52 Jonathan Charbonneau (ass Philippe Halley et Tommy Giroux) ; 44.18 Jonathan Charbonneau (ass Philippe Halley et Tommy Giroux) Pénalités 6 minutes contre Chamonix 12 minutes contre Angers



Chamonix bascule en tête



Les différences de points au classement n’effrayent pas les locaux qui tentent de prendre le jeu à leur compte. Les duels sont rudes dans les premières minutes et empêchent les occasions.

Une supériorité s’offre aux locaux, qui redonnent maladroitement le palet à leurs adversaires. Torquato chipe le palet et le glisse à Bouvet, qui échoue face à Sabol dans les cages chamoniardes.

De retour à 5, Alanne s’échappe de la bleue, mais rate à son tour son duel face au portier, Cowley.

Angers en supériorité ne peut faire mieux que leurs adversaires quelques minutes plus tôt. Gaborit et Ritz se heurtent tour à tour à un Sabol des grands soirs.

Seconde chance pour les Pionniers qui sont de nouveau en powerplay. Le palet circule bien, Tugnutt passe en retrait au second poteau pour Malo Ville, qui ouvre le score, 1-0 à 13’03 [5-4].

Maxime Richier



A nombre égal, les Chamoniards insistent pour faire le break avec deux actions successives qui ne passent pas loin.

Le jeu reste fermé et ne s’ouvre qu’en période de powerplay. Les Angevins sont moins en réussite que les locaux dans cet exercice.

Angers ne parvient pas à mettre son jeu en place et est pris à revers par des Pionniers opportunistes.





Mise en marche angevine



Les Ducs rentrent sur la glace avec de nouvelles intentions, et donnent plus de rythme au jeu. Ils obtiennent d’ailleurs rapidement un jeu de puissance. Cette fois la conclusion est autre. Les Angevins tournent autour de la cage chamoniarde, Gaborit envoie un boulet de canon sous la barre de Sabol et égalise, 1-1 à 24’40 [5-4].



Les Pionniers sont déstabilisés, leurs jeux de puissance ne sont plus transcendants.

Les visiteurs repartent à l’attaque, Dusseau lance à la cage et prend à revers Sabol magnifiquement, 1-2 à 29’44.

Maxime Richier



Les Ducs montent encore d’un cran en terme de vitesse, Charbonneau et Giroux patientent seuls à la bleue, le contre est lancé, mais Sabol repousse l’inéluctable ! Incroyable arrêt qui ne sera finalement pas récompensé puisque l’action n’en était pas terminée. Le puck revient dans la palette de Charbonneau à l’origine du contre, 1-3 à 30’52.



Les Pionniers ne baissent pas la tête malgré ce revirement au score et ce manque de réussite en powerplay. Chapuis et Poikola tentent leur chance, sans résultat.

Comme ses camarades, Sabol dégage moins de sérénité que durant la première période. Angers prend logiquement les devants à la pause.





Les Pionniers retournent Richard Bozon



Alors que le jeu reprend sur un faux rythme, Alanne s’enfuit en contre, mais rate une nouvelle fois son face à face. Cowley est attentif.

Angers entérine alors un peu plus sa supériorité, Charbonneau dans le slot plein axe, fusille Sabol pour le 4e, 1-4 à 44’18.



Les Angevins ont fait le plus dur mais semblent lâcher du lest.

Les Pionniers retrouvent un peu d’air en powerplay. Tugnutt envoie le puck dans la mitaine de Cowley. Mais le portier ne pourra rien sur une des actions qui suivra. Virtanen lance de la bleue, Tugnutt dévie dans les filets, 2-4 à 47’54.



Ce but redonne du baume au cœur aux locaux et à leur public, si Angers reprendra la possession du palet, ils ne seront plus assez tranchants et ouvriront des portes à leurs adversaires. Les attaquants chamoniards accélèrent et sèment la défense, Tugnutt redonne de l’espoir aux siens, 3-4 à 51’41.



Les Pionniers rendent la patinoire folle ! Comme tout bon chef d’orchestre, le capitaine chamoniard, Clément Masson, abandonné de tout marquage, égalise, 4-4 à 54’27.

Maxime Richier



La confiance change clairement de camp ! Et comme portés par la foule, les Pionniers réalisent un retour exceptionnel.

Les Ducs ne sont pas au bout de leur peine, leurs adversaires surfent sur la vague.

Tugnutt fait soulever la foule en redonnant l’avantage aux siens pour conclure cette partie complètement folle, 5-4 à 55’52.



Maxime Richier



Le public de Richard Bozon a chaviré de bonheur en moins de 10 minutes ! Menés de 3 buts à 15 minutes de la fin, les Pionniers ont réussi l’impensable et ont totalement renversé la partie, en l’emportant 5 buts à 4 face aux Ducs d’Angers. Les Angevins pensaient repartir avec un succès en poche mais ont fini par trop laisser de liberté aux locaux. Les Pionniers ont su faire preuve de courage et d’abnégation pour engranger un 6e succès d’affilé, qui plus est face au second de Ligue Magnus !

Les Chamoniards tenteront de se servir de ces émotions fortes pour poursuivre leur folle ascension ce jeudi, face au leader, à Grenoble. Dans le même temps, Angers devra réagir pour retrouver sa place de dauphin, en accueillant Mulhouse.



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo