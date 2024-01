Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 29ème journée : Cergy-Pontoise vs Nice 1 - 2 (0-0 0-1 1-1) Le 05/01/2024 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Nice ] La belle opération de Nice ! Après un déplacement à Rouen où ils tinrent la dragée haute aux Dragons pendant tout le match avant de ne céder qu’en toute fin de rencontre, les Aigles de Nice concluaient leur semaine de vadrouille chez les Jokers de Cergy-Pontoise, un de leurs concurrents directs dans la course à la qualification pour les play-offs. Au terme d’un match où ils furent sérieusement secoués mais où ils surent faire bloc en défense, ils sortent vainqueurs (1-2) et, à nouveau à égalité de points avec leurs adversaires du soir, leur reprennent la 8ème place du classement de la Ligue Magnus. Cerise sur le gâteau pour eux, les trois équipes de fin de tableau ayant toutes perdu lors de cette journée, les azuréens confortent leur position sur ces poursuivants. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 07/01/2024 à 10:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2861 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Garbay assistés de MM. Collin et Debuche Buts :

Cergy-Pontoise : ; 57.38 Aleksi Hamalainen

Nice : 37.16 Louis Vitou (ass Norbert Abramov et Ivan Esipov) ; 58.48 Radek Cip Pénalités 2 minutes contre Cergy-Pontoise 4 minutes contre Nice Une domination stérile des Jokers





Le tiers se poursuit dans la même veine, les Aigles, bien organisés en défense, essayant d’exploiter les moindres possibilités en contre où sur des tentatives lointaines comme celle de Yohann Alzon sur laquelle Sebastian Ylönen fait l’arrêt. Ainsi, durant les 4 minutes suivantes, Patrick Coulombe par 2 fois, Baillargeon sur une déviation suite à un centre/tir de Théo Gueurif ou encore Aleksi Hämäläinen sur lequel Louis Belisle défend admirablement au dernier instant, se voient tous privés du plaisir de l’ouverture du score. De son côté le portier francilien n’a qu’un seul véritable gros arrêt à effectuer.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

A l’approche de la mi-tiers, un frisson parcourt l’Aren’ice quand Torrel, seul dans le bas du slot, reprend juste à côté (09.45). L’intensité, la bonne volonté et la construction des actions, tous les ingrédients sont là pour les franciliens mais pas la finition.



Ainsi Aurélien Dorey, Hämäläinen, Gueurif, Raphaël Faure ou Vincent Melin continuent à tenter leur chance et à faire briller Mölder qui semble jouer dans un fauteuil. En fin de période, les cergypontains pensent avoir une bonne opportunité pour enfin faire sauter le verrou maralpin quand Andrei Rychagov chasse Melin qui amorçait une relance et doit partir en prison pour un « accrocher ». Face à la moins bonne formation de la Ligue en jeu en désavantage numérique, les Jokers dont le powerplay s’améliore nettement ces derniers temps sont donc plein d‘espoir mais la boite défensive niçoise se montre coriace. Quand se surajoute à cela une nouvelle pénalité pour « crosse haute » de Bryan Sautereau sur Alex Barber, la voie royale leur semble ouverte et pourtant les Aigles défendent admirablement et rentrent au vestiaire sans avoir concédé de grosses occasions.



