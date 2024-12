Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 31ème journée : Bordeaux vs Rouen 3 - 5 (1-0 1-2 1-3) Le 30/12/2024 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Rouen ] Les Dragons se rapprochent du podium ! Défaits deux jours plus tôt sur un coup du sort cruel en prolongation (1-2) par les Brûleurs de Loups de Grenoble, les Boxers de Bordeaux recevaient, à la veille du réveillon du Premier de l'An, les Dragons de Rouen, quatrièmes au classement, dans une patinoire Mériadeck à guichets fermés, scénario de plus en plus habituel en Gironde. L'enjeu est évidemment important pour les deux équipes car en cas de succès, les Boxers repousseraient leurs adversaires à sept longueurs alors que si les Dragons venaient à s'imposer, le podium se rapprocherait très sérieusement puisque les champions de France en titre ne se trouveraient plus qu'à une petite longueur. Qui terminera l'année 2024 par une victoire ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 31/12/2024 à 07:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Garbay assistés de MM. Martin et Haspot Buts :

Bordeaux : 15.05 Samuel Salonen (ass Julius Valtonen et Loïk Poudrier) ; 24.03 Mathieu Pompéi (ass Bastien Lemaitre et Emils Gegeris) ; 57.19 Emils Gegeris (ass Justin Hamonic et Enzo Carry)

Rouen : ; 28.36 Anthony Rech (ass Rolands Vigners et Dylan Yeo) ; 36.36 Tomas Simonsen (ass Sébastian Bengtsson) ; 44.48 Sébastian Bengtsson (ass Tommy Perret) ; 48.38 Tommy Perret ; 54.02 Jared Dmytriw (ass Guillaume Naud et Robin Colomban) Pénalités 9 minutes dont 5 à Bruche contre Bordeaux 15 minutes dont 5 à Lindelof contre Rouen



Absents Bordeaux : Tommy Giroux (Canada, raison familiale) – Ulysse Tournier

Absents Rouen : Enzo Cantagallo – Florian Chakiachvili – Daniel Glad – Noa Goncalves – Fiorenzo Villard



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Oskari Setanen (Rouen)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Loïc Lampérier (Rouen)





Les Boxers rentrent plutôt bien dans le match en s'installant immédiatement dans la moitié de glace rouennaise. Ils obtiennent même des situations offensives intéressantes afin de mettre la pression sur la cage des Dragons. Après un peu plus d'une minute, Dylan Yeo ouvre le compteur des pénalités et offre la première supériorité numérique aux Boxers suite à une projection contre la bande (1'27). Mathieu Pompei prend un bon tir qui passe légèrement à droite de la cage (2'00).

Dans la minute qui suit, les Boxers intensifient leur domination avec deux nouveaux tirs signés Kevin Spinozzi (2'59) puis Samuel Salonen (3'05) parfaitement bloqués par Oskari Setanen. Les Boxers imposent un gros rythme avec beaucoup d'intensité dans ce premier tiers-temps et les attaques se multiplient... Aina Rambelo voit son tir bloqué par Oskari Setanen (4'14). Quelques minutes plus tard, après avoir échappé au début de tempête bordelaise, les Dragons tentent de réagir et passent à leur tour à l'offensive. Jared Dmytriw décoche un tir à mi-hauteur bloqué par Quentin Papillon (9'38). Peu après la mi-période, Jared Dmytriw écope de deux minutes de prison (10'42).



Photographe : © Stéphanie Prévot

Les Boxers organisent leur jeu offensif mais une contre-attaque rouennaise achevée par une déviation d'Anthony Rech a failli coûter l'ouverture du score aux joueurs d'Olivier Dimet, sans l'intervention décisive de Quentin Papillon (11'13). Les Dragons sont sanctionnés une troisième fois au cours de cette période et ce coup-ci, Anthony Rech se dirige en prison pour une crosse haute (13'35). Oskari Setanen effectue un double sauvetage de grande classe face aux tirs d'Enzo Carry (13'54) puis Mathieu Pompei (14'02). A moins de cinq minutes de la pause, les Boxers sont récompensés de leurs efforts. Après une récupération du palet derrière la cage rouennaise, Samuel Salonen décoche un tir qui vient se glisser dans un trou de souris au fond des filets (1-0 à 15'04).



Le premier acte s'achève par ce petit avantage en faveur des joueurs d'Olivier Dimet, nettement dominateurs avec une grosse vingtaine de tirs à leur actif.



Tirs BORDEAUX 22 ROUEN 7



2ème période :



Les Dragons montrent rapidement leurs intentions d'égaliser en tout début de seconde période avec une tentative de Juho Tommila, placé à la bleue. Quentin Papillon parvient à écarter le danger (20'11). En guise de réaction, le tir de Mathieu Pompei passe à droite de la cage d'Oskari Setanen (21'02). Trois minutes plus tard, les Boxers font le break au tableau d'affichage. Bastien Lemaitre prend sa chance à la ligne bleue. Le palet fuit le cadre et tape la bande avant de revenir dans la course de Mathieu Pompei qui marque d'une déviation du revers (2-0 à 24'03).



