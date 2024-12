Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 30ème journée : Rouen vs Amiens 4 - 1 (1-0 3-1 0-0) Le 28/12/2024 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Amiens ] Rouen s’impose dans le derby. Ultime match de l’année 2024 sur le glaçon normand et quoi de mieux que le derby entre Rouen et Amiens. Un Rouen-Amiens à toujours une saveur particulière et celui d’autant plus puisque pour l’instant dans cette saison Amiens mène 2 à 0. De plus les dragons voudront montrer devant leur public un autre visage que le précèdent perdu 5-2 contre Angers ou les normands avaient été aux abonnés absents. Rouen se présente sans Rech et Cantagallo et Amiens sans Phelan, Besson et Larinmaa. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 29/12/2024 à 19:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Peyre et Rauline assistés de MM. Cady et Maillard Buts :

Rouen : 06.05 Alexander Lindelof (ass Rolands Vigners et Guillaume Naud) ; 26.18 Rolands Vigners (ass Loïc Lamperier et Juho Tommila) ; 36.46 Tomas Simonsen (ass Alexander Lindelof et Rolands Vigners) ; 38.50 Alexander Lindelof

Amiens : ; 31.28 Justin Bergeron (ass Janis Svanenbergs et Gauthier Gibert) Pénalités 6 minutes contre Rouen 12 minutes contre Amiens



Rouen débloque le compteur.



Rouen dès le lâcher de palet presse haut et met Amiens en difficulté. C’est pour les gothiques qui vont se créer la première occasion par Lavigne mais Setanen ne se laisse pas surprendre (01.28). Cette alerte passée, Rouen reprend sa marche en avant.

Bengtsson suite à un débordement par la gauche trouve la mitaine de Kozun (04.56) et Dmytriw en break oblige encore Kozun à un arrêt pas facile (05.26). De son coté, Amiens ne fait pas que subir et sort la tête de l’eau dès que l’occasion se présente sans pour autant mettre Setanen en difficulté.

Photographe : Marine Romain Rouen va finir par trouver la faille.

Suite à un débordement de Vigners sur son côté droit, sert plein axe Lindelof qui d’un tir puissant nettoie la lucarne gauche de Kozun quelque peu masqué (06.05 / 1-0 / Lindelof ass. Vigners et Naud).

Galvanisé par cette réalisation, Rouen continue de presser haut mais confond des fois vitesse et précipitation. Comme sur ce grattage de palet par Matima dans la zone neutre et file défié Setanen qui remporte le duel (06.54).

Par la suite les deux équipes vont se rendre coup pour coup mais les gardiens feront bonne garde. Chakiachvili à la bleue envoie un gros slap que Dmytriw sur la trajectoire dévie, Kozun réalisant un superbe arrêt réflexe (07.53). C’est au tour de Tessier bien seul dans l’enclave de buter sur Setanen (10.01). Puis c’est Perret qui échoue sur Kozun (10.41) tout comme Maia sur Setanen (10.17).

Dans la deuxième partie du tiers le jeu est souvent dans la zone neutre et quand on entre enfin en zone offensive, les deux gardiens y mettent fin.



Rouen capitalise.



De retour sur la glace, Rouen n’a pas laissé ses bonnes intentions au vestiaire. C’est Perret qui donne le ton avec cette infiltration plein axe mais ne cadre pas son tir (21.33).

Photographe : Marine Romain Amiens subit et le palet est bien plus souvent dans la zone offensive picarde que dans la zone offensive normande.

Si les gardiens ne sont pas fortement sollicités, ils doivent néanmoins rester extrêmement vigilent et attentif. Le temps s’égrène et le tableau d’affichage ne change pas malgré une énorme pression rouennaise pendant au moins deux grosses minutes mais Kozun et ses coéquipiers feront le dos rond et s’en sortiront sans dommage.

A force de subir Amiens va une seconde fois plier.

