Beau cadeau de noël pour Chamonix Un match à effectif réduit pour les deux équipes. D'un côté Cergy, qui voit sa défense fragilisée avec l'absence de Patrick Coulombe, Raphael Faure, Nikita Shalei et Paulin Hostein. Pour pallier à ces blessures, Cergy s'offre le soutien temporaire d'un défenseur grenoblois, Antoine Fertin qui viendra renforcer l'effectif vert pour ce match. D'un autre côté, l'équipe de Chamonix se présente sans les frères Ville, ni Alexis Dogemont et Tristan Thompson mais s'offre, elle-aussi, un renfort de taille avec l'arrivée de Artur Gatiyatov en attaque. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Noémie MASSET le 23/12/2024 à 07:15



2913 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Furet assistés de MM. Caillot et Yssembourg Buts :

Cergy-Pontoise : ; 26.22 Kalle Myllymaa (ass Daniels Gorsanovs et Aleksi Hamalainen)

Chamonix : 03.30 Jackub Izacky (ass Matt Tugnutt et Jérémie Penz) ; 35.43 Jackub Izacky (ass Lauric Convert et Jérémy Fortin) ; 37.56 Stanislav Lopachuk (ass Jérémy Fortin et Jakub Muller) ; 41.19 Jackub Izacky (ass Jakub Muller et Jérémie Penz) Pénalités 12 minutes contre Cergy-Pontoise 13 minutes dont 5 à Izacky contre Chamonix



À 3’30, but pour Chamonix marqué par Jakub Izacky (assisté par Matthew Tugnutt et Jérémie Penz) qui vise la lucarne droite avec une très bonne position à proximité du slot gauche (03.30 / 0-1 Izacky ass. Tugnutt et Penz).

Un tiers physique pour les deux équipes qui ne s’épargnent pas les coups. Malgré tout, Chamonix, semble davantage entré dans cette première période.

Photographe © Bruno Gouvazé

À 5’13 pénalité contre Cergy qui résiste difficilement à ce box play, mais parvient à ne pas prendre un second but durant les 4 minutes d’infériorité numérique grâce à une défense en bloc serrée et de magnifiques arrêts de la part de son gardien, Sebastian Ylönen.

Cergy peine à construire offensivement en bloc et est très vite contré par la défense blanche. Malgré le fait que l’équipe francilienne subisse, elle réussit de très belles contre-attaques qui pourraient finir par se solder par un but.

Manque de précision ou juste précipitation, Cergy ne parvient pas à les convertir en cette première période.

À 17’51, pénalité majeure contre Chamonix mais les haut-savoyards rentrent au vestiaire avec leur petit but d’avance.



Un début de deuxième tiers toujours en supériorité pour Cergy. À quelques minutes après cette reprise, Cergy trouve le poteau des cages chamoniardes et parvient à camper le coté adverse. Le début de tiers est alors marqué par de nombreuses actions de la part des cergyssois. À 23’52, pénalité contre Cergy, vite rejoins par Chamonix sur le banc des punis à 24’47.

À 26’22, Cergy trouve la lucarne droite et Kalle Myllymaa (assisté par Daniels Gorsanovs et Aleksi Hämäläinen) nous offre un très beau but en supériorité numérique (26.22 / 1-1 / Myllymaa ass. Gorsanovs et Hamalainen).

De quoi donner lieu à un magnifique lancer de peluches, au bénéfice du secours populaire, mais surtout à un nouvel élan pour Cergy qui revient au score.

Photographe © Bruno Gouvazé

Cette remontée au score a l’air d’avoir réveillé les deux équipes avec une moitié de tiers beaucoup plus engagée. Cergy semble être rentré dans le match et nous offre un superbe power play face à une équipe de Chamonix encore punie (29’12) qui maintient malgré tout le cap. Les nerfs sont à vifs sur ce match avec de nombreux accrochages entre les deux équipes qui donne lieu à de multiples pénalités et une nouvelle contre les franciliens (33’18) mais qui ne sera pas bonifiée par les haut-savoyards.

Chamonix reprend néanmoins le lead de cette deuxième partie de deuxième tiers et, à 35’43, s’offre un deuxième but marqué par Izacky (assisté par Lauric Convert et Jeremy Fortin) à la conclusion d’une magnifique construction (1-2). Une passe diagonale qui vient trouver un partenaire à l’opposé lequel, d’une remise devant la cage, trouve l’attaquant tchèque qui en profite pour dévier le palet en lucarne.



Malgré de magnifiques arrêts de la part de Ylönen, Chamonix profite peu après d’un mauvais dégagement pour pousser le palet au fond après un cafouillage et s’offrir un troisième but (37’56 / 1-3 / Lopachuk ass. Fortin et Müller).

Menée (1-3) sur cette fin de tiers, c’est une défense désorientée de Cergy qui laisse ensuite de nombreuses opportunités.



Un début de troisième tiers qui sonne difficile pour Cergy qui encaisse à 41’19 le troisième but de Izacky (41.19 / 1-4 / Izacky ass. Müller et Penz).

Un but qui a été permis grâce à un tir lointain de Müller tandis qu'Izacky, au contact avec le défenseur vert Aurélien Dorey, en profite pour dévier la trajectoire du palet vers la cage (1-4). L’écart se creuse entre les deux équipes et Cergy peine à maintenir une défense structurée.

Photographe © Bruno Gouvazé

Alors que l’équipe de Cergy mise sur des contre-attaques rapides pour remonter au score, celle de Chamonix s’offre elle un jeu beaucoup plus collectif et structuré avec des passes précises qui lui permettent de très belles actions.

À 49’47, pénalité contre Cergy suivi d’une pénalité contre Chamonix à 50’36. À 51’53 Chamonix nous offre un magnifique arrêt de la part de Tom Aubrun son gardien.

Les deux équipes se livrent ensuite un duel en contre-attaque, mais sans aucune finalité. Chamonix est à nouveau pénalisé à 55’48 mais ne cède toujours pas.

Si les deux protagonistes semblent pleinement engagés, Cergy mène le jeu cette fin de troisième tiers dans la partie de Chamonix. L’indiscipline rattrape les franciliens à 57’43.

À 2’1 de la fin, magnifique arrêt du gardien de Cergy suivi également d’un très bel arrêt du gardien de Chamonix à 0’05 de la fin.



Une défaite amère pour Cergy qui s’imaginait pouvoir s’offrir, et à son public, un très beau cadeau de Noël à domicile face à Chamonix. Est-ce dû à un manque de rigueur et de précision de la part des cergyssois ou simplement un manque de cohésion sur ce match ?

Quoi qu’il advienne, Chamonix a su s’imposer dans un match très engagé en proposant de son côté un très beau jeu rapide et collectif. L’occasion pour les haut-savoyards d’en profiter pour prendre les 3 points et de se rapprocher un peu plus de Cergy au classement.

