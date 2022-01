Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 29ème journée : Bordeaux vs Amiens 2 - 6 (1-1 1-1 0-4) Le 30/01/2022 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Amiens ] Les Gothiques, à nouveau vainqueurs à Mériadeck ! Au moment de recevoir les Gothiques d'Amiens, ce dimanche à Mériadeck pour la 34ème journée de Synerglace Ligue Magnus, les Boxers s'apprêtent à disputer une nouvelle rencontre difficile qui, en cas de victoire, pourrait leur permettre de se rapprocher du top 6. Seulement, sur l'aspect historique des confrontations en terre bordelaise entre Boxers et Gothiques, les dernières statistiques tournent du côté des visiteurs, car même si les deux équipes comptabilisent chacune 7 victoires depuis l'arrivée des Boxers en Ligue Magnus (2015), les Gothiques ont remporté les 6 précédentes confrontations. Il faut en effet remonter au 5 mars 2019 (quart de finale match 3) pour retrouver la dernière victoire bordelaise. Alors, qui empochera ce 15ème duel Boxers / Gothiques sur la glace girondine ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 31/01/2022 à 16:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1689 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Barbez assistés de MM. Barthe et Yssembourg Buts :

Bordeaux : 04.56 Louis Vitou (ass Marc André Lévesque et Alex Wideman) ; 27.51 Julien Guillaume (ass Aina Benjamin Rambelo et Esteban Ragot)

Amiens : ; 07.09 Romain Bault ; 20.32 Stanislav Lopachuk (ass Alexandre Boivin et Joey West) ; 42.42 Spencer Naas (ass Antonin Plagnat et Yohan Coulaud) ; 45.25 Alexandre Boivin (ass Jérémie Romand) ; 57.32 Jérémie Romand (ass Taavi Tiala et Joey West) ; 59.59 Elgin Pearce (ass Skylar Pacheco et Spencer Naas) Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 8 minutes contre Amiens Absents Bordeaux : Alexandre Mulle (saison terminée) – Bastien Lemaitre –

Austin Fyten – Viktors Jasunovs

Absents Amiens : Donat Szita – Dan Gibb – Baptiste Bruche – Rudy Matima –

Aziz Baazzi – Tomas Simonsen



1ère période



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Henri-Corentin Buysse (Amiens)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Romain Bault (Amiens)



Les Boxers rentrent bien dans la partie avec deux premières alertes devant la cage d'Henri-Corentin Buysse (0'41, 0'47). Le gardien international des Gothiques brille une première fois sur un tir lointain de Kevin Spinozzi depuis le milieu de la glace (1'15). Les Boxers monopolisent le palet en début de rencontre et montrent d'entrée leurs intentions de poursuivre leurs derniers bons résultats et notamment le convaincant succès deux jours plus tôt contre les Scorpions mulhousiens. Après un nouvel arrêt d'Henri-Corentin Buysse (3'11), les visiteurs réagissent sur un tir de Nicolas Leclerc qui frôle le cadre (3'54). La première situation de power-play intervient ensuite et permet aux Boxers, une minute après le début de celle-ci, d'ouvrir le score. Alex Wideman décoche un tir précis vers la cage dévié parfaitement par Louis Vitou, le palet rentre dans la cage en prenant le gardien des Gothiques à contre-pied (1-0 à 4'56).



Photographe : Johanna Lawrence

Les Boxers poursuivent et accentuent leur domination dans les instants qui suivent avec un démarrage côté gauche de Maxime Moisand conclu par un tir sur lequel Henri-Corentin Buysse intervient avec le talent qu'on lui connaît (6'40). Une fois ces six minutes passées, les visiteurs vont reprendre progressivement le contrôle du palet et cela se vérifie moins d'une minute plus tard. Placé dans l'axe, Romain Bault patine vers la cage et décoche un tir bien placé qui trompe Clément Fouquerel (1-1 à 7'09).



