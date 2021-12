Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 28ème journée : Bordeaux vs Anglet 3 - 4 (1-3 2-0 0-0 0-1) Après prolongation Le 22/12/2021 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Anglet ] L'Hormadi fait coup double Déjà victorieux (5-1) la veille dans leur fief de la Barre, les joueurs de l'Hormadi d'Anglet se déplacent ce mercredi soir à Mériadeck pour une nouvelle bataille d'Aquitaine contre leur voisin bordelais. Les Boxers sont cependant privés de plusieurs joueurs mais également d'un autre élément majeur. En effet, le coach Olivier Dimet étant positif au Covid-19, il est actuellement remplacé par son assistant Julien Desrosiers. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 23/12/2021 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3112 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Furet assistés de MM. Briolat et Douchy Buts :

Bordeaux : ; 05:38 Kevin Spinozzi (ass Alex Wideman et Louis-Mathieu Belisle) ; 26:37 Louis Vitou (ass Maxime Legault et Enzo Carry) ; 40:00 Alex Wideman (ass Loïk Poudrier et Kevin Spinozzi)

Anglet : 01:05 Anton Vasilyev (ass Peter Hrehorcak jr et Alexei Polodyan) ; 11:55 Jules Gallet (ass Alexei Polodyan et Thomas Decock) ; 19:02 Michal Gutwald (ass Alexei Polodyan et Anton Vasilyev) ; 62:36 Elias Karvonen (ass Michal Gutwald et Peter Hrehorcak jr) Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 8 minutes contre Anglet



Cette soirée de Noël 2021 ne sera pas synonyme que de hockey sur glace, mais également d'anniversaire : celui des 40 ans de la patinoire Mériadeck. Plusieurs animations accompagnent le match ainsi que divers stands présents au deuxième étage. Pour en revenir au derby attendu, celui-ci offrira-t-il une victoire des Boxers devant leur public ou bien permettra-t-il à l'Hormadi d'empocher cette double confrontation ?



Absents Bordeaux : Alexandre Mulle (saison terminée) – Austin Fyten – Bastien Lemaitre

Absents Anglet : Emils Gegeris – Tadeas Jaros – Juho Mäkelä



1ère période :



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Florian Hardy (Anglet).

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Mathieu Pons (Anglet).



Une vingtaine de secondes après le face-off suffisent aux visiteurs pour obtenir la première occasion de la partie, signée Kevin Massy (0'22) sortie par Clément Fouquerel. Pourtant, près d'une minute plus tard, les visiteurs vont être rapidement récompensés par une ouverture du score. Jacob Sweeney, à la bleue, décale Alexei Polodyan. L'attaquant russe enchaîne instantanément avec une passe sur la droite en direction de Peter Hrehorcak, qui termine d'une belle déviation sur laquelle Clément Fouquerel s'incline une première fois (0-1 à 1'05).



Photographe : Laurent Robert L'Hormadi impose clairement le rythme en ce début de match en le démarrant en mode très offensif sur un tir d'Elias Karvonen repoussé par le gardien bordelais (2'18). Une fois cette période de domination basque passée, les Boxers réagissent grâce à la bonne intention de Kevin Spinozzi qui voit son tir frôler le cadre (3'25). La première véritable occasion des Boxers, arrêtée par Florian Hardy, est signée Enzo Carry (5'29). Sur l'action bordelaise qui suit, bien servi par Jules Boscq et Alex Wideman, Kevin Spinozzi trouve les filets angloys en ajustant un tir parfait dans le coin droit (1-1 à 5'38).

Cette égalisation rééquilibre la rencontre et dans les minutes qui suivent, le palet circule très régulièrement et rapidement d'une zone à l'autre obligeant les équipes à fournir un gros travail pour le récupérer et le conserver. Clément Fouquerel s'impose à nouveau contre Elias Karvonen (10'47). Une minute plus tard, les visiteurs reprennent l'avantage au tableau d'affichage. Jules Gallet surprend le gardien bordelais en décochant une déviation ras de glace placée parfaitement (1-2 à 11'55).

Les Boxers bénéficient, six minutes avant la fin de ce premier tiers, d'une supériorité numérique. Celle-ci démarre avec un bon arrêt de Florian Hardy suite à un gros lancer d'Alex Wideman. Alors que Thomas Decock accélère seul en direction des derniers défenseurs bordelais pour exercer un pressing offensif et perturber la relance du palet, celle-ci, finalement bien effectuée, est contrôlée par Alex Wideman. L'attaquant américain des Boxers décale Kevin Spinozzi pour un lancer non cadré. Florian Hardy, le gardien de l'Hormadi, sort victorieux en stoppant le tir de Marc-André Lévesque (17'38). De l'autre côté, Peter Hrehorcak, oublié par la défense bordelaise, se retrouve seul face à la cage et tire légèrement au-dessus (18'11). Durant l'ultime minute de ce tiers, l'Hormadi réussit le premier "break" du match sur une déviation dans le coin droit de Michal Gutwald. Clément Fouquerel s'incline déjà pour la troisième fois (1-3 à 19'02).



