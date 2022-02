Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 30ème journée : Amiens vs Anglet 6 - 0 (1-0 2-0 3-0) Le 20/02/2022 Le Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Anglet ] Large mais bien payé pour Amiens Loin d'être dominateurs, les Gothiques ont su, contrairement à Anglet, se montrer extrêmement efficaces ce dimanche pour l'emporter largement (6-0). Les deux équipes remettent ça ce lundi. Le Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 21/02/2022 à 07:34 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2063 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Hauchart assistés de MM. Collin et Laboulais Buts :

Amiens : 09.48 Elgin Pearce (ass Spencer Naas et Taavi Tiala) ; 28.37 Spencer Naas (ass Taavi Tiala et Elgin Pearce) ; 35.19 Baptiste Bruche ; 40.24 Jesper Ohrvall (ass Alexandre Boivin et Aziz Baazzi) ; 57.19 Baptiste Bruche ; 59.45 Donat Szita (ass Rudy Matima et Joey West)

Anglet : Pénalités 6 minutes contre Amiens 6 minutes contre Anglet Photographe : Guillaume François (Archives)

Le match qui opposait ce dimanche Amiens à Anglet au Coliseum ne restera pas obligatoirement dans les mémoires. Car si le score est parfait pour les Amiénois, le jeu dans son ensemble le fut beaucoup moins.

Privé de deux défenseurs, Dan Gibb et Yoan Coulaud, Anthony Mortas avait choisi d'aligner Rudy Matima, de retour au jeu depuis peu, à l'arrière. Et le public amiénois, lui, a pu découvrir l'attaquant hongrois Donat Szita, dont c'était le premier match au Coliseum.

Match qui démarra d'ailleurs très timidement et au niveau territorial l'avantage, lors du premier tiers, fut clairement pour les Angloys. Les Gothiques, qui disputaient là leur quatrième match de la semaine, avaient du mal à contenir l'agressivité- dans le bon sens du terme - basque. Pourtant ce furent les Amiénois qui devaient ouvrir le score, sur un palet magnifiquement offert par Spencer Nass, Elgin Pearce, au deuxième poteau, trouvait l'ouverture. (1-0, 9mn48).



Ce but ne libéra pas pour autant les Gothiques qui, toujours à la peine pour organiser leur jeu, procédaient surtout en contres. Et comme les efforts d'Anglet butèrent sur Henri-Corentin Buysse, qui avait retrouvé sa place après l'avoir laissée dès le deuxième tiers vendredi à Angers, le score en resta là jusqu'à la fin de cette première période.



Photographe : Nicolas Leleu (Archives)

La seconde en fut la copie presque conforme. Les Angloys assuraient l'essentiel du jeu face à des Amiénois qui faisaient le gros dos en s'appuyant sur un Henri-Corentin Buysse impeccable et en continuant à jouer le jeu en contres. Ce qu'ils firent plutôt bien, il faut le reconnaître. Puisque c'est d'abord Spencer Nass, qui à la lutte avec la défense basque, réussissait à adresser un tir sur Florian Hardy avant de prendre victorieusement son propre rebond. (2-0, 28mn37).

L'Hormadi devait même boire le calice jusqu'à la lie puisque Baptiste Bruche chipait un palet en zone neutre, pour venir, seul, battre le gardien basque. (3-0, 35mn19s).

Parfois grâce à une belle abnégation, parfois grâce à la maladresse ou la fébrilité de leurs adversaires, voire parfois de manière presque miraculeuse et souvent grâce au talent de Henri-Corentin Buysse, les Amiénois réussissaient à garder leur cage inviolée et repartaient aux vestiaires avec cet avantage flatteur de trois buts.



Photographe : Guillaume François (Archives) Trois qui allaient vite devenir quatre. D'entrée de jeu dans le troisième tiers, Anglet se faisait surprendre par un beau mouvement à trois, Lopachuk, Boivin, Ohrvall, conclu par ce dernier qui inscrivait là son premier but sous ses nouvelles couleurs.(4-0, 40mn24).

C'était le coup de trop pour les Basques et dès lors le match changea de physionomie avec des Picards beaucoup plus présents offensivement. Ce fut toutefois encore sur un contre qu'ils ajoutèrent un cinquième but, le deuxième de Baptiste Bruche qui trompait de près un Florian Hardy, abandonné par sa défense. (5-0, 57mn18)

Et puisqu'il était dit que côté amiénois ce devait être la fête pour tout le monde, à quinze secondes de la fin, Donat Szita poussait dans les filets un palet magnifiquement offert par Rudy Matima, marquant lui aussi son premier but sous les couleurs amiénoises. (6-0, 59mn45s).



Un large succès plutôt flatteur pour les Gothiques. Anglet, qui avait perdu son défenseur tchèque Jura Mazeka très tôt dans le match, revient sur la glace du Coliseum dès ce lundi soir pour le deuxième acte.



Photographe : Nicolas Leleu (Archives)







