Ligue Magnus : 29ème journée : Chamonix vs Nice 2 - 3 (1-2 1-0 0-1) Le 28/12/2021 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Nice ] Les matchs se suivent et se ressemblent à Richard Bozon Après une semaine sans pouvoir jouer, suite à l'apparition de trop nombreux cas de Covid-19 au sein de l'effectif chamoniard, les Pionniers retrouvaient leur glace de Richard Bozon pour le compte de la 34e journée de Synerglace Ligue Magnus, afin d'y affronter les Aigles de Nice. Les deux formations pourront s'affronter devant une patinoire comble, à guichet fermé. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 29/12/2021 à 19:07 FICHE TECHNIQUE



2070 spectateurs Arbitres : MM. Gremion et Rauline assistés de Mme Cheyroux et de M. Zede Buts :

Chamonix : 15.28 Fabien Kazarine (ass Matthias Terrier) ; 26.24 Matthias Terrier (ass Clément Masson et Fabien Kazarine)

Nice : ; 17.32 Romain Carpentier (ass Mikael Kuronen) ; 18.53 Lucas Bonnardel (ass Julius Valtonen et Jakub Matai) ; 40.25 Lucas Bonnardel (ass Julius Valtonen et Danick Crete) Pénalités 2 minutes contre Chamonix 6 minutes contre Nice Nice prend l’avantage



Les Pionniers tentent d’entrée, de prendre le dessus sur les Niçois, par le premier tir de la rencontre.

Ce match sonne le retour du Capitaine chamoniard, Clément Masson, blessé durant plusieurs semaines. Il esquive la défense avant de temporiser mais l’action bien qu’intéressante n’aboutira pas.

Le jeu change de sens, Nice est en position de force avec un deux contre un qui s’engage, Kuronen est bien placé pour transmettre à Kopta, mais un défenseur chamoniard se jette pour couper la transmission. Dans le prolongement de cette action, Durand obtiendra 2 minutes de pénalité. En infériorité. Sabol repousse plusieurs tentatives, et permet à ses joueurs de repartir en contre. Lilliehook se crée le chemin jusqu’à la cage sans parvenir à ouvrir la marque.

Masson a clairement les jambes qui le démangent et veut à tout prix faire la différence. Les locaux mettent du rythme et sont plus vifs que Nice. Sabol en chef de fil, réalise deux parades réflexes, coup sur coup, face à Kopta et Thomas. Il repoussera également une belle opportunité de Sutor, qui s’acharnera à deux reprises sur la cage chamoniarde.

Kazarine met fin au temps fort niçois en s’emparant de la rondelle à la bleue alors que la défense adverse est aux abonnés absents. Il en profite pour partir en break et ne tremble pas pour transformer son tir, 1-0 à 15’28.

Maxime Richier



Kara tente de reproduire le schéma, en esquivant la défense mais il aura moins de réussite face à Romancik en dernier rempart.

Les Aigles se rapprochent de la cage adverse et dans la confusion la plus totale, Carpentier égalise grâce à un but casquette, le palet échappe de la mitaine de Sabol et vient mourir au ralenti derrière la ligne, 1-1 à 17’32.



Les Niçois se relancent et n’attendent pas longtemps avant de repartir à l’offensive. Le une/deux entre Valtonnen et Bonnardel ne laisse aucune chance à Sabol, 1-2 à 18’53.





Score partagé



Matai lance les hostilités pour Nice dans ce second tiers, mais son tir est repoussé.

Les Chamoniards reprennent possession du palet, et alors que la cage niçoise est grande ouverte Kara lance à côté et manque de très près l’égalisation. Dans le même esprit, Coulaud transmet à Mesikammen, qui voie son occasion réduite à néant suite à la belle parade de Romancik, qui s’étire de tout son large pour parer au but !

Cette période est équilibrée et chaque équipe trouve des failles dans les défenses mais les portiers restent attentifs.

Maxime Richier



Finalement, quelques secondes plus tard, l’enfant du pays, Mathias Terrier, prend le jeu à son compte et s’en va prendre à revers Romancik après une belle action collective, 2-2 à 26’24.



L’enceinte chamoniarde pleine à craquer assiste à une rencontre remplie de suspense !

Les Aigles se retrouvent par heureux hasard à 3 contre 2 en zone offensive, l’action se conclura par un tir de Pascal dans la mitaine de Sabol. Dans la foulée, Lilliehook provoquera un tir de pénalité. Matai s’élance face à Sabol qui n’est pas dans son exercice favori, pourtant le gardien sort vainqueur de ce duel et maintient l’égalité entre les deux formations!

Peu de pénalités sont à signaler dans cette rencontre et rendent le jeu fluide.





Opportunité gâchée...



Les Pionniers sont cueillis à froid par les Niçois qui marquent en quelques secondes à la reprise de l’ultime tiers, par l’intermédiaire de Bonnardel, 2-3 à 40’25.

Maxime Richier



Nice a quelque peu tué ce match par ce but éclair, les offensives chamoniardes se font beaucoup moins précises, et les Aigles attendent patiemment les contres. Ce but a fermé le jeu.

Kuronen tente le tir, qui sera sans danger pour Sabol.

Dans le sens inverse Kara perturbe davantage Romancik, qui maintient tout de même l’avantage niçois.

Les visiteurs offrent une pénalité intéressante à leurs adversaires. Salonen touche les montants avant que Masson ne tente par tous les moyens de faire rentrer le palet dans la cage. Action qui n’est pas au goût du portier azuréen. Les esprits s’échauffent, offrant une double supériorité numérique aux locaux.

Maxime Richier

Pénalités tuées facilement par les Niçois qui n’ont pas eu grands choses à faire pour défendre leur cage, au vu du manque de prise d’initiatives de la part des attaquants hauts-savoyards.

Les quelques tentatives en toutes fin de rencontre ne changeront pas le score, qui est maintenant scellé.





Nice s’impose donc 3 buts à 2, malgré l’ouverture du score chamoniarde. Les Pionniers se compliquent un peu plus la tâche pour espérer pouvoir se replacer au classement et reste dernier de la Ligue Magnus. 11e revers de suite pour les Hauts-Savoyards qui ne trouvent pas les solutions qui les mèneront vers le chemin du succès.

Les Aigles plus réalistes, confortent un peu plus leur place en playoffs avant de recevoir Mulhouse avant dernier au classement. Dans le même temps, le 30 décembre, Chamonix se déplacera à Gap.

