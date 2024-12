Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 30ème journée : Cergy-Pontoise vs Marseille 0 - 4 (0-0 0-2 0-2) Le 28/12/2024 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Marseille ] Les Spartiates se relancent L’avant dernière des journées de championnat élite de hockey sur glace jouées en 2024 proposait une affiche entre 2 équipes en mal de résultats : celle des Jokers de Cergy-Pontoise, actuellement 8ème avec 33 points en 27 matchs mais restant sur une série de 4 défaites consécutives recevait celle des Spartiates de Marseille, 6ème avec 40 points en 29 matchs mais restant pour sa part sur 5 défaites de rang. Une rencontre où il valait mieux ne pas perdre et à l’issue de laquelle l’un des deux protagonistes retrouverait automatiquement le sourire. Les précédentes oppositions de la saison entre les deux équipes s’étaient montrées plutôt disputées, chacune étant allée gagner en prolongation sur le glaçon de l’autre, tout laissait penser à un match serré. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 29/12/2024 à 18:18 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3000 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Furet assistés de MM. Caillot et Simon Buts :

Cergy-Pontoise :

Marseille : 26.53 Jan Dufek (ass Matt Salhany et Victor Bjorkung) ; 37.55 Fabien Bourgeois (ass Cedric Desruisseaux et Alexandre Boivin) ; 48.21 Fabien Colotti (ass Alexandre Boivin et Fabien Bourgeois) ; 52.49 Joni Airo Pénalités 8 minutes contre Cergy-Pontoise 6 minutes contre Marseille Personne ne craque au bras de fer



Le match part sur de bonnes bases et les Jokers qui retrouvaient leur capitaine emblématique, Patrick Coulombe, se montrent d’entrée entreprenants même si en face les Spartiates, toujours privés de Gennadi Stolyarov, leur expérimenté attaquant russe, sont bien organisés et compacts. Ce sont même les phocéens qui se créent la première très grosse occasion sur un contre. Matt Salhany leur meilleur buteur (15 buts) part sur la droite en deux contre un avec Alexandre Boivin qu’il sert devant l’enclave gardien, mais Sebastian Ylönen, le portier vert, parvient d’une extension de la botte, à sortir le lancer du canadien qui l’avait fixé par sa feinte initiale (04.29).



Dans ce mouvement offensif, les marseillais pèchent par excès d’engagement et Fabien Colotti est le premier puni du match après avoir fait trébucher Raphaël Brites, le jeune défenseur francilien (04.46). Même si les Jokers ne sont pas vraiment en confiance depuis quelques temps, le powerplay reste une configuration de jeu où ils ont encore un bon niveau de performance (3ème PP de la ligue avec 26.92% de conversion) c’est peut-être jouer avec le feu pour les Spartiates dont le jeu de penalty kill est le plus perméable du championnat (12ème PK de la ligue avec 73.53% de pénalités tuées). Finalement, les marseillais s’en sortent et font démentir les statistiques. Le jeu de puissance des val d’oisiens est pourtant pas si mal joué que cela mais Stefan Steen, le gardien suédois des Spartiates, fait le job face à Kalle Myllymaa et surtout, plus tard, face à la déviation de Aleksi Hämäläinen, bien servi par Alex Barber, qu’il sort d’un incroyable reflexe.



Photographe © Bruno Gouvazé (archives)

Ensuite, le jeu à 5 contre 5 ne dure pas longtemps et le geôlier marseillais voit arriver un autre client en la personne du rugueux défenseur finlandais Elias Ruusu. L’intéressé vient cirer le banc des punis pour une grosse charge à la crosse répressive sur Tomas Pardo qu’il estimait être venu chatouiller son gardien (07.38). Bis repetita, la pénalité est encore tuée grâce, notamment à un nouvel exploit de Steen, lequel, sur un petit jeu de Hämäläinen qui avait trouvé au second poteau son compatriote Myllymaa, sauve la patrie d’une détente horizontale pour fermer la porte.



Le jeu se rééquilibre et Colin Morillon canonne de loin (11.55) alors que Louis Petit en angle met à contribution Steen qui ne parvient à contrôler la rondelle (13.40). Sur la toute fin de période les 2 équipes poussent pour faire la différence et il y a du chaos dans l’air tant le puck va d’un camp à l’autre. C’est d’abord Cédric Desruisseaux qui va chercher le palet coincé dans le filet derrière la cage des cergypontains pour servir ensuite, entre les cercles, Victor Björkung dont le tir oblige Ylönen a un énorme arrêt pour repousser (17.32). Ensuite c’est Christopher Theodore devant la zone gardien de Steen qui est contré in extremis (19.07) et enfin dans la poursuite du revirement Salhany qui échoue dans son face à face avec le portier vert (19.18). Tout le monde retourne au vestiaire sur ce score nul et vierge.



8 pour Marseille

L’indiscipline et la malchance coutent cher aux Jokers



Les franciliens reprennent le jeu tambour battant, mais commettent assez rapidement une faute offensive. Sur une perte de palet, Barber, fidèle à lui-même, se bat pour le récupérer mais dans son emportement déséquilibre Morillon et file en prison pour ce « faire trébucher » (20.54).



C’est au tour de la boite défensive verte, l’une des meilleures du championnat (2ème de la ligue avec 84.71% de pénalités tuées) de montrer son savoir-faire face au jeu de puissance phocéen, l’un des meilleurs aussi (4ème PP de la ligue avec 24.05% de conversion). La boite verte prend le dessus et, hormis 2 tirs excentrés sans grand danger, elle ne laisse rien.



