Match à guichet fermé pour ce duel au sommet entre ducs et dragons pour le compte de cette 28ème journée. Pour les deux formations la victoire est impérative, Angers pour rester à sa seconde place et Rouen pour recoller au trio de tête. Si Angers se présente au complet (abstraction des blessés de longue durée), Rouen doit se passer de Glad malade et de Dmytriw en phase de reprise. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 22/12/2024 à 10:50



3029 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Rauline assistés de MM. Cady et Silliard Buts :

Rouen : 06.38 Florian Chakiachvili (ass Quentin Tomasino et Rolands Vigners) ; 15.06 Quentin Tomasino (ass Dylan Yeo)

Angers : ; 16.50 Jonathan Charbonneau (ass Philippe Halley et Vincent Llorca) ; 31.51 Sami Tavernier (ass Brady Shaw et Téo Sarliève) ; 39.11 Sami Tavernier (ass Matt Wilkins et Brady Shaw) ; 54.52 Ethan Cap (ass Cédric Di Dio Balsamo) ; 57.09 Téo Sarliève (ass Sami Tavernier et Jere Rouhiainen) Pénalités 8 minutes contre Rouen 4 minutes contre Angers



Un tiers pour les normands.



Dès le premier jeté de palet, on sent bien que les deux formations veulent s’imposer dans la possession du palet. Les premiers en action sont les angevins avec ce premier tir de Sarlieve qui est dévié par une crosse et Photographe : Marine Romain Setanen dans un réflexe dévie la rondelle (01.51). Kytnar, côté normand, un peu plus tard ne sera pas plus en réussite avec un tir dévié au-dessus (03.10). Rouen va bénéficier d’un jeu de puissance et va en profiter.

Une fois bien installer, la rondelle voyage bien dans les crosses des dragons pour arriver à Chakiachvili à la bleue dans l’axe qui d’un gros slap transperce Leveque impuissant (06.38 / 1-0 / Chakiachvili ass. Tomasino et Vigners).

Angers réagit et sur un gros cafouillage dans le slot, les joueurs d’Angers lèvent les bras pour le but qui sera finalement refusé après visionnage de la vidéo (08.44). Le palet est vivant et voyage d’une cage à l’autre Rech (10.29) répondant à Shaw (10.10) mais Setanen et Leveque disent non. Rouen domine très très légèrement, et va en profiter pour doubler la mise.

Sur une montée rageuse de Yeo qui s’infiltre dans la zone offensive, son tir vicieux oblige Leveque à repousser le palet de la jambière... dans la palette de Tomasino qui marque dans une cage bien ouverte (15.07 / 2-0 / Tomsino ass. Yeo).

Mais Angers n’est pas second de la ligue pour rien et va vite revenir dans la partie.

Halley au départ trouve sur la gauche Charbonneau, son tir au niveau de la hanche est freiné par Setanen, qui pas assez rapide avec son mouvement de bras, ne peux empêcher le palet de franchir la ligne (2-1 / 16.50 / Charbonneau ass. Halley et Llorca).

Revigorer par cette réalisation Angers finit le tiers fort sans pouvoir égaliser.



Un bon tiers des deux équipes mais c’est Rouen plus opportunistes (pour une fois) qui est devant à la sirène.



Réaction angevine.



A la reprise, Rouen contrôle le palet mais Angers contre habilement et Ritz en break bute sur Setanen (21.47). Par la suite un gros cafouillage devant le filet de Leveque mais ni Lindelof, ni Lamperier et ni Kytnar n’arriveront à pousser le palet au fond (23.49).

Vigners en break ne sera pas non plus en réussite Leveque remportant le duel (24.00).

Après cette occasion que va-t-il se passer chez les dragons ? Quel grain de sable va enrayer la machine ?

[image=1Le palet n’est plus que dans la crosse des blancs. Les actions déferlent sur la cage rouennaise et à force de subir se met à la faute une première fois, puis une seconde dans la foulée.

]C’est un 5 contre 3 pendant 40 secondes que les ducs vont bénéficier. Il n’en faudra que 12 pour conclure.

Avec deux de moins les espaces se font et Shaw absolument seul plein axe dans le slot ne se fait pas prier pour fusiller Setanen (31.52 / 2-2 / Shaw ass. Tavernier et Halley).

Le récital des ducs se poursuit, toujours en supériorité, Ritz se heurte à Setanen (33.16). Après c’est au tour de Sarlieve (35.30), Di Dio Balsamo (36.02) et Cap (36.28) de faire briller Setanen qui repousse l’échéance. Le palet ne sort quasiment plus de la moitié de glace normande. On entre dans la dernière minute, en espérant rentrer à 2-2 mais c’est sans compter sur Tavernier.

Sur le côté droit, Tavernier allume Setanen. Le gardien quelque gêné par un défenseur et un attaquant ferme mal son angle et constate les dégâts (39.11 / 2-3 / Tavernier ass. Wilkins et Shaw).



Un tiers, hormis les cinq premières minutes, à l’avantage intégral des angevins qui aurait pu creuser un écart bien plus conséquent tant les dragons ont été absents. Il reste un tiers pour se refaire.



Rouen amorphe, Angers intraitable.



Le repos n’a pas freiné l’ardeur d’Angers, qui par Halley oblige Setanen à s’employer (40.54).

Photographe : Marine Romain La maitrise du palet est toujours pour les ducs mais Rouen par quelques fulgurances s’incruste en zone offensive comme celle de Perron un peu court sur un service de Tomasino (43.38). Ou encore par Simonsen tout en vitesse par la droite qui voit le poteau repousser son shoot (44.59).

Rouen en est réduit à des contres tant la possession de puck est angevine mais jusqu’à présent sans pouvoir mettre Setanen dans la difficulté. A force de subir, les dragons vont être pris par la patrouille.

A égalité de nombre c’était déjà difficile alors avec un de moins !

Contre toute attente, Rouen va faire front et seul Shaw va donner des sueurs froides à toute la colonie normande (53.00). Rouen a tenu et peut toujours espérer revenir à hauteur même si le palet est collé dans les crosses d’Angers.

Photographe : Marine Romain Rouen a de plus en plus de mal à récupérer un palet insaisissable et à force de subir, avec la fatigue (un long voyage à Morzine et un jour de moins en récupération) on devient moins lucide.

Le palet est en zone défensive rouennaise, on tarde à dégager le palet, Di Dio Balsamo sert idéalement placer Cap qui ne se fait pas prier pour fusiller Setanen (54.52 / 2-4 / Cap ass. Di Dio Balsamo).

Cette fois Rouen accuse le coup et va s’incliner une nouvelle fois sur un jeu de puissance.

Une fois installé, Angers fait tourner le palet et c’est Sarlieve qui sur le côté gauche glisse le palet entre le poteau et Setanen dans un trou de souris (57.09 / 2-5 / Sarlive ass. Tavernier et Rouhiainen).

Rien à dire.



