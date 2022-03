Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 29ème journée : Rouen vs Cergy-Pontoise 6 - 5 (1-0 1-1 3-4 1-0) Après prolongation Le 08/03/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Cergy-Pontoise ] LM : Rouen gagne mais perd. Dernier match de saison régulière avec la réception des jokers de Cergy/Pontoise. Dernier match qui va attribuer en cas de victoire dans le temps réglementaire la seconde place au classement si importante pour les play-off. Les jokers eux n’ont rien à gagner étant assurés de finir à la 4ème place. Rouen sera privé ce soir de Dorion (suspendu), Johnston (côtes), Suoranta (bras cassé) et de Guttig. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 09/03/2022 à 22:23 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3176 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Hauchart assistés de MM. Collin et Thiebault Buts :

Rouen : 13:37 Joran Reynaud (ass Jordan Herve et Vincent Nesa) ; 30:44 Joris Bedin (ass Joël Caron) ; 55:17 David Gilbert (ass Joris Bedin et Sacha Guimond) ; 56:04 Joris Bedin (ass David Gilbert et Florian Chakiachvili) ; 58:03 Sacha Guimond (ass Mark Flood et Rolands Vigners) ; 60:17 Sacha Guimond (ass David Gilbert et Joris Bedin)

Cergy-Pontoise : ; 34:34 Denny Kearney (ass Pierre-Charles Hordelalay et Steven Owre) ; 43:19 Aurélien Dorey (ass Thomas Suire et Pierre-Charles Hordelalay) ; 46:56 Aku Kestila (ass Denny Kearney et Tuukka Rajamaki) ; 48:20 Ryan Tait (ass Antti Kauppila et Aku Kestila) ; 49:51 Tuukka Rajamaki (ass Denny Kearney et Aku Kestila) Pénalités 16 minutes contre Rouen 14 minutes contre Cergy-Pontoise



Rouen vire en tête.



Malgré que Rouen doit gagner, ce sont les jokers qui sont les premiers à faire feu par Sherbinin qui de la bleue oblige Pintaric à effectuer le premier arrêt (00.42). Rouen réagit par ses jeunes troupes mais le tir excentré de Tomasino est bien dévié par Munson (00.52).

Photographe : Marine Romain Cergy n’est pas venu sur l’ile Lacroix pour servir de bouc émissaire et joue son jeu qui gêne terriblement les locaux. On arrive à mi tiers et rien de bien folichon à narrer. Il faut attendre un jeu de puissance normand pour que enfin Munson soit timidement inquiété.

Bien que la rencontre se déroule sur un bon rythme peu de véritable occasion et les gardiens ne sont guère mis en évidence. Rouen va trouver la faille grâce à ses jeunes.

Nesa (le plus ancien) gratte un palet sur la droite et sert Hervé dans l’axe, qui transmet dans la foulée à Reynaud quelque peu décalé côté gauche et profite que Munson soit masqué par le trafic pour logé le puck petit filet opposé (12.37 / 1-0 / Reynaud ass. Hervé et Nesa).

Une ouverture du score qui met les dragons sur de bons rails. Sur un nouveau jeu de puissance Munson sera à son avantage sur des tirs de Flood (14.35), Guimond (14.41) et Tessier (14.45). Rien d’autre à signaler sur ce tiers.



Dos à dos



Avec un seul petit but d’avance à l’amorce de ce second tiers, Rouen démarre fort pour tenter de se mettre à l’abri. Mais en face les artificiers normands conne Tomasino (22.15), Caron (22.24) ou Lamperier (22.44) ne trouve que Munson sur leur route.

Pintaric lui regarde de loin mais doit néanmoins rester vigilent devant Hordelalay. Rouen ne retrouve pas son allant et peine.

Photographe : Marine Romain Du coup, les fautes se succèdent et les zèbres les sanctionnent. Les jeux de puissance des jokers restent stériles malgré forcément une forte pression. Pire même, Cergy va se faire surprendre. Toujours en infériorité, Rouen va les punir.

Caron empêche la bonne relance dans la zone défensive des jokers, récupère le palet et sert Bedin qui dans un trou de souris envoie le palet derrière la ligne du but de Munson (30.44 / 2-0 / Bedin ass. Caron).

Sur la fin de l’avantage numérique, Kestila touche le poteau gauche de Pintaric (31.31). Rouen est toujours indiscipliné et enchaine les prisons. Rouen par Bedin manque de creuser l’écart mais le tir du revers ne trompe Munson (33.57). A force de donner des munitions à ses adversaires, ceux-ci vont le faire payer au dragon.

