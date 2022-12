Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 28ème journée : Bordeaux vs Rouen 6 - 3 (3-0 0-2 3-1) Le 29/12/2022 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Rouen ] Très grande performance des Boxers ! À peine rentrés d'un déplacement victorieux à Mulhouse (3-2), les Boxers de Bordeaux, toujours cinquièmes de la Synerglace Ligue Magnus, accueillaient les Dragons de Rouen (2èmes) à l'occasion de la 28ème journée. Deux jours plus tôt, les visiteurs de la Normandie ont réalisé une véritable démonstration dans leur fief de l'Ile Lacroix en infligeant un impressionnant (10-2) à l'Hormadi d'Anglet. Les Boxers espèrent profiter de cette soirée pour terminer 2022 sur une bonne note et également prendre leur revanche contre des Dragons qui s'étaient imposés (7-5) lors de leur précédente venue à Mériadeck. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 31/12/2022 à 09:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3312 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rauline assistés de MM. Debuche et Margry Buts :

Bordeaux : 03.04 Maxime Legault (ass Karri Forsblom et Massimo Carozza) ; 09.08 Maxime Legault (ass Peter Valier et Bastien Lemaitre) ; 18.54 Fabien Colotti (ass Peter Valier et Massimo Carozza) ; 42.53 Karri Forsblom (ass Aina Benjamin Rambelo et Kevin Spinozzi) ; 50.39 Loïk Poudrier (ass Massimo Carozza et Axel Prissaint) ; 54.15 Jules Boscq (ass Maxime Legault et Loïk Poudrier)

Rouen : ; 22.02 Ondrej Roman (ass Sacha Guimond et Kelsey Tessier) ; 34.01 Charlie Dodero (ass Kelsey Tessier et Rolands Vigners) ; 49.50 Christophe Boivin (ass Valentin Claireaux et Florian Chakiachvili) Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 12 minutes contre Rouen Absents Bordeaux : Clément Fouquerel – Hunter Warner – Julien Guillaume –

Niklas Salo

Absents Rouen : Dylan Yeo – Tommy Perret – Enzo Cantagallo – Kaylian Leborgne – Ulysse Tournier – Yohann Alzon – Jordann Hervé



Gardiens : Samu Perhonen (Bordeaux) – Tonin Caubet (Rouen)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Loïc Lampérier (Rouen)



La première occasion de la rencontre, pour les visiteurs, est un tir sur le côté gauche de François Beauchemin juste au-dessus de la cage du nouveau gardien bordelais, Samu Perhonen (1'00). Dans les secondes qui suivent, Charles Dodero part en prison pendant deux minutes et offre la première phase de supériorité numérique aux Boxers (1'23). Samu Perhonen ne tarde pas à montrer toute l'étendue de son talent en arrêtant un tir dangereux de Quentin Tomasino (2'22). La réaction bordelaise intervient sur un face à face opposant Jules Boscq au gardien des Dragons, Tonin Caubet... Le tir du défenseur des Boxers est parfaitement bloqué (2'55). Dans les dernières secondes de ce power-play, les Boxers parviennent à ouvrir le score. Karri Forsblom et Massimo Carozza effectuent un gros travail dans la défense rouennaise, Maxime Legault, placé près de la cage, ne manque pas l'occasion de battre Tonin Caubet une première fois (1-0 à 3'04).



Les premiers assauts des Dragons sont bien contrôlés par l'arrière-garde bordelaise, solide et bien organisée, ce qui évite du travail à son gardien. Samu Perhonen aura pourtant à plusieurs reprises durant cette période, l'occasion de briller. Celui-ci met d'abord fin à une attaque dangereuse (6'44), avant de bloquer avec sa mitaine un tir d'Alexandre Mallet (7'09). Le gardien finlandais réalise une autre intervention décisive sur une déviation de Joris Bedin (8'42). Quelques instants plus tard, Maxime Legault inscrit le deuxième but bordelais de la soirée et s'offre un doublé en plaçant son tir sur la gauche de Tonin Caubet (2-0 à 9'07).



Photographe : © Laurent Robert (archives) Après la mi-période, les assauts des Dragons se multiplient et deviennent plus réguliers : Rolands Vigners, Florian Chakiachvili et Loïc Lampérier butent devant une solide défense bordelaise qui fournit de très gros efforts pour écarter le danger (12'48). François Beauchemin vient à son tour échouer devant Samu Perhonen, toujours impérial (13'47). Les visiteurs bénéficient à trois minutes de la fin d'une supériorité numérique (16'57). François Beauchemin, Christophe Boivin et Loïc Lampérier sont aux commandes du jeu offensif mais les filets bordelais ne tremblent toujours pas. Là encore, dans les dernières secondes de cette phase de jeu, les Boxers, cette fois-ci en infériorité numérique, augmentent leur avantage au score. Fabien Colotti récupère un palet mal contrôlé par un défenseur rouennais près de sa cage, légèrement sur la droite. Le numéro 16 des Boxers accélère, se présente seul face à Tonin Caubet et ne lui laisse aucune chance avec un tir en force placé sur sa droite (3-0 à 18'53).

Dans les derniers instants, Samu Perhonen poursuit son sans-faute en arrêtant un tir de Hugo Deberge (19'25).

Les Boxers rentrent donc au vestiaire avec trois buts d'avance après vingt minutes de très grande qualité notamment dans l'efficacité offensive.



