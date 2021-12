Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 28ème journée : Rouen vs Amiens 3 - 4 (1-0 0-1 2-2 0-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 22/12/2021 Rouen - L'ile Lacroix [ Rouen ] [ Amiens ] LM ; es dragons loupent le doublé gagnant Match derby des plaines, match retour à peine vingt-quatre heures après s’être affrontés nos deux protagonistes se retrouvent donc à Rouen pour un deuxième opus où les Rouennais devront être meilleurs dès le début de match. Rouen - L'ile Lacroix, Hockey Hebdo ludovic Manchon le 23/12/2021 à 19:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Garbay et Barcelo assistés de MM. Constantineau et Collin Buts :

Rouen : 12:28 David Gilbert (ass Joël Caron et Florian Chakiachvili) ; 43:44 Mark Flood (ass Rolands Vigners) ; 58:56 Rolands Vigners (ass Mark Flood)

Amiens : ; 21:03 Florian Sabatier (ass Spencer Naas) ; 47:32 Elgin Pearce (ass Spencer Naas et Klemen Pretnar) ; 58:03 Tomas Simonsen (ass Stanislav Lopachuk et Nicolas Leclerc) ; 65.00 Spencer Naas Pénalités 4 minutes contre Rouen 10 minutes contre Amiens



Rouen marque le premier



Bien décidés justement à ne pas répéter leur mauvaise entame de la veille, les dragons prennent d’emblée le match en main. Et vont ainsi durant les cinq premières minutes mettre une pression énorme sur les Picards qui sont obligés de rester au plus près de leur gardien.

Ces derniers vont faire le dos ronds face aux piques de Tessier (2’) puis une mêlée devant la cage qui se trouve stoppée sur une cage déplacée. Peu après, les zèbres vont refuser un but Rouennais (3.12) la cage ayant bougé au moment du tir, ce qui a le don d’énerver le coach Lhenry.

Photographe : Marine Romain Une fois l’orage passé, le jeu s’équilibre et Pintaric se trouve enfin mis à contribution, utilisant son bouclier pour parer un tir. Rouen est toujours dangereux mais se montre particulièrement fébrile dans son dernier geste, ou un peu trop lent, ce qui permet à son adversaire d’avoir une lecture du jeu suffisante pour bloquer les tirs.

Sur un arrêt particulièrement chaud de Pintaric (9’) les esprits s’échauffent et les arbitres calment le jeu en mettant un Gothique en prison… ce qui ne permet toutefois pas aux Normands de prendre les devants sur cette supériorité.

De retour à parité les Amiénois font preuve d’un peu trop de hardiesse et vont se faire sanctionner dans la foulée. Prenant à contrepied leur relance, le trio d’attaque de Rouen chipe le palet et se crée une situation de trois contre un avec Guilbert à la finition. Ce dernier bien décalé, va d’un tir du poignet sur une passe rapide de Chakiachvili, transpercer les filets de Buysse (12.22 / 1 – 0 / Guilbert ass Chakiachvili et Cantagallo).

Sur les dents, les hommes du coach Mortas vont se mettre à nouveau à la faute, laissant les dragons maitres du jeu pendant trois minutes grâce à une pénalité différée durant laquelle Pintaric abandonnera ses filets une minute, sans toutefois que ses coéquipiers n’arrivent à enfoncer le clou.

La dernière occasion sur ce tiers sera d’ailleurs en faveur des Amiénois avec son capitaine, Bault, qui ne saura pas régler sa mire sur un tir instinctif. Après avoir récupéré un palet mal géré par les Dragons qui trainait dans la zone de but de Pintaric il loupe de peu la lucarne.



Face off : Rouen 14 / Amiens 8 Tirs : Rouen 14 / Amiens 5



Les dragons se mettent sous pression



Remontés comme des coucous, et surement boostés par leur entraineur durant la pause, les Amiénois sont les premiers à se montrer sur le palet.

Face à des dragons qui se retrouvent vite dépassé par la fougue de leur adversaire Sabatier profite d’un deux contre un initié par son compère Naas pour revenir à égalité via un joli lancé (21.03 / 1 – 1 / Sabatier ass Naas).

Photographe : Marine Romain Les Rouennais mettent alors le bleu de chauffe avec Vigners à la baguette, mais le plastron du cerbère Picard vient contrer son tir. Djemel répond du tac au tac mais bute lui aussi sur le dernier rempart adverse. Son compère West verra lui, son tir décalé bloqué d’une belle mitaine de Pintaric.

Le tempo vire de plus en plus à l’avantage des Picards, qui même en infériorité (24’) font preuve d’une abnégation et d’un sens du sacrifice, bloquant les passes, les tirs Normands des unités spéciales.

A la mi-match, Tessier tente un grigri face à Buysse sans succès, n’arrivant pas à glisser le palet sous les jambières du goal. Les Rouennais reprennent peu à peu leurs marques, après une période où leurs passes trop approximatives ou lentes, rendaient leurs attaques trop prévisibles.

Cela reste toutefois insuffisant pour reprendre la main sur le match, ce malgré une nouvelle pénalité sifflée contre Amiens (32’). Seul Vigners aura une occasion réelle de marquer à trente seconde de la fin de la pénalité, mais loupe le but ouvert.

Subissant peu après leur première pénalité, les Dragons vont s’employer à limiter les intrusions dans leur camp face aux unités spéciales Picardes qui sont particulièrement performantes cette saison. Il ne reste que deux minutes sur ce tiers et malgré une superbe combinaison entre Lampérier et Nesa, les deux équipes retournent au vestiaire à parité au tableau d’affichage.



Face off : Rouen 10 / Amiens 11 Tirs : Rouen 9 / Amiens 13



Poker et jeu de hasard



Cette fois, sur ce dernier tiers, c’est les Dragons qui se montrent les plus offensifs dès que les patins retrouvent le bord de glace. La première alerte se fait sur un trois contre un des Normands, puis une occasion en or de Tomasino qui sur l’engagement lance directe à la cage… sans succès.

Photographe : Marine Romain Buysse accompli des arrêts reflexes face au mitraillage des Normands, mais n’arrive pas a tout bloquer lorsque le palet fait l’objet d’une bataille rangée devant son but. Le capitaine des Normands prends ses responsabilités et après avoir chipé dans la zone du but le palet, du revers arrive à prendre de vitesse le cerbère Picard et marque (43.44 / 2 – 1 / Flood ass Vigners et Yeo).

Agacés les Picards vont une nouvelle fois ce mettre à la faute, mais une fois encore vont arriver à stopper toutes les tentatives normandes dans un esprit d’équipe remarquable, aidés en cela par un manque flagrant de réussite des Normands qui n’arrivent toujours pas à cadrer leurs tirs.

Pire, de retour à parité, les Picard se sentent pousser des ailes et vont une fois de plus montrer qu’ils sont loin d’avoir abdiqués ! Profitant d’un rare rebond laissé par Pintaric ils vont arriver à égaliser à nouveau, ce grâce à Pearce qui esseulé, au deuxième poteau, loge le palet dans un trou de souris (47.32 / 2 – 2 / Pearce ass Naas et Pretnar).

Dans le money time, un coup du sort profite à des gothiques qui, lancent leurs dernières forces dans la bataille, profitant d’un coup de mou des Normands, surement marqués par l’enchainement des rencontres. Sur une attaque rapide Simonsen arrivé décalé le long de la bande avec un défenseur normand sur ses talons.

Voulant faire une passe au centre, il voit celle-ci déviée par le défenseur Rouennais, malchanceux sur ce coup-là, car le palet file tout droit dans les filets d’un Pintaric désabusé, alors qu’il avait presque fermé la porte. (58.03 / 2 – 3 / Simonsen ass Lapachuk et Leclerc).

