Arbitres : MM. Fabre et Garbay assistés de MM. Briolat et Yssembourg Buts :

Bordeaux : 29.17 Johan Skinnars ; 57.39 Andrew Johnston (ass Johan Skinnars et Mark Hurtubise) ; 64.59 Simon Bourque (ass Loïk Poudrier et Johan Skinnars)

Gap : ; 56.37 Arnaud Faure (ass Paul Joubert et Romain Chapuis) ; 59.07 Fabien Colotti (ass Mathieu Guertin et Chad Langlais) Pénalités 10 minutes contre Bordeaux 22 minutes dont 10 à Colotti contre Gap Absents Bordeaux : Bastien Lemaitre – Alexandre Bauvais.

Absents Gap : Brayden Sherbinin – Bostjan Golicic.



Photographe : Johanna Lawrence

1ère période :

Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Julian Junca (Gap).



Romain Gutierrez remporte le face-off d'engagement et offre la première situation offensive à ses partenaires bien négociée finalement par la défense des Boxers qui ne tarde pas à rentrer dans la rencontre. Clément Fouquerel effectue son premier arrêt de la soirée sur un tir du défenseur Chad Langlais. Les visiteurs prennent le contrôle du jeu et se procurent les meilleures situations d'attaque en bénéficiant (1'28) d'un premier power-play. La défense bordelaise, bien positionnée, reste vigilante devant son gardien et ne concède qu'un tir de Fabien Colotti durant ces deux minutes. Clément Fouquerel s'impose ensuite devant Roman Vondracek et Julien Correia. Les Boxers laissent passer ce moment de domination gapençaise et tentent par l'intermédiaire d'Aina Rambelo et Maxime Moisand de réagir, sans parvenir à mettre en danger la défense des Rapaces. Les joueurs des Hautes-Alpes continuent d'exercer leur domination par de nouvelles tentatives d'Arnaud Faure et Mathieu Guertin parfaitement stoppées par le gardien bordelais.

Offensivement, les Boxers peinent à trouver des solutions pour prendre des lancers car les lignes défensives adverses verrouillent leur zone à merveille devant Julian Junca. Les visiteurs bénéficient quelques instants plus tard d'un second power-play (11'08) avec un bloc sur la glace composé de Chad Langlais – Julien Correia – Romain Gutierrez – Dimitri Thillet et Mathieu Guertin : rien de dangereux à signaler pour les Boxers.

En fin de période, les Rapaces commencent à faire preuve à leur tour d'indiscipline car Raphaël Faure accroche Loik Poudrier (14'00). Placé en haut de la zone offensive, Simon Bourque trouve la mitaine de Julian Junca. Lancé en pleine accélération, Chad Langlais manque de peu la cible et tire au-dessus. Les Boxers parviennent à se créer d'autres occasions dans les deux dernières minutes d'abord grâce à une récupération du palet puis un tir d'Aina Rambelo stoppé par son ancien gardien Julian Junca, et ensuite avec un lancer de Jules Lefebvre (18'40 et 19'34).

Les derniers efforts des Rapaces en zone bordelaise avant la sirène ne sont pas récompensés, le score reste nul et vierge.



Photographe : Johanna Lawrence

2ème période :



Après le face-off, Lucas Bonnardel ne perd pas de temps et s'offre la première occasion du second tiers-temps. Julian Junca sort ensuite le lancer de François Paquin. Les lignes défensives continuent de prendre le pas sur le jeu offensif proposé par les deux équipes. Le palet circule rapidement d'une zone à l'autre mais les tirs se font rares du fait de la bonne organisation de chaque équipe sur la glace.

Après un nouveau tir de Chad Langlais bloqué par Clément Fouquerel (26'06), la rencontre reste encore indécise et incertaine avec un tableau d'affichage vierge. Pourtant, quelques secondes avant la mi-match, Johan Skinnars récupère un bon palet d'attaque pour les Boxers sur une relance hasardeuse et trompe Julian Junca sur un tir ras de glace idéalement placé (1-0 à 29'17).



Les Rapaces tentent de réagir rapidement après cette ouverture du score avec une occasion de Chad Langlais à nouveau bloquée par Clément Fouquerel, auteur d'un très bon début de match. Le score n'évoluera plus dans ce second tiers-temps malgré quelques bonnes occasions bordelaises dans les dernières minutes, toutes arrêtées par Julian Junca : Jules Lefebvre, Jules Gallet, Olivier Labelle servi par Gabriel Desjardins, et Alexandre Mulle ne donneront finalement pas un deuxième but d'avance aux Boxers.



