3028 spectateurs Arbitres : MM. Bergamelli et Dehaen assistés de MM. Constantineau et Barthe Buts :

Bordeaux : ; 48.24 François Paquin (ass Victor Barbero et Marc André Lévesque) ; 54.54 Olivier Labelle (ass Maxime Moisand et Jonathan Lessard)

Chamonix : 11.29 Samuel Salonen (ass Joonas Sammalmaa et Mathias Terrier) ; 21.13 Samuel Salonen (ass Malo Ville et Numa Besson) ; 44.14 Mathieu Briand (ass Fredrik Widen et Benjamin Lagarde) ; 49.16 Mathias Terrier (ass Fabien Kazarine et Samuel Salonen) Pénalités 6 minutes contre Bordeaux 12 minutes contre Chamonix



Absents Bordeaux : Jonathan Janil (blessé) – Alexandre Ranger – Alexandre Mulle.

Absents Chamonix : Severi Isokangas – Colin Sullivan – Henric Andersen – Santeri Saari.



1ère période :

Le duel de gardiens oppose ce soir Clément Fouquerel à Richard Sabol.

1ère ligne Bordeaux : Félix-Antoine Poulin, Maxime Moisand, Jonathan Lessard, Félix Petit, Olivier Labelle.

1ère ligne Chamonix : Fredrik Widen, Numa Besson, Benjamin Lagarde, Fabien Kazarine, Mathieu Briand.



Le face-off, remporté par Chamonix, offre un palet d'attaque à Benjamin Lagarde, parfaitement surveillé par Maxime Moisand. Le premier tir du match, non cadré, est signé Joonas Sammalmaa. Les visiteurs ne tardent pas à attaquer ce match de la bonne manière en passant les 50 premières secondes dans la zone bordelaise. Au bout d'une minute de jeu seulement, Richard Sabol regagne le banc quelques instants laissant son équipe tenter un coup stratégique qui ne donne finalement rien.

La bonne entame de match des Savoyards se confirme par un nouveau bon tir de Johan Eriksson juste au-dessus de la transversale. Richard Sabol enlève le premier tir cadré des Boxers, signé Charles-Eric Légaré (5'28). Bordeaux rentre enfin dans le match avec une passe d'Olivier Labelle en direction de Jonathan Lessard qui se heurte au retour de Clément Mermoux et tire à ras de glace sur Richard Sabol.

Les Pionniers relancent leur jeu d'attaque d'abord par le duo Fabien Kazarine-Benjamin Lagarde, puis par Malo Ville, dont le tir manque le cadre légèrement. Clément Fouquerel et sa défense s'en tirent remarquablement.

Devant sa cage, le gardien slovaque ajoute deux arrêts supplémentaires sur des tirs de Mathias Arnaud et Marc-André Lévesque, en haut de zone et face à la cage (10'06). Une grosse minute plus tard, Joonas Sammalmaa et Matthias Terrier organisent une attaque en triangle complétée par un tir de Samuel Salonen hors de portée du gardien bordelais (0-1 à 11'29).

Cette ouverture du score récompense logiquement la domination et le travail des Pionniers, plus entreprenants depuis le début de la rencontre. La réaction des Boxers intervient réellement sur une déviation en force face à la cage de Charles-Eric Légaré stoppée par un excellent Richard Sabol jusqu'à présent.

Le gardien des Pionniers est à nouveau mis à contribution sur des lancers de Marc-André Lévesque et Charles-Eric Légaré.

Le schéma tactique mis en place par Timo Saarikoski, le coach finlandais des Pionniers, est parfaitement respecté par ses joueurs : une défense intelligente, très solide, efficace et un jeu d'attaque construit par des contres très rapides. La dernière occasion de ce tiers-temps, signée Jonathan Lessard, ne trompe toujours pas la vigilance de Richard Sabol (19'59).



2ème période:

Ce coup-ci, les Boxers démarrent en supériorité numérique pendant quelques secondes et tentent de prendre possession de la moitié de glace adverse mais ne se procurent pas de réelles occasions d'inquiéter Richard Sabol.