Le Coach Lhenry demande aussitôt un temps mort et dès que l’occasion se présente fait sortir son gardien pour tenter le tout pour le tout.

Ce coup de poker s’avère gagnant puisque poussé par son public les dragons vont finalement s’offrir le chemin des prolongations sur une passe de Yeo vers flood qui shoot aussitôt vers le but. Hardy laisse ne peux capter le palet repris avec hargne par Vigners qui crucifie Buysse. (58,56 / 3 – 3 / Flood ass Yeo)



Face off : Rouen 11 / Amiens 5 Tirs : Rouen 11 / Amiens 6



Amiens l’emporte



Les prolongations de cinq minutes vont s’avérer étouffantes pour les supporteurs des deux camps qui vibrent sur chaque palet s’approchant du but adverse et qui frissonnent dès que le danger se porte sur leur propre but.

Photographe : Marine Romain A ce petit jeu c’est « avantage Amiens » qui se montrera le plus dangereux, devant la zone de but Normande, mais n’arriveront pas toutefois, à tromper Pintaric, toujours aussi décisif dans les moments où son équipe est dans le dur.

Coté Rouennais, malgré une maitrise du palet à leur avantage, leurs tentatives sur le but d’Hardy seront-elles aussi peu convaincantes.



Face off : Rouen 2 / Amiens 0 Tirs : Rouen 3 / Amiens 2



Tirs au but : si les dragons prennent dès le départ un but d’avance, grâce à Guilbert c’est finalement Amiens qui via les tireurs Boivin (5eme tir) puis Naas arrivera par deux fois à tromper Pintaric, ce au bout tout de même de 11 lancés de chaque côté.



