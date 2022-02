Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 28ème journée : Chamonix vs Mulhouse 5 - 3 (2-0 2-1 1-2) Le 13/02/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Mulhouse ] Chamonix reçu 4/4 face à Mulhouse Le mois crucial pour les Pionniers Chamonix se poursuivait ce dimanche soir, avec la réception des Scorpions de Mulhouse. Quatrième et dernier affrontement entre ces deux formations. Les 3 précédents duels étaient déjà sacrément disputés, mais tous remportés par les Chamoniards, dont deux en prolongation. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 14/02/2022 à 20:54 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1392 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Peyre assistés de MM. Margry et Thorrignac Buts :

Chamonix : 04.43 Fabien Kazarine (ass Christian Silfver) ; 18.10 Phil Marinaccio (ass Emil Bejmo) ; 34.50 Jarkko Harjula (ass Christian Silfver et Phil Marinaccio) ; 35.02 Matthias Terrier (ass Clément Masson) ; 59.44 Phil Marinaccio (ass Richard Sabol)

Mulhouse : ; 24.42 Chad Pietroniro (ass Olivier Labelle et Kevin Hecquefeuille) ; 43.57 Matthew Pistilli (ass Jonathan Desbiens et Milan Jurik) ; 44.23 Ivan Esipov (ass Chad Pietroniro et Olivier Labelle) Pénalités 6 minutes contre Chamonix 30 minutes dont 10 à Pietroniro P. et au banc contre Mulhouse Les Pionniers prennent la tête



Le match s’annonce sous haute tension pour ces équipes ex æquo au classement de Synerglace Ligue Magnus, toutes deux aux portes des playoffs. Les premières minutes gardent le suspense entier, le palet va et vient d’un camp à l’autre. Sabol est le premier à devoir s’interposer avant que son homologue, Morrone en fasse autant face à Salonen quelques instants plus tard.

Ce n’est que partie remise pour les locaux. Silfver passe derrière la cage et transmet dans l’axe à Kazarine, qui faisait déjà sauter le verrou, 1-0 à 4’43.

Maxime Richier



Dans la foulée de l’ouverture du score, Delemps échoue sur la botte de Morrone. Dans le sens inverse, Rousseau buttera lui aussi sur le portier adverse alors qu’il arrivait lancé dans le slot.

Très peu de temps morts sont à signaler dans cette rencontre, la rendant agréable à suivre !

Convert chipe le palet à la défense en zone offensive mais le gardien remporte le face-à-face.

Alors que les deux formations mettent un rythme infernal, les Pionniers se distinguent tout de même davantage en attaque.

Une pénalité contre les locaux aurait pu stopper leurs envies offensives, mais il n’en sera rien. Bejmo intercepte le palet à la défense et transmet à Marinaccio seul, qui se régale à défier Morrone pour doubler la marque des chamoniards, 2-0 à 18’10 [4-5].



Le powerplay de Mulhouse se poursuit avec une frappe lointaine et dangereuse de Laakso mais sera interrompu par la pause !





Avance accrue



A peine la pénalité tuée en faveur de Mulhouse que celle-ci change de camp à la suite d’un surnombre. Les locaux en profitent pour effectuer un joli mouvement collectif avec Bejmo à la finition, sans pouvoir concrétiser.

Au retour à 5, les Pionniers laissent le palet vaquant en zone neutre, Pietroniro le récupère et fait parler sa vitesse pour se présenter en break face à Sabol, le mulhousien réduit alors la marque, 2-1 à 24’42.

Maxime Richier



Les duels se font plutôt à la régulière mais dès que l’occasion se présente, les joueurs ne sont pas loin d’en venir aux mains, la tension est à son comble.

Mulhouse insiste davantage en attaque depuis leur but, les Chamoniards laissent plus d’espace et manquent de se faire corriger à plusieurs reprises, notamment sur des contres.

Les Scorpions sont dans un temps fort, à l’image de Pietroniro qui rate de peu l’égalisation, Sabol doit s’y prendre à deux fois pour stopper le palet. Une faute viendra mettre un terme à celui-ci ! Rapidement offensifs, Silvfer lance de la bleue, le palet est dévié par Harjula qui lobe le portier, 3-1 à 34’50 [5-4].



A peine le palet engagé, les locaux retournent en zone d’attaque, Terrier envoie un missile dans la cage de Morrone, pour redonner un peu plus d’air aux siens, 4-1 à 35’02.



La fin de période se déroule à 4 contre 4, sans ajouter de points supplémentaires au tableau d’affichage.





Fin de match palpitante



Après quelques minutes de flottement au retour des vestiaires, Mulhouse prend le dessus sur leurs adversaires. Desbiens touche les montants avant que Pistilli ne prenne à revers Sabol, 4-2 à 43’57.



Malheureusement pour les locaux, les Scorpions ne s’arrêtent pas là et reproduisent l’action des deux buts successifs chamoniard lors du second tiers. Moins d’une minute après le dernier but mulhousien, Esipov marque aussitôt, 4-3 à 44’23.



Temps mort pour les Chamoniards qui bénéficient d’un powerplay dans la foulée de la réduction du score mulhousienne.

Les deux jeux de puissances successifs pour les locaux, n’auront pas le rendement escompté. C’est même l’effet inverse, puisque la défense se trouve en difficulté. Les Pionniers changent totalement de visage alors qu’ils avaient le match bien en main, les Scorpions en profitent pour tenter leur chance afin de recoller au score.

Maxime Richier

La fin de rencontre est intense, de nouveau sans arrêts de jeu, les occasions s’enchaînent, le KO est proche.

Les Pionniers font le dos rond, les visiteurs sont sur tous les palets et insistent fortement sur la cage de Sabol. Pas suffisamment présents sur les rebonds ils ne parviennent pas à faire la différence pour égaliser.

A plus d’une minute trente de la fin, le coach de Mulhouse sort son gardien, le tir de Coulaud échoue sur le poteau extérieur, Marinaccio ne laisse pas passer la seconde opportunité et inscrit le 5e but. La joie est de courte durée, puisque le quatuor arbitral annule le but pour une passe à la main.

Les Pionniers ont encore quelques sueurs froides avant que Marinaccio ne se batte pour aller inscrire son but en cage vide, 5-3 à 59’44.



Maxime Richier



Les Pionniers remportent leur 4e succès contre les Scorpions, cette saison. Une victoire 5 buts à 3 qui n’aura pas été de tout repos, au vu du 3e tiers retentissant de la part de Mulhouse. Les locaux ont su faire la différence sur leurs temps forts et conserver l’essentiel en fin de match. Un succès d’une importance capitale, qui permet aux Chamoniards de réduire l’écart avec Nice, qu’ils affrontent dès mardi, en vue d’intégrer les playoffs et de prendre 3 points d’avance sur son concurrent direct, qu’est Mulhouse.

Dans le même temps, Mulhouse aura fort à faire face Gap.

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo