Ligue Magnus : 31ème journée : Bordeaux vs Angers 4 - 5 (0-0 4-2 0-3) Le 12/01/2024 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Angers ] Les Ducs remportent un duel de haut vol à Mériadeck ! Ce vendredi 12 Janvier, les Boxers de Bordeaux ont rendez-vous à Mériadeck avec les redoutables Ducs d'Angers, actuels deuxièmes du championnat, trois jours après la dernière victoire (4-2) décrochée à Briançon. Nettement battus lors de leur visite précédente cette saison en terre bordelaise, les visiteurs n'auront aucunement l'intention de réitérer une telle contre-performance et seront, sans aucun doute, prêts à venir chercher un résultat afin de tenter de stopper la série en cours des joueurs d'Olivier Dimet. Le spectacle promet d'être au rendez-vous avec deux équipes qui se livrent toujours à fond lorsqu'elles se rencontrent. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 13/01/2024 à 11:00 FICHE TECHNIQUE



3312 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Garbay assistés de MM. Barthe et Yssembourg Buts :

Bordeaux : ; 27.32 Kévin Dusseau (ass Julius Valtonen et Mathieu Pompéi) ; 33.17 Samuel Salonen (ass Mathieu Pompéi et Rudy Matima) ; 34.09 Alexei Polodyan (ass Loïk Poudrier) ; 36.46 Mathieu Pompéi (ass Julius Valtonen et Samuel Salonen)

Angers : 26.39 Nikita Scherbak (ass Olivier Leblanc et Antonin Manavian) ; 29.11 Neil Manning (ass Brodie Reid et Anthony Bardaro) ; 41.27 Matt Prapavessis (ass Brodie Reid et Anthony Bardaro) ; 42.46 Robin Gaborit (ass Peter Valier et Olivier Leblanc) ; 48.05 Cédric Di Dio Balsamo (ass Nick Ross et Brodie Reid) Pénalités 0 minute contre Bordeaux 8 minutes contre Angers



Absents Bordeaux : Quentin Papillon – Charles-David Beaudoin – Kevin Spinozzi

Absents Angers : Kylian Fauvel – Philippe Halley – Nicolas Ritz – Zack Torquato



1ère période :



Gardiens : Victor Bodin (Bordeaux) – Julian Barrier (Angers)

Capitaines : Maxime Legault (Bordeaux) – Robin Gaborit (Angers)



Nikita Scherbak donne le ton du match avec un premier tir dévié par la crosse d'Antti Kauppila placé juste devant son gardien Victor Bodin (0'40). Les Boxers réagissent avec un tir de Julien Guillaume sur lequel Polodyan ne peut ajuster correctement sa déviation... Julian Barrier parvient à repousser la rondelle (1'39).

Les deux équipes enchaînent plusieurs séquences offensives intéressantes mais les défenses prennent le dessus pour le moment. Neil Manning manque le cadre en déclenchant un gros lancer à la ligne bleue (4'58).

Sur l'autre cage, quelques instants plus tard, Julian Barrier intervient pour bloquer la tentative d'Enzo Carry (6'26).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Les Ducs prennent ensuite le contrôle du palet et du jeu en se créant d'autres occasions dangereuses...notamment par un tir de Nick Ross (6'52) ou un face à face manqué de Brodie Reid, parti dans le dos de la défense bordelaise, qui bute sur Victor Bodin après avoir récupéré une longue passe de son gardien (7'40). Plus entreprenants offensivement dans les minutes qui vont suivre, les Ducs multiplient les occasions avec un tir de Vincent Llorca juste à gauche (11'15) suivi d'un autre signé Brodie Reid repoussé par le gardien des Boxers (12'00).

Le premier quart d'heure à peine terminé, l'indiscipline frappe une première fois les Ducs d'Angers car Matthew Prapavessis rejoint le banc des pénalités pour deux minutes, offrant ainsi une supériorité numérique aux Boxers (15'19). La défense angevine résiste aux différentes phases offensives bordelaises qui ne proposeront que deux tirs dangereux de Julien Guillaume et Samuel Salonen (16'50).

Sur l'une des dernières attaques bordelaises de ce premier acte, Julian Barrier bloque un tir de Rudy Matima (18'56). La réaction angevine arrive dans les dernières secondes avec deux opportunités de Nick Ross et Téo Sarliève. Sur chacune d'elles, Victor Bodin sort victorieux (19'35).



Le score reste finalement nul et vierge après vingt minutes.



Tirs BORDEAUX 12 ANGERS 18



2ème période :



Le deuxième tiers-temps reprend toujours avec beaucoup de rythme des deux côtés. Contrairement à la première période, celle-ci privilégiera davantage la réussite offensive. Victor Bodin dévie le tir de Neil Manning après une longue séquence d'occupation de la moitié de glace bordelaise par les visiteurs (24'05).

Une minute plus tard, le gardien des Boxers se montre à nouveau décisif en repoussant le tir de Brad Shaw (25'19). Les Ducs vont trouver la solution les premiers et obtenir l'ouverture du score. Olivier Leblanc décale sur la gauche Nikita Scherbak. Le top scoreur angevin ne se pose aucune question, décoche un superbe tir à ras de glace et surprend Victor Bodin (0-1 à 26'38).



Obligés de patiner après le score, les Boxers tentent de réagir avec un tir de Loik Poudrier qui permet à Julian Barrier de se coucher pour bloquer le palet alors qu'Enzo Carry tentait de s'en emparer sous les yeux de deux défenseurs angevins (27'21). Dans les secondes suivantes, les Boxers sont récompensés de leurs efforts. Mathieu Pompei oriente le jeu vers Kévin Dusseau qui voit son tir toucher le poteau avant de rentrer dans la cage pour tromper Julian Barrier (1-1 à 27'32).



Photographe © Lily Rose

Les Ducs profitent de la malchance de leurs adversaires qui ont laissé passer une occasion de prendre l'avantage au tableau d'affichage. Servi idéalement suite à une passe d'Anthony Bardaro, Neil Manning replace les Ducs en tête en envoyant son palet sur la gauche de Victor Bodin un peu trop court (1-2 à 29'11).



Une fois la mi-match passée, Baptiste Bruche récupère un bon palet de contre-attaque et s'élance sur la gauche. Il décoche ensuite un tir puissant qui passe trop à droite de la cible (31'22). Les Ducs concèdent une nouvelle pénalité après une faute d'Antonin Manavian (32'21). Matthew Prapavessis le rejoint une trentaine de secondes plus tard et offre une double supériorité numérique aux Boxers (5 contre 3) pendant précisément 1'28.

Cette situation de double power-play va être parfaitement maîtrisée par les joueurs d'Olivier Dimet qui égalisent une deuxième fois. Samuel Salonen contrôle la passe de Mathieu Pompei et trouve les filets de Julian Barrier en décochant un tir devant la cage hors de portée du gardien angevin (2-2 à 33'17).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

La fin de ce second tiers-temps tourne à l'avantage de l'équipe locale, toujours poussée par un public en grande forme. Alexei Polodyan récupère une passe d'Antti Kauppila et marque le troisième but bordelais. Les Boxers se retrouvent en tête au tableau d'affichage pour la première fois de la soirée alors qu'ils évoluent à 5 contre 4 (3-2 à 34'09).



Après avoir laissé passer la tempête bordelaise, les Ducs repassent à l'offensive. Brodie Reid obtient une grosse occasion et vient buter sur Victor Bodin (35'16). Parfois, les angevins font preuve de maladresse dans la transmission des dernières passes près de la cage adverse. Alors qu'il reste un peu plus de trois minutes à jouer avant la pause, Rudy Matima, placé sur la droite, transmet une passe à ras de glace coupée d'une superbe déviation de Mathieu Pompei. Et de quatre pour les Boxers ! (4-2 à 36'46).



Le deuxième tiers se termine avec cette grosse réaction et ces deux buts d'avance pour les Boxers. Mais en hockey sur glace, tout va tellement vite.



Tirs BORDEAUX 11 ANGERS 13





3ème période :



Comptant un déficit de deux buts au moment d'attaquer la dernière période, les Ducs ne vont pas mettre longtemps à refaire ce retard. Anthony Bardaro aperçoit Matthew Prapavessis, au niveau du premier poteau. Le numéro 7 des Ducs ramène son équipe à une longueur en effectuant une déviation sur laquelle Victor Bodin doit s'incliner (4-3 à 41'26).



Les Boxers conservent ce petit but restant d'avance pendant un peu plus d'une minute. Robin Gaborit termine brillamment une nouvelle offensive devant la cage après avoir récupéré une passe de Peter Valier (4-4 à 42'46).



Alors que les visiteurs dominent très clairement ce début de dernier acte, les arbitres interviennent près de Victor Bodin pour calmer un moment de tension entre les deux équipes qui ne veulent rien lâcher (44'08). Les Ducs enchaînent une nouvelle série d'occasions par Cédric Di Dio Balsamo (44'59) puis Téo Sarliève (45'02). Ensuite, le gardien des Boxers effectue un double arrêt de grande classe en sortant les tirs de Peter Valier et Neil Manning (46'54).

La domination angevine finit par donner raison aux visiteurs. Nick Ross décoche un nouveau tir sur lequel la défense bordelaise ne parvient pas à écarter le danger. Le palet revient sur la crosse de Cédric Di Dio Balsamo qui le dévie très légèrement dans le coin droit de la cage (4-5 à 48'05).



Photographe © Lily Rose



Nikita Scherbak et Anthony Bardaro viennent ensuite se heurter au gardien bordelais, auteur tout de même d'une bonne prestation ce soir (49'39). Dans les dix dernières minutes, les Boxers lancent une réaction par l'intermédiaire d'Alexei Polodyan dont le tir est bloqué par Julian Barrier (50'41). Un peu plus tard, Rudy Matima passe derrière la cage et revient vers la gauche pour tenter de servir Samuel Salonen. Malheureusement, l'attaquant finlandais ne parvient pas à dévier le palet (53'13).

Pour achever cette série d'occasions bordelaises, Antti Kauppila trouve la mitaine de Julian Barrier (54'00). Jusqu'à la fin du match, les Boxers vont exercer une forte pression sur la cage angevine. Aina Rambelo décoche un tir à la ligne bleue qui ne trouve pas le cadre (58'16).

Les deux dernières occasions, signées Samuel Salonen, ne permettent pas aux Boxers d'arracher la prolongation.



Les Ducs conservent leur petit avantage et s'imposent d'un petit but à Mériadeck après un match très plaisant à suivre avec beaucoup d'intensité, de suspense, de spectacle. Les Boxers ne sont pas passés loin d'obtenir un résultat plus favorable et doivent mettre un terme à cette série de victoires. La cinquième place est cependant conservée pour les joueurs d'Olivier Dimet puisqu'ils comptent encore trois points d'avance sur les Gothiques d'Amiens.



Gardiens

Victor Bodin 43 arrêts (58'14)

Julian Barrier 29 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH



ANGERS : 95 Nikita Scherbak

BORDEAUX : 1 19 Mathieu Pompei 2 91 Samuel Salonen 3 20 Kévin Dusseau

Prochain match

Briançon / Bordeaux (Mardi 9 Janvier 20h)