Les franciliens peuvent être déçus car avec 17 tirs cadrés (sans compter tous ceux qui ont flirtés avec le cadre) contre 6 seulement pour Nice, ils auraient dû d’ouvrir la marque. Devant une belle assistance, plus de 2800 spectateurs, les Jokers partent le couteau entre les dents et s’arrogent la possession du palet. En moins de 2 minutes trente, ils se créent pas moins de 4 belles opportunités : 2 stoppées par Conrad Mölder, le gardien estonien de Nice, sur des tentatives de Robert Baillargeon et de Colin Delatour, et 2 non cadrées de Phileas Perrenoud et Gage Torrel.Le tiers se poursuit dans la même veine, les Aigles, bien organisés en défense, essayant d’exploiter les moindres possibilités en contre où sur des tentatives lointaines comme celle de Yohann Alzon sur laquelle Sebastian Ylönen fait l’arrêt. Ainsi, durant les 4 minutes suivantes, Patrick Coulombe par 2 fois, Baillargeon sur une déviation suite à un centre/tir de Théo Gueurif ou encore Aleksi Hämäläinen sur lequel Louis Belisle défend admirablement au dernier instant, se voient tous privés du plaisir de l’ouverture du score. De son côté le portier francilien n’a qu’un seul véritable gros arrêt à effectuer.A l’approche de la mi-tiers, un frisson parcourt l’Aren’ice quand Torrel, seul dans le bas du slot, reprend juste à côté (09.45). L’intensité, la bonne volonté et la construction des actions, tous les ingrédients sont là pour les franciliens mais pas la finition.Ainsi Aurélien Dorey, Hämäläinen, Gueurif, Raphaël Faure ou Vincent Melin continuent à tenter leur chance et à faire briller Mölder qui semble jouer dans un fauteuil. En fin de période, les cergypontains pensent avoir une bonne opportunité pour enfin faire sauter le verrou maralpin quand Andrei Rychagov chasse Melin qui amorçait une relance et doit partir en prison pour un « accrocher ». Face à la moins bonne formation de la Ligue en jeu en désavantage numérique, les Jokers dont le powerplay s’améliore nettement ces derniers temps sont donc plein d‘espoir mais la boite défensive niçoise se montre coriace. Quand se surajoute à cela une nouvelle pénalité pour « crosse haute » de Bryan Sautereau sur Alex Barber, la voie royale leur semble ouverte et pourtant les Aigles défendent admirablement et rentrent au vestiaire sans avoir concédé de grosses occasions.Les franciliens peuvent être déçus car avec 17 tirs cadrés (sans compter tous ceux qui ont flirtés avec le cadre) contre 6 seulement pour Nice, ils auraient dû d’ouvrir la marque.

Les Aigles saisissent leur chance et surprennent des Jokers moins inspirés

ème période sur un gros tir de Marc-André Levesque bien repoussé par Ylönen. Ils empêchent les cergypontains de poser leur jeu de puissance, ces derniers devant s’en remettre à des exploits personnels comme cette percée solitaire de Barber dont la conclusion par un le petit revers ne trompe pas le gardien blanc. Malgré un gros tir de Coulombe puis un autre de Torrel les azuréens tuent la pénalité.

Les franciliens semblent un peu moins incisifs et du coup les Aigles mettent le nez à la fenêtre. Il s’en faut de peu, sur une remise de Alzon, pour que Radek Cip ne rompe la vigilance du portier vert.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

Jusqu’à la 11ème minute du tiers l’organisation défensive de Nice contrarie bien les lancements de jeu de Cergy. Du coup Mölder est plutôt désœuvré alors que Ylönen doit bloquer plusieurs palets. Puis progressivement les Jokers reprennent le contrôle du puck mais restent trop maladroits devant la cage ou insuffisamment tueurs pour surprendre le gardien maralpin. A ce petit jeu il leur pend au nez de se faire prendre en contre ce qui est sur le point d’arriver quand Rychagov, de la gauche, trouve son compatriote Evgenii Nikiforov, esseulé dans le cercle droit. Il faut tout le talent de Ylönen pour stopper la tentative (36.15). Premier avertissement sans frais.



Il n’y en aura pas deux car, une minute plus tard, Ivan Esipov lance Louis Vitou sur la gauche. L’attaquant maralpin s’appuie sur Norbert Abramov devant lui lequel lui remet en retrait, lui permettant ainsi de foudroyer Ylönen au premier poteau (0-1, 37.16). Les aigles brisent l’égalité dans un tiers où ils étaient effectivement bien mieux mais juste au moment où les Jokers semblaient avoir repris le contrôle du jeu.