Les Dragons perdent ainsi 2 précieux points dans la rencontre, alors que la course au podium reste ouverte. Bien décidés justement à ne pas répéter leur mauvaise entame de la veille, les dragons prennent d’emblée le match en main. Et vont ainsi durant les cinq premières minutes mettre une pression énorme sur les Picards qui sont obligés de rester au plus près de leur gardien.Ces derniers vont faire le dos ronds face aux piques de Tessier (2’) puis une mêlée devant la cage qui se trouve stoppée sur une cage déplacée. Peu après, les zèbres vont refuser un but Rouennais (3.12) la cage ayant bougé au moment du tir, ce qui a le don d’énerver le coach Lhenry.Une fois l’orage passé, le jeu s’équilibre et Pintaric se trouve enfin mis à contribution, utilisant son bouclier pour parer un tir. Rouen est toujours dangereux mais se montre particulièrement fébrile dans son dernier geste, ou un peu trop lent, ce qui permet à son adversaire d’avoir une lecture du jeu suffisante pour bloquer les tirs.Sur un arrêt particulièrement chaud de Pintaric (9’) les esprits s’échauffent et les arbitres calment le jeu en mettant un Gothique en prison… ce qui ne permet toutefois pas aux Normands de prendre les devants sur cette supériorité.De retour à parité les Amiénois font preuve d’un peu trop de hardiesse et vont se faire sanctionner dans la foulée.Sur les dents, les hommes du coach Mortas vont se mettre à nouveau à la faute, laissant les dragons maitres du jeu pendant trois minutes grâce à une pénalité différée durant laquelle Pintaric abandonnera ses filets une minute, sans toutefois que ses coéquipiers n’arrivent à enfoncer le clou.La dernière occasion sur ce tiers sera d’ailleurs en faveur des Amiénois avec son capitaine, Bault, qui ne saura pas régler sa mire sur un tir instinctif. Après avoir récupéré un palet mal géré par les Dragons qui trainait dans la zone de but de Pintaric il loupe de peu la lucarne.: Rouen 14 / Amiens 8 T: Rouen 14 / Amiens 5Remontés comme des coucous, et surement boostés par leur entraineur durant la pause, les Amiénois sont les premiers à se montrer sur le palet.Les Rouennais mettent alors le bleu de chauffe avec Vigners à la baguette, mais le plastron du cerbère Picard vient contrer son tir. Djemel répond du tac au tac mais bute lui aussi sur le dernier rempart adverse. Son compère West verra lui, son tir décalé bloqué d’une belle mitaine de Pintaric.Le tempo vire de plus en plus à l’avantage des Picards, qui même en infériorité (24’) font preuve d’une abnégation et d’un sens du sacrifice, bloquant les passes, les tirs Normands des unités spéciales.A la mi-match, Tessier tente un grigri face à Buysse sans succès, n’arrivant pas à glisser le palet sous les jambières du goal. Les Rouennais reprennent peu à peu leurs marques, après une période où leurs passes trop approximatives ou lentes, rendaient leurs attaques trop prévisibles.Cela reste toutefois insuffisant pour reprendre la main sur le match, ce malgré une nouvelle pénalité sifflée contre Amiens (32’). Seul Vigners aura une occasion réelle de marquer à trente seconde de la fin de la pénalité, mais loupe le but ouvert.Subissant peu après leur première pénalité, les Dragons vont s’employer à limiter les intrusions dans leur camp face aux unités spéciales Picardes qui sont particulièrement performantes cette saison. Il ne reste que deux minutes sur ce tiers et malgré une superbe combinaison entre Lampérier et Nesa, les deux équipes retournent au vestiaire à parité au tableau d’affichage.: Rouen 10 / Amiens 11: Rouen 9 / Amiens 13Cette fois, sur ce dernier tiers, c’est les Dragons qui se montrent les plus offensifs dès que les patins retrouvent le bord de glace. La première alerte se fait sur un trois contre un des Normands, puis une occasion en or de Tomasino qui sur l’engagement lance directe à la cage… sans succès.Buysse accompli des arrêts reflexes face au mitraillage des Normands, mais n’arrive pas a tout bloquer lorsque le palet fait l’objet d’une bataille rangée devant son but.Agacés les Picards vont une nouvelle fois ce mettre à la faute, mais une fois encore vont arriver à stopper toutes les tentatives normandes dans un esprit d’équipe remarquable, aidés en cela par un manque flagrant de réussite des Normands qui n’arrivent toujours pas à cadrer leurs tirs.Pire, de retour à parité, les Picard se sentent pousser des ailes et vont une fois de plus montrer qu’ils sont loin d’avoir abdiqués !Dans le money time, un coup du sort profite à des gothiques qui, lancent leurs dernières forces dans la bataille, profitant d’un coup de mou des Normands, surement marqués par l’enchainement des rencontres. Sur une attaque rapide Simonsen arrivé décalé le long de la bande avec un défenseur normand sur ses talons.Voulant faire une passe au centre, il voit celle-ci déviée par le défenseur Rouennais,Le Coach Lhenry demande aussitôt un temps mort et dès que l’occasion se présente fait sortir son gardien pour tenter le tout pour le tout.: Rouen 11 / Amiens 5: Rouen 11 / Amiens 6Les prolongations de cinq minutes vont s’avérer étouffantes pour les supporteurs des deux camps qui vibrent sur chaque palet s’approchant du but adverse et qui frissonnent dès que le danger se porte sur leur propre but.A ce petit jeu c’est « avantage Amiens » qui se montrera le plus dangereux, devant la zone de but Normande, mais n’arriveront pas toutefois, à tromper Pintaric, toujours aussi décisif dans les moments où son équipe est dans le dur.Coté Rouennais, malgré une maitrise du palet à leur avantage, leurs tentatives sur le but d’Hardy seront-elles aussi peu convaincantes.: Rouen 2 / Amiens 0: Rouen 3 / Amiens 2Tirs au but : si les dragons prennent dès le départ un but d’avance, grâce à GuilbertLes Dragons perdent ainsi 2 précieux points dans la rencontre, alors que la course au podium reste ouverte. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo