Bordeaux vs Marseille 4 - 3 (2-2 1-0 0-1 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 20/12/2024 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Marseille ] La délivrance bordelaise aux tirs au but ! Toujours troisième au classement, mais menacés par les Dragons de Rouen, revenus à cinq longueurs, les Boxers de Bordeaux ont reçu hier soir dans une patinoire Mériadeck, une nouvelle fois à guichets fermés (3500 spectateurs), les Spartiates de Marseille, un redoutable adversaire contre lequel les joueurs d'Olivier Dimet livrent très régulièrement des duels accrochés. Les Boxers n'ont donc pas d'autre alternative que de devoir prendre un maximum de points lors de ce match avant d'attaquer un menu de tout premier ordre : déplacement à Amiens dimanche, suivi de deux réceptions... les Brûleurs de Loups de Grenoble, le 28 décembre et enfin les Dragons de Rouen, deux jours plus tard. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 21/12/2024 à 07:45



3500 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Métais assistés de MM. Barthe et Fauvel Buts :

Bordeaux : ; 08.24 Loïk Poudrier (ass Samuel Salonen et Baptiste Bruche) ; 13.56 Enzo Carry (ass Mathieu Pompéi et Julius Valtonen) ; 21.42 Emils Gegeris (ass Enzo Carry et Quentin Papillon) ; 65:00 Loïk Poudrier

Marseille : 06.01 Fabien Colotti ; 15.04 Fabien Colotti (ass Matt Salhany et Alexandre Boivin) ; 55.59 Cedric Desruisseaux (ass Teddy Da Costa et Alexandre Boivin) Pénalités 4 minutes contre Bordeaux 6 minutes contre Marseille



Absents Bordeaux : Tommy Giroux (Canada, raison familiale) – Ulysse Tournier – Kevin Spinozzi (malade)



Absents Marseille : Marek Ciliak – Markus Kojo – Maxence Leroux – Gennadi Stolyarov



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Florian Gourdin (Marseille)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Teddy Da Costa (Marseille)





Dès les premières secondes du match, les Spartiates rentrent dans le vif du sujet avec une occasion pour Paul Joubert qui passe à gauche (0'57). Les Boxers doivent réellement patienter trois minutes avant de s'offrir une première occasion intéressante sur un lancer de Kévin Dusseau repoussé par Florian Gourdin (4'03). A partir de ce moment-là, les Bordelais mettent en place leur jeu offensif et commencent à s'installer dans la moitié de glace marseillaise. Nikita Jevpalovs voit son tir bloqué par Florian Gourdin, le gardien des Spartiates (4'46). Un peu plus d'une minute plus tard, les visiteurs vont parvenir à ouvrir le score. Fabien Colotti accélère sur la gauche avant de se placer face à Quentin Papillon pour ajuster un tir à mi-hauteur qui trouve les filets bordelais (0-1 à 6'01).



Les Boxers vont obtenir une première situation de power-play avec une faute commise par le capitaine des Spartiates Teddy Da Costa (7'38). Au cours de cette supériorité numérique, les joueurs d'Olivier Dimet jouent bien le coup en monopolisant la zone marseillaise. Après moins de cinquante secondes, Samuel Salonen et Baptiste Bruche lancent une nouvelle attaque par un superbe décalage vers la gauche en direction de Loik Poudrier. Le capitaine des Boxers ne se pose aucune question et arme un tir lointain en pleine lucarne, Florian Gourdin est battu (1-1 à 8'24).



Photographe : © Stéphanie Prévot

Quelques secondes plus tard, la réaction des Spartiates arrive lorsqu'Elias Ruusu récupère un bon palet près de la cage suite à un mauvais contrôle de Kaylian Leborgne. Heureusement pour les Boxers, le tir du défenseur finlandais est repoussé par Quentin Papillon (9'00). Les deux équipes mettent du rythme mais aussi beaucoup d'engagement dans les charges et mises en échec, mais celles-ci restent, pour la plupart, régulières. Mais dans les instants qui suivent, les Spartiates font à nouveau preuve d'indiscipline avec deux prisons successives de Teddy Da Costa (11'41), puis Fabien Bourgeois (13'08), ce qui offre une double supériorité numérique aux Boxers pendant 33 secondes. Florian Gourdin bloque un tir dangereux de Rudolfs Polcs (13'25).