Les Gothiques se montrent plus dangereux après cette égalisation et cette analyse se confirme par un tir d'Elgin Pearce (9'02) puis de Taavi Tiala (10'58) ce qui ajoute deux arrêts pour le gardien bordelais. Alors que les Boxers avaient effectué six bonnes premières minutes, les visiteurs dominent les débâts dans cette seconde partie de tiers-temps sans toutefois parvenir à prendre l'avantage au score. Les visiteurs obtiennent de nouvelles occasions par l'intérmédiaire de Nicolas Leclerc suivi de Taavi Tiala (16'36) contrôlées par Clément Fouquerel et sa défense. Florian Sabatier en ajoute une nouvelle qui ne trouve pas le cadre (17'39). Les deux défenses réussissent à contrôler la plupart des attaques dans ce premier acte. La dernière occasion, bordelaise, signée Louis Bélisle, pourtant bien servi par son capitaine Marc-André Lévesque, offre un nouvel arrêt à Henri-Corentin Buysse (19'57). Les deux équipes rentrent donc au vestiaire sur un score égal.



Tirs : BORDEAUX 10 AMIENS 9



2ème période



Moins de trente secondes après le face-off d'engagement, les Gothiques bénéficient à leur tour d'une première supériorité numérique (20'24). Il ne faut pas longtemps aux joueurs d'Anthony Mortas pour prendre les commandes au tableau d'affichage. Elgin Pearce et Alexandre Boivin lancent une nouvelle situation offensive à la cage, conclue finalement par Stanislav Lopachuk, dont la déviation aidée par le poteau, surprend Clément Fouquerel une seconde fois (1-2 à 20'32).



Photographe : Johanna Lawrence

Désormais devant au score, les visiteurs continuent d'accélérer et prennent véritablement le contrôle du jeu avec des nouvelles occasions de Skylar Pacheco à la ligne bleue (21'16) ou encore Klemen Pretnar, en haut de zone (23'58) bloqué par le gardien bordelais. Les Boxers, bousculés en ce début de période par une belle équipe picarde, connaissent de grosses difficultés pour écarter le danger sur la répétition et la régularité des attaques adverses et profitent de certaines approximations (passes mal ajustées) pour remettre les patins en zone Gothique. Pourtant, les joueurs d'Olivier Dimet réagissent au bout de six minutes en ayant laissé passer l'orage. Louis Vitou trouve Maxime Moisand près de la cage mais une nouvelle intervention d'Henri-Corentin Buysse vient stopper cette occasion (26'29). Les Boxers semblent retrouver leur rythme et montrer un visage plus conquérant, confirmé par un tir de Jules Boscq stoppé par le gardien des Gothiques (27'32). Dans les secondes suivantes, Julien Guillaume franchit la ligne bleue et décoche en haut de zone un tir en première intention qui trouve la lucarne et laisse Henri-Corentin Buysse sans réaction (2-2 à 27'50).



De l'autre côté, un peu plus tard, après la mi-match, Clément Fouquerel s'impose brillamment face à Taavi Tiala (30'30) et Skylar Pacheco (31'44). Les occasions les plus nettent continuent d'être au crédit des Gothiques qui, après leur succès difficile et leur long match de vendredi soir, ne souhaitent pas en rester là. Alexandre Boivin remonte la glace avant de servir Elgin Pearce mais son tir en force ne trouve pas le cadre (35'41). Les visiteurs proposent toujours des attaques extrêmement dangereuses à l'image une nouvelle fois de Skylar Pacheco (36'23), confirmant ainsi leurs réelles intentions de reprendre l'avantage et pourquoi pas venir chercher une huitième victoire à Mériadeck en Ligue Magnus. La défense bordelaise reste cependant très vigilante et répond parfois avec des lancements de jeu offensifs très rapides. Henri-Corentin Buysse est une nouvelle fois déterminant sur un tir de Robin Lamboley, servi par Louis Vitou (39'26).

Sur la dernière situation offensive bordelaise, le duo Louis Bélisle-François Paquin exerce une forte pression au sein de la défense picarde, Henri-Corentin Buysse finit par s'interposer en plusieurs temps (39'50).



Tirs : BORDEAUX 7 AMIENS 17



3ème période



Ce dernier tiers démarre par plusieurs situations offensives pour les Boxers. D'abord, une remontée de glace conclue d'un tir de Loik Poudrier légèrement à gauche (40'45). Ensuite, François Paquin, Vince Tartari et enfin Louis Bélisle vont avoir chacun une énorme possibilité d'ajouter un troisième but ; seule la réussite manque (42'28). Cette triple-occasion bordelaise non concrétisée constitue un tournant pour la suite de la partie. En effet, les visiteurs reprennent le palet très rapidement, se projettent en zone bordelaise et vont parvenir à inscrire ce fameux troisième but. Lancé par Yohan Coulaud et Antonin Plagnat, l'attaquant américain Spencer Naas dévie le palet dans le coin gauche du but de Clément Fouquerel (2-3 à 42'42).



Photographe : Johanna Lawrence

Ce nouveau but redonne des idées aux visiteurs pour la suite du match, car à partir de ce moment-là, ce sont eux qui vont clairement imposer leur rythme jusqu'à la fin, en continuant, malgré les nombreux joueurs absents, à pratiquer un hockey de très haut niveau et un remarquable jeu collectif. Jérémie Romand trouve devant la cage Alexandre Boivin : le premier tir du numéro 83 des Gothiques est repoussé par le gardien bordelais. Alexandre Boivin, le récupère, et marque tranquillement (2-4 à 45'25).



Quelques instants plus tard, Klemen Pretnar écope de 2 + 2 minutes de pénalité (46'23) et offre un nouveau power-play aux Boxers. La réussite continue de fuir régulièrement les Boxers dans cet exercice. Pourtant, une minute plus tard, un second joueur des Gothiques part en prison et laisse ses partenaires à 3 contre 5 (47'22). Cette phase de double supériorité numérique ne permet malheureusement pas aux Boxers de revenir dans le match et faire évoluer le score. Les joueurs bordelais ne trouvent pas de solutions dans un moment qui semblait crucial pour eux.

L'organisation défensive des Gothiques reste solide et efficace autour de son gardien. Il faut attendre les six dernières minutes pour voir le tableau d'affichage évoluer à nouveau. Mais d'abord, Clément Fouquerel remporte son faceà face devant Taavi Tiala. Antonin Plagnat, placé sur le côté gauche, est un peu court pour dévier le palet (54'04). Désormais rentrés dans les trois dernières minutes, les Boxers, toujours poussés par le public, ne renoncent pas. Kevin Spinozzi avec toute sa puissance de tir habituelle, n'inquiète pas le gardien des Gothiques (57'23). Jérémie Romand récupère ensuite une passe de son capitaine Romain Bault et avec beaucoup de lucidité ainsi qu'une grande précision expédie le palet dans la cage vide des Boxers (2-5 à 57'32).



Les visiteurs terminent la rencontre en supériorité numérique et continuent d'exercer une grosse pression en passant la majeure partie du temps restant dans la zone bordelaise, empêchant toute relance adverse. Elgin Pearce, appuyé par un bon travail de Skylar Pacheco et Spencer Naas, ajoute un dernier but totalement anecdotique au moment ou retentit la sirène (2-6 à 60'00).



Tirs BORDEAUX 9 AMIENS 8



Prochaines rencontres

Amiens / Bordeaux (01/02 à 20h15)



Gardiens

Clément Fouquerel : 28 arrêts (58'42)

Henri-Corentin Buysse : 24 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH



AMIENS : 83 Alexandre Boivin



BORDEAUX : 13 Julien Guillaume (1ère)

77 Marc-André Lévesque (2ème)

15 Louis Vitou (3ème)