Lamperier remonte le palet sur la droite et trouve à l’opposé Vigners qui reprend de voler, le palet est quelque peu dévié par un défenseur qui trompe Kozun impuissant dans l’affaire (26.18 / 2-0 / Vigners ass. Lamperier et Tommila).

Juste après Amiens aura l’occasion, grâce à un jeu de puissance, de revenir au score mais les artificiers picards se casseront les crosses sur Setanen. Puis c’est Gibert seul devant Setanen qui sera mis en échec par le portier des dragons (31.19).

Photographe : Marine Romain Amiens est dans une bonne phase et sur une perte de palet rouennaise en zone neutre, Svanenbergs lance parfaitement Bergeron qui se présente face à Setanen et lui loge le palet sous la transversale (31.28 / 2-1 / Bergeron ass. Svanenbergs et Gibert).

Après ce but amiénois, Rouen ne tient pas à voir son adversaire du soir revenir à hauteur et reprend sa marche en avant et Kozun est sauvé par sa barre sur un one timer de Tomasino alors que Rouen est en jeu de puissance (36.06).

Kozun ne pourra rien faire juste après.

Sur un face-off gagné côté droit, le palet arrive sur la gauche à Simonsen qui fait mouche (36.16 / Simonsen ass. Lindelof et Bengtsson). Amiens va plier une nouvelle fois en fin de tiers.

Et c’est Lindelof sur la droite, qui profite d’un puck perdu par la défensive des gothiques, pour fixer Kozun et lui glisser le palet entre les jambières (38.50 / 4-1 / Lindelof).

Un doublé pour le défenseur.



Rouen rentre aux vestiaires avec une avance convenable. Un tiers bien maitrisé par les locaux qui ont su mettre à profil leurs nombreuses occasions.



Ultime tiers de ce derby et la physionomie ne change pas, à savoir une domination normande qui met Amiens à la faute. Sur le jeu de puissance qui en découle, seul Perret oublié dans le slot mettra Kozun à contribution (41.50). Amiens est souvent pris par la patrouille sans conséquence pour le tableau d’affichage.

C’est même lors d’une infériorité que Svanenbergs sur un bon pressing, gratte un puck en zone offensive et oblige Setanen à faire le grand écart pour garder sa cage inviolée (44.46). Le jeu de puissance normand se poursuit et c’est un mitraillage en règle que subit Kozun par les canonniers rouennais mais le cerbère visiteur ne se laisse pas tromper.

Photographe : Marine Romain Amiens est aux abois mais aura fait preuve d’une grande solidarité devant sa cage. Le tsunami passé et Amiens sort enfin du bois et obtient deux belles occasions coup sur coup par Maia et Plagnat mais Setanen est rester sur ses gardes et met fin aux assauts (41.30 et 41.35). Rouen inscrira un cinquième filet par Lamperier que les zèbres refuseront pour un passage de Vigners dans la zone du gardien, prétextant une gêne (41.49).

La seconde partie de ce tiers sera très haché, de nombreuses pénalités pour des accrochages de frustrations des uns et d’intimidations des autres terniront un peu le spectacle sauf pour les amateurs de boxe. Les dernières occasions seront pour les gothiques par Gibert (57.30) et Brittain (57.43) mais dans les deux cas Setanen repoussera les tentatives.



Un tiers sans but malgré les nombreuses occasions. Rouen remporte un précieux succès dans sa course à la remontée au classement. Si pour les dragons la troisième place est toujours envisageable (la première inaccessible et la seconde peu probable), il était nécessaire d’empocher les trois points, c’est chose faite. Une rencontre parfaitement maitrisé autant défensivement qu’offensivement même si le score ne correspond pas aux nombres d’occasions. Amiens n’aura pas fait illusion bien longtemps, la faute surement à un banc un peu juste suite aux blessés. Rouen devra poursuivre son redressement et dès ce lundi avec un déplacement périlleux en terre girondine pour y défier les boxers de Bordeaux. Le vainqueur aura surement fait un gros pas vers la troisième marche du podium.