Le palet dans la zone défensive normande est mal dégagé par la défensive des locaux, Hordelalay côté le récupère un relais avec Owre qui sert à l’opposé Kearney qui d’un gros slap trompe Pintaric (34.34 / 2-1 / Kearney ass. Owre et Hordelalay).

Reste cinq minutes au tiers et Rouen est de nouveau chassé. Il faut tout le brio de Pintaric pour pas que Kestila (36.53) ou Hordelalay (38.24) ne fassent trembler les filets.

Un tiers qui a vu les dragons se faire des frayeurs à force de jouer la plupart du temps avec un de moins.

Sans la vista du cerbère normand l’addition aurai été plus lourde et gare à la fatigue accumulé pour les infériorités conjuguer à quatre matchs en cinq jours.



Des buts, des buts et encore des buts



L’entame de ce dernier tiers voit Cergy bien mieux rentrer et de suite Kestila oblige Pintaric à s’employer (41.35). Mais le gardien normand ne peut pas toujours faire des miracles.

Sur un contre éclair débuté par Suire, il lance Dorey plein axe qui instantanément envoie le palet hors de portée de Pintaric pour l’égalisation (43.19 / 2-2 / Dorey ass. Suire et Hordelalay).

Photographe : Marine Romain Tout est à refaire pour les normands dans l’optique de la seconde place. Mais ce but n’est que le début de l’énorme passage à vide des normands et de façon inexplicable.

Nouveau contre rapide de Cergy et cette fois à force de tentative, Kestila va tromper Pintaric, son tir puissant est détourné par Pintaric de l’épaule mais pas suffisamment (46.56 / 2-3 / Kestila ass. Kearney et Rajamaki).

Rouen est aux abonnés absent et l’addition va se poursuivre.

Lors d’un jeu de puissance fort bien construit. Kauppila plein adresse un bon tir que Tait bien placé dévie quelque peu, juste assez pour tromper le gardien rouennais (48.20 / 2-4 / Tait ass. Kauppila et Kestila).

Et ce n’est pas finit.

Complètement laissé à l’abandon, Pintaric s’incline encore cette fois ci face Rajamaki dans le slot ne laisse aucune chance (49.51/ 2-5 / Rajamaki ass. Kearney et Kestila).

Photographe : Marine Romain Ce but va mettre le gardien normand hors de lui, qui file directement au vestiaire et cède sa place à Duquenne. Rouen est abattu. Mais un champion sait se relever.

On entre dans les cinq dernières minutes moment que choisit Bedin pour bien lancer Gilbert qui du revers trompe Munson (55.17 / 3-5 / Gilbert ass. Bedin et Guimond).

Un double avantage est offert aux normands qui ne vont pas manquer l’occasion.

Le palet circule bien et Gilbert sur son côté droit envoie un gros tir que Bedin sur la trajectoire dévie, Munson étant impuissant (56.04 / 4-5 / Bedin ass. Gilbert et Chakiachvili).

L’espoir renait mais il faut encore deux buts pour avoir le gain de la seconde place.

Les deux formations sont à 4 contre 4 et Guimond va égaliser suite à un gros tir plein axe qui trompe Munson masqué par le trafic (58.03 / 5-5 / Guimond ass. Flood et Vigners).

Malgré la sortie de gardien rouennais et le siège du but de Munson le score en restera là. Rouen va donc jouer une prolongation synonyme de perte de seconde place au classement final, Angers ayant gagné.



Un quart d'horloge



Il ne faut que17 secondes à Guimond pour donner la victoire à Rouen sur un tir de la bleue que Munson ne maitrise pas complètement et file doucement entre ses jambières au-delà de la ligne fatidique (60.17 / 6-5 / Guimond ass. Gilbert et Bedin).



Si la victoire est au bout, bien maigre consolation, la prestation des normands n’est pas à la hauteur des attentes espérées. Un troisième tiers catastrophique du moins sur les trois quarts. Avec cette grosse contreperformance, Rouen se voit chiper la seconde place au classement par Angers et ils seront donc opposé à Gap pour le premier tour des play-off. Il faudra nul doute avoir un autre comportement et surtout retrouver une rigueur défensive qui fait depuis un moment fortement défaut. Si Pintaric a pu sauver les meubles pendant longtemps qu’il n’est pas un surhomme pour tout annihiler. Il reste deux jours pour tout retrouver.

