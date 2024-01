Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 28ème journée : Rouen vs Nice 5 - 3 (1-1 2-2 2-0) Le 03/01/2024 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Nice ] LM : Les Dragons assurent leur début d’année. Défaits lors de la dernière journée de l’année civile à Cergy, les Dragons de Rouen devaient se reprendre à domicile devant les Aigles de Nice. Toujours diminués sur les lignes arrières, les Rouennais enregistraient le retour des jeunes Villard et Perdrix pour compléter le roster. Pas de Rob Flick, la nouvelle recrue en attaque, qui devra encore patienter quelques jours, le temps que la paperasse administrative soit réglée. Du coté des Niçois, c’est une équipe fortement amoindrie qui se présentait sur le glaçon de l’Ile Lacroix avec plusieurs absents notables,à l’image du gardien Bespalov et du meilleur pointeur Larinmaa. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Alexandre Canivet le 05/01/2024 à 06:47 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Ernecq assistés de MM. Collin et Yssembourg Buts :

Rouen : 08.19 Marcel Hascak (ass Francis Perron et Alexandre Mallet) ; 25.15 Francis Perron (ass Alexandre Mallet et Marcel Hascak) ; 30.31 Anthony Rech (ass Francis Perron et Marcel Hascak) ; 56.55 Florian Chakiachvili (ass Francis Perron et Quentin Tomasino) ; 58.20 Loïc Lamperier (ass Quentin Tomasino et Joris Bedin)

Nice : ; 09.31 Andrei Rytchagov (ass Norbert Abramov et Marc André Lévesque) ; 22.20 Lucas Kalan (ass Radek Cip et Ondrej Kopta) ; 38.49 Lucas Kalan (ass Radek Cip et Ondrej Kopta) Pénalités 4 minutes contre Rouen 10 minutes contre Nice



Premier tiers timide.



Les premiers coups de patins 2024 entre les deux équipes sont bien timides. Les Dragons prennent gentiment le contrôle des débats sans réellement se montrer dangereux.

Il faut attendre presque quatre minutes de jeu pour voir Chakiachvili (3’35), en bonne position, allumer Molders, devant le filet Niçois ce soir.

Les actions vont ensuite se succéder sur la cage Azuréenne avec notamment un bon tir de Vigners (4’50). Photographe : Marine Romain Nice réagit timidement par Alzon (7’08), mais l’ancien Rouennais trouve Pintaric sur sa route.

Les débats tournent en faveur des Rouennais quand le palet relancé par la défense revient en zone offensive dans la crosse de Peron dont le tir, légèrement dévié par Hascak, trompe Molders (08.19 / 1-0 / Hascak ass. Peron et Mallet).

Malgré cette ouverture du score et la physionomie du match, les Aigles parviennent à égaliser après une action confuse devant le filet de Pintaric.

Le centre d’Abramov trouvant le vétéran Rychagov, dans le slot, pour une reprise contrée passant entre les bottes du slovène (09.31 / 1-1 / Rychagov ass. Abramov et Levesque).

Les Dragons tentent de reprendre rapidement les commandes, Molders sauvant d’une belle parade la reprise à bout portant de Mallet (10’10).

Une première pénalité Niçoise n’est pas mise à profit par les joueurs de Fabrice Lhenry, malgré plusieurs tentatives dont un slap de Kristensen bien repoussé par le portier estonien des Aigles (12’22).

La fin de tiers s’équilibre un peu. Kristensen, après une nouvelle tentative (15’28), joue les pompiers de service pour maintenir son équipe devant en se couchant sur un deux contre un pour couper la passe de Rychagov au second poteau (19'48).

Des Aigles accrocheurs.



Sans doute pas satisfaits de ne pas avoir fait la différence en première période, les Jaunes et Noirs reviennent avec plus d’intensité sur la glace. Kristensen, encore lui, décalé par Tomasino, n’étant pas loin de trouver la faille (20’34).

Mais les Aigles sont très opportunistes et sur une longue relance, Kalan, lancé côté gauche, trouve Cip au second poteau, pour une reprise repoussée par Pintaric que Kalan converti (22.20 / 1-2 / Kalan ass. Cip et Kopta). Vexés, les Rouennais ne tardent pas à réagir. Lampérier puis Vigners tenant de forcer la décision (24’18).

L’égalisation arrive finalement par Perron après un superbe jeu à trois orchestré par Hascak et Mallet (25.15 / 2-2 / Perron ass. Mallet et Hascak).

Photographe : Marine Romain Les Dragons accélèrent pour tenter de reprendre les devants et poussent à la faute la défensive Niçoise. Babka puis Rychagov gagnent tour à tour la prison.

Il n’en faut pas plus pour voir Rech d’un joli mouvement fixer Molders et le prendre à revers (30.31 / 3-2 / Rech ass. Hascak et Perron).

Les Normands tentent de faire le break, par Vigners, mais Molders se montre solide devant le letton (31’30) et face à Perret (32’10). A leur tour en supériorité, les Aigles sont pourtant proches d’encaisser un nouveau but, par Kytnar, après une relance rapide de Pintaric (33’42).

Le portier slovène lui s’interpose avec brio devant le dangereux Kalan (35’08). Mallet, lui, est proche de convertir un rebond suite à un nouveau tir de Kristensen (35’85), mais le break n’est toujours pas fait pour Rouen. Au contraire, sur une rare incursion les Aigles parviennent à égaliser.

Cip, dans le slot, tir à la cage, Il récupère lui-même le palet repoussé par Pintaric et parvient à lancer de loin pour une déviation victorieuse de Kalan placé juste devant Pintaric (38.49 / 3-3 / Kalan ass. Kopta et Cip).

Pourtant bousculés dans ce tiers médian (18 tirs à 9 pour Rouen), les Azuréens restent accrochés jusqu’à la sirène et peuvent croire à l’exploit chez le leader de Synerglace Ligue Magnus.



Unités spéciales décisives.



Photographe : Marine Romain Les joueurs de Frantisek Stolc vont même avoir une belle opportunité de reprendre les devants après une pénalité contre Sotnieks. Pintaric s’interpose, avec difficulté, devant Kopta (42’17), mais la défense Rouennaise ne lâche rien de plus.

Les Dragons vont alors pousser pour faire la décision.

Seulement Molders tient la baraque et déjoue toutes les tentatives. Kristensen (44’20), Lampérier (46’28) ou Hascak (47’52) se cassent les dents chacun leur tour.

Mallet croit parvenir à redonner l’avantage, mais rien n’y fait, Molders tient bon (54’23).

Les Niçois vont néanmoins finir par craquer. Kalan prend deux minutes pour retard de jeu et laisse ses coéquipiers en infériorité numérique.

Photographe : Marine Romain Les locaux font tourner dans la zone jusqu’à ce que Chakiachvili délivre un lancer pleine lucarne imparable pour le gardien des Aigles (56.55 / 4-3 / Chakiachvili ass. Perron et Tomasino).

Le gardien estonien hérite même de deux minutes de pénalité pour avoir était un peu trop véhément envers les zèbres.

Fatal pour ses coéquipiers qui voient Tomasino, plus prompt, récupérer le palet derrière la cage pour servir Lampérier, seul devant le filet conclure l’action (58.20 / 5-3 / Lampérier ass. Tomasino et Bedin).

Il reste trop peu de temps aux visiteurs pour revenir et les Dragons remportent, à l’arraché, ce premier match de l’année et maintiennent leur avance au classement sur les Ducs d’Angers.