Très entreprenants offensivement comme lors du power-play précédent, les Boxers confirment leur efficacité. Mathieu Pompei s'appuie sur Julius Valtonen pour écarter le jeu d'abord face à la cage puis à droite en direction du top scoreur Enzo Carry. Celui-ci récupère le palet et place sa déviation à ras de glace en plein milieu des filets de Florian Gourdin. Il s'agit du douzième but de l'attaquant bordelais qui rejoint Kevin Spinozzi en tant que co-meilleur buteur de son équipe. Bordeaux prend alors l'avantage au tableau d'affichage (2-1 à 13'56).



C'est évidemment sans compter sur la réaction des Spartiates de la cité phocéenne. A moins de cinq minutes de la mi-temps, devant la cage bordelaise, un vrai duel entre l'attaque marseillaise et la défense bordelaise est en train de se produire. Matt Salhany et Alexandre Boivin prennent des tirs bloqués. Alors que le palet est difficilement relancé, Fabien Colotti le récupère et égalise d'un tir placé sur la droite de Quentin Papillon. C'est un doublé pour l'attaquant des Spartiates, qui rappelons-le, était bordelais il y a deux saisons (2-2 à 15'04).



A la fin d'un premier tiers-temps animé et disputé, les deux équipes regagnent les vestiaires au coude à coude.



Tirs BORDEAUX 14 MARSEILLE 9



2ème période :



Dès le début de la période, les Boxers montrent leurs intentions de repasser devant le plus rapidement possible. Ils vont d'ailleurs clairement dominer ce deuxième acte du match. Lancé sur la droite, Enzo Carry ouvre les hostilités avec un tir qui passe juste au-dessus (21'15). Ce n'est que partie remise car moins de trente secondes plus tard, Emils Gegeris est à la conclusion d'une phase offensive orchestrée par Quentin Papillon et Enzo Carry. L'ancien attaquant de Mulhouse, Anglet ou encore Cergy, trompe Florian Gourdin avec un tir placé dans le coin gauche de la cage (3-2 à 21'42).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Au fil des minutes, les vagues bordelaises ne vont pratiquement jamais cesser de s'approcher de la cage des Spartiates. Julien Guillaume se présente devant la cage et bute sur Florian Gourdin qui bloque le palet (24'15). Les visiteurs réagissent grâce à une occasion du top scoreur Jan Dufek bloquée par Quentin Papillon (24'53). Une fois la mi-match passée, les joueurs de Luc Tardif tentent de répondre après avoir laissé passer le petit orage bordelais. Jan Dufek tire juste à gauche de la cible (32'03). Les occasions continuent de s'enchaîner notamment par Enzo Carry (33'20) ou encore son capitaine Loik Poudrier (36'25). Les Boxers disposent de nombreuses munitions mais ne parviennent pas à creuser l'écart contre un adversaire marseillais qui, du coup, continue de croire en ses chances. En fin de tiers-temps, Baptiste Bruche accélère et tire sur Florian Gourdin, contraint de repousser le palet avec son épaule (38'04). Après deux périodes, dont une seconde nettement dominée par les Boxers, les deux équipes ne sont séparées que d'un petit but.