Les franciliens sont piqués au vif et repartent d’emblée à l’attaque pour revenir à la marque. Dorey sollicite Mölder de loin puis, à 2 minutes de la sirène, Hämäläinen en bas du cercle droit semble en bonne position mais préfère recentrer dans le slot pour Barber dont le tir (touché par le gardien ?) passe juste à côté de la lucarne. Enfin, les deux derniers tirs de la période sont encore franciliens, à l’actif de Sayam Limtong et de Melin mais Mölder reste intraitable.



Fin d’un tiers où les azuréens ont pris le dessus une bonne partie du temps (13 tirs cadrés contre 8) pour finalement prendre l’avantage face à des cergyponatins s’étant néanmoins réveillés en fin de période. Contre toute attente, alors qu’ils doivent purger la fin de pénalité de Sautereau, ce sont les niçois qui se créent la première opportunité de la 2période sur un gros tir de Marc-André Levesque bien repoussé par Ylönen. Ils empêchent les cergypontains de poser leur jeu de puissance, ces derniers devant s’en remettre à des exploits personnels comme cette percée solitaire de Barber dont la conclusion par un le petit revers ne trompe pas le gardien blanc. Malgré un gros tir de Coulombe puis un autre de Torrel les azuréens tuent la pénalité.Les franciliens semblent un peu moins incisifs et du coup les Aigles mettent le nez à la fenêtre. Il s’en faut de peu, sur une remise de Alzon, pour que Radek Cip ne rompe la vigilance du portier vert.Jusqu’à la 11minute du tiers l’organisation défensive de Nice contrarie bien les lancements de jeu de Cergy. Du coup Mölder est plutôt désœuvré alors que Ylönen doit bloquer plusieurs palets. Puis progressivement les Jokers reprennent le contrôle du puck mais restent trop maladroits devant la cage ou insuffisamment tueurs pour surprendre le gardien maralpin. A ce petit jeu il leur pend au nez de se faire prendre en contre ce qui est sur le point d’arriver quand Rychagov, de la gauche, trouve son compatriote Evgenii Nikiforov, esseulé dans le cercle droit. Il faut tout le talent de Ylönen pour stopper la tentative (36.15). Premier avertissement sans frais.Les aigles brisent l’égalité dans un tiers où ils étaient effectivement bien mieux mais juste au moment où les Jokers semblaient avoir repris le contrôle du jeu.Les franciliens sont piqués au vif et repartent d’emblée à l’attaque pour revenir à la marque. Dorey sollicite Mölder de loin puis, à 2 minutes de la sirène, Hämäläinen en bas du cercle droit semble en bonne position mais préfère recentrer dans le slot pour Barber dont le tir (touché par le gardien ?) passe juste à côté de la lucarne. Enfin, les deux derniers tirs de la période sont encore franciliens, à l’actif de Sayam Limtong et de Melin mais Mölder reste intraitable.Fin d’un tiers où les azuréens ont pris le dessus une bonne partie du temps (13 tirs cadrés contre 8) pour finalement prendre l’avantage face à des cergyponatins s’étant néanmoins réveillés en fin de période.

Les Jokers reprennent le contrôle du match mais font sauter le verrou trop tard





Il faut attendre l’approche de la mi tiers pour voir les Aigles enfin solliciter Ylönen. Lucas Villain échappe à une charge contre la bande sur la gauche et déborde pour venir buter sur le portier francilien. Cela correspond à une période où les maralpins desserrent légèrement l’étau cergypontain et où, peu après, Belisle aurait bien pu surprendre le gardien vert en faisant le tour de sa cage plus rapidement que le replacement de ce dernier (10.40). Heureusement pour le portier la défense veillait et, sur le contre qui s’en suit, les franciliens vendangent allègrement une nouvelle action. Hämäläinen et Torrel partent dans le dos du bloc niçois mais le finlandais qui semblait pourtant arriver idéalement dans le slot face à Mölder choisit de ne pas tirer mais de décaler sur la droite pour l’américain qui ne parvient à faire mouche (10.47).



