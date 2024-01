Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 31ème journée : Amiens vs Nice 4 - 5 (1-1 1-1 2-2 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 12/01/2024 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Nice ] Nice s'impose au Tab à Amiens Retour sur la rencontre du vendredi 12 janvier 2024 de la 31ème journée du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Amiens s'incliner aux tirs au but, à domicile, face à Nice. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Aurélie Gentil le 14/01/2024 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2694 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Ernecq assistés de MM. Douchy et Simon Buts :

Amiens : 07.09 Antonin Plagnat (ass Jared Freadrich et Thomas Suire) ; 24.15 Jared Freadrich (ass Zachary Lavigne) ; 41.57 Ilies Djemel (ass Zachary Lavigne et Danick Bouchard) ; 54.33 Danick Bouchard (ass Jaakko Niskala et Justin Bergeron)

Nice : ; 11.43 Ondrej Kopta (ass Lucas Kalan et Louis-Mathieu Belisle) ; 22.11 Bryan Sautereau (ass Louis Vitou et Norbert Abramov) ; 44.49 Ondrej Kopta (ass Radek Cip et Louis-Mathieu Belisle) ; 54.03 Louis Vitou (ass Norbert Abramov et Marc André Lévesque) ; 65.00 Radek Cip Pénalités 7 minutes dont 5 à Niskala contre Amiens 15 minutes dont 5 à Cip contre Nice



Les Amiénois sont les plus présents pendant ce début de première période ; ils enchainent les tirs sans pour autant concrétiser. Les Niçois se font une fausse joie en se voyant refuser leur but, à 5 minutes 28, puisque Norbert Abramov a fait tomber le gardien des Gothiques : il écope donc de deux minutes de pénalité pour « obstruction ».



Photographe : © Nicolas Leleu

Cette pénalité permet à Antonin Plagnat d'ouvrir le score, assisté de Jared Freadrich et Thomas Suire (1-0/7'09).



Les Aigles ne se laissent pas démonter puisqu'ils égalisent 4 minutes plus tard, grâce à Ondrej Kopta, aidé de ses coéquipiers Luka Kalan et Louis Belisle(1-1/11'43).



Les Amiénois dominent ce premier tiers, mais la défense niçoise donne du fil à retordre à ses adversaires, qui continuent de se créer de nombreuses occasions.



La pause est bénéfique pour les Aigles puisqu’au bout d'un peu plus de deux minutes de jeu, Louis Belisle, aidé de ses coéquipiers Louis Vitou et Ondrej Kopta, inscrit un but et permet à son équipe de prendre l'avantage (1-2/22'11).



Photographe : © Nicolas Leleu

Mais les Gothiques ne se laissent pas impressionner : ils reviennent au score deux minutes plus tard, avec un but de Jared Freadrich, assisté de Zachary Lavigne et Kaylian Leborgne (2-2/24'15).



L'attaquant de l'équipe de Nice, Andrei Rychagov rejoint le banc de la prison pour « accrocher », mais cela ne change pas le score de cette deuxième période.



En début de troisième tiers, l’attaquant niçois Bryan Sautereau prend deux minutes de pénalité pour « faire trébucher ».

Il faut à peine 30 secondes de supériorité aux Gothiques pour reprendre l'avantage, avec Ilies Djemel qui marque le troisième but amiénois, assisté de Zachary Lavigne et Danick Bouchard (3-2/41'56).



A 44 minutes, le défenseur de l’équipe de Nice, Ivan Esipov, prend deux minutes de pénalité pour « faire trébucher », mais ses coéquipiers parviennent à se créer une occasion : Ondrej Kopta se retrouve seul face au gardien des Gothiques, et parvient à égaliser (3-3/44’49).



Photographe : © Nicolas Leleu

Quelques minutes plus tard, une bagarre éclate entre l’Amiénois Jaakko Niskala et le Niçois Radek Cip ; ils écopent tous les deux de 5 minutes de pénalité pour « dureté », mais les deux équipes jouent à 5 contre 5.

A 47 minutes 58, Andrei Rychagov rejoint Radek Cip sur le banc de la prison pour « crosse haute ».

En fin de troisième tiers, Louis Vitou, assisté de Norbert Abramov et Marc André Levesque, inscrit un quatrième but, ce qui permet à son équipe de reprendre l’avantage (3-4/54’03).



Mais ce n’est que de courte durée puisque Danick Bouchard, aidé de Jaakko Niskala et Justin Bergeron, revient au score (4-4/53’33).



Le temps réglementaire se finit sur cette égalité, s’ensuit donc une mort subite de 5 minutes, à 3 joueurs contre 3. Cette mort subite ne change pas le score, malgré une pénalité pour les Aigles pour « surnombre », à la fin de celle-ci.



Photographe : © Nicolas Leleu



Séance des Tirs au but :



Le premier Amiénois à s’élancer est Danick Bouchard, mais le gardien niçois arrête son tir.

C’est ensuite le top scorer des Aigles, Jesper Larinmaa qui se retrouve devant les cages amiénoises, sans parvenir à inscrire de but.

C’est un échec également pour les tireurs Ilies Djemel et Bryan Sautereau.

Tomas Simonsen, le top scorer des Gothiques, redonne de l’espoir à son équipe en plaçant le palet au fond des filets de Conrad Molder.

Les Gothiques semblent toucher la victoire du bout des doigts puisque Norbert Abramov, Bastien Maïa, Ondrej Kopta et Zachary Lavigne ne marquent pas… mais c’est sans compter sur Andrei Rychagov qui va finalement ramener les deux équipes à égalité.

Son coéquipier, Radek Cip met lui aussi le palet dans les cages de Clément Fouquerel, offrant la victoire à son équipe, Tomas Simonsen ne réussissant pas à égaliser (4-5/65’00).

