Ligue Magnus : 29ème journée : Amiens vs Angers 1 - 6 (1-4 0-1 0-1) Le 05/01/2024 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Angers ] Angers s'impose à Amiens Retour sur la rencontre du vendredi 5 janvier 2024 de la 29ème journée du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Amiens, à domicile, s'incliner face à Angers. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Aurélie Gentil le 08/01/2024 à 17:45 FICHE TECHNIQUE



3074 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Peyre assistés de MM. Douchy et Yssembourg Buts :

Amiens : 07.03 Thomas Suire (ass Antonin Plagnat et Ilies Djemel)

Angers : ; 09.42 Nick Moutrey (ass Téo Sarliève et Antonin Manavian) ; 12.44 Peter Valier (ass Matt Prapavessis et Nikita Scherbak) ; 19.00 Robin Gaborit (ass Nikita Scherbak et Olivier Leblanc) ; 19.28 Neil Manning (ass Téo Sarliève et Nick Moutrey) ; 37.37 Maxime Orlov (ass Matt Prapavessis et Nick Ross) ; 47.31 Téo Sarliève (ass Nick Moutrey et Antonin Manavian) Pénalités 10 minutes contre Amiens 4 minutes contre Angers



Thomas Suire qui ouvre le score, assisté de ses coéquipiers Antonin Plagnat et Ilies Djemel (1-0 à 7'03).



Ce sera le premier et dernier but de l'équipe des Gothiques, affaiblie à cause de plusieurs joueurs blessés, remplacés par des plus jeunes.



Photographe : © Nicolas Leleu

Les Ducs ne se laissent pas devancer bien longtemps puisque Nick Moutrey égalise, aidé de Téo Sarliève et d'Antonin Manavian (1-1 à 9'42).



Les Angevins ne s'arrêtent pas en si bon chemin et prennent l'avantage grâce à Peter Valier, assisté de Matt Prapavessis et de Nikita Scherbak (1-2 à 12'44).



Toujours sur leur lancée, les Ducs inscrivent un troisième but, par Robin Gaborit, aidé de Nikita Scherbak et Olivier Leblanc (1-3 à 19'00) et enfonce le clou moins de 30 secondes plus tard par Neil Manning qui assisté de Téo Sarliève et Nick Moutrey (1-4 à 19'26).



En début de deuxième période, le gardien amiénois prend deux minutes de pénalité pour « retard de jeu ». Les Angevins se placent en zone offensive mais sans concrétiser ; Antoine Gilbert fait un très bel arrêt : il était au sol mais parvient à se hisser pour arrêter un palet envoyé vers le haut de la cage.



Photographe : © Nicolas Leleu

En milieu de tiers, un Duc, Antonin Manavian rejoint le banc de la prison pour « cinglage » ; il est rejoint par son coéquipier Neil Manning, une minute plus tard, pour « faire trébucher ».

Les Amiénois s'installent devant les cages adverses mais la défense de l'équipe d'Angers ne laisse rien passer.

Pour terminer la période en beauté, l'Angevin Maxime Orlov aggrave le score, assisté de Matt Prapavessis et Nick Ross (1-5 à 37'37).



À moins d'une minute de la fin, le Gothique Kailian Leborgne écope de deux minutes de pénalité pour « dureté ».



À 47 minutes 31,Téo Sarliève inscrit le sixième but angevins, aidé de ses coéquipiers Nick Moutrey et Antonin Manavian (1-6 à 47'31).



Photographe : © Nicolas Leleu

Au même moment, Bastien Maïa prend deux minutes de pénalité pour « attitude anti sportive », mais sans conséquence le score.

Photographe : © Nicolas Leleu © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