Tirs BORDEAUX 8 ROUEN 12



2ème période



Ce deuxième tiers-temps commence avec une nouvelle période d'infériorité numérique pour les Boxers. Un long temps fort offensif rouennais lance cette seconde partie de match mais Samu Perhonen et sa ligne défensive font preuve d'une grande vigilance sans s'affoler. Alexandre Mallet voit son tir passer juste au-dessus de la transversale (21'45). Dès le début de ce deuxième acte, les visiteurs prennent le contrôle du palet et cela se confirme réellement lorsque ces derniers réduisent le score. Kelsey Tessier, aidé de Sacha Guimond, dirigent une nouvelle offensive. Ondrej Roman récupère le palet et surprend Samu Perhonen, pourtant proche de bloquer cette occasion (3-1 à 22'02).



Photographe : © Laurent Robert (archives) Les Boxers repartent plus tard en attaque et mettent une bonne pression autour de la cage notamment grâce à Massimo Carozza et Loik Poudrier. Tonin Caubet repousse ensuite un tir de Karri Forsblom (23'56). Placé en haut de la zone offensive, Loik Poudrier tire avec beaucoup de précision et trouve la jambière de Tonin Caubet (26'39). Les locaux, toujours poussés par une patinoire à guichets fermés, enchaînent les occasions : Jules Boscq tire au-dessus, Nikita Jevpalovs puis Kevin Spinozzi n'obtiennent pas davantage de réussite (27'50). D'autres munitions bordelaises pour mener (4-1) sont ontenues par Loik Poudrier, Massimo Carozza ou Jules Boscq mais la défense des Dragons résiste avec l'aide de son gardien (32'20). Moins de deux minutes plus tard, après avoir laissé passer la tempête bordelaise, les Dragons reviennent à une petite longueur de leurs adversaires. Rolands Vigners, dans l'axe, trouve le poteau droit. L'action se poursuit sur la gauche et se termine avec un bon lancer de Charles Dodero sur lequel Samu Perhonen ne peut que s'incliner (3-2 à 34'01).



Le score n'évolue plus durant les cinq dernières minutes de ce tiers-temps. Bordeaux conserve un petit but d'avance avant la dernière ligne droite.



Tirs BORDEAUX 13 ROUEN 15



3ème période



Les Dragons attaquent fort ce dernier tiers-temps avec un premier tir d'Aleksi Elorinne (40'19) sorti par Samu Perhonen, puis une occasion de Rolands Vigners (41'54). Kevin Spinozzi et Aina Rambelo lancent la réaction bordelaise et celle-ci permet aux locaux de reprendre un peu d'air au tableau d'affichage. Karri Forsblom voit son tir bloqué par Tonin Caubet, mais le gardien des Dragons est finalement malchanceux car le palet lui glisse des mains et pénètre dans la cage (4-2 à 42'53).



Trente secondes plus tard, Alexandre Mulle, placé devant la cage, est très proche d'ajouter le cinquième mais sa déviation passe légèrement à gauche (43'23). De l'autre côté, Samu Perhonen poursuit sa série d'arrêts devant Joris Bedin (45'35) puis Quentin Tomasino, lors d'un face à face (48'59). Il faut noter que même avec deux buts de retard, les Dragons ne renoncent jamais et leurs efforts offensifs finissent par payer une troisième fois. Samu Perhonen repousse le tir de Valentin Claireaux. Christophe Boivin récupère le palet sur la droite et marque avant le retour du gardien des Boxers (4-3 à 49'50).



Sur l'action suivante, les Boxers ramènent le jeu dans la zone de jeu des Dragons. Massimo Carozza et Enzo Carry organisent une nouvelle situation d'attaque vers Loik Poudrier qui ajuste sa déviation et marque le cinquième but bordelais, son 10ème personnel cette saison (5-3 à 50'39).



Photographe : © Laurent Robert (archives) Depuis le début de la rencontre, les deux équipes mettent beaucoup de rythme et continuent de se rendre coup pour coup dans les intentions offensives. Dans les six dernières minutes, Karri Forsblom trouve Jules Boscq à la ligne bleue, tout en haut de la zone rouennaise. Le numéro 7 des Boxers ne se pose aucune question et décoche un tir d'une grande précision dans le coin gauche de la cage de Tonin Caubet (6-3 à 54'15).



Les visiteurs patinent après le score depuis le début de la rencontre mais n'en demeurent pas moins dangereux très régulièrement car ils possèdent toujours de redoutables joueurs offensifs capables de marquer à n'importe quel moment. La fin de rencontre se déroule en infériorité numérique pour les Dragons car ils ont concédé une nouvelle pénalité (58'53). Les Boxers obtiennent une dernière occasion sur un beau jeu en triangle entre Karri Forsblom, Massimo Carozza et Maxime Legault... Tonin Caubet sauve la maison des Dragons (59'46). Finalement, les Boxers sortent vainqueurs de ce gros combat (6-3) et signent une performance de très grande qualité, avec rappelons-le, quatre joueurs absents contre une équipe rouennaise qui n'aura pas su trouver la solution pour inverser le scénario d'un match, contrôlé brillamment par les joueurs d'Olivier Dimet.



Tirs BORDEAUX 13 ROUEN 10



Photographe : © Laurent Robert (archives)

Gardiens

Samu Perhonen 34 arrêts (60'00)

Tonin Caubet 28 arrêts (60'00)





ETOILES DU MATCH

ROUEN : 94 Christophe Boivin



BORDEAUX : 1) 43 Samu Perhonen – 2) 54 Maxime Legault – 3) 12 Karri Forsblom



Prochain match

Briançon / Bordeaux (06/01 20h)





