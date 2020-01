Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 31ème journée : Bordeaux vs Mulhouse 1 - 4 (0-1 1-2 0-1) Le 03/01/2020 Bordeaux Mériadeck [ Bordeaux ] [ Mulhouse ] Le coup-double des Scorpions à Mériadeck ! Les Scorpions de Mulhouse ont piqué dans le vif face aux Boxers de Bordeaux en s'imposant 4 à 1 lors de la 31ème journée de championnat. Une nouvelle défaite à domicile pour les locataires de Meriadeck qui a dû mal à passer. Bordeaux Mériadeck, Hockey Hebdo Julien Nadeau le 06/01/2020 à 10:53 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2429 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Barbez '. assistés de MM. Yssembourg et Thiebault Buts :

Bordeaux : ; 20.20 Marc André Lévesque (ass Jonathan Lessard et Victor Barbero)

Mulhouse : 06.16 Jerry Laakso (ass Arturs Sevcenko et Ivan Esipov) ; 31.44 Colin Downey (ass Damien Raux et Rolands Vigners) ; 37.05 Rolands Vigners (ass Arturs Sevcenko et Milan Jurik) ; 59.28 Josh Bowes (ass Tommy Besinger et Connor Wilson) Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 16 minutes do t 10 à Laakso contre Mulhouse Quatre matchs comptant pour la 31ème journée de la Synerglace Ligue Magnus sont programmés ce vendredi 3 Janvier, dont un qui réserve une confrontation directe pour la 5ème place entre les Boxers de Bordeaux et les Scorpions de Mulhouse. Défaits (4-2) contre les Pionniers de Chamonix quelques jours auparavant, les joueurs d'Olivier Dimet se sont fait subtiliser provisoirement cette fameuse 5ème place et donneront leur maximum pour la récupérer face aux Scorpions, déjà vainqueurs de la précédente rencontre à Mériadeck, en début de saison. L'opposition s'annonce très serrée une nouvelle fois sur le glaçon bordelais.

Joueurs absents

Bordeaux : Jonathan Janil – Alexandre Ranger – Alexandre Mulle – Mitch Ferguson.

Mulhouse : Andrei Esipov – Corentin Cruchandeau – Jonathan Estienne.

Compositions des équipes

BORDEAUX : Clément Fouquerel (20), Julian Junca (33) – Bastien Lemaitre (5), Jules Lefebvre (22), Félix-Antoine Poulin (44), François Paquin (55), Aina Rambelo (76), Marc-André Lévesque (77), Maxime Moisand (90 cap) – Félix Petit (10), Julien Guillaume (13), Charles-Eric Légaré (16), Victor Barbero (24), Jules Gallet (26), Loik Poudrier (27), Robin Colomban (72), Vince Tartari (73), Mathias Arnaud (91), Olivier Labelle (93), Jonathan Lessard (97).

Coach : Olivier Dimet.



MULHOUSE : Quentin Papillon (32), Olivier Richard (51) – Jerry Laakso (4), Lucien Onno (5), Vincent Melin (7), Ivan Esipov (13), Kévin Hecquefeuille (23 cap), Hubert Genest (44) – Julien Munoz (12), Josh Bowes (15), Connor Wilson (17), Teemu Loizeau (19), Samuel Rousseau (20), Arturs Sevcenko (27), Damien Raux (28), Tommy Besinger (33), Milan Jurik (37), Colin Downey (72), Bryan Ten Braak (77), Rolands Vigners (91).

Coach : Yorick Treille.

Photo FB officiel de Bordeaux

1ère période :

Gardien Bordeaux : 20 Clément Fouquerel

Gardien Mulhouse : 32 Quentin Papillon



1ère ligne Bordeaux : Aina Rambelo, Marc-André Lévesque, Loik Poudrier, Victor Barbero, Jonathan Lessard.

1ère ligne Mulhouse : Kévin Hecquefeuille, Jerry Laakso, Arturs Sevcenko, Milan Jurik, Rolands Vigners.



0-1 (6'16) JERRY LAAKSO assisté de Arturs Sevcenko et Ivan Esipov.

Bien servi par Ivan Esipov à proximité de la ligne bleue, Arturs Sevcenko effectue une longue passe depuis le côté gauche en direction de Jerry Laakso, placé devant la cage de Clément Fouquerel. Le défenseur finlandais des Scorpions, oublié par la défense, dévie tranquillement le palet dans le but vide suite à la sortie du gardien bordelais.



2ème période:

1-1 (20'20) MARC-ANDRÉ LÉVESQUE assisté de Jonathan Lessard et Victor Barbero.

Positionné comme un vrai buteur devant la cage de Quentin Papillon, Marc-André Lévesque récupère le palet au milieu de la défense et trouve les filets, offrant ainsi une égalisation très rapide à son équipe.



1-2 (31'44) COLIN DOWNEY assisté de Damien Raux et Rolands Vigners.

Suite à une nouvelle offensive dangereuse des Scorpions lancée par Damien Raux qui s'appuie sur son compère d'attaque Rolands Vigners, Colin Downey (ancien buteur des Remparts de Tours en D1) termine par un shoot sur lequel Clément Fouquerel s'incline une deuxième fois ce soir.



1-3 (37'05) ROLANDS VIGNERS assisté d'Arturs Sevcenko et Milan Jurik.

Arturs Sevcenko, une nouvelle fois aux commandes du jeu d'attaque mulhousien, trouve ce coup-ci Rolands Vigners. Le lancer de l'attaquant letton, très précis, ne laisse aucune chance à Clément Fouquerel et termine sa course dans la lucarne.



3ème période :

1-4 (59'28) JOSH BOWES assisté de Tommy Besinger et Connor Wilson (cage vide).

Alors que les Boxers poussaient dans ces derniers instants en continuant de se heurter à un excellent Quentin Papillon et à sa solide défense, Josh Bowes s'empare du palet sur une bonne passe de Tommy Besinger et marque en cage vide sur sa deuxième tentative.



Conclusion

Les Boxers chutent à nouveau très lourdement à domicile contre une équipe de Mulhouse qui a su jouer juste pendant 60 minutes avec une organisation défensive qui a posé énormément de problèmes aux locaux et une réussite offensive dans des moments importants. Cette série de trois revers consécutifs ne permet pas de préparer dans les meilleures conditions le déplacement de dimanche à Briançon. Il faut évidemment espérer que l'équipe puisse récupérer très rapidement certains voir la totalité de ses joueurs blessés qui sont des joueurs cadres dans le dispositif d'Olivier Dimet. De leur côté, les Scorpions confortent un peu plus leur cinquième place, poursuivent leur bon parcours cette saison et se projettent maintenant sur leur déplacement à l'Alp Arena, le 7 Janvier prochain.

Etoiles :

Mulhouse : 4 Jerry Laakso (1er but du match)

Bordeaux : 77 Marc-André Lévesque (1 but) – 13 Julien Guillaume – 97 Jonathan Lessard (1 assistance).



Bordeaux : 32 tirs (6, 10, 16)

Mulhouse : 30 tirs (11, 13, 6)



Gardiens :

Clément Fouquerel : 26 arrêts sur 29 tirs (57'02)

Quentin Papillon : 31 arrêts sur 32 tirs





Prochains matchs

Gap / Mulhouse (7 janvier – L'Alp Arena)

Prochains matchs

Gap / Mulhouse (7 janvier – L'Alp Arena)

Briançon / Bordeaux (5 janvier – René Froger)