Tirs BORDEAUX 8 ANGLET 9



2ème période :



L'Hormadi démarre ce deuxième tiers de la même manière que le précédent, c'est à dire en se portant immédiatement en attaque, une fois le face-off joué. Pourtant, alors qu'il parvient à intercepter le palet dans la zone angloye, Aina Rambelo tire en force et oblige Florian Hardy à briller une fois de plus (21'09). Le gardien international de l'Hormadi s'interpose ensuite devant Julien Guillaume (21'16). Michal Gutwald remet les visiteurs dans le bon sens avec un tir finalement repoussé par une crosse adverse (22'36). Les intentions bordelaises se confirment au fil des secondes sur différentes phases offensives plus ou moins dangereuses. Kevin Spinozzi n'obtient pas de réussite malgré une nouvelle bonne initiative.



Photographe : Johanna Lawrence Robin Lamboley lance une combinaison en triangle, appuyé par François Paquin. Une fois le palet transmis, le numéro 55 des Boxers décale Julien Guillaume dans l'axe et le tir de l'attaquant bordelais passe à droite de la cible. Tandis que les Boxers ne convertissent pas leurs occasions, l'Hormadi tente de profiter de ce manque de réussite pour essayer de corser l'addition. Le deuxième tiers, à présent démarré depuis six minutes, permet aux Boxers de revenir finalement dans la partie. Maxime Legault remonte la glace sur la droite avant de servir dans le bon timing Louis Vitou. Celui-ci fait preuve d'une grande lucidité et trouve les filets de Florian Hardy (2-3 à 26'36).

Dans les instants qui suivent, Cody Drover transmet le palet à Alex Wideman mais son tir est bloqué par Florian Hardy (28'04). À la mi-match, un tir bordelais expédie le palet sur la transversale puis derrière la ligne de but (30'10). Après vérification arbitrale, le but est finalement refusé aux Boxers. Clément Fouquerel stoppe de la mitaine un tir de Michal Gutwald (30'47). Durant les quatre dernières minutes, Elias Karvonen, seul devant Clément Fouquerel, possède par deux fois l'occasion de remettre les Boxers à deux longueurs mais le gardien bordelais remporte ce face à face (36'13). Les temps offensifs se multiplient devant la cage de l'Hormadi mais les visiteurs, par leurs gros efforts et leur organisation défensive, ne cèdent pas et empêchent les Boxers de trouver la solution pour arracher l'égalisation (39'52). Les efforts bordelais finissent par porter leurs fruits puisque Alex Wideman ajuste un tir dans le coin gauche de la cage au moment où la sirène retentit (3-3 à 40'00).



Tirs BORDEAUX 8 ANGLET 13



3ème période :



Le troisième tiers commence avec la fin d'une supériorité numérique bordelaise. Le jeu reprend à 5 contre 5 une quarantaine de secondes (40'43). Comme lors des deux tiers précédents, les premières attaques sont au crédit des visiteurs. Il faut donc attendre trois bonnes minutes pour revoir les Boxers pénétrer dans la zone offensive. Clément Fouquerel repousse un tir de Peter Hrehorcak (44'24). Quelques instants plus tard, l'Hormadi lance une nouvelle offensive avec son duo d'attaque russe. Alexei Polodyan trouve à la cage son compatriote Anton Vasilyev dont le tir passe finalement au-dessus (47'00).



Photographe : Laurent Robert Comme lors de chaque confrontation entre Boxers et Hormadi, les duels n'en restent pas moins engagés et certaines charges musclées contre les balustrades. Sur un nouveau tir de Mathieu Pons, capitaine de l'Hormadi, Clément Fouquerel ajoute un arrêt supplémentaire à sa statistique (51'51). Le match entre à présent dans les cinq dernières minutes réglementaires. Celles-ci commencent par un nouveau temps d'attaque des Boxers qui poussent pour inscrire ce quatrième but. Les occasions se multiplient, parfois non cadrées, parfois repoussées par Florian Hardy et sa défense, ce qui ne facilite pas la tâche des bordelais. La dernière occasion dangereuse de cette période est à l'initiative de Florent Neyens sur le côté droit (58'41). La dernière minute ne fera pas évoluer le score, alors que les deux équipes se dirigent en prolongation.



Tirs BORDEAUX 5 ANGLET 10



Prolongation :



1er bloc Bordeaux Louis Bélisle – François Paquin – Julien Guillaume

1er bloc Anglet Michal Gutwald – Anton Vasilyev – Alexei Polodyan



Photographe : Laurent Robert Après le face-off, l'Hormadi reprend à nouveau le contrôle du jeu et se lance en zone bordelaise. Clément Fouquerel stoppé un tir d'Anton Vasilyev (60'32). Moins d'une minute plus tard, le gardien bordelais effectue un nouveau sauvetage déterminant devant Alexei Polodyan avant le changement de ligne (61'10). L'arbitre sanctionne le gardien des Boxers pour avoir fait trébucher l'attaquant russe. Malgré une ou deux tentatives bordelaises mal récompensées, l'Hormadi va finalement faire la décision moins de trois minutes avant la fin. Positionné seul sur la droite, Elias Karvonen fusille Clément Fouquerel avec un tir en lucarne (3-4 à 62'36).

Après la victoire convaincante de la veille, l'Hormadi réalise un joli doublé en remportant ce dernier derby de la saison régulière en terre bordelaise, contre une équipe bordelaise, certainement en manque de rythme.

Les Boxers auront rendez-vous une dernière fois en 2021 mardi prochain à Mériadeck en accueillant les Gothiques d'Amiens.



Prochaines rencontres

Bordeaux / Amiens (J34) (28/12 à 20h30)

Anglet / Angers (J34) (28/12 à 20h30)



Gardiens

Clément Fouquerel : 28 arrêts (62'36)

Florian Hardy : 19 arrêts (62'36)