Un peu à l’image des Spartiates au T1, les Jokers sont rapidement à nouveau punis mais cette fois pour une faute en attaque. Lors d’un pressing avant, Colin Delatour, est jugé coupable d’avoir fait trébucher Ruusu en fond de territoire (23.32). Une fois encore les unités spéciales défensives vertes font merveille et annihilent complétement de powerplay des blancs. Pire encore, sur un contre en deux contre un, Hämäläinen sert Barber qui se troue carrément sur son tir sur réception et manque une très grosse opportunité. Le couperet est passé très près pour les Spartiates.



Photographe © Bruno Gouvazé (archives)

Le premier tournant du match intervient peu après lorsque Philéas Perrenoud joue les justiciers en sautant sur Yohan Coulaud qui venait de réaliser une charge à la tête un peu limite sur Petit. Les officiels tranchent et l’attaquant francilien file seul au gnouf pour dureté. A force de jouer avec le feu on finit toujours par se brûler et cette fois les Spartiates convertissent de powerplay. Le palet tourne bien entre Björkung et Salhany qui décale dans le cercle droit son top scorer, Jan Dufek, lequel a le temps de contrôler et d’ajuster Ylönen (0-1, 26.53).



Cette ouverture de la marque donne des ailes à Marseille et plus tard Teddy Da Costa, d’un gros lancer à la cage, contraint Ylönen à l’arrêt (31.04). Les cergypontains ne baissent pourtant pas les bras et Barber, de derrière le net, sert en bas du cercle Hämäläinen dont le tir instantané est sorti par Steen au prix d’un arrêt réflexe (33.20). Plus tard c’est Petit dans le bas du slot qui parvient à se retourner et à lâcher un revers que le portier phocéen cueille de la mitaine (35.41).



Rien ne va pour les Jokers car ensuite Tyler Welsh fait trébucher Salhany (36.29). Même si Marseille joue bien son powerplay la réussite lui sourit. Alexandre Boivin et Desruisseaux permettent à Fabien Bourgeois en position axiale de lâcher un gros lancer que repousse de l’épaule le gardien francilien. Malheureusement pour lui le palet heurte Vincent Melin son défenseur qui marque contre son camp (0-2, 37.55). Le moins que l’on puisse dire c’est que les Jokers ne sont pas bénis des dieux en ce moment. Quoi qu’il en soit les Spartiates rentrent au vestiaire avec une marge de sécurité.



6 pour Marseille

Les Jokers, généreux, distribuent les cadeaux



Cergy pousse pour réduire l’écart dans ce dernier tiers mais malgré une évidente bonne volonté cela ne suffit pas. Pour couronner le tout, ils encaissent un nouveau but presque casquette. Sur un engagement offensif de Marseille gagné par Bourgeois et Boivin, Colotti récupère le disque et adresse un petit lancer à mi-hauteur. Le gardien vert pense probablement cueillir la tentative du gant d’attrape mail le puck n’y est pas, il touche la mitaine avant de retomber délicatement derrière la ligne (0-3, 48.21).



Cela commence vraiment à faire beaucoup pour les franciliens qui poussent toujours mais en vain. Welsh presse bien Morillon à qui il subtilise le caoutchouc pour s’offrir un face-à-face avec Steen lequel ne se laisse pas embarquer par le gris-gris du canadien et serre les bottes pour gagner le duel (49.14).



Photographe © Bruno Gouvazé (archives)

Dans ces tentatives effrénées pour revenir à la marque les franciliens, qui s’exposent aux contres, offrent carrément le 4ème but aux phocéens. Sur une récupération de palet contre la bande, Melin tente une passe axiale osée vers un coéquipier que lit bien Joni Airo. Le finlandais intercepte facilement, se présente face-à-face avec Ylönen et relève le disque en lucarne (0-4, 52.49).



Cela devient mission impossible pour les cergypontains qui veulent pourtant absolument sauver l’honneur mais n’y parviendront pas. Pourtant, quand Maxence Leroux file au cachot pour un cinglage (56.36) c’est un nouveau jeu de puissance qui leur tend les bras. Mais rien n’y fait, que ce soit Welsh dos au premier poteau qui se retourne et voit son lancer placé rebondir sur le poteau opposé, ou Perrenoud de la gauche ou encore Coulombe en position axiale, toutes les tentatives sont repoussées par Steen. Le score en reste là.



Avec cette large victoire, les Spartiates brisent la spirale négative dans laquelle ils se trouvaient, ils retrouvent le sourire et s’offrent leur second blanchissage de la saison. Pour les Jokers c’est la déception, malgré un contenu nettement plus intéressant que lors de leurs 2 derniers matchs, ils enregistrent une 5ème défaite de suite et se font blanchir pour la seconde fois de la saison.



4 pour Marseille

Meilleurs joueurs du match :



Stefan Steen pour les Spartiates de Marseille

Tyler Welsh pour les Jokers de Cergy-Pontoise



Une grosse semaine attend les pensionnaires de l’Aren’ice avec 3 gros matchs : un déplacement lundi à Amiens et la réception de Bordeaux vendredi avant d’aller dimanche à Briançon pour une confrontation qui sentira la poudre.



Pour les Spartiates le programme est plus light et a priori plus dans leurs cordes, réception de Nice lundi et déplacement à Briançon vendredi.



Photographe © Bruno Gouvazé (archives) pour les Spartiates de Marseille pour les Jokers de Cergy-Pontoise Une grosse semaine attend les pensionnaires de l'Aren'ice avec 3 gros matchs : un déplacement lundi à Amiens et la réception de Bordeaux vendredi avant d'aller dimanche à Briançon pour une confrontation qui sentira la poudre. Pour les Spartiates le programme est plus light et a priori plus dans leurs cordes, réception de Nice lundi et déplacement à Briançon vendredi.