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

Les cergypontains continuent à pousser et c’est à Barber de s’illustrer. D’abord positivement sur une infiltration sur la droite où son revers de conclusion ne trompe pas le gardien, puis négativement quand, emporté par son excès de fougue, il arrive bras en avant sur le visage de Villain lors d’un télescopage. Bilan des courses il doit aller se calmer pour cette « dureté » sur le banc des punis. Si le jeu en infériorité numérique n’est pas le fort des azuréens cette saison, leur jeu de puissance fait bien meilleure figure alors les Jokers peuvent craindre le pire. Heureusement pour eux, les hommes de Miika Elomo comptent parmi les meilleurs jeux en box-play de la ligue alors, mis à part sur une belle tentative de Sautereau, ils annihilent plutôt facilement la pénalité. En revanche, ils y ont perdu 2 précieuses minutes dans leur course contre la montre.



Dès son retour au jeu, Barber s’illustre à nouveau part une nouvelle opportunité sur laquelle Mölder s’interpose encore avec autorité. Les Jokers se créent encore plusieurs occasions chaudes sur le but azuréen avant de penser avoir enfin trouvé la faille. Sur un engagement offensif, gagné par Tristan Crozier, le palet ressort pour Emils Gegeris qui canonne de loin. Mölder repousse mais Crozier qui a suivi en fond de territoire trouve Limtong devant l’enclave lequel catapulte le disque au fond des filets (56.35). Hélas pour les franciliens, les officiels invalident le but après un recours à la VAR. En effet, sur le début de l’action le gardien a légèrement déplacé sa cage alors au moment de la remise du canadien ils estiment que la chance immédiate de but, tolérée en pareille situation, est dépassée.



C’est la déception pour les cergypontains qui ne se laissent cependant pas abattre et, une minute plus tard, Hämäläinen profite d’un marquage un peu distant pour venir, en angle et en force, faire abdiquer Mölder (1-1, 57.38). L’ultra domination des verts est enfin récompensée.



Pourtant ils déchantent 40 secondes plus tard quand les niçois font étalage de leur cruelle mais chirurgicale efficacité. Suite à un gros travail de Luka Kalan dans l’arrondi gauche, le puck file pour Ondrej Kopta derrière le net qui sert Cip lequel ne se fait pas prier pour nettoyer la lucarne de Ylönen (1-2, 58.48).



Quelle terrible coup de massue pour les Jokers qui pensaient bien avoir fait le plus dur. Ils ont beau finir cage vide, rien n’y fait et ils s’inclinent après un tiers où ils n’ont laissé que des miettes aux maralpins (4 tirs cadrés seulement pour leurs adversaires contre 16 pour eux même). En étant remarquablement organisés en défense, autour d’un gardien en feu, et en exploitant le maximum des quelques opportunités qu’ils ont eu, les niçois réussissent le casse parfait.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

