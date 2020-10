Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 2ème journée : Chamonix vs Angers 2 - 3 (1-0 1-2 0-1) Le 29/09/2020 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Angers ] Première encourageante pour les Pionniers Ce mardi, les Pionniers étaient de retour à Richard Bozon, pour la première de la saison face aux Ducs d’Angers. Après de longs mois d’absence, les Chamoniards s’étaient réunis en nombre pour soutenir leurs joueurs, et revoir sous le maillot haut-savoyard, des anciens du club, tels que Vincent Kara et Clément Masson. Match particulier pour ce dernier, qui affrontait également ses anciens coéquipiers d’Angers. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 01/10/2020 à 11:43 Tweeter FICHE TECHNIQUE



512 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Scolari assistés de MM. Constantineau et Besse Buts :

Chamonix : 04.51 Evan Jasper (ass Clément Masson et Samuli Rahikainen) ; 36.17 Evan Jasper (ass Malo Ville et Sami Tavernier)

Angers : ; 36.51 Danick Bouchard ; 37.27 Cédric Di Dio Balsamo (ass Kévin Dusseau et Maurin Bouvet) ; 52.23 Philippe Halley (ass Sebastien Sylvestre et Vincent Llorca) Pénalités 4 minutes contre Chamonix 10 minutes contre Angers Les locaux prennent la tête



Les Ducs d’Angers s’imprègnent rapidement de la glace chamoniarde en proposant le premier lancé, ce qui permet à Sabol de rentrer pleinement dans sa partie, en stoppant le palet.

Les deux formations installent un jeu physique d’entrée. Kévin Dusseau y mettra d’ailleurs légèrement trop d’entrain, puisqu’il sera le premier joueur rappelé à l’ordre par le quatuor arbitral.

Le power-play profitera très rapidement aux Pionniers. En trois mouvements, les Ducs sont pris à revers. Masson tire, Jasper présent dans le slot insiste pour pousser la rondelle dans les filets de Hardy alors déséquilibré, et ouvre le score, 1-0 à 4’51 [5-4].



Richard Sabol teste ses réflexes sur un tir instantané de Martin Bouvet, en repoussant du bout de sa crosse le puck qui flirtait avec la ligne de but.

A nouveau en supériorité, les Chamoniards sont moins opportunistes mais manquent surtout de se faire punir au retour sur la glace de Philippe Halley. Ce dernier récupérait tranquillement le palet en sortant de prison et se présentait seul face au portier chamoniard, qui restait parfaitement sur ses appuis afin de prendre le meilleur sur l’attaquant adverse.

Quelques minutes plus tard, les Angevins accentuent leurs offensives, aidés par un power-play. Pour autant Sabol très réactif, repoussait brièvement toutes les tentatives.

Les Pionniers rentrent alors aux vestiaires en avance d’une courte tête, 1 but à 0.





Une minute qui change tout



Les Pionniers sont davantage tranchants à la reprise du second acte et enchaînent les opportunités. Un power-play viendra même prolonger ce temps fort. Malheureusement pour eux, ces occasions ne seront pas concrétisées et feront à l’inverse, les affaires des Ducs.

Les Angevins laissent la possession du palet aux locaux et se contentent de se projeter rapidement vers l’avant, une stratégie qui s’avère dangereuse pour leurs adversaires.

Alors que la partie se rééquilibre à nouveau, les Pionniers s’en remettent à l’homme fort de la soirée. Evan Jasper régale. S’introduisant dans le slot, il s’ouvre la cage grâce à une feinte gauche-droite, avant d’assener un dernier coup du revers à Hardy, 2-0 à 36’17.

Les joueurs d’Angers, menés 2-0 ne se laissent pas abattre et réagissent instantanément. Bouchard réduit l’écart d’un tir puissant, 2-1 à 36’51.



Le déclic est lancé côté visiteurs puisqu’ils égalisent dans la minute suivante ! La défense chamoniarde cafouille devant Sabol, Di Dio Balsamo en profite pour glisser sa crosse, 2-2 à 37’37.



Si Angers reprend l’ascendant en toute fin de période, Sabol reste quant à lui attentif pour maintenir l’égalité 2 buts partout à la pause.





Retournement de situation



Cet ultime tiers promet d’être bouillant au vu de la tournure des tiers précédents.

Benjamin Lagarde s’offre deux énormes occasions en échappée, mais le cadre lui échappera dans un premier temps, puis il butera sur Hardy par la suite.

Smith rétorque par un tir puissant, capté plein axe par la mitaine de Sabol. Et reproduira quasiment le même lancé quelques instants plus tard, qui se conclura de la même manière.

Les deux formations accélèrent pour tenter de faire la différence, s’ajoute peu de temps morts, ce qui rend la période rythmée et la rencontre très intéressante.

Le suspense était encore entier jusqu’à ce que Halley décide de tirer son épingle du jeu et de faire parler son talent. Il donne l’avantage aux Ducs pour la première fois de la soirée, à un moment crucial, par un shoot dans la lucarne, 2-3 à 52’33.

Halley toujours, accélère côté gauche et remonte en zone offensive avant de transmettre le puck dans l’axe à Patrick Coulombe. Richard Sabol doit se détendre pour parer au but !

Les Pionniers ne déméritent pas mais se font moins précis, la pression du score leur coupe les jambes, à l’image d’un power-play gâché, avec aucun tir pris en 2 minutes !

Les locaux insistent sur la cage angevine dans les tous derniers instants avec l’aide du public, mais le mal est fait.





Angers s’imposent 3 buts à 2 à Chamonix. La victoire angevine s’est dessinée sur quelques détails, les deux formations ont proposé une belle rencontre ouverte et remplie de suspense. Si Angers mérite sa victoire, les Pionniers auraient tout autant mérités un point en décrochant les prolongations. Les Haut-Savoyards devront être davantage décisifs durant leurs temps forts pour les prochains matchs, et notamment ce vendredi à Cergy. Les Ducs accueilleront dans le même temps, les redoutables grenoblois.



