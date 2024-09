Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Angers vs Bordeaux 3 - 1 (0-0 2-1 1-0) Le 17/09/2024 Ice parc d'Angers [ Angers ] [ Bordeaux ] Angers s'impose face à Bordeaux Retour sur la rencontre du mardi 17 septembre 2024 de la 2ème journée du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu les Ducs d'Angers s'imposer, à domicile, face aux Boxers de Bordeaux. Ice parc d'Angers, Hockey Hebdo © Guillaume Munin le 19/09/2024 à 09:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Metai et Rohwedder assistés de MM Caillot et Fauvel Buts :

Angers : 20.41 Brady Shaw (ass Philippe Halley) ; 23.05 Cédric Di Dio Balsamo (ass Téo Sarliève et Marius Serer) ; 40.10 Brady Shaw (ass Sami Tavernier)

Bordeaux : ; 37.33 Samuel Salonen (ass Mathieu Pompéi et Enzo Carry) Pénalités 6 minutes contre Angers 8 minutes contre Bordeaux





Photographe : © Guillaume Munin

Photographe : © Guillaume Munin

Photographe : © Guillaume Munin

Photographe : © Guillaume Munin Photographe : © Guillaume Munin