Les Pionniers, en revanche, font parler leur efficacité et leur réalisme offensif sur leur première occasion réelle. Numa Besson trouve Samuel Salonen. L'attaquant finlandais placé à gauche, s'appuie sur Malo Ville qui lui redonne le palet par le côté droit. Samuel Salonen se présente devant Clément Fouquerel et ne manque pas l'occasion d'inscrire un doublé et le deuxième but de son équipe (0-2 à 21'13).

Les palets d'égalisation manqués précédemment coûtent très cher aux joueurs d'Olivier Dimet, en ce début de deuxième tiers. Positionné à proximité de la ligne bleue, Fredrik Widen décoche un lancer ras de glace repoussé par Clément Fouquerel.

Son homologue slovaque poursuit son festival d'arrêts en bloquant un tir de Félix Petit dans les secondes qui suivent. Ayant à présent un avantage de deux buts, les visiteurs conservent leur emprise sur cette première partie de rencontre en étant toujours bien organisés en défense et en exerçant un fort pressing sur le porteur du palet bordelais.

Les occasions savoyardes se multiplient sur la cage de Clément Fouquerel : un tir non cadré du petit nouveau, le défenseur finlandais Joona Tolvanen, suivi de deux lancers du duo finlandais Joonas Sammalmaa – Samuel Salonen, sur lesquels le gardien bordelais sort un double arrêt déterminant. Tout en continuant d'être très costauds défensivement, les Pionniers continuent d'être régulièrement dangereux en attaque par un jeu rapide composé de passes qui s'enchaînent bien et systématiquement au moins un joueur positionné à la cage. Légèrement décalé à droite, Jonathan Lessard profite d'un mauvais dégagement pour s'offrir le chemin du but mais son tir passe juste à gauche. Clément Fouquerel s'interpose à nouveau sur une occasion préparée par le duo finlandais Samuel Salonen – Joonas Sammalmaa.

Les deux attaquants posent énormément de problèmes à la défense des Boxers au cours de ce match. Les joueurs d'Olivier Dimet semblent confrontés à un sérieux problème qui grandit au fil des minutes et dont ils ne trouvent pas la solution. De leur côté, les visiteurs effectuent 40 premières minutes de haut niveau en faisant preuve d'un grand réalisme offensif.



3ème période :

La dernière partie de ce match démarre réellement sur une grosse occasion du défenseur Joona Tolvanen, le palet semblait prendre la direction de la lucarne avant de passer au-dessus. Alors que le match continue de se dérouler sur un bon rythme avec une circulation du palet rapide d'une zone à l'autre, le nombre d'occasions nettes est relativement faible en tout début de période.

Il faut attendre celle de Julien Guillaume, placé côté droit, à deux doigts de surprendre le gardien slovaque. Félix-Antoine Poulin prend sa chance dans l'axe, en haut, et trouve les bras du portier des Pionniers. Quelques instants plus tard, les Pionniers, de nouveau lancés en attaque, sont récompensés et font encore évoluer le score. Servi devant la cage par une longue passe venue de la gauche, Mathieu Briand évite Clément Fouquerel et pousse légèrement le palet dans le but désormais vide (0-3 à 44'14).

Le réalisme et la réussite partent à nouveau chez les Pionniers, ce qui confirme leur totale maîtrise du match. Offensivement, les Boxers multiplient les passes autour de la cage et jouent avec un peu de facilité mais la finition ne fonctionne toujours pas. Douze minutes avant la fin de la rencontre, les locaux bénéficient d'un 5 contre 3 à jouer. Là encore, les passes se multiplient au lieu de prendre des lancers à la cage car les occasions pour tirer sont clairement présentes. Marc-André Lévesque et Victor Barbero continuent d'effectuer un travail offensif qui va finir par payer. Idéalement servi par ses deux partenaires, François Paquin trouve enfin les filets chamoniards et permet aux Boxers de réduire l'écart (1-3 à 48'24).