Tirs BORDEAUX 13 MARSEILLE 4



3ème période :



Contrairement à la période précédente, ce sont les Spartiates qui vont contrôler le jeu dans ce troisième tiers-temps. Et tout cela commence avec un tir de Fabien Bourgeois bloqué par Quentin Papillon (41'00). Colin Morillon s'offre à son tour une belle munition qu'il exploite en décochant un tir repoussé par la crosse du gardien bordelais (43'56). Après trois prisons des visiteurs, ce sont les Boxers qui sont sanctionnés... Justin Hamonic écope de deux minutes pour une projection contre la bande (43'58). L es deux principaux tirs dont les Spartiates bénéficient, signés Jan Dufek (44'33) et Cédric Desruisseaux (45'56), terminent au-dessus de la cage. De l'autre côté, Florian Gourdin effectue un de ses quatre arrêts de la période sur un tir lointain de Bastien Lemaitre (46'42).



Photographe : © Stéphanie Prévot

Alors qu'il reste maintenant six minutes à jouer, Julien Guillaume est sanctionné d'une prison pour une crosse haute (53'59). Quentin Papillon effectue deux arrêts décisifs d'abord sur une déviation de Matt Salhany (54'05), puis face à Jan Dufek, qui a tiré depuis le côté droit (54'30). La pression marseillaise s'intensifie au fil des minutes car les Spartiates sentent qu'il est encore possible de ramener au moins un point de la Gironde. Les efforts des joueurs de Luc Tardif finissent par payer à quatre minutes de la fin. Une grosse séquence offensive se déroule devant la cage de Quentin Papillon. Teddy Da Costa et Alexandre Boivin sont les principaux artisans de cette action qui va se terminer par un tir au centre de la cage signé Cédric Desruisseaux (3-3 à 55'59).



Ayant désormais perdu leur but d'avance, les Boxers tentent de repartir à l'assaut. Emils Gegeris s'y emploie sérieusement avec un tir puissant qui trouve la mitaine de Florian Gourdin (57'20). Dans les derniers instants, afin d'éviter la prolongation, les Boxers puisent dans leurs dernières forces pour arracher la victoire avec un face à face manqué par Aina Rambelo (58'49). Ensuite, les derniers palets de match obtenus par Maxim Lamarche, Enzo Carry ou Mathieu Pompei ne changeront pas l'issue de la rencontre. Celle-ci va donc se poursuivre en prolongation.



Prolongation



Cette période supplémentaire de cinq minutes démarre avec un premier tir bordelais de Loik Poudrier venu du côté gauche... Florian Gourdin s'interpose devant les patins de l'attaquant des Boxers (60'14). La réaction marseillaise arrive dans les secondes qui suivent lorsque Victor Bjorkung décoche un tir légèrement au-dessus (60'50). Le rythme s'accélère de part et d'autre, même si les deux équipes semblent fatiguées physiquement, on sent l'envie d'en finir sur chaque offensive. En réponse à une occasion de Mathieu Pompei, Fabien Bourgeois voit son tir repoussé par Quentin Papillon (61'39).

La dernière occasion nette des Boxers arrive à deux minutes de la fin par Nikita Jevpalovs mais Florian Gourdin sauve la maison phocéenne (62'50). Tout comme son rival des Spartiates, Quentin Papillon reste lui aussi impérial au cours de cette prolongation. Les tirs aux buts doivent départager les deux équipes après un combat intense, indécis et accroché.





Tirs BORDEAUX 5 MARSEILLE 4



Tirs aux buts



BORDEAUX :

Réussis : 3 (Baptiste Bruche – Mathieu Pompei – Loik Poudrier)

Arrêtés par Florian Gourdin : 2 (Enzo Carry – Samuel Salonen



MARSEILLE :

Réussis : 2 (Fabien Colotti – Alexandre Boivin)

Arrêtés par Victor Bodin : 3 (Matt Salhany – Jan Dufek – Teddy Da Costa)



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures



Gardiens

Quentin Papillon 30 arrêts (65'00)

Florian Gourdin 33 arrêts (65'00)



ETOILES DU MATCH

MARSEILLE : 16 Fabien Colotti



BORDEAUX :

1) 35 Victor Bodin

2) 27 Loik Poudrier

3) 24 Enzo Carry



Prochain match

Amiens / Bordeaux (Dimanche 22 Décembre 18h Ligue Magnus J29)









