Rouen : 03.50 Christophe Boivin (ass Bastien Maia et Hugo Deberge) ; 05.06 Kelsey Tessier (ass Rolands Vigners et Loïc Lamperier) ; 09.33 Christophe Boivin (ass Loïc Lamperier et François Beauchemin) ; 12.06 Loïc Lamperier (ass Aleksi Elorinne et Kelsey Tessier) ; 22.01 Ondrej Roman (ass Rolands Vigners et Sacha Guimond) ; 26.40 Quentin Tomasino (ass Joris Bedin et Bastien Maia) ; 37.48 Joris Bedin (ass Quentin Tomasino et Charlie Dodero) ; 45.34 Sacha Guimond (ass François Beauchemin et Alexandre Mallet) ; 51.26 Loïc Lamperier (ass Rolands Vigners et Kelsey Tessier) ; 52.22 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Loïc Lamperier)

Anglet : ; 07.24 Olivier Dame-Malka (ass Charles Schmitt et Anton Vasilyev) ; 48.57 Victor Ranger (ass Thomas Decock et Arthur Larroque) Pénalités 6 minutes contre Rouen 8 minutes contre Anglet



Marine Romain Cette fois les Dragons ne manquent pas leur entrée de match et vont prendre dès les premiers instants les Basques à la gorge. Sur une contre-attaque rondement menée, Maïa fait coucher le dernier défenseur d’une subtile ramasse pour servir parfaitement Boivin au second poteau qui ne manque pas l’offrande (1-0, 3’50, Boivin ass. Maïa et Deberge).

A peine la rondelle mise en jeu que le break va être fait par les Rouennais, sur une incursion de Tessier qui va reprendre son propre lancer, contré par un défenseur, pour tromper à son tour Robson sous sa barre (2-0, 5’06, Tessier ass. Vigners et Lampérier). Un départ sur les chapeaux de roues pour les joueurs de Fabrice Lhenry qui les place en position idéale pour mener les débats.

Malmené, l’Hormady va bénéficier d’une supériorité numérique et va l’exploiter rapidement par Dame-Malka dont le lancer surpuissant,aux bons souvenirs des supporters Normands, transperce Caubet (2-1, 7’24, Dame-Malka ass. Schmitt et Vasilev). Le défenseur Québécois relance le match, mais cette bouffée d’oxygène pour les Angloys est de courte durée. Une pénalité contre Gutwald voit Boivin réaliser le doublé, l’attaquant de poche Rouennais reprenant son propre rebond face à Robson (3-1, 9’33, Boivin ass. Lampérier et Beauchemin).

Les Dragons ne se satisfont pas de cette avance et vont continuer à acculer leurs adversaires dans leur zone. Sur une longue présence offensive, le palet revient sur Elorinne à la pointe qui lance dans le trafic pour la déviation victorieuse de Lampérier (4-1, 12’06, Lampérier ass. Elorinne et Tessier). Les joueurs de l’Hormady ne parviennent pas à réagir et se montrent à nouveau indisciplinés en fin de tiers, heureusement sans plus de dégât pour le moment.

Marine Romain Le deuxième acte va redémarrer comme le premier avec des Rouennais entreprenants et dominants. Sur un bon jeu de passe entre Guimont et Vigners, le letton trouve Roman dans le slot qui trompe sans trembler Robson pour la cinquième fois de la soirée (5-1, 22’01, Roman ass. Vigners et Guimond).

Si un peu d’espoir pouvait encore exister pour l’Hormady, ce cinquième filet adverse vient éteindre toute possibilité de retour. D’autant plus que le duo Bedin-Tomasino, après un une-deux, voit le plus jeune s’échapper et battre Robson du revers pour le 6 à 1. (6-1, 26’40, Tomasino ass. Bedin et Maïa).

La mi-match n’est pas atteinte et la soirée va être longue pour les joueurs de la côte Basque surtout que leurs hôtes de la soirée ne paraissent pas faiblir dans leurs intentions. Caubet, préféré à Pintaric ce soir, lui passe une soirée plutôt tranquille et fait le boulot proprement sur les quelques lancers qu’il reçoit.

Le score va encore bouger dans cette période, avec un pressing de Tomasino et Bedin sur les défenseurs qui ne parviennent pas à relancer. Bedin à l’affut est le plus prompte et concrétise par un tir qui surprend le portier adverse pour la septième fois de la soirée avant le retour aux vestiaires (7-1, 37’48, Bedin ass. Tomasino Dodero).

Marine Romain Si l’issue de la rencontre ne fait plus, depuis longtemps, aucun doute, les joueurs de coach Rézard vont tenter de relever la tête et de faire bonne figure dans le dernier tiers temps. Les intentions sont là, Caubet devant s’interposer plusieurs fois avec brio face à ses anciens coéquipiers.

Mais les Dragons ce mardi étaient implacables et sur un magnifique mouvement collectif, Guimond, monté à l’avant-poste concluait le travail de la ligne offensive tranquillement face à Robson (8-1, 45’34, Guimond ass. Beauchemin et Mallet). Un nouveau coup de bâton sur la tête des Angloys qui vont toutefois la redresser un peu, puisque sur une pénalité Rouennaise, la deuxième de la soirée, un tir de Decock mal maitrisé par Caubet revient sur Ranger qui marque facilement en cage vide (8-2, 48’57, Rabger ass. Decock et Larroque).

Ce but va piquer les Dragons qui vont accélérer de nouveau dans les instants suivants. Une contre-attaque instiguée par Tessier voit Vigners temporiser et servir en retrait Lampérier qui s’y reprend en deux temps pour terminer l’action (9-2, 51-26, Lampérier ass. Vigners et Tessier). Le public déjà ravit en demande encore plus et réclame la dizaine. Il sera exhaussé sur un power-play conclu magistralement par Beauchemin, qui vient dribbler Robson au premier poteau pour conclure en cage vide (10-2, 52’22, Beauchemin ass. Boivin et Lampérier).

Cette fois rassasiés, toutes les lignes ayant marquées, les Dragons contrôlent les débats jusqu'au buzzer final et peuvent être satisfaits de leur prestation sérieuse. Le message de Coach Lhenry est semble-t-il bien passé et ses joueurs n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires de la soirée.







