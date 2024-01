Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 30ème journée : Rouen vs Amiens 6 - 2 (1-0 2-1 3-1) Le 09/01/2024 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Amiens ] LM : Les Dragons remportent le derby des plaines Les Dragons de Rouen retrouvent les Gothiques d’Amiens pour ce second derby des plaines sur l’île Lacroix, le dernier derby ayant été remporté par les Gothiques dans l’antre des Dragons. La préparation du match n’est pas optimale pour les Gothiques qui se sont retrouvés bloqués suite à un incident sur la route. Le coup d’envoi de ce match a donc été décalé à 20h45. Côté Rouennais la tribune G est totalement fermée suite au huis clos imposé par la fédération en marge des événements survenus en octobre. Les Dragons se présentent sans Sacha Guimond et sans Jordan Hervé qui sont tous les deux blessés. Du côté des Gothiques 7 absents sont à déplorer, l’équipe n’est pas épargnée par les blessures. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Jean-charles Hayes le 12/01/2024 à 19:22 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Metais assistés de MM. Cady et Douchy Buts :

Rouen : 13.15 Francis Perron (ass Fiorenzo Villard et Kristaps Sotnieks) ; 30.09 Rolands Vigners (ass Anthony Rech et Dylan Yeo) ; 37.58 Anthony Rech (ass Quentin Tomasino) ; 43.48 Loïc Lamperier (ass Milan Kytnar et Kristaps Sotnieks) ; 46.57 Vincent Nesa (ass Quentin Tomasino) ; 56.21 Kristaps Sotnieks (ass Rolands Vigners et Florian Chakiachvili)

Amiens : ; 38.33 Tomas Simonsen (ass Bastien Maia et Jaakko Niskala) ; 43.15 Mathieu Boucher (ass Jared Freadrich et Danick Bouchard) Pénalités 10 minutes contre Rouen 4 minutes contre Amiens



Les Dragons en maitrise prennent l'avantage



Le match débute avec une belle intensité des deux côtés, les deux équipes ont l’envie d’aller vers l’avant et c’est Rouen qui s’illustre en premier par un premier tir dangereux après seulement deux minutes de jeu.

Il s’en suit un contre de T. Simonsen qui aurait pu faire mouche mais qui trouve le montant gauche du but de Pintaric.

C’est un premier avertissement pour les Dragons dans ce match.

Les Rouennais reprennent le contrôle du palet et s’installent en zone offensive durant une longue période mais Antoine Gilbert ne rompt pas.

Photographe : Marine Romain Les Dragons de Rouen sont les premiers pénalisés dans ce match par Kytnar pour faire trébucher. Le Power play des Gothiques ne parvient pas à s’installer durant ces 2 minutes et frôle la correction suite à une récupération de palet à l’entrée de la zone offensive Rouennaise par Tomasino qui lance Rech dans la profondeur mais ne parvient pas à tromper Gilbert.

Aucun tir Amiénois durant cette supériorité numérique.

Les Rouennais reprennent le contrôle du palet, suite à une mise au jeu à droite du but de Gilbert, Sotnieks récupère le palet pour Villard qui trouve Perron d’une belle passe dans le slot au second poteau. Gilbert est battu sur la passe de Villard et Perron glisse le palet dans la cage ouverte (1-0 / 13 :15 / Perron ass Villard et Sotnieks).

L’avantage est pris par les Dragons dans ce match et offre une occasion aux Gothiques d’égaliser avec une seconde supériorité numérique suite à l’exclusion de Kristensen pour crosse haute.

La défense rouennaise est bien positionnée, T.Simonsen se montre de nouveau dangereux sur la cage Rouennaise mais Pintaric ne laisse pas de rebond.

Ce second power play est mieux géré par les gothiques mais ne leur permet pas de revenir au score.

Le tiers se termine sur un ultime sauvetage de Gilbert face à Rech en contre.



Premier tiers équilibré en nombre de tir, même si les Rouennais se montrent plus présent en zone offensive Amiénoise. Peu d’arrêt de jeu dans cette première période.



