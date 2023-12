Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 27ème journée : Nice vs Angers 3 - 4 (0-2 1-0 2-2) Le 30/12/2023 Nice - Patinoire Jean Bouin [ Nice ] [ Angers ] Réveil trop tardif … Ce samedi soir, les Aigles recevaient les Ducs. Le candidat au titre s’est rattrapé suite à la défaite face aux Dragons jeudi dernier (3-6). Nice - Patinoire Jean Bouin, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 31/12/2023 à 17:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1115 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Icard assistés de MM. Goncalves et Creux-Beaugiraud Buts :

Nice : ; 38.33 Radek Cip (ass Norbert Abramov et Lucas Kalan) ; 55.57 Norbert Abramov ; 57.39 Bryan Sautereau (ass Radek Cip et Lucas Kalan)

Angers : 03.40 Vincent Llorca (ass Nikita Scherbak et Neil Manning) ; 08.17 Nikita Scherbak (ass Peter Valier) ; 51.26 Brodie Reid (ass Nikita Scherbak et Peter Valier) ; 54.24 Peter Valier (ass Robin Gaborit et Nikita Scherbak) Pénalités 0 minute contre Nice 6 minutes contre Angers Un premier tiers maîtrisé



Angers maîtrise le début de la rencontre avec une possession du puck assez conséquent. La faille va être trouvée par Llorca qui effectue un shoot parfait de la bleue dans la cage de Bespalov, masqué (03:40 ; 0-1). Sur l’action, Belisle est clairement chargé dans le dos mais les officiels ne disent rien.



Photographe : © Patrick Giaume

Le dauphin de Rouen continu d’accentuer les efforts offensifs à l’image de Prapavessis qui tente un tir proche de la cage mais Bespalov intervient et gèle la rondelle. Cowley est peu inquiété malgré la première pénalité infligée à l’encontre de Gaborit à la sixième minute.

C’est même dès la fin de la supériorité numérique que les visiteurs vont doubler la marque. D’un tir à ras de terre, l’ancien de la LNH Nikita Scherbak trompe son compatriote russe (08:17 ; 0-2).



Les dix premières minutes de jeu sont catastrophiques pour les hommes de Stolc qui sentent bien la différence de niveau mais feront une meilleure fin de tiers, sans pour autant revenir.



Cip sonne le réveil azuréen



Les intentions des Aigles sont à la hausse. Cowley est de plus en plus sollicité, et les Ducs offriront aux locaux des supériorités numériques. Tout d’abord à la 32ème minute contre Fauvel pour avoir fait trébucher. Ce premier power play sera mal joué où les lignes défensives angevines ont fait un très bon travail, mais Nice n’a pas juste techniquement et dans le dernier geste. Salve tentera sa chance de loin mais Cowley gèlera parfaitement malgré la pression dans l’enclave. Leblanc, alors irréprochable jusqu’à présent, commet une charge contre la bande à 38’04.



Photographe : © Patrick Giaume

Nice pousse avec un tir excentré sur le flanc droit de Nikiforov, bien décalé par Slave. Cowley est toujours bien placé mais craquera sur la tentative suivante. Derrière la cage, Abramov passe en retrait et proche de la zone d’engagement pour Cip. Le slovène déclenche une frappe dans la lucarne (38:33 ; 1-2). Le doute s’installe peu à peu dans les têtes adverses.



Bis repetita



L’attaque du dernier tiers fut comme le premier. Les hommes de Stefan Fauvel ont retenu les leçons du dernier match et ont voulu se mettre à l’abri rapidement afin de ne pas gaspiller de l’énergie. Scherbak trouve Reid après une belle remontée de la glace par la gauche pour une finition côté droit. Un beau but collectif entre les deux joueurs d’expérience (51:26 ; 1-3).



Sonnés, les Aigles vont craquer pour la quatrième fois avec cette fois-ci, de la réussite. Gaborit tir de loin, le puck rebondit contre la bande et atterrit sur Valier qui, en renard des surfaces bat facilement Bespalov (54:24 ; 1-4).



Photographe : © Patrick Giaume

Jean Bouin est éteint mais va se réveiller pour une fin de match assez folle. Proche de réduire la marque, Abramov est retenu par Manning et les arbitres vont siffler un tir de pénalité. Le trentenaire de Cergy va donc se présenter face à Cowley et inscira son but de pénalité (55:57 ; 2-4).



Un temps mort va être rapidement demandé par Stolc pour peaufiner la tactique en sortant Bespalov afin de mettre un joueur supplémentaire. Cela va porter ses fruits, Sautereau dévie la rondelle sur un tir de Cip et fait lever Jean Bouin (57:39 ; 3-4).



Les Aigles vont laisser cette tactique jusqu’à la fin mais ce ne sera pas suffisant pour arracher la prolongation.



Victoire d’Angers sur le fil, mais la rencontre a été dominée par les Ducs malgré le relâchement à la fin du match.



Photographe : © Patrick Giaume