Pour les franciliens, c’est la mauvaise opération car ils enregistrent leur deuxième revers de suite face à des concurrents directs. Ils retrouvent la 9ème place synonyme de poule de relégation si le championnat s’arrêtait là. Maigre consolation pour eux, tous leurs poursuivants ont également perdu. La semaine qui s’annonce ne sera pas si facile car il leur faudra, après avoir digéré le résultat, se déplacer chez les Brûleurs de loups qui semblent avoir retrouvé des couleurs avant de recevoir ensuite le Hormadi d’Anglet qui les avaient défaits à l’Aren’Ice. Les aigles, quant à eux, se donnent de l’air avant la réception du Hormadi puis leur déplacement chez les Gothiques d’Amiens. Les pensionnaires de l’Aren’Ice ne tardent pas à retrouver leurs bonnes dispositions du premier tiers et Coulombe, en capitaine exemplaire, montre l’exemple dès la première minute mais le gardien niçois rappelle qu’il n’est pas resté au vestiaire. La domination des Jokers est sans partage mais Hämäläinen, par 2 fois, puis Torrel, Coulombe, Barber et Dorey finissent toujours par le trouver au bout de leurs actions respectives.Il faut attendre l’approche de la mi tiers pour voir les Aigles enfin solliciter Ylönen. Lucas Villain échappe à une charge contre la bande sur la gauche et déborde pour venir buter sur le portier francilien. Cela correspond à une période où les maralpins desserrent légèrement l’étau cergypontain et où, peu après, Belisle aurait bien pu surprendre le gardien vert en faisant le tour de sa cage plus rapidement que le replacement de ce dernier (10.40). Heureusement pour le portier la défense veillait et, sur le contre qui s’en suit, les franciliens vendangent allègrement une nouvelle action. Hämäläinen et Torrel partent dans le dos du bloc niçois mais le finlandais qui semblait pourtant arriver idéalement dans le slot face à Mölder choisit de ne pas tirer mais de décaler sur la droite pour l’américain qui ne parvient à faire mouche (10.47).Les cergypontains continuent à pousser et c’est à Barber de s’illustrer. D’abord positivement sur une infiltration sur la droite où son revers de conclusion ne trompe pas le gardien, puis négativement quand, emporté par son excès de fougue, il arrive bras en avant sur le visage de Villain lors d’un télescopage. Bilan des courses il doit aller se calmer pour cette « dureté » sur le banc des punis. Si le jeu en infériorité numérique n’est pas le fort des azuréens cette saison, leur jeu de puissance fait bien meilleure figure alors les Jokers peuvent craindre le pire. Heureusement pour eux, les hommes de Miika Elomo comptent parmi les meilleurs jeux en box-play de la ligue alors, mis à part sur une belle tentative de Sautereau, ils annihilent plutôt facilement la pénalité. En revanche, ils y ont perdu 2 précieuses minutes dans leur course contre la montre.Dès son retour au jeu, Barber s’illustre à nouveau part une nouvelle opportunité sur laquelle Mölder s’interpose encore avec autorité. Les Jokers se créent encore plusieurs occasions chaudes sur le but azuréen avant de penser avoir enfin trouvé la faille. Sur un engagement offensif, gagné par Tristan Crozier, le palet ressort pour Emils Gegeris qui canonne de loin. Mölder repousse mais Crozier qui a suivi en fond de territoire trouve Limtong devant l’enclave lequel catapulte le disque au fond des filets (56.35). Hélas pour les franciliens, les officiels invalident le but après un recours à la VAR. En effet, sur le début de l’action le gardien a légèrement déplacé sa cage alors au moment de la remise du canadien ils estiment que la chance immédiate de but, tolérée en pareille situation, est dépassée.. L’ultra domination des verts est enfin récompensée.Pourtant ils déchantent 40 secondes plus tard quand les niçois font étalage de leur cruelle mais chirurgicale efficacité.Quelle terrible coup de massue pour les Jokers qui pensaient bien avoir fait le plus dur. Ils ont beau finir cage vide, rien n’y fait et ils s’inclinent après un tiers où ils n’ont laissé que des miettes aux maralpins (4 tirs cadrés seulement pour leurs adversaires contre 16 pour eux même). En étant remarquablement organisés en défense, autour d’un gardien en feu, et en exploitant le maximum des quelques opportunités qu’ils ont eu, les niçois réussissent le casse parfait.Pour les franciliens, c’est la mauvaise opération car ils enregistrent leur deuxième revers de suite face à des concurrents directs. Ils retrouvent la 9place synonyme de poule de relégation si le championnat s’arrêtait là. Maigre consolation pour eux, tous leurs poursuivants ont également perdu. La semaine qui s’annonce ne sera pas si facile car il leur faudra, après avoir digéré le résultat, se déplacer chez les Brûleurs de loups qui semblent avoir retrouvé des couleurs avant de recevoir ensuite le Hormadi d’Anglet qui les avaient défaits à l’Aren’Ice. Les aigles, quant à eux, se donnent de l’air avant la réception du Hormadi puis leur déplacement chez les Gothiques d’Amiens.

Meilleurs joueurs du match :



Louis Vitou pour les Aigles



Sayam Limtong pour les Jokers

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo