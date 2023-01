Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 29ème journée : Chamonix vs Mulhouse 7 - 4 (4-1 0-2 0-1) Le 06/01/2023 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Mulhouse ] Richard Bozon bientôt forteresse imprenable ?! Ce vendredi les Pionniers de Chamonix accueillaient les Scorpions de Mulhouse. Respectivement 9e et 8e, ce sera un duel pour atteindre les playoffs d’ici la fin de saison. Avant le match, 4 points séparent les deux équipes. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 07/01/2023 à 15:27 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1901 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Barbez assistés de MM. Fauvel et Thorrignac Buts :

Chamonix : 03.58 Malo Ville (ass Gabin Ville et Antti Virtanen) ; 04.36 Aleksi Poikola (ass Christian Silfver et Jakub Cerny) ; 06.30 Malo Ville (ass Christian Silfver) ; 08.37 Evgueni Nikiforov (ass Camil Durand et Jakub Cerny) ; 48.21 Antti Virtanen ; 56.33 Jakub Cerny (ass Malo Ville) ; 57.28 Aleksi Poikola

Mulhouse : ; 16.58 Alex Berardinelli (ass Bryan Ten Braak et Luc Orysiuk) ; 30.18 Jordan Mugnier (ass Luc Orysiuk) ; 31.15 Emils Gegeris (ass Konstantin Makarov et Luc Orysiuk) ; 40.33 Emils Gegeris (ass Andrei Rychagov et Ivan Esipov) Pénalités 6 minutes contre Chamonix 8 minutes contre Mulhouse



Des Pionniers tonitruants !



Sabol doit rapidement se mettre en jambe face aux dangereuses offensives de Mulhouse.

La physionomie de jeu change rapidement puisque les Mulhousiens offrent une double supériorité numérique aux locaux. Les Chamoniards patientent jusqu’à ce qu’une fenêtre de tir s’ouvre, Malo Ville prend sa chance et ouvre le score, 1-0 à 3’58 [5-3].

Pas le temps pour Mulhouse de reprendre son souffle, encore en infériorité, ils ne peuvent rien sur l’action collective de leurs adversaires, Poikola conclut et fait le break d’emblée, 2-0 à 4’36 [5-4].



Les Scorpions tentent de reprendre le jeu en main, mais une perte de palet permet aux Pionniers de retourner en zone offensive, Durand déclenche une frappe venue d’ailleurs et fait de nouveau trembler les filets, 3-0 à 6’30.



On ne s’ennuie pas durant cette rencontre rythmée ! Les Mulhousiens se projettent rapidement vers l’avant mais libèrent des espaces béants en défense, Nikiforov accélère sur le côté droit et prend à revers Fontaine, portier des Scorpions, 4-0 à 8’37.



Début de partie tonitruant pour des Chamoniards incroyablement réalistes ! Sabol sait aussi être déterminant, en imposant sa mitaine face à Mugnier ou à Germond.

Fontaine dégage peu de sérénité, les locaux appuient leurs offensives sans aggraver la marque.

Malo Ville provoque une faute, Mulhouse met peu de temps à s’installer en zone, Berardinelli lance un tir puissant sous la barre de Sabol, 4-1 à 16’58 [5-4].



Les Pionniers basculent largement en tête à la pause.





Mulhouse est de retour



Moins de folie dans ces premières minutes du second tiers. La défense mulhousienne est bien plus sérieuse et permet de rééquilibrer les débats.

Le palet va d’une cage à l’autre, le score peut encore chavirer, avec ces Scorpions qui sont loin d’avoir la tête sous l’eau, malgré leurs 10 premières minutes de jeu catastrophique.

Les visiteurs reviennent avec davantage de mordant, Mugnier tente un tir qui paraissait anodin, mais Sabol est trompé par l’ex chamoniard, 4-2 à 30’18.

Petit à petit galvanisés, Mulhouse éteint Chamonix. Les locaux se laissent aller et sont nettement moins attentifs. Gegeris en profite pour réduire un peu plus l’écart, 4-3 à 31’15.



Les Pionniers ont l’air d’avoir tout donné dans la première partie de rencontre. Un trois contre un se profil pour les Scorpions, heureusement pour les locaux, Sabol tient le choc et repousse le puck du bout de sa botte. Le portier chamoniard fait encore un double arrêt face à Gegeris.

Les locaux s’offrent un peu d’air en powerplay, sans faire de différence et celle-ci sera de courte durée, Alanne rejoignant lui aussi la prison, et laissant un 4 contre 4 se profiler.

Mulhouse n’a pas totalement retourné la situation mais conserve toutes ses chances pour la fin de la partie.





Les Pionniers plus forts



Mulhouse refroidit d’entrée les locaux, Gegeris vise la lucarne droite de Sabol pour égaliser, 4-4 à 40’33 [5-4].



La partie est totalement relancée !

Les Scorpions ont fait le plus dur, pourtant ce sont les Chamoniards qui reprennent du poil de la bête. Ils persévèrent et à force de tourner autour de la cage, Virtanen trouve la faille pour redonner l’avantage aux siens, 5-4 à 48’21.



Tir de Makarov qui met Sabol en difficulté, ce dernier devra s’employer à plusieurs reprises pour éviter l’égalisation. Le jeu repart dans le sens inverse, Cerny obtient le palet lancé dans l’axe, il tente de feinter le gardien mais ce dernier remporte le duel.

Sabol est monstrueux dans cette fin de partie et permet aux siens de reprendre confiance !

Malo Ville s’enfuit en contre, il se fait bousculer par un défenseur qui provoque une faute, mais le jeu se poursuit, Poikola pousse le palet dans les filets, 6-4 à 56’33.

Mulhouse joue le tout pour le tout en sortant leur gardien, ils donnent tout à l’offensive, mais Poikola s’empare du palet et part en contre pour inscrire le but en cage vide et donner de l’air aux locaux, 7-4 à 57’28.



Match fou à Richard Bozon, les Pionniers l’emportent dans la douleur 7 buts à 4 face à Mulhouse et se rapprochent à un petit point des playoffs ! Chaque formation a eu son temps fort, avant un dernier tiers plus équilibré qui aura vu les Chamoniards s’imposer au courage.

Les Pionniers conservent leur bon état de forme, malgré une défaite à Grenoble, et se donnent de la confiance pour les prochains matchs en remportant ce duel face à un concurrent direct. Les Scorpions restent en difficulté avec une 4e défaite consécutive, et leur élimination en Coupe de France. Ils tenteront de rebondir dès mardi, face à Rouen, tandis que les Chamoniards se déplaceront à Gap.