L'indiscipline continue de frapper les Dragons... Jared Dmytriw effectue une crosse haute et l'arbitre n'hésite pas à le sanctionner. Il s'agit du quatrième power-play pour les Boxers ! (26'02). Peu avant la mi-match, servi par Dylan Yeo, le top scoreur rouennais Anthony Rech profite d'une erreur et ajuste un tir magistral placé sur la gauche de Quentin Papillon (2-1 à 28'36).



Photographe : © Stéphanie Prévot

Cette réduction du score permet aux Dragons de prendre le contrôle du jeu et du palet. Sur le côté gauche, Guillaume Naud décoche un tir bloqué par Quentin Papillon (29'40). Les Boxers prouvent qu'ils ont encore quelques atouts à jouer notamment avec des munitions pour Nikita Jevpalovs qui prend la défense de vitesse (30'55) ou Bastien Lemaitre qui choisit le tir à la ligne bleue mais Oskari Setanen s'interpose (31'36).

La fin de la période va donner raison aux Dragons. Maxim Lamarche devient le premier Boxer sanctionné dans ce match pour avoir accroché un adversaire (34'39). Sur leur premier power-play, les Dragons vont faire parler leur efficacité. Face à une défense bordelaise mal positionnée, Jordan Hervé décale sur la gauche Tomas Simonsen, libre de tout marquage. L'ancien attaquant des Gothiques d'Amiens place un tir sous la barre qui ne laisse aucune chance à Quentin Papillon (2-2 à 36'36).



Les deux équipes rentrent aux vestiaires au coude à coude après un deuxième tiers-temps dans lequel les Dragons ont sorti la réaction que l'on pouvait attendre.



Tirs BORDEAUX 11 ROUEN 9



3ème période :



Après trois minutes sans grand intérêt offensivement, la période se lance véritablement lorsque Sebastian Bengtsson récupère un bon palet d'attaque mais son tir est bloqué par Quentin Papillon (44'31). Le gardien bordelais tient la maison face aux premiers assauts des Dragons. Pourtant, à un peu plus d'un quart d'heure de la sirène, Quentin Papillon s'incline une troisième fois sur la déviation de Sebastian Bengtsson à ras de glace qui donne l'avantage aux Dragons (2-3 à 44'48).



Obligés de patiner après le score, les Boxers réagissent avec une accélération suivie d'un tir côté droit d'Emils Gegeris bloqué par Oskari Setanen. L'attaquant letton est ensuite provoqué par Anthony Rech mais les arbitres séparent les deux joueurs (46'30). Quelques secondes plus tard, Guillaume Naud, le défenseur des Dragons, projette Enzo Carry contre la bande (47'17). La sanction est immédiate mais malgré le fait de compter un joueur en moins, les Dragons ne vont pas être spécialement perturbés. Alors qu'un changement de joueur est en train d'avoir lieu, Tommy Perret profite de ce fait de jeu pour accélérer sur la droite et se présenter devant Quentin Papillon. Il feinte le gardien bordelais et place le palet au fond des filets (2-4 à 48'38).



Photographe : © Stéphanie Prévot

Au tour des Boxers de faire preuve d'indiscipline... Rudolfs Polcs est le premier à être sanctionné par l'arbitre (51'18). Pendant le power-play qui leur est accordé, les visiteurs n'obtiennent aucune véritable occasion de but. En revanche, Oskari Setanen repousse avec sa crosse un tir d'Aina Rambelo (51'46). Alors qu'il reste six minutes à jouer, Guillaume Naud et Vincent Nesa travaillent le long de la bande. Servi près de la cage, Jared Dmytriw vient conclure l'action d'un tir placé dans le coin gauche sur lequel Quentin Papillon ne peut rien faire (2-5 à 54'01).



N'étant plus en mesure d'éviter la défaite, les Boxers essaient tout de même de réagir par un tir d'Axel Prissaint à la ligne bleue qui termine dans les bras d'Oskari Setanen (56'26). Moins d'une minute plus tard, les joueurs d'Olivier Dimet réduisent l'écart. Sur un lancement de jeu de Justin Hamonic et Enzo Carry, Emils Gegeris se présente face à Oskari Setanen et vient conclure à ras de glace (3-5 à 57'19).



Malgré une grosse volonté de vouloir refaire le retard au tableau d'affichage, les Boxers manquent d'efficacité dans la finition. Suite à un tir d'Enzo Carry bloqué par Oskari Setanen, une bagarre éclate devant la cage du gardien finlandais des Dragons. Provoqué par le défenseur suédois Alexander Lindelöf, Baptiste Bruche avec force et les deux joueurs sont pénalisés de cinq minutes chacun (59'24).

A moins de vingt secondes de la sirène, Nikita Jevpalovs obtient la dernière occasion bordelaise et vient buter sur Oskari Setanen, sans aucun doute l'un des héros rouennais de la soirée.



Les Dragons l'emportent (5-3) en terre bordelaise ce lundi et reviennent à une petite longueur au classement de leurs hôtes du soir.



Tirs BORDEAUX 18 ROUEN 13



Photographe : © Stéphanie Prévot



Gardiens

Quentin Papillon 24 arrêts (57'47)

Oskari Setanen 48 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH



ROUEN : 11 Tommy Perret



BORDEAUX :

1) 10 Emils Gegeris

2) 76 Aina Rambelo

3) 19 Mathieu Pompei



Prochain match

Cergy-Pontoise / Bordeaux (Vendredi 3 Janvier 20h15 Ligue Magnus J32)



