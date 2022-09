Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Nice vs Bordeaux 5 - 1 (2-1 3-0 0-0) Le 13/09/2022 Nice [ Nice ] [ Bordeaux ] Nice, haut la main Pour le compte de la deuxième journée de Ligue Magnus, les Aigles de Nice recevaient les Boxers de Bordeaux. En tête lors du premier à Rouen sur un but d’Arturs Mickevics, les Dragons ont retournés la situation en prenant l’avantage. Malgré l’égalisation de Louis Belisle, Rouen s’est imposé aux forceps 4-2. Les niçois ont montré une très bonne image lors de cette première journée. Quant à Bordeaux, le match a été maîtrisé durant 40 minutes en menant de trois buts (et deux points chacun pour le duo Valier – Forsblom). Le dernier tiers a été plus compliqué avec un retour un peu tardif des amiénois (3-2 score final). Pour la première à Jean Bouin, les hommes de Sutor souhaitaient offrir à son public, une victoire. Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 15/09/2022 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



678 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Ernecq assistés de MM. Barthe et Constantineau Buts :

Nice : ; 17:41 Mikael Kuronen (ass Samuli Vainionpaa et Antoine Torres) ; 19:17 Antoine Torres (ass Eetu Paasovaara) ; 28:51 Mikael Kuronen (ass Miha Stebih et Samuli Vainionpaa) ; 29:43 Louis-Mathieu Belisle (ass Norbert Abramov) ; 38:52 Arturs Mickevics (ass Norbert Abramov)

Bordeaux : 03:44 Maxime Legault (ass Enzo Carry et Loïk Poudrier) Pénalités 8 minutes contre Nice 8 minutes contre Bordeaux Nice renverse la tendance



Après quelques secondes de jeu, c’est Boscq qui, de loin, tant sa chance. Weninger détourne bien de la jambière droite. Les premières minutes sont intenses. Le pressing s’effectue des deux côtés. Les girondins procèdent avec des transitions rapides, en zone neutre. C’est un vrai danger pour les locaux. Le placement des bordelais fait commettre à Nice un premier dégagement interdit. Suite à ça, Bordeaux va ouvrir le score ! Carry déborde sur le flanc droit. Pas attaqué, il mise dans l’axe pour Legault qui, en une touche, trompe la vigilance du gardien (03:44 ; 0-1).L’ouverture du score contrarie les plans de Sutor. Mickevics effectue le premier tir de son équipe mais Fouquerel dévie avec un peu de difficulté. Nice est légèrement mieux, Villiot et Mony tentent mais le gardien dévie. Les Aigles sont enfin dans leur match. De près ou de loin, le gardien girondinest précieux.



Nice renverse la tendance

Forsblom s’essaie en solitaire mais ne va pas au bout de son magnifique numéro. Un peu avant la moitié du tiers, Nogachev est pénalisé pour une grosse obstruction. Les locaux vont parfaitement défendre et auraient pu se faire surprendre en toute fin de pénalité par Ragot. Weninger fait l’arrêt. La fin de tiers offrira des occasions de part et d’autre, notamment aux Aigles pour son premier power play qui vont égaliser ! Kuronen conclu au rebond suite à un palet distillé de la droite vers l’axe où Torres et Vainionpaa étaient à la lutte pour inscrire le but (17:41 ; 1-1). Bordeaux enchaîne dans la foulée une autre pénalité et va se faire punir ! Encore sur le flan droit, Paasovaara déborde et voit Torres en retrait. Il ajuste avec autorité, Fouquerel (19:17 ; 2-1). Blessé dans la foulée, son suppléant Gaëtan Richard prend sa place et sera décisif sur un tir de Penz. Bordeaux paie ses deux pénalités en fin de période.



Tirs : 11 (Nice) et 10 (Bordeaux)



Des Boxers sans réaction



Déçus par la fin de période, les Boxers doivent réagir. Les premières minutes sont ternes, le rythme a du mal à revenir. Les bordelais ont des occasions mais le cadre n’est pas trouvé. Richard est le premier gardien à être sollicité et réalise une parade extraordinaire et envoi le puck hors de la glace. Legault intercepte le palet en zone neutre et patine vite vers le but.

Proux fait une « faute intelligente » et part en prison. Peu après, Penz le rejoindra. Les Aigles sont en difficulté mais les lignes défensives font du très bon travail. Bordeaux a vraiment loupé une belle occasion de revenir.

Des Boxers sans réaction

Belisle tente de loin pour tester Richard, il gèle. Sur l’engagement, Nice va creuser l’écart !Vainionpaa s’incruste dans l’axe après l’engagement gagné par Stebih, sur la gauche. Proche du but, Kuronen trompe Richard (28:51 ; 3-1). Bordeaux craque totalement et va encaisser un quatrième but moins d’une minute plus tard !Abramov récupère la rondelle. Toujours en débordant, Belisle est bien placé vers le centreet trouve le chemin du but (29:43 ; 4-1). Olivier Dimet est absolument furieux et le fait savoir suite à un temps mort. Carry est le joueur le plus dangereux dans ce tiers avec des tirs qui font travailler Weninger sur sa ligne. Suite à une pénalité de Valier, Bordeaux va subir en power play mais tient bon cette fois-ci. Malheureusement pour les girondins, les azuréens vont encore plus s’envoler dans ce match. Abramov lance Mickevics à droite. Puissant, il dépose Boscq et va battre encore une fois Richard (38:52 ; 5-1).



Tirs : 10 (Nice) et 12 (Bordeaux)



Un dernier tiers stable



Avec ce score élevé, les deux équipes ont une autre approche du match. Bordeaux aimerait à minima réaliser un retour et Nice, gérer son avance ou l’accentuer.Vainionpaa se procure la première occasion après quatre longues minutes d’observation mais tombe sur le gardien Bordeaux à bout portant. Villiot, actif, effectue un tir cadré dans la foulée.



Un dernier tiers stable



Tirs : 09 (Nice) et 08 (Bordeaux)



Première victoire à domicile pour cette deuxième journée ! Dans la continuité du match d’ouverture, les Aigles ont proposé un hockey offensif et puissant. Cohérents et solidaires en défense, les niçois pourront renouveler ce type de prestation.



Malgré l’ouverture du score, les bordelais ont craqué à la fin de la première période et les vingt minutes qui ont suivies. Ils devront montrer une autre image lors du prochain match face à Grenoble, qui va disputer sa première rencontre du championnat.



Agenda : 16 septembre 2022 : Mulhouse – Nice à 20h00

Agenda : 16 septembre 2022 : Mulhouse – Nice à 20h00
17 septembre 2022 : Bordeaux – Grenoble à 20h15
© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







