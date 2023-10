Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Amiens vs Anglet 8 - 5 (0-1 6-3 2-1) Le 08/10/2023 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Anglet ] Amiens sur sa lancée ! Pour le compte de la 2ème journée retard, les Gothiques d'Amiens, fort de deux victoires face à Gap et Bordeaux, se sont imposés à domicile face à l'Hormadi d'Anglet. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Aurélie Gentil le 11/10/2023 à 09:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2100 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Rohwedder assistés de MM. Simon et Yssembourg Buts :

Amiens : ; 20.31 Julien Tessier (ass Justin Bergeron et Danick Bouchard) ; 21.24 Tomas Simonsen (ass Jared Freadrich) ; 27.18 Mathieu Mony (ass Jared Freadrich et Tomas Simonsen) ; 32.48 Bastien Maia (ass Rayan Belharfi et Justin Bergeron) ; 36.04 Kaylian Leborgne (ass Tomas Simonsen et Zachary Lavigne) ; 39.07 Tomas Simonsen (ass Zachary Lavigne et Kaylian Leborgne) ; 53.23 Julien Tessier (ass Danick Bouchard et Antoine Gilbert) ; 57.19 Danick Bouchard (ass Julien Tessier et Zachary Lavigne)

Anglet : 05.37 Colin Doyle (ass Hugo Baron) ; 28.21 Hugo Reinhardt (ass Nicolas Arrossamena et Craig Puffer) ; 29.43 Keith Getson (ass Craig Puffer et Cole Thiessen) ; 32.33 Craig Puffer (ass Nicolas Arrossamena) ; 56.20 Craig Puffer (ass Keith Getson et Vincent Deslauriers) Pénalités 8 minutes contre Amiens 14 minutes contre Anglet



Au début de la première période, les Gothiques dominent sur la glace. L’équipe d’Anglet écope de deux pénalités successives à 2 minutes 14 pour « cinglage » et 3 minutes 55 pour « accrocher ». Malgré plusieurs tirs, les Amiénois ne parviennent pas à marquer. C’est finalement sur un contre que le numéro 17 d’Anglet, Colin Doyle,ouvre le score, assisté du numéro 14, Hugo Baron (0-1/5’37’’).



Photographe : © Nicolas Leleu A 14 minutes et 30 secondes de jeu, le défenseur amiénois Dann Gibb est envoyé en prison pour « cinglage ». Les Angloys s’installent en zone offensive, enchaînant plusieurs shoots mais sans succès.

La première période se termine par une pénalité pour le numéro 19 d’Anglet, Fabien Kazarine, pour « faire trébucher ».



La pause est bénéfique aux Amiénois puisqu’après seulement trente seconde, Julien Tessier inscrit le premier but des Gothiques, assisté du numéro 4, Justin Bergeron, et du numéro 83,Danick Bouchard (1-1/20’31’’).



Profitant du moment fort amiénois, Tomas Simonsen donne l’avantage à son équipe moins d’une minute plus tard (2-1/21’24’’).

Après quelques minutes de jeu, Baptiste Manchiot, défenseur angloy, rejoint le banc de la prison pour « retenir », suivi peu après de son coéquipier Vincent Deslauriers pour « faire trébucher ».Cette supériorité numérique permet aux Amiénois de creuser l’écart par l’intermédiaire de Mathieu Mony, assisté du défenseur Jared Freadrich (3-1). Cependant l’Hormadi ne se démonte pas et réduit le score à 3-2 (30’21’’) avec un but de l’attaquant Hugo Reinhardt avec l’aide de ses coéquipiers Nicolas Arrossamena et Craig Puffer.



Vers la mi-match, le capitaine des Gothiques Danick Bouchard prend deux minutes de pénalité pour « cinglage ». Les Angloys en profitent pour égaliser avec un but de Keith Getson, assisté du numéro 71 Craig Puffer et du numéro 22 Cole Thiessen(3-3/29’43’’).



Photographe : © Nicolas Leleu Trois minutes plus tard, l’Hormadi reprend l’avantage en inscrivant un quatrième but de Craig Puffer, aidé du numéro 10 Nicolas Arrossamena (3-4).

Les Gothiques ne se laissent pas devancer bien longtemps puisque le numéro 18, Bastien Maïa égalise à quatre partout quinze secondes plus tard,assisté de RayanBelharfi et Justin Begeron (4-4).



En fin de période, Amiens inscrit deux buts supplémentaires par la même ligne d’attaque : le premier de Kaylian Leborgne, assisté de Tomas Simonsen et Zakari Lavigne ; le second est marqué par Tomas Simonsen, assisté de Zakari Lavigne et KaylianLeborgne (6-4).



Au milieu de la troisième période, à 49 minutes 49, l’attaquant amiénois RayanBelharfi est envoyé en prison pour « faire trébucher ».Le numéro 22 d’Anglet,Cole Thiessen,écope également d’une pénalité pour « accrocher » à 53 minutes 08.



Photographe : © Nicolas Leleu Il ne faut que seize secondes de supériorité numérique au Gothique Julien Tessier pour aggraver le score,assisté de Danick Bouchard et du gardien Antoine Gilbert (7-4).



Les Angloys inscrivent leur cinquième but grâce à Craig Puffer, aidé de Keith Getson et de Vincent Deslauriers (7-5). L’ultime but de cette rencontre revient au capitaine Danick Bouchard, assisté de Julien Tessier et de Zakari Lavigne en supériorité numérique (8-5/57’19’’).



Photographe : © Nicolas Leleu