Les Dragons poursuivent leur domination



Les Dragons de Rouen reviennent des vestiaires avec l’intention de scorer rapidement pour se mettre à l’abris d’un but Amiénois. Tomasino bien en jambes depuis plusieurs semaines tir le premier dans ce tiers suivi par Vigners qui met en difficulté Antoine Gilbert.

Photographe : Marine Romain Le rythme de jeu augmente, les Rouennais mettent la pression sur la défense des Gothiques qui finissent par se mettre à la faute par Maia pour faire trébucher.

Le power play Rouennais très efficace depuis le début de la saison s’installe en zone offensive. Le palet circule côté droit, échange entre Yeo et Rech qui prend un lancer à droite de la cage qui trouve la déviation dans la palette de Vigners à 5 secondes de la fin de la supériorité numérique. (2-0 / 30 :09 / Vigners ass Rech et Yeo).

Les Gothiques sont sanctionnés sur leur première infériorité numérique, un sursaut Amiénois se fait ressentir suite à ce but mais Pintaric bien présent est impérial dans ce match. Les Rouennais vont reprendre le contrôle du palet et mettre Gilbert à contribution à plusieurs reprises notamment par Villard qui est proche d’inscrire un nouveau but.

Sur une offensive Amiénoise, le palet est contré par la défense Rouennaise en haut de la zone offensive, Tomasino transmet à Rech qui part en contre et trompe Gilbert d’un tir puissant au second poteau (3-0 / 37 :58 / Rech ass Tomasino).

Les Gothiques vont immédiatement réagir suite à ce troisième but, ils récupèrent le palet en zone défensive, remontent en zone neutre par Maia qui transmet à Simonsen seul au centre de la glace qui se retrouve en face à face avec Pintaric et trouve le chemin des filets (3-1 / 38 :33 / Simonsen ass Maia et Niskala).

Rouen finira ce tiers en infériorité numérique suite à l’exclusion de Bedin pour trébucher.



Ce second tiers a été dominé par les dragons qui ont tiré à 11 reprises à la cage pour 7 tirs côté gothiques.



Rouen prends le large dans le dernier tiers



Dès le début de ce dernier acte les Dragons sont pénalisés par Sotnieks pour retard de jeu et se retrouve donc à 3 contre 5 durant quelques secondes.

Photographe : Marine Romain Le power play des Gothiques ne s’illustre pas, le bloc défensif Rouennais est bien en place ce qui empêche les Amiénois de produire leur jeu de puissance.

Les Gothiques ne score pas en supériorité mais trouve le chemin des filets suite à un travail de Freadrich derrière le but qui remet devant le slot pour Boucher qui trompe à bout portant Pintaric (3-2 / 43 :15 / Boucher ass Freadrich et Opoma Ngombo). Les Gothiques reviennent dans cette partie, aux Dragons d’être vigilant.

Les Dragons vont reprendre la maitrise du match suite à ce but. D’abord par Lampérier suite à un tir de Kytnar dans le trafic, le palet est dévié par Lampérier et trompe Gilbert (4-2 / 43 :48 / Lampérier ass Kytnar et Sotnieks).

Photographe : Marine Romain Les Dragons continuent de pousser dans ce match par Vigners mais Gilbert n’est pas battu.

Sur une mise au jeu en zone offensive Rouennaise, Tomasino récupère le palet derrière le but et le remet devant Gilbert d’une petite passe, Nesa bien présent trompe le portier Amiénois pour le cinquième but (5-2 / 46 :57 / Nesa ass Tomasino).

Les Gothiques accusent le coup, Perron va mettre la pression sur la cage Amiénoise ce qui énerve Freadrich, les deux joueurs se retrouvent exclu pour dureté.

La fin de match sera à l’avantage des Dragons qui vont inscrire un nouveau but par Sotnieks trouve le but d’un tir à gauche de la cage, gêné par le trafic Gilbert ne parvient pas à s’interposer (6-2 / 56 :21 / Sotnieks ass Chakiachvili et Vigners)



Les Dragons remportent tout en maitrise le derby des plaines avant un déplacement à Marseille ce vendredi. A noter le retour de Enzo Cantagallo sur ce match ponctué par un titre de meilleur joueur Rouennais de la soirée.