Photographe : Johanna Lawrence

3ème période :



Cette dernière période réglementaire démarre par un nouveau face-off entre François Paquin et Romain Gutierrez. Les Boxers installent d'entrée un pressing offensif haut ce qui gène considérablement les Rapaces sur leurs relances et ne facilite donc pas leurs affaires pour venir inquiéter Clément Fouquerel sur les premières attaques. Servi sur le côté gauche, Louis Bélisle décoche un tir dans la mitaine de Julian Junca. Les intentions bordelaises et l'envie d'inscrire un deuxième but sont bien réelles mais il manque parfois un peu de justesse dans la transmission de passes ou certainement aussi davantage de réussite devant un excellent Julian Junca, auteur d'une remarquable saison dans les Hautes-Alpes. Celui-ci repousse les trois tirs suivants des Boxers (deux signés Simon Bourque auxquels s'ajoute celui de Loik Poudrier).

De l'autre côté, Romain Gutierrez lancé par Julien Correia bute encore sur Clément Fouquerel. Alors que deux joueurs bordelais (Mathias Arnaud et Aina Rambelo) sont pénalisés de deux minutes, les Rapaces obtiennent une double supériorité numérique dans laquelle Clément Fouquerel intervient encore sur un tir en force de Julien Correia. Il s'agit de la seule véritable alerte devant la cage bordelaise dans cette situation à 5 contre 3. Le gardien bordelais sort vainqueur une nouvelle fois devant les tirs de Fabien Colotti, Mathieu Guertin et Raphaël Faure (lancer longue distance). Les efforts gapençais finissent par payer à trois minutes de la fin. Placé sur la droite en haut de la zone offensive, Arnaud Faure trouve le coin droit du but de Clément Fouquerel alors que ce dernier semblait se trouver au niveau du palet (1-1 à 56'37).



Une minute plus tard, les Boxers repartent à l'attaque et repassent devant au tableau d'affichage. Mark Hurtubise démarre sur la droite et décale sur le côté gauche Andrew Johnston. Celui-ci aperçoit Johan Skinnars, placé face à la cage, dans l'axe. L'attaquant suédois trouve les filets sur sa déviation et marque son deuxième but de la soirée, portant son total à sept (2-1 à 57'39).



Les Rapaces reprennent possession de la zone bordelaise dans l'ultime minute de jeu et vont être récompensés en arrachant une seconde égalisation, synonyme de prolongation (ou overtime). Mathieu Guertin et Chad Langlais lancent cette nouvelle action par des tirs bloqués par la défense des Boxers. En revanche, celui de Fabien Colotti tape légèrement le poteau gauche et finit sa course dans la cage (2-2 à 59'07).



Photographe : Johanna Lawrence

Prolongation :

1er bloc Bordeaux : Simon Bourque – Loik Poudrier – Gabriel Desjardins.

1er bloc Gap : Chad Langlais – Romain Gutierrez – Julien Correia.



Les premières occasions dangereuses sont à nouveau pour les visiteurs sur un tir de Fabien Colotti arrêté par Clément Fouquerel puis sur un suivant de Dimitri Thillet non cadré. Les Boxers réagissent dans les secondes qui suivent par une double occasion de Johan Skinnars et Olivier Labelle. Le tournant de la prolongation se déroule au moment ou Fabien Colotti écope de 2 + 10 (63'39). Pierre Robert endosse le rôle de substitut. Les Boxers forcent la cadence en attaque par des tirs successifs de Loik Poudrier – Johan Skinnars et Gabriel Desjardins. Il faut attendre jusqu'à la toute dernière seconde pour voir la situation se débloquer. Johan Skinnars et Loik Poudrier enchaînent les passes autour de la cage gapençaise avant de transmettre le palet à leur capitaine Simon Bourque. Sans se poser la moindre question, celui-ci décoche un tir longue distance qui trouve la lucarne, sous la transversale de Julian Junca (3-2 à 64'59).



Les Boxers évitent de très peu la série de tirs aux buts et remportent in-extremis leur dernier match à domicile de la saison. En espérant maintenant aller chercher une possible sixième place sur les trois déplacements restants dans les Alpes.



Prochaines rencontres

Grenoble / Bordeaux (SLM J17) (25/03 à 20h)

Rouen / Gap (SLM J21) (26/03 à 20h)



Tirs

Bordeaux 31 (7, 10, 10, 4)

Gap 30 (11, 10, 8, 1)



Gardiens

Clément Fouquerel : 28 arrêts (65'00)

Julian Junca : 28 arrêts (64'08)

RESUME VIDEO





