Hockey sur glace - Ligue Magnus : 30ème journée : Rouen vs Amiens 6 - 2 (1-0 2-1 3-1) Le 09/01/2024 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Amiens ] LM : Rouen-Amiens reportage photos Les Dragons croquent les Gothiques Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Marine Romain le 12/01/2024 à 08:22 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Metais assistés de MM. Cady et Douchy Buts :

Rouen : 13.15 Francis Perron (ass Fiorenzo Villard et Kristaps Sotnieks) ; 30.09 Rolands Vigners (ass Anthony Rech et Dylan Yeo) ; 37.58 Anthony Rech (ass Quentin Tomasino) ; 43.48 Loïc Lamperier (ass Milan Kytnar et Kristaps Sotnieks) ; 46.57 Vincent Nesa (ass Quentin Tomasino) ; 56.21 Kristaps Sotnieks (ass Rolands Vigners et Florian Chakiachvili)

Amiens : ; 38.33 Tomas Simonsen (ass Bastien Maia et Jaakko Niskala) ; 43.15 Mathieu Boucher (ass Jared Freadrich et Danick Bouchard) Pénalités 10 minutes contre Rouen 4 minutes contre Amiens



Reportage photos © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