Pourtant, cette réduction du score n'entrave pas la détermination et le moral des Pionniers qui repartent en attaque tout de suite après. Adrien Glévéau et Samuel Salonen travaillent près de la cage pour délivrer une occasion en or convertie sans problème par Matthias Terrier. L'ex-attaquant bordelais redonne trois longueurs d'avance à son équipe (1-4 à 49'16).

Une nouvelle fois menés de trois buts, les Boxers vont devoir faire le forcing dans ces dix dernières minutes pour espérer encore quelque chose dans un match, qui semble leur avoir pratiquement échappé. Lancé sur le côté gauche, Charles-Eric Légaré tire en force sur Richard Sabol, contraint de repousser difficilement. Alors qu'il accélère seul à la cage, Jonathan Lessard manque son face à face et bute sur le gardien slovaque. Servi à la cage par Victor Barbero, Charles-Eric Légaré offre un arrêt supplémentaire à Richard Sabol qui enchaîne ensuite par un sauvetage face à Jules Gallet. Mathias Arnaud trouve un peu plus tard Maxime Moisand mais le tir du capitaine bordelais manque de peu le cadre.

Le capitaine des Boxers se trouve au départ d'une nouvelle situation offensive dans laquelle il parvient à orienter le jeu vers Olivier Labelle. Le lancer de l'attaquant québécois tape le poteau et rentre dans la cage en surprenant Richard Sabol (2-4 à 54'54).

Au cours de ces longues dernières minutes, les Boxers tentent par les moyens dont ils disposent d'arracher un improbable retour au score, mais les lignes défensives savoyardes ne craquent pas et ne laissent rien passer. Les locaux se créent plusieurs occasions dangereuses dans les ultimes secondes sans parvenir à faire évoluer le score. Bordeaux termine donc l'année 2019 par une défaite logique au vu de la rencontre face à une équipe de Chamonix, plus entreprenante, qui a fait preuve d'une solidité défensive et d'une efficacité offensive dans des moments cruciaux.

Les places 5 à 8 vont encore offrir une sérieuse bataille jusqu'à la dernière journée de la saison régulière, rien n'est fait dans cette partie du classement.



Prochaines rencontres

Bordeaux / Mulhouse (03/01 à 20h15)

Chamonix / Grenoble (30/12 à 20h30) ETOILES DU MATCH

Chamonix : 22 Samuel Salonen (2 buts)



Bordeaux : 55 François Paquin (1 but)

93 Olivier Labelle (1 but)

16 Charles-Eric Légaré



Tirs

Chamonix : 21 (6, 9, 6)

Bordeaux : 45 (17, 10, 18)

COMPOSITIONS :



BORDEAUX : Clément Fouquerel (20), Julian Junca (33) – Mitch Ferguson (6), Jules Lefebvre (22), Félix-Antoine Poulin (44), François Paquin (55), Aina Rambelo (76), Marc-André Lévesque (77), Maxime Moisand (90 cap) – Félix Petit (10), Julien Guillaume (13), Charles-Eric Légaré (16), Victor Barbero (24), Jules Gallet (26), Loik Poudrier (27), Robin Colomban (72), Vince Tartari (73), Mathias Arnaud (91), Olivier Labelle (93), Jonathan Lessard (97).

Coach : Olivier Dimet.



CHAMONIX : Tristan Mongellaz (30), Richard Sabol (36) – David Satmark (8), Joona Tolvanen (18), Jérémie Penz (25), Numa Besson (32), Clément Mermoux (94), Fredrik Widen (97) – Adrien Glévéau (14), Joonas Sammalmaa (17), Fabien Kazarine (19), Malo Ville (21), Samuel Salonen (22), Benjamin Lagarde (27), Johan Eriksson (28), Mathieu Briand (33 cap), Loïc Coulaud (72), Maxence Leroux (77), Matthias Terrier (91).

