Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Amiens vs Cergy-Pontoise 2 - 3 (1-1 1-1 0-1) Le 29/09/2020 Coliséum, Amiens [ Amiens ] [ Cergy-Pontoise ] Amiens loupe son entrée Les Jokers de Cergy ont gâché la fête des Gothiques mardi soir, pourtant tout heureux de retrouver enfin le championnat et une partie de leur public. Aux termes d’un match équilibré, les Amiénois en panne de réalisme, se sont en effet inclinés face à des Parisiens très solides et disciplinés. Coliséum, Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 30/09/2020 à 15:03 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM Crégut, Bourreau Buts :

Amiens : 06:00 Alexandre Boivin (ass Joey West) ; 36:14 Thomas Suire (ass Dan Gibb)

Cergy-Pontoise : ; 09:56 Philippe Bureau Blais ; 32:08 Joonas Sammalmaa (ass Jesse Pelamo) ; 52:14 Jesse Pelamo (ass Aku Kestila) Pénalités 10 minutes contre Amiens 10 minutes contre Cergy-Pontoise

Encore privés de leur gardien numéro 1, Henri Corentin Buysse, opéré d’une hanche cet été et dont le retour est imminent, les Amiénois jouaient également sans leur défenseur finlandais Matias Haaranen et sans Yohan Coulaud, malades tous les deux, ce qui amenait le coach picard, Anthony Mortas à tourner à cinq défenseurs. Devant, par contre, il alignait sa dernière recrue, Guillaume Leclerc.



Le premier tiers temps, comme l’indique le score (1-1) fut relativement équilibré, avec une légère domination amiénoise, mais peu riche en shoots sur le but. L’ouverture du score par les Gothiques intervenait à un moment où Cergy venait tout juste de tuer une pénalité. Boivin reprenant une passe adressée par West installé derrière le but de Sébastian Ylonen. Par contre c’est bien à 5 contre 4 que les Jokers égalisaient, près de quatre minutes plus tard, sur un tir dévié de Philippe Bureau-Blais.



photo: Nicolas Leleu



Dans le deuxième tiers les gardiens des deux équipes eurent beaucoup plus à s’employer, Sébastian Ylonen notamment qui s’interposait avec autorité sur deux breaks de Sevcenko et Romand. Et c’est au moment où les Gothiques semblaient prendre un léger ascendant sur la rencontre qu’ils payaient cash une deuxième pénalité, Sammalmaa convertissant en but un service de Pelamo. De plus en plus pressant sur le but des Jokers, les Amiénois allaient trouver la récompense de leurs efforts avant la fin du tiers, Suire prenant le rebond d’un tir de Gibb.





photo: Nicolas Leleu



Ils entamaient la troisième période sur le même tempo sans pour autant mettre en difficulté une équipe de Cergy bien organisée. Le match allait basculer sur une unité spéciale mais pas de la manière dont on pouvait l’attendre puisque c’est en infériorité numérique que les Jokers trouvaient l’ouverture à la suite d’un bel échange entre Kestila et Pelamo. Un coup dont les Gothiques, trop désordonnés, n’allaient pas se remettre pour finalement s’incliner. Une bien mauvaise manière pour eux de débuter leur championnat. Ce que concédait leur entraîneur Anthony Mortas : « Je suis évidemment très déçu parce qu’on avait les moyens de gagner. Je pense qu’on a loupé le coche dans le premier tiers parce que si on avait pris un peu d’avance, ça nous aurait mis en confiance. On n’a pas été assez déterminés, on l’a joué parfois un peu trop facile et on a surtout pas assez shooté. » Des erreurs à ne surtout pas commettre vendredi à Rouen.

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo